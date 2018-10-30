Представлен смартфон с четырьмя камерам и аккумулятором 13 000 мАч

Китайская компания Ulefone представила монструозный смартфон Power 5S. Он сочетает аккумулятор внушительной ёмкости 13 000 мАч, четыре камеры и беспроводную зарядку.


Ulefone Power 5S оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), соотношением сторон 18:9 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, двойной основной камерой 21+5 Мп, фронтальной 13+5 Мп, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MTK6763, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек microSD. Время заявленной автономной работы в режиме разговора достигает 52 часов, а в режиме ожидания — 1100 часов.

Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1 Lollipop. Есть поддержка LTE и двух SIM-карт. Размеры составляют 169,4 x 80,2 x 15,8 мм, а вес — 330 граммов.

Смартфон Ulefone Power 5S появился в продаже на Aliexpress по цене порядка 200 долларов США.

Источник
Ulefone
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