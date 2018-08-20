Обзорщики протестировали Xiaomi Pocophone F1 до официальной презентации

Официальный дебют смартфона Xiaomi Pocophone F1 ожидается только 22 августа 2018 года, но в сети появляется всё больше подробностей о нём. На этот раз предварительный обзор опубликовал профильный ресурс AndroidAuthority, подтвердив дизайн и основные характеристики смартфона.


Xiaomi Pocophone F1 оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем и разрешением Full HD+ (2246 x 1080 пикселей), основной камерой 12+5 Мп и селфи-камерой на 20 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.


Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.6. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможности быстрой зарядки Quick Charge 3.0.


Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 LE, GPS+ГЛОНАСС+Beidou, есть порт USB Type-C. Смартфон может стать самым доступным смартфоном на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845. В Европе его цена может составить 430 евро за версию 6+64 ГБ. Для сравнения, OnePlus 6 продаётся за 519 евро за 6+64 ГБ.


Источник
AndroidAuthority
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Pocophone F1 POCOPHONE

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