В Samsung Galaxy S10 процессор побьют на три кластера ради лучшей автономности

В сети появились новые подробности о будущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10. Ими поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.





По данным источника, следующее поколение топовых процессоров Samsung, Exynos 9820, получит архитектуру из трёх кластеров, а не из двух, как это делается в большинстве современных платформ. Таким образом, Samsung идёт по стопам MediaTek.

Восьмиядерный Samsung Exynos 9820 будет содержать четыре энерогоэффективных ядра Cortex-A55, пару Cortex-A75 или A76 для задач среднего уровня и два кастомных ядра Exynos M4 (Mongoose) четвёртого поколения для самых тяжёлых задач.

Конфигурация 4+2+2 вместо обычных 4+4 сходна с архитектурой в чипсетах MediaTek Helio X-серии, где десять ядер организованы в три кластера для лёгких, средних и тяжёлых задач. По словам MediaTek, такая организация ядер помогает улучшить время автономной работы смартфона.

Согласно более ранним утечкам, флагманская линейка Galaxy S10 выйдет в трёх версиях. Самая младшая версия Galaxy S10 с кодовым названием Beyond 0 станет первым смартфоном Samsung со сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Смартфон оснащается плоским экраном, без загнутых боков, как у старших версий, диагональ составит 5 дюймов. Также отмечается обычная одинарная камера.

Базовый смартфон Galaxy S10 с кодовым названием Beyond 1 и старшая версия Galaxy S10 Plus с кодовым названием Beyond 2 станут обладателями интегрированного в экран сканера отпечатков пальцев. Дисплей у них получит скруглённые кромки, диагональ составит 5,8 и 6,44 дюйма, соотвественно. В базовой модели основная камера будет двойной, а в версии Plus — тройной.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или на MWC 2019, в Барселоне с 25 по 28 февраля.