В России создали «трубку мира» для Путина и Трампа
Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, сообщил о выпуске кнопочного телефона Nokia 3310 в дизайне Peacemakers (Миротворцы).
Релиз приурочен к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трама, которая должна пройти 16 июля в Хельсинки. Первые два экземпляра отправятся лидерам обеих стран.
Центром дизайна Peacemakers стала золотая миниатюра с портретами лидеров обеих стран, они изображены на фоне земного шара с венком из ветвей оливы и голубем мира.
Корпус устройства выполнен из титана и покрыт материалом, дополнительно усиливающим его прочность и теплостойкость. В Caviar его назвали «золотым титаном». Он представляет собой расплавленный титан, нанесенный по технологии PVD. Задняя часть телефона дополнена панно из композитного нефрита и декорирована элементами, покрытыми золотом 999 пробы.
Телефон предлагается за 162 тысячи рублей.