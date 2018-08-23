Huawei P20 Pro стал намного быстрее работать в играх

Компания Huawei начала постепенно распространять обновление с технологией графического ускорения GPU Turbo для смартфона Huawei P20 Pro.





Напомним, Huawei весной рассказала о том, что работает над «пугающей» технологией, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и будет внедрена совсем скоро. Как оказалось, речь идёт о технологии графического ускорения GPU Turbo. Первым смартфоном с GPU Turbo стала модель Honor Play. Поскольку GPU Turbo работает на программном уровне, технология станет доступна и на ранее вышедших продажу смартфонах.

Как обещает производитель, GPU Turbo увеличивает производительность графического процессора в смартфонах на 60% и снижает энергопотребление на 30%.

Согласно описанию, обновление также добавляет приложение Game Suite с рядом интересных настроек, например игровым режимом «не беспокоить» без всплывающих над экраном игры оповещений. Также апдейт добавляет июльское обновление безопасности от Google.