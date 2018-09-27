Недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro с четырьмя камерами представлен официлально

Без особого шума и помпы компания Xiaomi представила свой новый смартфон Redmi Note 6 Pro, пока только в Таиланде.







Смартфон заключён в алюминиевый корпус. Он оснащается 6,28-дюймовым дисплеем с вырезом в стиле iPhone X с разрешением Full HD+, двумя двойными камерами — основной 12+5 Мп и фронтальной 20+2 Мп. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.





Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9.

В Таиланде цена на Xiaomi Redmi Note 6 Pro составляет 216 долларов США. Предлагаются чёрный, розовый и голубой цветовые варианты.