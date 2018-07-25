Топ-менеджер Xiaomi опроверг существование более мощного Mi Max 3

На прошлой неделе компания Xiaomi представила огромный смартфон Xiaomi Mi Max 3. По слухам также ожидалась более мощная модель под названием Mi Max 3 Pro. Тем не менее, коммерческий директор Xiaomi положил конец этим слухам.


Оригинальный Xiaomi Mi Max 3 базируется на процессоре Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Более продвинутый Xiaomi Mi Max 3 Pro должен был получить Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти

Топ-менеджер сообщил в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, что смартфона Xiaomi Mi Max 3 Pro на базе процессора Snapdragon 710 не существует.

Напомним, новый представитель серии «лопатофонов» Mi Max с огромным дисплеем первым в серии получил безрамочный дизайн и двойную основную камеру. Xiaomi Mi Max 3 заключён в металлический корпус со сканером отпечатков на задней панели. Он оснащается внушительным 6,9-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и без выреза экрана в стиле iPhone X. Основная камера 12+5 Мп базируется на сенсоре Sony IMX363 в качестве основного. Такой же сенсор используется во флагманских Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 2S.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max 3

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