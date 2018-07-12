В России создали «трубку мира» для Путина и Трампа

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, сообщил о выпуске кнопочного телефона Nokia 3310 в дизайне Peacemakers (Миротворцы).





Релиз приурочен к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трама, которая должна пройти 16 июля в Хельсинки. Первые два экземпляра отправятся лидерам обеих стран.





Центром дизайна Peacemakers стала золотая миниатюра с портретами лидеров обеих стран, они изображены на фоне земного шара с венком из ветвей оливы и голубем мира.

Корпус устройства выполнен из титана и покрыт материалом, дополнительно усиливающим его прочность и теплостойкость. В Caviar его назвали «золотым титаном». Он представляет собой расплавленный титан, нанесенный по технологии PVD. Задняя часть телефона дополнена панно из композитного нефрита и декорирована элементами, покрытыми золотом 999 пробы.

Телефон предлагается за 162 тысячи рублей.