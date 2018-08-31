Huawei представила кожаный Huawei P20 Pro

На выставке IFA 2018, которая проходит с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Huawei представила четыре новые расцветки для флагманских смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro.


Особый интерес вызывают два варианта кожаной отделки — в чёрном и светло-коричневом цвете. Можно было бы предположить, что речь идёт об имитации из пластика, как это было в смартфонах Galaxy Note 3 и Galaxy Note 4 от компании Samsung. Тем не менее, Huawei использовала настоящую итальянскую телячью кожу поверх пластиковой панели.


Помимо кожаных вариантов добавлены градиентный переливающийся синий под маркетинговым названием Morpho Aurora и жемчужно-белый Pearl White.


Кожаная отделка будет доступна только для Huawei P20 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, такой смартфон обойдётся в 999 евро. Pearl White и Morpho Aurora доступны для Huawei P20 4+128 ГБ и P20 Pro 6+128 ГБ за 649 и 899 евро, соотвественно.


Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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