«Самый ожидаемый» смартфон Nokia полностью рассекречен

В конце прошлой недели компания HMD Global объявила дату своего следующего большого анонса. Через аккаунт Nokia Mobile было обещано «представить самый ожидаемый телефон» 21 августа 2018 года.





Тогда эксперты предположили, что речь идёт о флагманском смартфоне Nokia 9, но как стало известно теперь, скорее всего, это будет широкий запуск в международном масштабе Nokia 6.1 Plus.





В начале августа HMD уже рассылала приглашения на анонс 21 числа с намёками на Nokia 6.1 Plus. Смартфон представляет собой международную версию Nokia X6, дебютировавшего в Китае в мае. В июне модель впервые вышла за пределы Китая, дебютировав в Гонконге.





Технические характеристики Nokia 6.1 Plus совпадают с Nokia X6, только в качестве программной платформы используется чистая версия Android 8.1 Oreo, вместо фирменной оболочки для китайского рынка.

Напомним, Nokia X6 стал первым смартфоном HMD Global с безрамочным дизайном и вырезом экрана в стиле iPhone X. Он оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 16+5 Мп, фронтальной камерой тоже на 16 Мп.

Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточкам microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3060 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0.