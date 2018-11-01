Смартфон-слайдер Lenovo Z5 Pro представлен официально

Компания Lenovo представила собственный смартфон в набирающем популярность форм-факторе слайдера. Также как у флагманских Xiaomi Mi Mix 3 и Honor Magic 2, экран Lenovo Z5 Pro сдвигается вниз, открывая доступ к фронтальной камере.


Несмотря на слухи, Lenovo Z5 Pro оказался смартфоном скорее среднего уровня, чем флагманом. Смартфон оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), занимающим 95,06% передней панели, двойной основной камерой 24+16 Мп, двойной фронтальной камерой 16+8Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран.


Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3350 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac ), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.


Размеры составляют 155,12 х 73,04 х 9,3 мм, а вес — 210 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой ZUI 10.

Lenovo Z5 Pro предлагается в чёрном цвете по цене 287 долларов за 6+64 ГБ и 330 долларов за 6+128 ГБ. Продажи начинаются с 1 ноября в Китае.

Источник
Lenovo
Теги
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