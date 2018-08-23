Huawei P20 Pro стал намного быстрее работать в играх

Компания Huawei начала постепенно распространять обновление с технологией графического ускорения GPU Turbo для смартфона Huawei P20 Pro.


Напомним, Huawei весной рассказала о том, что работает над «пугающей» технологией, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и будет внедрена совсем скоро. Как оказалось, речь идёт о технологии графического ускорения GPU Turbo. Первым смартфоном с GPU Turbo стала модель Honor Play. Поскольку GPU Turbo работает на программном уровне, технология станет доступна и на ранее вышедших продажу смартфонах.

Как обещает производитель, GPU Turbo увеличивает производительность графического процессора в смартфонах на 60% и снижает энергопотребление на 30%.

Согласно описанию, обновление также добавляет приложение Game Suite с рядом интересных настроек, например игровым режимом «не беспокоить» без всплывающих над экраном игры оповещений. Также апдейт добавляет июльское обновление безопасности от Google.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei P20 Pro

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