В России создали «трубку мира» для Путина и Трампа

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, сообщил о выпуске кнопочного телефона Nokia 3310 в дизайне Peacemakers (Миротворцы).


Релиз приурочен к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трама, которая должна пройти 16 июля в Хельсинки. Первые два экземпляра отправятся лидерам обеих стран.


Центром дизайна Peacemakers стала золотая миниатюра с портретами лидеров обеих стран, они изображены на фоне земного шара с венком из ветвей оливы и голубем мира.

Корпус устройства выполнен из титана и покрыт материалом, дополнительно усиливающим его прочность и теплостойкость. В Caviar его назвали «золотым титаном». Он представляет собой расплавленный титан, нанесенный по технологии PVD. Задняя часть телефона дополнена панно из композитного нефрита и декорирована элементами, покрытыми золотом 999 пробы.

Телефон предлагается за 162 тысячи рублей.

Источник
Caviar
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Россия телефон Caviar Путин жизнь удалась Nokia 3310 Трамп

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