Необычный флагман Xiaomi Mi MIX 3 показали в рекламе до анонса

Компания Xiaomi активно готовится к завтрашнему анонсу своего необычного флагмана Xiaomi Mi Mix 3. Она уже выпустила первый рекламный ролик для продвижения смартфона.

В ролике можно разглядеть в подробностях, включая безрамочный дизайн, сдвигающийся экран, запрятанный под ним модуль с фронтальной камерой и заднюю панель без сканера отпечатков пальцев. Последний пункт опровергает недавнюю утечку с живыми фотографиями, на которых сканер был на задней панели. Теперь можно с уверенностью сказать, что сканер встроен под экран.





Напомним, Xiaomi Mi Mix 3 представляет собой флагманский смартфон-слайдер, при сдвиге дисплея вниз открывается доступ к фронтальной камере. Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей), двойной фронтальной камерой на 24 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, до 10 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3 ожидается 25 октября 2018 года.