Названа дата открытия предзаказов на новые iPhone

Компания Apple откроет приём предварительных заказов на iPhone нового поколения с 14 сентября 2018 года. Об этом сообщило немецкое издание Macerkopf со ссылкой на источники из сотовых операторов.







Таким образом, анонс iPhone можно ожидать на этой же неделе раньше — 11 или 12 сентября. При этом анонс в траурную дату маловероятен и пресс-конференция, скорее всего, состоится 12 сентября. Продажи в странах первой волны могут при таком раскладе начаться с 21 сентября.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.