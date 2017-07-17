5 отличных смартфонов, которые резко подешевели

Некоторые смартфоны становятся дешевле закономерно — потому, что они ужасны. Иные модели стоят дорого даже после того, как исчезают с конвейера и прилавков крупных магазинов. И только очень редко встречаются случаи, когда не старые и качественные мобильники сбавляют в цене. Мы собрали самые «вопиющие» случаи — берите на заметку и экономьте!

LG G6

Никогда такого не было, и вот опять — «супермодель» LG потеряла в цене сильнее любого другого флагмана 2016 года. Интернет-болтуны могут сколько угодно рассуждать, что «маркетологи не нужны», но именно из-за недоработки маркетологов китайский почти матерный для российского уха Хуавей нынче продаётся лучше, чем легендарная Motorola. А ZTE, знаменитый поставщик «глючных» роутеров Домолинку-Ростелекому, продаёт больше смартфонов, чем создатели «неубиваемых телевизоров и видаков», Sony.

Но мы отвлеклись от темы — LG и их многострадальных флагманов. Нет ничего удивительного в том, что модульный G5 не стал бешено популярным. А вот то, что футуристичный G6, у которого нет слабых мест, кроме процессора, обесценился так быстро, — приятный для покупателей, и неприятный для LG сюрприз.



LG G6

Официальные представители, конечно, не поддаются на провокации и удерживают рекомендованную цену, чтобы не портить отношения с LG (потому что корейские телевизоры и стиральные машины «гребут», да ещё как!). Но даже среди них уже есть те, кто «уронил» цены, чтобы продать залежавшиеся смартфоны.

А уж среди «серых» импортеров и, тем более, зарубежных магазинов, царит полный разброд — Computeruniverse, например, продаёт G6 за 27 (!) тысяч рублей. С доставкой такой смартфон обойдётся в 30 тысяч. Правда, в этих версиях отсутствует ЦАП Quad DAC — вместо Hi-Fi звука придётся довольствоваться стандартным потенциалом кодека в Snapdragon 821. Но за такие деньги с этим можно вполне смириться. Или не смириться и купить полнофункциональную модификацию с ЦАП за 38-40 тысяч.

Конечно, за 30+ тысяч сегодня можно приобрести навороченный OnePlus 5, компактные китайские флагманы Honor 9 или Xiaomi Mi 6, но в сравнении с LG они будут радикально лучше разве что в процессорных дисциплинах. Отличия в камерах радикальными не будут (более быстрый автофокус и чуть выше контрастность снимков у «китайцев»). При этом ни базовой ударопрочности, ни водостойкого корпуса, ни супер-зрелищного экрана у китайских мобильников стоимостью 30-32 тысяч рублей вы не получите.

Если вы морально готовы к тому, что корейский флагман окажется чуть медленнее «китайцев» за эти же деньги, и что с обновлением Android ситуация усугубится (пока не прошьёте какой-нибудь Lineage OS) — можно брать. Потому что это качественный, красивый, навороченный под завязку мультимедийный смартфон — в официальных сотовых салонах по цене «серого» G6 вы можете купить разве что прошлогодний флагман Meizu или тоскливый Самсунг среднего класса (Galaxy A7 2017, например).

Сколько стоил на старте продаж 52 тысячи рублей (Россия) 750 евро, или примерно 52 тысячи рублей (Европа) Сколько стоит сейчас 48-52 тысячи рублей (официальная розница) 30 тысяч рублей («серая» розница) Почему подешевел После того, как выяснилось, что Galaxy S8 не взрывается, он «задавил» авторитетом и объёмом продаж флагман LG

Обзор LG G6

Apple iPhone SE

*голосом рекламщика* Кхм-кхм, «спецверсия» iPhone — это не просто новый смартфон, а, ни больше ни меньше, революция!

Потому что «перезапуск» нового мобильника в старом корпусе — мягко говоря, редкость. Переизданная Nokia 3310 оказалась новым сомнительной «китайщиной», а у остальных производителей на аналогичный шаг не хватает храбрости. Можете ли вы представить, чтобы Samsung выпустил, к примеру, Galaxy Note 3 с новыми камерой и процессором? Очень вряд ли (хотя в категории «ни рыба, ни мясо» корейцы всё же выпускали S5 Neo).

Может ли LG переиздать в новом качестве Nexus 4? Смогла бы Sony выпустить «вооружённую» новой начинкой Sony Xperia ZR в 2016-2017 году? А вот Apple смог.

Другое дело, что сегодня iPhone SE — уже не роскошь, а «средство передвижения». Дело в том, что в марте 2016 года, когда на свет появился SE, самым крутым Айфоном была модель 6s. А iPhone 5s в то время был простым, но всё ещё актуальным бюджетным аналогом. С тех пор новые экземпляры 5s перестали встречаться в природе, а SE занял место «дешёвого Айфона для начинающих».



Apple iPhone SE

Вряд ли 4-дюймовый айфон просуществует на конвейере долго — экономные любители Apple покупают гораздо более престижный с виду и практичный iPhone 6 32 Гбайт по цене «серого» SE (даже менее быстрый процессор и менее качественная камера их не останавливают). А фанатов мощных маленьких смартфонов на деле оказалось гораздо меньше, чем можно было предположить по крикам в интернете.

Но iPhone 6, на минуточку, мобильник из далёкого 2014 модельного года. А SE, даже при идентичном с iPhone 5s корпусом, всё же более современный, и уже сейчас значительно подешевел. Время не стоит на месте, поэтому трёхлетний iPhone 6 по быстродействию и автономности выглядит старым, даже когда он новый. И будет только хуже.

Отдавать за «мало экрана» много денег не очень хочется, но среди Android-мобильников стоимостью 20-23 тысячи вам тоже не светит флагман 2017 года. А официальная розница за эти деньги предлагает Sony Xperia XA1 со страшненькой камерой и «дохлым» аккумулятором. Выходит, не так-то и дорог iPhone SE на деле, как о нём принято разглагольствовать.

Сколько стоил на старте продаж 33 тысячи рублей (Россия) 479 евро (Европа) Сколько стоит сейчас 20 тысяч рублей (официальная розница) 20-22 тысячи рублей («серая» розница) Почему подешевел Маленький и дорогой смартфон Apple с самого начала продавался без ажиотажа и очень скоро стал бюджетным «Айфоном для начинающих» взамен 5s

Обзор Apple iPhone SE

Huawei P9

Если вы не гик, то даже и не вспомните, о каком смартфоне идёт речь — мало ли китайцы наплодили моделей за историю своего существования. И зря — это модель, с которой Huawei из простой «китайщины, только нормально собранной» наконец стал конкурентоспособным в сравнении с флагманами.

Первым смартфоном с двумя камерами он уже не был (LG G5 успел чуть раньше), зато он стал лучшим китайским камерофоном и наконец-то обзавёлся быстрым процессором уровня Snapdragon 820.



Huawei P9

По скорости работы его уже спустя месяц обошёл Xiaomi Mi 5, а по качеству камеры во второй половине года с флагманом P-серии мог поспорить OnePlus 3. Но беспощадное количество рекламы (одни только контракты с «Суперменом» Генри Кавиллом и «Чёрной вдовой» Скарлетт Йоханссон дорогого стоят) и не по-китайски стабильная работа своё дело сделали — смартфон трудящимся понравился, а Huawei наконец стал более-менее престижным брендом, в отличие от Lenovo и ZTE.

Только вот и цена на смартфон была самой высокой среди всех китайцев. Это особенно бросалось в глаза, когда Huawei выпустил сравнительно дешёвый «P9 минус реклама и оптическая стабилизация» — Honor 8. Поэтому в России Honor стал популярен, а более дорогой Huawei — нет.

Эпилог: после того, как оба этих смартфона (Honor 8 и Huawei P9) сняли с конвейера, цены на них сравнялись. И теперь выгоднее купить чуть более толковый в съёмке видео Huawei, нежели его стеклянного младшего брата.

Если вам не по нраву хрупкий и, пока ещё, «глючный» Honor 9 с доплатой в 4-5 тысяч рублей, а Xiaomi Mi 6 без слота microSD и разъёма для наушников за 30 тысяч нравится вам ещё меньше, есть смысл раскошелиться на один из оставшихся P9. Старый флагман Huawei по-прежнему лучше, чем новые мобильники среднего класса, и своих денег стоит.

Сколько стоил на старте продаж 40 тысяч рублей (Россия) 600 евро или ~ 42 тысячи рублей (Европа) Сколько стоит сейчас 23-30 тысяч рублей, в зависимости от цвета (официальная розница) 22 тысячи рублей («серая» розница) Почему подешевел После того, как в рекламу флагмана Huawei перестают вкладывать огромные суммы, а на Aliexpress появляются доступные экземпляры, смартфон дешевеет

Обзор Huawei P9

ASUS ZenFone 3 (ZE552KL)

Тяжело меняться, особенно когда приходится делать это снаружи и изнутри — после того, как ASUS спрыгнул с «дармовых» процессоров Intel Atom в смартфонах на Qualcomm, а дизайн образца «первого пятого Зенфона» всех утомил до чёртиков, тайваньцы приложили огромное количество усилий, чтобы ZenFone 3 понравились покупателям.

И, надо сказать, не зря старались — «просто» ZenFone 3 (ZE520KL и ZE552KL) получили не по-асусовски классные супер-яркие дисплеи, стали симпатичны внешне и обзавелись хорошими, по меркам среднего класса, характеристиками.

Проблема состояла только в том, что 5,5-дюймовый ZenFone 3 почему-то был на 5 тысяч рублей дороже, чем 5-дюймовая модель с такой же начинкой. То есть, смартфон оказался гораздо ближе к рубежу «30 тысяч», за которым начинались прошлогодние флагманы и другие модели уровнем выше. Шильдик ASUS (знак качества в ноутбуках и компьютерных комплектующих) дорогого стоит, но ведь китайцы предлагали почти такие же характеристики за 20-23 тысячи рублей!



ASUS ZenFone 3

Поэтому ещё до выхода преемников ZenFone 3 ZE552KL подешевел с 28 тысяч до 24 тысяч у всех официальных поставщиков, а у «серовозов» смартфон и вовсе стоит смешные 17 тысяч. За эти деньги — отличный вариант! Да, старый флагманский Xiaomi Mi 5s никто не отменял, но по качеству экрана и звука ZenFone 3 ни в чём не уступает, а по дизайну даже выигрывает. И вообще, как модель для не-фанатов игр, очень неплох.

Слабые места — качество съёмки фото вечером и ночью («шершавые», переполненные цифровым шумом фото и видео) и отсутствие NFC, то бишь, оплаты банковской картой с помощью Android Pay.

Сколько стоил на старте продаж 28 тысяч рублей (Россия) 450 евро или ~ 31 тысяча рублей (Европа) Сколько стоит сейчас 24 тысячи рублей (официальная розница) 17 тысяч рублей («серая» розница) Почему подешевел Хочешь жить — умей конкурировать с китайцами ценой

Обзор ASUS ZenFone 3

Lenovo Phab Plus

Леново — всё, новые смартфоны будут выходить только под именем Motorola, согласно модельным линейкам и принципам, которые исповедует Motorola. То есть, никаких вам больше Vibe Shot, выносливой P-серии и флагманов в стиле Z2 Pro. Умирают и новоявленные Phab с огромной диагональю экрана. В честь «похорон» китайцы устроили распродажу моделей, и это отличный шанс купить большой качественный мобильник по минимальной цене.



Lenovo Phab Plus

Как и любой другой смартфон Lenovo в последние пару лет, Phab Plus не претендует ни на рекордно крутые характеристики, ни на фото-чудеса. Китайцы всего лишь выдали бюджетному смартфону большой экран и новый корпус. Но «мякотка» заключается в том, что при всём этом «старший Phab» — самый дешёвый смартфон с 8 ядрами на борту в категории «6.5 дюймов дисплея и крупнее».

Глупо ожидать за 12-13 тысяч (цены большинства официальных поставщиков) чего-то сенсационного, если речь идёт не о Xiaomi/Meizu/Honor, но «лопатофон» достаточно быстр для фильмов/игр на низкой детализации графики/сайтов и мессенджеров, чтобы не мучаться в процессе его эксплуатации. Корпус красивый и компактный, а звук в наушниках приятный (за эти деньги).

С яркостью дисплея, качеством камер и автономностью в играх дела обстоят так себе, поэтому только вам решать, стоит ли покупать узкий недорогой смартфон-планшет с возможностью совершать звонки.

Сколько стоил на старте продаж 20 тысяч рублей (Россия) $406 ~ 24 тысячи рублей (Китай) Сколько стоит сейчас 13 тысяч рублей (официальная розница) 11 тысяч рублей («серая» розница) Почему подешевел Потому что Леново в качестве производителя смартфонов приказал долго жить. Ну, за Vibe, не чокаясь.

Обзор Lenovo Phab Plus