Новые iPhone X и iPhone X Plus получат поддержку Apple Pencil

Компания Apple может добавить поддержку стилуса Apple Pencil обновлённому iPhone X и 6,5-дюймовому iPhone X Plus. Об этом сообщило тайваньское китайскоязычное издание Economic Daily News со ссылкой на источники в индустрии.


По словам источников, стилус Apple сможет работать только со старшими OLED-моделями iPhone 2018 года, а на более доступный iPhone с LC-экраном его поддержка не распространится.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Отметим, что на презентации самого первого iPhone в 2007 году Стив Джобс (Steve Jobs) острил на тему, что «стилусы никому не нужны» в смартфонах, настаивая на удобстве управления пальцами. И правда, удобство стилусов при использовании смартфонов (тогда ещё коммуникаторов) оставляло желать лучшего.

В 2015 году при запуске Apple Pencil компания подчёркивала, что стилус — это продвинутый инструмент рисования. На данный момент Apple Pencil стоит 100 долларов в США и 6 990 рублей в онлайн-магазине Apple в России. Официально аксессуар поддерживается только у планшетов серии iPad Pro и последним iPad 2018 года выпуска.

Источник
Economic Daily News
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смартфон Apple iPhone фейспалм iPhone X iPhone 2018 iPhone X Plus Apple Pencil

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