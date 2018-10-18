Названы самые быстрые смартфоны на Android

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовало свой сентябрьский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.







Рейтинг претерпел существенные изменения по сравнению с прошлым месяцем. На этот раз, первое место занял игровой смартфон ASUS ROG Phone с 299 706 баллами, сместив с пьедестала Black Shark компании Xiaomi с 290 602 баллами. Третье место занял OnePlus 6 с 289 424 баллами.





За ними идут Vivo NEX S, Xiaomi Mi 8, OPPO Find X, Galaxy Note 9, ASUS ZenFone 5Z, Xiaomi Mi MIX 2s и Xiaomi Pocophone F1. Все десять смартфонов, вошедших в Топ-10 самых мощных и быстрых, базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. В октябре должны появиться Huawei Mate 20 на 7-нанометровом Kirin 980, которые могут изменить эту ситуацию.

Напомним, каждый месяц AnTuTu публикует список 10 самых топовых смартфонов в целом, а также работающих на лидирующих операционных системах Android и iOS по отдельности.