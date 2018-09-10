Китайцы рассекретили цены на iPhone XC, iPhone XS и iPhone XS Plus

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился слайд с презентации китайского оператора China Mobile, одного из крупнейших провайдеров iPhone в мире. На них видны названия будущей линейки смартфонов Apple и цены для Китая.


Как ожидается, через неделю Apple выпустит две OLED-модели iPhone XS диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

На слайде старшие модели идут под названиями iPhone XS и iPhone XS Plus, а младшая — iPhone XC. Отдельно стоит отметить, что модели iPhone XS выйдут с поддержкой двух SIM-карт. Хотя этот вариант может немного задержаться относительно остальной серии, которая должна начать продаваться с 21 сентября.

Что касается стоимости, то с учётом налогов iPhone XS будет продаваться по цене от 900 долларов, iPhone XS Plus — от 1000 долларов, а iPhone XC — от 700 долларов.

Компания Apple назначила свою следующую презентацию на 12 сентября.

Источник
Weibo
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Plus

Комментарии

Материалы по теме

Apple представила iOS 12

4 июня

Apple сняла на iPhone три красивых видео о любви к футболу

6 июля

В России открыли предзаказ на iPhone XS

3 сентября

Новый смартфон Apple сравнили с iPhone X

4 июля

Рассекречены характеристики всех iPhone 2018

28 августа

Самый большой iPhone и дешёвый iPhone 2018 года и продемонстрировали на видео

15 августа
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Tele2 тоже запустил безлимит на интернет
ZTE привезла в Россию разноцветный безрамочник дешевле 10 тысяч рублей
Китайцы показали молодёжную версию Xiaomi Mi 8

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 147
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 73
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 51