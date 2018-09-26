Камера Huawei Mate 20 Pro оказалась круче, чем у OnePlus 6T и Google Pixel 3

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился будущий рейтинг сервиса DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, с котором отмечены готовящиеся к выпуску смартфоны OnePlus 6T, Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 и Google Pixel 3, пока не представленные производителями официально.



Будущий и настоящий рейтинг DxOMark

Попали в рейтинг и новые iPhone, только два из которых уже начали продаваться, но тоже пока не были протестированы DxO Labs. Конечно, нельзя сказать с уверенностью, что это не подделка. Однако источник более чем с миллионом подписчиков утверждает, что рейтинг настоящий и он получил его прямо из базы DxOMark.

Если верить утечке, то Huawei Mate 20 Pro возглавляет рейтинг с рекордными 116 баллами. Google Pixel 3 и Mate 20 получили 107 баллов, а OnePlus 6T — 99 баллов. Поступившие в продажу iPhone Xs Max и iPhone Xs заработали 104 балла, а iPhone Xs Max, iPhone XR, который должен выйти в октябре — 100 баллов.