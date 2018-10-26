Начались продажи iPhone XR

Компания Apple начала розничные продажи нового смартфона iPhone XR более чем в 50 странах и регионах, включая Россию.





iPhone XR доступен в белом, чёрном, синем, жёлтом, коралловом корпусах и красном цвете (PRODUCT)RED с памятью 64, 128 и 256 ГБ по цене 64 990, 68 990 и 77 990 pyблей. Для сравнения, в США цены стартуют от 749 долларов.

Напомним, iPhone XR представляет собой 6,1-дюймовую модель в модном безрамочном дизайне как у флагманских iPhone XS и iPhone XS Max, но с немного более простыми характеристиками. Он оснащается LCD-дисплеем разрешением 1792 х 828 пикселей. В отличие от iPhone XS и iPhone XS Max, основная камера у него одинарная. В ней используется широкоугольный объектив и сенсор на 12 Мп. Фронтальная камера 7-мегапиксельная. Поддерживается разблокировка смартфона по лицу пользователя Face ID.

Аппаратной основой стал 7-нанометровый шестиядерный процессор A12 Bionic. Уровень защиты от воды и пыли — IP67, немного попроще, чем у флагманов. Допускается погружение на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут.