Китайцы рассекретили цены на iPhone XC, iPhone XS и iPhone XS Plus

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился слайд с презентации китайского оператора China Mobile, одного из крупнейших провайдеров iPhone в мире. На них видны названия будущей линейки смартфонов Apple и цены для Китая.





Как ожидается, через неделю Apple выпустит две OLED-модели iPhone XS диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

На слайде старшие модели идут под названиями iPhone XS и iPhone XS Plus, а младшая — iPhone XC. Отдельно стоит отметить, что модели iPhone XS выйдут с поддержкой двух SIM-карт. Хотя этот вариант может немного задержаться относительно остальной серии, которая должна начать продаваться с 21 сентября.

Что касается стоимости, то с учётом налогов iPhone XS будет продаваться по цене от 900 долларов, iPhone XS Plus — от 1000 долларов, а iPhone XC — от 700 долларов.

Компания Apple назначила свою следующую презентацию на 12 сентября.