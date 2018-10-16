Клип Эминема Venom сняли на смартфон Google Pixel 3

Компания Google представила на прошлой неделе свои новые флагманские смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL. Новинки ещё не поступили в продажу, но уже активно продвигаются. Частью большой кампании по продвижению стал клип Эминема для композиции Venom, снятый именно на Pixel 3.

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Клип был представлен на популярном телешоу «Джимми Киммел в прямом эфире». Конечно, на смартфон был отснят только сам видеоряд, а монтаж и запись музыки проводилась на профессиональном оборудовании.

Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL поступят в продажу 19 октября 2018 года. Оба оснащаются одинарной основной камерой с разрешением 12,2 Мп. Тем не менее, она претендует на звание одной из лучших камер, которые можно найти в современных смартфонах.

Источник
JimmyKimmelLive
Теги
смартфон ANDROID Google Pixel 3 Google Pixel 3

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