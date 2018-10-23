Google Pixel 3 XL оказался в полтора раза медленнее iPhone XS Max

Ресурс PhoneBuff сравнил быстродействие iPhone XS Max и нового флагманского смартфона Pixel 3 XL от Google. В результате, iPhone XS Max заметно обогнал Pixel 3 XL.





Для верности тесты проводились неоднократно, с использованием робота и в помещении с контролируемой температурой. На каждом из смартфонов запускались последовательно несколько приложений, а затем открывались в обратном порядке.





Сравнивались Pixel 3 XL с Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и Android 9.0, а также iPhone XS Max с Apple A12 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти и iOS 12.0.1.

iPhone XS Max сумел обогнать Pixel 3 XL более чем на одну минуту, уложившись в 2 минуты 30 секунд, тогда у Pixel 3 XL затратил 3 минуты и 35 секунд. У смартфона Google оказалась неприятная проблема — он не удерживает в памяти уже открытые приложения и при повторном открытии приложения приходилось загружать заново.