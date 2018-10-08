Опубликованы новые изображения рекордно безрамочного флагмана Xiaomi

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились появились живые изображения защитного стекла для готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 3, который пока не был представлен официально. Их опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.

Рендеры показывают, насколько тонкими рамками обладает экран, подтверждают отсутствие вырезов и «подбородка». У модели Mi Mix 2 под дисплеем имеется довольно широкая полоса, где размещена фронтальная камера. Здесь же камеры вынесены в выдвигающийся модуль, вроде того, что мы видели в Oppo Find X и Honor Magic 2.

Согласно более ранним утечкам, он оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением (2960 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18,5:9, выдвижной фронтальной камерой на 23 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Сканер отпечатков будет спрятан внутри экрана, базовая цена для китайского рынка в пересчёте на рубли составит 38 тысяч рублей.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3 ожидается 15 октября 2018 года.