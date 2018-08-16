Первый смартфон с 10 ГБ оперативной памяти показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии и подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Vivo X23, пока не представленном производителем официально.





Анонс Vivo X23 ожидается 20 августа, причём фирменный голосовой помощник Jovi намекает на то, что это будет первый смартфон с 10 ГБ оперативной памяти.





Фото показывают безрамочный дизайн с небольшим каплевидным вырезом экрана. По данным китайского источника, смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем, а 3D-распознавания лица станет его «лучшей особенностью». Также отмечается улучшенный экранный сканер отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 670 и 8 ГБ оперативной памяти. Более ранние утечки утверждали, что в смартфон могут установить двухканальную память 4+6 ГБ.



