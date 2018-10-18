Названы самые быстрые смартфоны на Android

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовало свой сентябрьский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.



Рейтинг претерпел существенные изменения по сравнению с прошлым месяцем. На этот раз, первое место занял игровой смартфон ASUS ROG Phone с 299 706 баллами, сместив с пьедестала Black Shark компании Xiaomi с 290 602 баллами. Третье место занял OnePlus 6 с 289 424 баллами.


За ними идут Vivo NEX S, Xiaomi Mi 8, OPPO Find X, Galaxy Note 9, ASUS ZenFone 5Z, Xiaomi Mi MIX 2s и Xiaomi Pocophone F1. Все десять смартфонов, вошедших в Топ-10 самых мощных и быстрых, базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. В октябре должны появиться Huawei Mate 20 на 7-нанометровом Kirin 980, которые могут изменить эту ситуацию.

Напомним, каждый месяц AnTuTu публикует список 10 самых топовых смартфонов в целом, а также работающих на лидирующих операционных системах Android и iOS по отдельности.

Источник
AnTuTu
Теги
смартфон ANDROID AnTuTu Xiaomi Black Shark ASUS ROG Phone

Комментарии

Материалы по теме

ASUS представила игровой смартфон ROG Phone

4 июня

Palm выпустила самый маленький смартфон на Android

15 октября

Razer представила свой новый игровой смартфон

11 октября

Samsung представила первый смартфон с четырьмя тыльными камерами

11 октября

Vertu вернулась с новым люксовым смартфоном

18 октября

Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark со съёмным геймпадом-джойстиком

13 апреля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Xiaomi показала свой смартфон-слайдер в работе
Рассекречены цены и цвета OnePlus 6T
Представлен самый тонкий в мире телефон

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 95
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 84
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 50