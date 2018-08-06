Объявлены самые мощные Android-смартфоны в мире

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовало свой июньский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.



Напомним, каждый месяц AnTuTu публикует список 10 самых топовых смартфонов в целом, а также работающих на лидирующих операционных системах Android и iOS по отдельности.


Как и ожидалось, большинство из смартфонов, занимающих вершину списка, базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. При этом они получили различный дизайн, нагреваются по-разному и работают на разных версиях Android.

В июле рейтинг возглавил игровой смартфон Black Shark от компании Xiaomi. Он набрал 292 977 баллов. Его ближайшим конкурентом стал новый Oppo Find X с 286 589 баллами. Он потеснил на третье место Vivo NEX Ultimate или NEX S с 283 877 баллами. Смартфон OnePlus 6 перешёл с третьего на четвёртое место с 282 644 баллами.

Как можно заметить, смартфоны на первых четырёх местах заработали более 280 тысяч баллов каждый. С пятого по десятое места находятся: Smartisan Nuts R1 (274 729 баллов), Xiaomi Mi 8 (272 555 баллов), Mi MIX 2S (262 751 баллов), Samsung Galaxy S9+ (262 579 баллов), Galaxy S9 (261 787) баллов Sony Xperia XZ2 (250 293 баллов).

Источник
AnTuTu
Теги
смартфон AnTuTu Xiaomi Black Shark

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