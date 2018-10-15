Флагманский смартфон Huawei Mate 20 Pro показали в действии

На YouTube появилось видео с распаковкой готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 20 Pro, пока не представленного производителем официально.





В ролике показан не только комплект Huawei Mate 20 Pro, но и настройка сканера отпечатков пальцев, встроенного прямо под экран.

Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Смартфоны Huawei Mate 20 должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Huawei Mate 20 оснащается 6,53-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1080 x 2244 пикселей, тогда как у Mate 20 Pro ожидается 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей.

Huawei Mate 20 имеет небольшой каплевидный вырез, который не предусматривает системы распознавания лиц, как у старшей модели Huawei Mate 20 Pro. Также можно отметить тройную камеру с «квадратной» организацией и сканер отпечатков пальцев на задней панели. У Huawei Mate 20 Pro сканер должен быть встроен под дисплей.