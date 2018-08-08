HTC отчиталась о худших продажах за последние 15 лет

Тайваньский производитель смартфонов HTC продолжает переживать не лучшие времена. Если в июне его продажи упали почти на 68 процентов, то теперь компания отчиталась о худшей выручке с продаж за последние 15 лет.


В июле выручка HTC составила 45,7 млн долларов США, что примерно на 77% меньше результатов аналогичного квартала прошлого года. В июне выручка составила 72 млн долларов, а в мае продажи достигали 80 млн долларов. Всего за первую половину 2018 года HTC получила 555 млн долларов США, что на 54% меньше результатов первого полугодия 2017 года.

Отметим, что в 2018 году HTC выпустила только один смартфон — флагманский HTC U12 Plus. При этом в конце июня HTC объявила о большом сокращении рабочих мест — почти четверти штата или 1,5 тысячи человек.

Источник
HTC
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