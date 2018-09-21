Смартфон Nokia 7.1 Plus показался на рендерах и видео

Ресурс MySmartPrice опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Nokia 7.1 Plus, пока не представленного HMD Global официально.


Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.


Смартфон Nokia 7.1 Plus получил дисплей с вырезом в стиле iPhone X разрешением Full HD+ (1080 x 2280 пикселей), двойной камерой с оптикой Carl Zeiss и сканером отпечатков пальцев на задней панели.


Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается поддержка быстрой 18-ваттной зарядки. Как ожидается, Nokia 7.1 Plus «из коробки» будет работать с установленной чистой Android 9.0 Pie.

Источник
MySmartPrice
Теги
смартфон Nokia HMD Nokia 7.1 Plus

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