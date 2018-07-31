Huawei запускает новую версию Honor 10 в России

Компания Huawei объявила о выпуске обновления для Honor 10, а также одновременном выходе в России новой вариации смартфона. Системное обновление станет доступно 3 августа.

Оно принесёт технологию автоматической стабилизации изображения, которая использует возможности искусственного интеллекта для съемки фотографий высокого качества при недостаточном освещении. Помимо системы AI Image Stabilization (AIS) с расширенным набором возможностей для съемки в сложных условиях, апдейт будет включать в себя технологию ускорения обработки графических данных GPU Turbo.

Вместе с системным обновлением 3 августа в России стартуют продажи смартфона Honor 10 в «мерцающем зеленом» цвете с 64 ГБ встроенной памяти. Его стоимость составляет 26 990 рублей. На данный момент такая градиентная расцветка доступна только в версии с 128 ГБ за 29 990 рублей, а более простая модель с 64 ГБ предлагается в чёрном, сером и градиентном синем.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei Honor 10

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