Спецверсию iPhone 2018 года для миллиардеров уже можно купить

Компания Goldgenie, специализирующаяся на драгоценной отделке мобильных устройств, открыла предварительный заказ на ещё не анонсированную Apple версию iPhone 2018 года выпуска.


Обновлённый iPhone X обозначен у Goldgenie под названием iPhone Xs. Он предлагается в версии Billionaire Solid Gold edition (издание для миллиардеров в чистом золоте) с 256 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 50 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 64 тысяч долларов США. И это ещё с учётом скидки в 50%, а полная стоимость составит 100 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 127 тысяч долларов США.


Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.


Источник
Goldgenie
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смартфон Apple iPhone iPhone X жизнь удалась iPhone 2018 iPhone XS

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