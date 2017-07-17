5 отличных смартфонов, которые резко подешевели
Некоторые смартфоны становятся дешевле закономерно — потому, что они ужасны. Иные модели стоят дорого даже после того, как исчезают с конвейера и прилавков крупных магазинов. И только очень редко встречаются случаи, когда не старые и качественные мобильники сбавляют в цене. Мы собрали самые «вопиющие» случаи — берите на заметку и экономьте!
LG G6
Никогда такого не было, и вот опять — «супермодель» LG потеряла в цене сильнее любого другого флагмана 2016 года. Интернет-болтуны могут сколько угодно рассуждать, что «маркетологи не нужны», но именно из-за недоработки маркетологов китайский почти матерный для российского уха Хуавей нынче продаётся лучше, чем легендарная Motorola. А ZTE, знаменитый поставщик «глючных» роутеров Домолинку-Ростелекому, продаёт больше смартфонов, чем создатели «неубиваемых телевизоров и видаков», Sony.
Но мы отвлеклись от темы — LG и их многострадальных флагманов. Нет ничего удивительного в том, что модульный G5 не стал бешено популярным. А вот то, что футуристичный G6, у которого нет слабых мест, кроме процессора, обесценился так быстро, — приятный для покупателей, и неприятный для LG сюрприз.
Официальные представители, конечно, не поддаются на провокации и удерживают рекомендованную цену, чтобы не портить отношения с LG (потому что корейские телевизоры и стиральные машины «гребут», да ещё как!). Но даже среди них уже есть те, кто «уронил» цены, чтобы продать залежавшиеся смартфоны.
А уж среди «серых» импортеров и, тем более, зарубежных магазинов, царит полный разброд — Computeruniverse, например, продаёт G6 за 27 (!) тысяч рублей. С доставкой такой смартфон обойдётся в 30 тысяч. Правда, в этих версиях отсутствует ЦАП Quad DAC — вместо Hi-Fi звука придётся довольствоваться стандартным потенциалом кодека в Snapdragon 821. Но за такие деньги с этим можно вполне смириться. Или не смириться и купить полнофункциональную модификацию с ЦАП за 38-40 тысяч.
Конечно, за 30+ тысяч сегодня можно приобрести навороченный OnePlus 5, компактные китайские флагманы Honor 9 или Xiaomi Mi 6, но в сравнении с LG они будут радикально лучше разве что в процессорных дисциплинах. Отличия в камерах радикальными не будут (более быстрый автофокус и чуть выше контрастность снимков у «китайцев»). При этом ни базовой ударопрочности, ни водостойкого корпуса, ни супер-зрелищного экрана у китайских мобильников стоимостью 30-32 тысяч рублей вы не получите.
Если вы морально готовы к тому, что корейский флагман окажется чуть медленнее «китайцев» за эти же деньги, и что с обновлением Android ситуация усугубится (пока не прошьёте какой-нибудь Lineage OS) — можно брать. Потому что это качественный, красивый, навороченный под завязку мультимедийный смартфон — в официальных сотовых салонах по цене «серого» G6 вы можете купить разве что прошлогодний флагман Meizu или тоскливый Самсунг среднего класса (Galaxy A7 2017, например).
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Сколько стоил на старте продаж
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52 тысячи рублей (Россия)
750 евро, или примерно 52 тысячи рублей (Европа)
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Сколько стоит сейчас
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48-52 тысячи рублей (официальная розница)
30 тысяч рублей («серая» розница)
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Почему подешевел
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После того, как выяснилось, что Galaxy S8 не взрывается, он «задавил» авторитетом и объёмом продаж флагман LG
Apple iPhone SE
*голосом рекламщика* Кхм-кхм, «спецверсия» iPhone — это не просто новый смартфон, а, ни больше ни меньше, революция!
Потому что «перезапуск» нового мобильника в старом корпусе — мягко говоря, редкость. Переизданная Nokia 3310 оказалась новым сомнительной «китайщиной», а у остальных производителей на аналогичный шаг не хватает храбрости. Можете ли вы представить, чтобы Samsung выпустил, к примеру, Galaxy Note 3 с новыми камерой и процессором? Очень вряд ли (хотя в категории «ни рыба, ни мясо» корейцы всё же выпускали S5 Neo).
Может ли LG переиздать в новом качестве Nexus 4? Смогла бы Sony выпустить «вооружённую» новой начинкой Sony Xperia ZR в 2016-2017 году? А вот Apple смог.
Другое дело, что сегодня iPhone SE — уже не роскошь, а «средство передвижения». Дело в том, что в марте 2016 года, когда на свет появился SE, самым крутым Айфоном была модель 6s. А iPhone 5s в то время был простым, но всё ещё актуальным бюджетным аналогом. С тех пор новые экземпляры 5s перестали встречаться в природе, а SE занял место «дешёвого Айфона для начинающих».
Вряд ли 4-дюймовый айфон просуществует на конвейере долго — экономные любители Apple покупают гораздо более престижный с виду и практичный iPhone 6 32 Гбайт по цене «серого» SE (даже менее быстрый процессор и менее качественная камера их не останавливают). А фанатов мощных маленьких смартфонов на деле оказалось гораздо меньше, чем можно было предположить по крикам в интернете.
Но iPhone 6, на минуточку, мобильник из далёкого 2014 модельного года. А SE, даже при идентичном с iPhone 5s корпусом, всё же более современный, и уже сейчас значительно подешевел. Время не стоит на месте, поэтому трёхлетний iPhone 6 по быстродействию и автономности выглядит старым, даже когда он новый. И будет только хуже.
Отдавать за «мало экрана» много денег не очень хочется, но среди Android-мобильников стоимостью 20-23 тысячи вам тоже не светит флагман 2017 года. А официальная розница за эти деньги предлагает Sony Xperia XA1 со страшненькой камерой и «дохлым» аккумулятором. Выходит, не так-то и дорог iPhone SE на деле, как о нём принято разглагольствовать.
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Сколько стоил на старте продаж
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33 тысячи рублей (Россия)
479 евро (Европа)
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Сколько стоит сейчас
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20 тысяч рублей (официальная розница)
20-22 тысячи рублей («серая» розница)
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Почему подешевел
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Маленький и дорогой смартфон Apple с самого начала продавался без ажиотажа и очень скоро стал бюджетным «Айфоном для начинающих» взамен 5s
Huawei P9
Если вы не гик, то даже и не вспомните, о каком смартфоне идёт речь — мало ли китайцы наплодили моделей за историю своего существования. И зря — это модель, с которой Huawei из простой «китайщины, только нормально собранной» наконец стал конкурентоспособным в сравнении с флагманами.
Первым смартфоном с двумя камерами он уже не был (LG G5 успел чуть раньше), зато он стал лучшим китайским камерофоном и наконец-то обзавёлся быстрым процессором уровня Snapdragon 820.
По скорости работы его уже спустя месяц обошёл Xiaomi Mi 5, а по качеству камеры во второй половине года с флагманом P-серии мог поспорить OnePlus 3. Но беспощадное количество рекламы (одни только контракты с «Суперменом» Генри Кавиллом и «Чёрной вдовой» Скарлетт Йоханссон дорогого стоят) и не по-китайски стабильная работа своё дело сделали — смартфон трудящимся понравился, а Huawei наконец стал более-менее престижным брендом, в отличие от Lenovo и ZTE.
Только вот и цена на смартфон была самой высокой среди всех китайцев. Это особенно бросалось в глаза, когда Huawei выпустил сравнительно дешёвый «P9 минус реклама и оптическая стабилизация» — Honor 8. Поэтому в России Honor стал популярен, а более дорогой Huawei — нет.
Эпилог: после того, как оба этих смартфона (Honor 8 и Huawei P9) сняли с конвейера, цены на них сравнялись. И теперь выгоднее купить чуть более толковый в съёмке видео Huawei, нежели его стеклянного младшего брата.
Если вам не по нраву хрупкий и, пока ещё, «глючный» Honor 9 с доплатой в 4-5 тысяч рублей, а Xiaomi Mi 6 без слота microSD и разъёма для наушников за 30 тысяч нравится вам ещё меньше, есть смысл раскошелиться на один из оставшихся P9. Старый флагман Huawei по-прежнему лучше, чем новые мобильники среднего класса, и своих денег стоит.
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Сколько стоил на старте продаж
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40 тысяч рублей (Россия)
600 евро или ~ 42 тысячи рублей (Европа)
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Сколько стоит сейчас
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23-30 тысяч рублей, в зависимости от цвета (официальная розница)
22 тысячи рублей («серая» розница)
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Почему подешевел
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После того, как в рекламу флагмана Huawei перестают вкладывать огромные суммы, а на Aliexpress появляются доступные экземпляры, смартфон дешевеет
ASUS ZenFone 3 (ZE552KL)
Тяжело меняться, особенно когда приходится делать это снаружи и изнутри — после того, как ASUS спрыгнул с «дармовых» процессоров Intel Atom в смартфонах на Qualcomm, а дизайн образца «первого пятого Зенфона» всех утомил до чёртиков, тайваньцы приложили огромное количество усилий, чтобы ZenFone 3 понравились покупателям.
И, надо сказать, не зря старались — «просто» ZenFone 3 (ZE520KL и ZE552KL) получили не по-асусовски классные супер-яркие дисплеи, стали симпатичны внешне и обзавелись хорошими, по меркам среднего класса, характеристиками.
Проблема состояла только в том, что 5,5-дюймовый ZenFone 3 почему-то был на 5 тысяч рублей дороже, чем 5-дюймовая модель с такой же начинкой. То есть, смартфон оказался гораздо ближе к рубежу «30 тысяч», за которым начинались прошлогодние флагманы и другие модели уровнем выше. Шильдик ASUS (знак качества в ноутбуках и компьютерных комплектующих) дорогого стоит, но ведь китайцы предлагали почти такие же характеристики за 20-23 тысячи рублей!
Поэтому ещё до выхода преемников ZenFone 3 ZE552KL подешевел с 28 тысяч до 24 тысяч у всех официальных поставщиков, а у «серовозов» смартфон и вовсе стоит смешные 17 тысяч. За эти деньги — отличный вариант! Да, старый флагманский Xiaomi Mi 5s никто не отменял, но по качеству экрана и звука ZenFone 3 ни в чём не уступает, а по дизайну даже выигрывает. И вообще, как модель для не-фанатов игр, очень неплох.
Слабые места — качество съёмки фото вечером и ночью («шершавые», переполненные цифровым шумом фото и видео) и отсутствие NFC, то бишь, оплаты банковской картой с помощью Android Pay.
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Сколько стоил на старте продаж
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28 тысяч рублей (Россия)
450 евро или ~ 31 тысяча рублей (Европа)
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Сколько стоит сейчас
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24 тысячи рублей (официальная розница)
17 тысяч рублей («серая» розница)
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Почему подешевел
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Хочешь жить — умей конкурировать с китайцами ценой
Lenovo Phab Plus
Леново — всё, новые смартфоны будут выходить только под именем Motorola, согласно модельным линейкам и принципам, которые исповедует Motorola. То есть, никаких вам больше Vibe Shot, выносливой P-серии и флагманов в стиле Z2 Pro. Умирают и новоявленные Phab с огромной диагональю экрана. В честь «похорон» китайцы устроили распродажу моделей, и это отличный шанс купить большой качественный мобильник по минимальной цене.
Как и любой другой смартфон Lenovo в последние пару лет, Phab Plus не претендует ни на рекордно крутые характеристики, ни на фото-чудеса. Китайцы всего лишь выдали бюджетному смартфону большой экран и новый корпус. Но «мякотка» заключается в том, что при всём этом «старший Phab» — самый дешёвый смартфон с 8 ядрами на борту в категории «6.5 дюймов дисплея и крупнее».
Глупо ожидать за 12-13 тысяч (цены большинства официальных поставщиков) чего-то сенсационного, если речь идёт не о Xiaomi/Meizu/Honor, но «лопатофон» достаточно быстр для фильмов/игр на низкой детализации графики/сайтов и мессенджеров, чтобы не мучаться в процессе его эксплуатации. Корпус красивый и компактный, а звук в наушниках приятный (за эти деньги).
С яркостью дисплея, качеством камер и автономностью в играх дела обстоят так себе, поэтому только вам решать, стоит ли покупать узкий недорогой смартфон-планшет с возможностью совершать звонки.
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Сколько стоил на старте продаж
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20 тысяч рублей (Россия)
$406 ~ 24 тысячи рублей (Китай)
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Сколько стоит сейчас
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13 тысяч рублей (официальная розница)
11 тысяч рублей («серая» розница)
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Почему подешевел
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Потому что Леново в качестве производителя смартфонов приказал долго жить. Ну, за Vibe, не чокаясь.