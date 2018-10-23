Смартфон Xiaomi 8 Pro появился за пределами Китая

Компания Xiaomi начала продажи смартфон Xiaomi Mi 8 Pro за пределами Китая. Первым регионом, где появился смартфон помимо китайского рынка, стал Тайвань.


Смартфон предлагается по цене 516 долларов. Он получил встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, как у Mi 8 Explorer Edition. При этом прочие характеристики у него сходны с базовой моделью Mi 8, представленной в мае.


Сканер способен распознавать силу нажатия. Xiaomi Mi 8 Pro оснащается 6,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2248 х 1080 пикселей), основной камерой с основным широкоугольным модулем Sony IMX363 на 12 Мп с апертурой f/1.8 и вспомогательным модулем S5K3M3 на 12 Мп с апертурой f/2.4, 20-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/2.0.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), NFC и Bluetooth 5.0, есть порт USB Type-C. Он работает под Android 8.1 Oreo с новейшей оболочкой MIUI 10.

Источник
MySmartPrice
Теги
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