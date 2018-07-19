Новое стекло Gorilla Glass в два раза прочнее предшественника

Компания Corning представила новое поколение Gorilla Glass. Защитное стекло Gorilla Glass 6 приходит на смену дебютировавшему в 2016 году Gorilla Glass 5.





По словам производителя, Gorilla Glass 6 выдерживает 15 последовательных падений с высоты одного метра на жёсткую поверхность и это в два раза лучше, чем показатели Gorilla Glass 5. Как подчёркивает Corning, при сходных условиях тестов, конкурирующие составы стекла не выдерживают и одного падения. Кроме того, новое стекло выдерживает падение с большей высоты, чем предшественник.

Такое стекло может использоваться как защита для дисплея, так и в качестве задней панели смартфона. Сейчас Gorilla Glass 6 тестируется партнёрами производителя и должно появиться в составе новых смартфонов в ближайшие несколько месяцев.