Новый флагман Google показан во всех цветах

В сети появились новые рендеры и видео с 3D- представлением готовящегося к выпуску флагманского смартфона Google Pixel 3 XL, пока не представленного производителем официально. Ими поделился дизайнер Уокар Хан (Waqar Khan), довольно хорошо известный созданием подобных компьютерных моделей на базе последних утечек.





Google Pixel 3 XL показан в трёх цветах — белом, чёрном и светло-зелёном. Прошлогодний Google Pixel 2 XL был доступен только в чёрном и белом корпусах. Рендеры отражают такие особенности, как безрамочый экран с широким вырезом, обычная, одинарная, основная камера и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Компания Google планирует представить новые смартфоны Pixel на мероприятии 9 октября в Нью-Йорке. Согласно последним утечкам, Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3 XL — 6,7-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.

Разрешение Pixel 3 XL составляет 1440 x 2960 пикселей при плотности пикселей 494 ppi. Также отмечаются камеры на 12 Мп и 8 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3430 мАч. Он получит свежайшую операционную систему Android 9.0 Pie прямо «из коробки».