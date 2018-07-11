В Samsung Galaxy S10 процессор побьют на три кластера ради лучшей автономности

В сети появились новые подробности о будущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10. Ими поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.


По данным источника, следующее поколение топовых процессоров Samsung, Exynos 9820, получит архитектуру из трёх кластеров, а не из двух, как это делается в большинстве современных платформ. Таким образом, Samsung идёт по стопам MediaTek.

Восьмиядерный Samsung Exynos 9820 будет содержать четыре энерогоэффективных ядра Cortex-A55, пару Cortex-A75 или A76 для задач среднего уровня и два кастомных ядра Exynos M4 (Mongoose) четвёртого поколения для самых тяжёлых задач.

Конфигурация 4+2+2 вместо обычных 4+4 сходна с архитектурой в чипсетах MediaTek Helio X-серии, где десять ядер организованы в три кластера для лёгких, средних и тяжёлых задач. По словам MediaTek, такая организация ядер помогает улучшить время автономной работы смартфона.

Согласно более ранним утечкам, флагманская линейка Galaxy S10 выйдет в трёх версиях. Самая младшая версия Galaxy S10 с кодовым названием Beyond 0 станет первым смартфоном Samsung со сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Смартфон оснащается плоским экраном, без загнутых боков, как у старших версий, диагональ составит 5 дюймов. Также отмечается обычная одинарная камера.

Базовый смартфон Galaxy S10 с кодовым названием Beyond 1 и старшая версия Galaxy S10 Plus с кодовым названием Beyond 2 станут обладателями интегрированного в экран сканера отпечатков пальцев. Дисплей у них получит скруглённые кромки, диагональ составит 5,8 и 6,44 дюйма, соотвественно. В базовой модели основная камера будет двойной, а в версии Plus — тройной.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или на MWC 2019, в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Источник
Ice Universe
Теги
ANDROID Samsung процессор Samsung Galaxy S10

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Объявлена цена Samsung Galaxy Note 9
Смартфоны Huawei смогут зарядиться на 100% за полчаса
В России создали «трубку мира» для Путина и Трампа

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 134
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 117
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 83
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 45