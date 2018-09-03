Будущие iPhone XS показались в красивом рекламном видео со всех сторон

В сети появился красивый рекламный ролик с новыми смартфонами iPhone в главной роли. Видео основано на недавней утечке — официальном рендере iPhone XS и XS Plus , опубликованном профильным ресурсом 9to5mac на прошлой неделе.


Как сообщается теперь, новый iPhone X и iPhone X Plus на самом деле получат общее название iPhone XS. Они появятся в одном дополнительном цветовом решении — золотистом, тогда как прошлогодний iPhone X предлагается только в серебристом и чёрном.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Apple уже разослала приглашения журналистам на своё следующее пресс-мероприятие. Оно назначено на 12 сентября 2018 года.

Источник
ConceptsiPhone
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone X iPhone 2018 iPhone XS

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