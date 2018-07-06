Apple сняла на iPhone три красивых видео о любви к футболу

Компания Apple опубликовала три видеролика в рамках популярной кампании Shot on iPhone (Снято на iPhone). Ролики посвящены проходящему сейчас в России Чемпионату мира по футболу FIFA.

<нет подписи>

В ролике «Сердце Австралии» отображены коренные жительницы страны, играющие в футбол.

Ролик «Ва" футбола » показывает японских монахов, тоже играющих в футбол, но в Яцусиро, городе на Кюсю. «Ва» в японской культуре представляет собой концепт, который можно перевести как «гармония». Он символизирует мирное единение и согласие в социальной группе.

Третье видео снято на архипелаге Берленгаш. В нём две соперничающие португальские команды, не желая играть на «вражеской» территории, отправляются в нейтральные воды на Берленгаш и устраивают там «Чемпионат островов Берленгаш 2018».

Источник
Apple
Теги
смартфон Apple iPhone

Комментарии

Материалы по теме

Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone

24 января

Apple представила iOS 12

4 июня

Caviar запускает пасхальный iPhone X Фаберже с Папой Римским и Христом

5 апреля

Новый смартфон Apple сравнили с iPhone X

4 июля

Трио следующих iPhone показали на видео

19 июня

Что нового в публичной бета-версии iOS 12

26 июня
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Рассекречена цена первого смартфона LG с пятью камерами
Nokia X6 начнут продавать за пределами Китая
Бюджетный безрамочник Nokia в неделе от анонса

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 129
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 110
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 73
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 63
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 48