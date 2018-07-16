Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone

Если вы покупаете Айфон потому, что любите подход Apple к дизайну и логике управления системы, вы всё правильно делаете и этот текст не для вас. А вот если вы полагаете, что Apple всегда выпускает смартфоны с лучшей камерой за свои деньги, приготовьтесь удивляться и негодовать.

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Каких альтернатив Айфонам точно не найти

Айфоны, конечно, не «богоподобная» техника, какими их себе представляют фанаты Apple, но есть особенности, которые можно найти только в iPhone. Например, найти на Android что-нибудь с хорошей камерой и 4 дюймами дисплея невозможно в принципе. И даже для 4.7-дюймового iPhone по-настоящему компактных замен уже давно не выпускают.

Можно, конечно, выкрутиться и заявить, что есть в природе японские смартфоны-раритеты наподобие Sharp, но будем реалистами — почти никому не нужны приключения и попытки заказать «отвязанный» от оператора японский мобильник, чтобы потом поиметь проблем с его перепрошивкой, не найти чехлы и выкинуть смартфон после первой же поломки. Потому как ни аккумуляторов, ни экранов на территории РФ для него не продают.

С учётом всего вышесказанного, сегодня мы «пляшем» от всего многообразия, которое нам предлагают официальная розница + китайские магазины во главе с Aliexpress.

iPhone 5s — когда ты старый и немощный, но всё равно рок-звезда

Примерно такая же по качеству камера Huawei nova 2, Meizu M6s, Nokia 6.1, Samsung Galaxy J5/J7 (2017), Sony Xperia XA1, Xiaomi Redmi 5 Plus/Redmi S2 Камера чуть хуже Samsung Galaxy A5 (2017), Sony Xperia L2, Xiaomi Redmi 4X, Xiaomi Redmi 5A Более качественная камера за эти же деньги Meizu M6 Note, Moto G5s, Moto Z, Xiaomi Redmi Note 5 Сколько iPhone 5s стоит сегодня 10-14 тысяч рублей iPhone 5s или конкуренты на Android? Конкуренты, конечно. Слишком много времени прошло. 5s неплохо фотографирует по меркам совсем дешёвых смартфонов, но «не тянет» ни по автономности, ни по селфи-камере, ни по скорости работы.



Apple iPhone 5S

От любви с первого взгляда есть лекарство — взглянуть во второй раз. И чаще всего предметы обожания вас разочаруют. Шедевральные, как казалось в детстве, фильмы, кажутся наивными и идиотскими, на модную одежду старых лет стыдно смотреть, а от музыки-«попсы» прошлых лет тошнит ещё до того, как вы услышите припев. Что уж тогда говорить про старые мобильники?

А с ними всё не так уж плохо, как можно было бы предполагать с высоты 2018 года. Например, последний из жизнеспособных Айфонов, который доживает свой век на руках у экономных россиян, iPhone 5s, сейчас продают за 10-12 тысяч. И, вы будете смеяться, пятилетний флагман Apple по-прежнему фотографирует лучше, чем большинство смартфонов за эти же деньги.

Во-первых, потому что в 2013 году это был камерафон класса «круче некуда», равно как и Samsung Galaxy S4. Во-вторых, производители дешёвых мобильников плевать хотели на качество камер и заняты переобуванием смартфонов в экраны 18:9 или стеклянные корпуса вместо полезной деятельности. А «антикризисные китайцы» наподобие Xiaomi и Meizu всегда устанавливали в дешёвые смартфоны камеры «на сдачу» от мощных процессоров.

Вот и получается, что iPhone 5s не устарел ни внешне (самый красивый компактный смартфон и «золотой стандарт» внешности айфонов, которым iPhone 6 и последующие могут считаться только «со скрипом»), ни по качеству камеры за 10-12 тысяч.

Зато он полностью устарел по автономности, скорости работы и качеству селфи-камеры. Поэтому даже при том, что iPhone 5s фотографирует лучше, чем Xiaomi Redmi 4X/5A, Meizu M6, Samsung Galaxy A5 2017 и Sony Xperia L2, за 10 тысяч на Aliexpress или 15-17 тысяч в России можно купить смартфоны, которые будут лучше во всём.



Выбор обзорщика — Motorola Z за 14 тысяч на Aliexpress. С автономностью беда, но камера и скорость поразительные

Ориентируйтесь на камеру современной недорогой премиум-«китайщины» в лице Xiaomi Redmi 5/Redmi 5 Plus, если хотите получить примерно такую же (иногда чуть лучше, иногда чуть хуже) камеру по минимальной цене.

iPhone 6/6 Plus — очень плохие Айфоны, но вполне хорошие камеры

Примерно такая же по качеству камера ASUS ZenFone 4 ZE554KL, ASUS ZenFone 3 ZE520KL/ZE552KL, Honor 8, Honor 9, Huawei Nova 2s, Moto Z, Sony Xperia X Perfomance, Xiaomi Mi6X/Mi A2 Камера чуть хуже Meizu M6 Note, Sony Xperia X, ZTE Nubia Z17 mini S, Xiaomi Redmi Note 5, Moto Z Play, Samsung Galaxy A8 Более качественная камера за эти же деньги ASUS ZenFone 5 ZE620KL, Honor View 10, HTC 10, HTC U Ultra, Huawei P10, LG G6, Nokia 7 Plus, OnePlus 3/OnePlus 3T, Samsung Galaxy S7/S7 edge, Xiaomi Mi6, Xiaomi Mi8 SE, Xiaomi Mi Note 3 Сколько iPhone 6/6 Plus стоят сегодня 22-28 тысяч рублей iPhone 6 или конкуренты на Android? Конкуренты. Заторможенный, хрупкий и «никакой» по автономности Айфон — зачем он такой нужен в 2018 году?



Apple iPhone 6

Очень неуютно чувствую себя, когда приходится выносить вердикт iPhone 6. С одной стороны — это же, блин, мобильник 2014 модельного года! Где сейчас его ровесники — LG G3, Sony Xperia Z3, Xiaomi Mi4i, ASUS ZenFone 5, Honor 6, Meizu MX4 Pro, HTC One M8 и Huawei Mate 7? В гробу!

Среди смартфонов тех лет осталось небольшое количество обшарпанных Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 3, которые после замены аккумулятора и перепрошивки ещё можно использовать с таким же удобством, как пожилой iPhone 6 без перепрошивки.

И ещё веселее подбирать замену iPhone 6 среди мобильников в официальной рознице. Потому что найти альтернативу, которая бы за 22 тысячи хорошо фотографировала ночью, дешевле 28-30 тысяч в сотовых салонах почти нереально. Тем более, что по качеству видео iPhone 6 тоже лучше почти всех сопоставимых по цене в официальной рознице альтернатив, при этом он «сливает» по качеству съёмки конкурентам разве что в селфи.

Только не думайте, что камера в iPhone 6 всепобеждающая. В солнечный день вы сможете делать на Honor 9/ASUS ZenFone 4 более красочные и чёткие снимки. Но по способности «вытягивать» цвета до правдоподобного уровня и по отточенности работы автоматики старый Айфон лучше большинства смартфонов-середнячков.

Но не забывайте, что iPhone 6 — очень медленный и очень «дохлый» по продолжительности работы смартфон. А за не чуть более выносливый iPhone 6 Plus просят неадекватные 28-32 тысячи рублей. Неадекватные потому, что троица из Samsung Galaxy S7/LG G6/HTC U Ultra в этом же бюджете лучше по всем фронтам. И даже смартфоны среднего класса 2018 модельного года, такие как ASUS ZenFone 5 и Nokia 7 Plus, почти всегда снимают более качественное фото и видео, дольше работают от аккумулятора и намного быстрее сами по себе.



Выбор обзорщика — Samsung Galaxy S7. Настолько же плохая автономность, зато водозащита и намного лучше камеры

Вывод? Ищете смартфон по цене iPhone 6 (20-24 тысячи рублей) с более крутой камерой в РФ — тратите время попусту. Потому что «следующий уровень» сегодня начинается с 27-28 тысяч рублей и выше.

Ищете замену iPhone 6 с примерно такой же камерой, но нормальными автономность и скоростью работы — готовьте хотя бы 20 тысяч, например, на ASUS ZenFone 4 ZE554KL, пока они ещё остались в продаже. Или на Samsung Galaxy S7, чтобы получить аналог iPhone 6s по быстродействию/аналог iPhone 7 по качеству камеры.

О «серой» рознице и этих ваших «алиэкспрессах» даже говорить не стоит — Xiaomi Mi Note 3 за 19-20 тысяч рублей, конечно, иногда позорится в ночной съёмке из-за идиотизма китайских алгоритмов съёмки в камере, но после недостатков престарелого Айфона покажется космически крутой моделью.

iPhone SE — вне конкуренции, куда ни глянь

Примерно такая же по качеству камера ASUS ZenFone 4 ZE554KL, ASUS ZenFone 3 ZE520KL/ZE552KL, Honor 10, Huawei P9, Meizu Pro 6/Pro 6s, Moto Z2 Play, Nokia 8 Камера чуть хуже Meizu M6 Note, Sony Xperia X, Sony Xperia X Compact, Xiaomi Redmi Note 5, Moto Z Play Более качественная камера за эти же деньги Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi5s, Moto Z, HTC U11 Eyes Сколько iPhone SE стоит сегодня 17-20 тысяч рублей iPhone SE или конкуренты на Android? Если не нужна крутая селфи-камера, покупайте iPhone SE — таких больше не делают и не будут. Потому что с качеством съёмки и со скоростью работы у SE всё в порядке, да и автономность по меркам «малышей» в норме.



Apple iPhone SE

Единственный Айфон, который уважают даже самые яростные фанатики Android, — iPhone SE. Потому что больше никто не перевыпускал старый флагман с новой, улучшенной начинкой.

А ещё iPhone SE — памятник нерукотворный всем компактным мобильникам и, внезапно, один из лучших «бюджетных» (точнее, на стыке бюджетных моделей и среднего класса) камерафонов!

Такая удача к SE пришла не сразу, а спустя полтора года после дебюта, когда запасы iPhone 5s резко уменьшились, а Apple «разжаловала» SE из дорогой игрушки для фанатов ретро до «просто бюджетного Айфона». И вот тут потроха от iPhone 6s с его лучшей (одной из) камерой 2015 года очень пригодились! Если вы вдруг забыли, камера и процессор в iPhone SE, на минуточку, близки по уровню к Samsung Galaxy S6, Huawei Nexus 6P, LG G4, HTC One M9 и других «грандов»! И, как бы нам ни было досадно, лучшие бюджетные смартфоны (пресловутый Redmi Note 5) только в середине 2018 года начали подбираться к такому качеству съёмки.

А все остальные недорогие альтернативы поделены на «попробуй найди в продаже» Huawei P9 и «камеры у нас самые крутые, но руки немного не из того места растут» ASUS ZenFone 3 и ZenFone 4.



Выбор обзорщика — Xiaomi Mi Note 3. За лучшее сочетание дизайна, качества камер и скорости работы до 20 тысяч рублей

При всех своих недостатках SE — это не «музейный доходяга», а вполне боевой смартфон со всё ещё неплохим процессором и камерой, которая «даст прикурить» почти всем конкурентам дешевле 20 тысяч рублей. Никаких противопоказаний, кроме ужасных селфи, к покупке iPhone SE нет, поэтому можете смело покупать его, если хотите iPhone. А если не хотите, Xiaomi Mi Note 3 или ASUS ZenFone 4 ZE554KL без проблем заменят вам самый крутой Айфон из дешёвых.

iPhone 6s/6s Plus — слишком хорош, чтобы продавать; слишком плох, чтобы покупать

Примерно такая же по качеству камера ASUS ZenFone 5 ZE620KL, Honor View 10, LG G6, Moto Z, Nokia 7 Plus, OnePlus 3/3T, Xiaomi Mi6, Xiaomi Mi Note 3 Камера чуть хуже ASUS ZenFone 4 ZE554KL, Honor 10, Meizu 15 Plus, Moto Z Play, Nokia 8, Xiaomi Mi5s Более качественная камера за эти же деньги HTC U11, Huawei P10, Huawei P20, Huawei Mate 10, LG V30, OnePlus 5/5T, Samsung Galaxy S7/S7 edge, Samsung Galaxy S8, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 8 Сколько iPhone 6s/6s Plus стоят сегодня 32-42 тысячи рублей iPhone 6s/6s Plus или конкуренты на Android? Если у вас уже есть iPhone 6s/6s Plus, продавать их стоит только ради перехода на более крутые мобильники стоимостью 40 тысяч рублей и дороже. Если вы покупаете смартфон с нуля, примерно такой же по камере и более крутой по скорости работы/автономности смартфон на Android обойдётся в 20-25 тысяч рублей.



Apple iPhone 6s

Если вы не отслеживаете, что изменилось в мобильниках с тех пор, как вы купили себе предыдущий смартфон, просто запоминайте, что камера в iPhone 6s примерно такая же, как в смартфонах, за которые нынче просят 27-30 тысяч рублей в официальной рознице. Но, если у вас есть какие-нибудь ориентиры «крутизны» смартфонных камер, помните, что камеры iPhone 6s/6s Plus — это «как в Samsung Galaxy S7/S7 edge, только всегда немного хуже».

Именно с таким определением удобнее всего подбирать смартфон с таким же или более высоким качеством съёмки.

Столпотворение конкурентов в табличке выше многих смутит, но суть в том, что каждый из конкурентов в некоторых сценариях съёмки оказывается лучше, а в некоторых — хуже. К примеру, почти все «примерно такие же» по качеству съёмки модели, за исключением, LG G6 и OnePlus 3/3T, днём , чем iPhone 6s, ночью фотографируют так же, либо чуть хуже, а снимают видео всегда менее качественно. И ничего с этим не поделать, потому что Mi6/Mi Note 3 и ZenFone 5 — смартфоны с хорошими камерами и идиотскими алгоритмами съёмки, в Moto Z хорошая оптика и более-менее разумные «мозги», но дешёвый сенсор, а Honor View 10 иногда «хромает» потому, что не получил оптическую стабилизацию.

Смартфоны с «более качественной» камерой тоже толпятся в одной ячейке таблицы, хотя и заметно отличаются между собой. Самые близкие к iPhone 6s/6s Plus по качеству съёмки фото соперники — Samsung Galaxy S7, LG V30 и OnePlus 5. Все они чуть лучше фотографируют в любых условиях съёмки. В Samsung S7 и S8 при этом ещё и самая крутая селфи-камера среди всех конкурентов iPhone 6s.

HTC U11 ещё на пол-уровня круче, а Huawei P10 по качеству съёмки иногда равен Айфону, но в редких случаях прыгает выше головы и спорит на равных с Galaxy S7.



Выбор обзорщика — Xiaomi Mi8. Самый крутой «китаец» по соотношению качества камер, мощности процессора и цены

Что из всего этого следует? iPhone 6s не так уж устарел, чтобы сломя голову кидаться его продавать.

Дешевле 40 тысяч рублей в оф.рознице летом 2018 г. вы либо получаете мобильник, который заметно лучше фотографирует, но хуже снимает видео. Либо модель, которая чуть лучше фотографирует и так же снимает видео, но и тормозит примерно так же, как ваш старый iPhone. И всё же стоит разориться на одного из четырёх китайских «королей» качественной съёмки (Xiaomi Mi8, Mi Mix 2s, Huawei P20, Mate 10) вместо того, чтобы покупать новенький iPhone 6s/6s Plus.

iPhone 7/7 Plus — почётный лауреат премии «ни рыба, ни мясо-2018»

Примерно такая же по качеству камера HTC U11, LG V30, OnePlus 5/5T, Samsung Galaxy S7/S7 edge, Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ1, Sony Xperia XZ Premium Камера чуть хуже ASUS ZenFone 5 ZE620KL, Moto Z, LG G6, Nokia 7 Plus, Honor View 10, OnePlus 3/3T, Huawei P10, Xiaomi Mi6, Xiaomi Mi Note 3 Более качественная камера за эти же деньги Huawei P20, Huawei Mate 10, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 8 Сколько iPhone 7/7 Plus стоят сегодня 38-50 тысяч рублей iPhone 7/7 Plus или конкуренты на Android? С одной стороны, это самые прочные, самые надёжные и самые дешёвые Айфоны среди всех, которые стоит покупать в 2018 году. С другой — с доплатой в 5-6 тысяч рубле можно взять iPhone 8, который быстрее, дольше работает и заметно лучше фотографирует.



Apple iPhone 7

Лучшее — враг хорошего. Я до сих пор не вполне понимаю, почему фанаты Apple встретили хорошие по всем параметрам iPhone 7/iPhone 7 Plus с такой ненавистью в конце 2016 года. Сдвоенная камера (пусть и только для старшей «лопаты», но история показала, что Samsung провернул такой же трюк с Galaxy S9/S9 Plus), водозащита, стереодинамики, классный процессор, чёрный, блин, матовый корпус — или вы считаете, что Galaxy S7 обновился в сравнении с Galaxy S6 более основательно? Или, быть может, «флагман из отходов производства HTC» Google Pixel отличался хоть чем-нибудь, кроме камеры, в лучшую сторону? Да, в iPhone 7 ампутировали отдельный разъём для наушников, но зато Apple сделали классные AirPods. При этом iPhone 7 после ампутации не разжирел в сравнении с iPhone 6 без видимых причин, как Xperia XZ2 в сравнении с XZ1.

Главная причина ненависти была не в «наворотах», а в том, что «встречают по одёжке», а одёжка осталось прежней — многократно тюнингованный корпус старого iPhone 6 образца 2014 года, но под новым соусом.

И прирост в качестве съёмки камер тоже был символическим. Помните, мы повесили ярлык «чуть хуже, чем Galaxy S7» на камеру iPhone 6s? Так вот, в iPhone 7 камера «чуть лучше, чем в Galaxy S7»… И всё!

Гораздо страшнее, что она при этом «незначительно лучше, чем в предыдущем iPhone», а такая наглость позволительно только для «S-версии» при переходе от iPhone 5 к 5s или от 6 к 6s. Но никак не для «номерного» Айфона.

В итоге мы получаем смартфон, который по цене приблизился к iPhone 8, а по качеству камеры не так уж далеко ушёл от iPhone 6s. И сейчас сложно найти хоть одну вескую причину, чтобы покупать именно Айфон-«семёрку», а не что-то радикально более крутое с доставкой из-за рубежа или хороший китайский флагман по ценам российских официалов.



Выбор обзорщика — Huawei Mate 10. Китайский надёжный «бронепоезд» с мощным процессором, сверхчётким экраном и отличными камерами

iPhone 7 оказался «недофлагманом», который покупали по инерции. Да и сейчас особого смысла тратить деньги на «седьмые Айфоны» нет, потому что гораздо более классные iPhone 8 обойдутся лишь чуть дороже. Разве что вы принципиальный фанат максимальной экономии («куда вас, сударь, к чёрту, занесло? Неужто вам Android не по карману?»), либо очень ненавидите смартфоны в стеклянном корпусе.

iPhone 8/8 Plus — лучшие новые Айфоны… за которые не хочется переплачивать

Примерно такая же по качеству камера Huawei P20, Huawei Mate 10, LG G7, OnePlus 6, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 8 Камера чуть хуже HTC U11, LG V30, OnePlus 5/5T, Samsung Galaxy S7/S7 edge, Samsung Galaxy S8 Более качественная камера за эти же деньги Google Pixel 2, HTC U12+, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9/S9 Plus Сколько iPhone 8/8 Plus стоят сегодня 46-60 тысяч рублей iPhone 7/7 Plus или конкуренты на Android? Если нужен классный iPhone здесь и сейчас — iPhone 8 64 Гбайт за 46 тысяч + Power Bank за небольшую доплату. И сидим ждём iPhone X второго поколения. Если на руках iPhone 7 — сохраняем спокойствие и ждём новую модель. iPhone 6s — меняем на «восьмёрку», только если смартфон уже в «полумёртвом» состоянии. Если Android не смущает — за 45 тысяч рублей можете получить лучшие камеры в исполнении Samsung. Или даже за 38, если зум без потерь и размытие фона не нужны.



Apple iPhone 8 Plus

iPhone 8 на роду было написано стать Айфоном «второго сорта» — мобильниками, которые вышли одновременно с революционным iPhone X, которые выпустили только в качестве утешительного приза. Мол, если вам не хватает денег, то хотя бы на такие полумеры раскошеливайтесь.

Маркетологи рассчитали всё правильно — аудитория покупателей разделилась на тех, кто готов доплатить за безрамочность и престиж (смейтесь-смейтесь, но Vertu давно в могиле, и никаких других вариантов блеснуть крутым смартфоном, кроме iPhone X, не осталось), и теми, кому «а у меня новый процессор и почти такие же камеры, но на 24 тысячи рублей дешевле!».

Коль уж вы хотите получить «весь фарш» iPhone по минимальной цене, берите iPhone 8 за 46 тысяч и будьте счастливы. Никакого сарказма — очень быстрый смартфон с запасом мощности, автономностью на сутки и камерами в четвёрке лучших смартфонов мира. Да-да, в тройке — после универсально хорошего Samsung Galaxy S9/S9 Plus, Huawei P20 Pro, HTC U12+ и iPhone X. Не очень романтичный титул? Зато 24 тысячи рублей экономии!

И на фоне этих 24 тысяч меркнет всё в «белой» рознице. На кой нужен Huawei P20 за 40 тысяч, если iPhone 8 уделывает «китайца» по качеству экрана, детализации видеосъёмки и, чего уж там, скорости работы тоже?

Справедливости ради, Huawei дольше работает от аккумулятора и в тёмное время суток лучше фотографирует, но в качестве фото разница крохотная, а Android с оболочкой EMUI — это китайский Android, а не iOS, положа руку на сердце. А уж Samsung Galaxy S9 со своими «рекомендованными» 60 тысячами рублей в официальной российской рознице просто ступает лесом, потому что не настолько он лучше, насколько дороже.

Другое дело — «серая» розница. Если китайцы со своим идолопоклонничеством в отношении Huawei P20 Pro полностью обнаглели (55-60 тысяч! На Aliexpress!), то немцы предлагают урвать Samsung Galaxy S9 за 38-39 тысяч рублей с доставкой в Россию! А это означает, что вы получаете более крутой экран, разъём для наушников, слот для карты памяти и камеру уровня iPhone X на 6 тысяч рублей дешевле, чем стоит самый «дохлый» iPhone 8 в российских сотовых салонах!

Никогда не стоит забывать, насколько «альтернативно одарённые» у Самсунга разработчики прошивок — мощные и крутые Galaxy начинают «тормозить» и «подвисать» вскоре после того, как выходит следующее поколение флагманов. Но здесь и сейчас S9 с доставкой из Германии выглядит более толковым вложением средств, чем «минимальный» iPhone с достойной 2018 года камерой.



Выбор обзорщика — Samsung Galaxy S9. Лучше камера, более чёткий экран, есть слот для наушников и microSD, ниже цена

Все остальные альтернативы, сколько бы ни критиковали iPhone 8 обзорщики, называются «назло бабушке отморожу уши» — доплата за Huawei P20 Pro подарит вам идеальную «автоматика должна делать красиво» тыловую камеру, но менее качественную фронтальную + менее качественную селфи-камеру и пачку глюков Android (некоторых — специфических для Huawei P20/P20 Pro), а вкладывать средства в «живой труп» HTC U12+ — ещё более странная затея.

iPhone X — не гонялся бы ты, поп, за уникальным пользовательским опытом

Примерно такая же по качеству камера Google Pixel 2, HTC U12+, Huawei P20, Samsung Galaxy Note8, Sony Xperia XZ2 Камера чуть хуже HTC U11, Huawei Mate 10, OnePlus 6, Samsung Galaxy S8, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi8 Более качественная камера за эти же деньги Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9/S9 Plus, Sony Xperia XZ2 Premium Сколько iPhone X стоят сегодня 70-82 тысяч рублей iPhone X или конкуренты на Android? Самый переоценённый сегодня смартфон Apple. Вы переплачиваете несколько десятков тысяч рублей за «смотрите-ка, у меня есть деньги на безрамочный Айфон, а вам хватает только на обычные! Ха-ха!». Ждите улучшенную версию «икса» осенью, либо руководствуйтесь разумом и покупайте минимальный iPhone 8 для «переждать до лучших времён». Или покупайте что-нибудь такое же на Android на те же 20 тысяч рублей дешевле.



Apple iPhone X

Высказывать своё «фи!» iPhone X настолько же глупо, как и лаять на караван — народные мудрости не дадут соврать. Потому что ещё в 2017 году было понятно, что почти все конкуренты начнут воровать дизайн с «чёлкой» и способ разблокировки сканированием лица. Не говоря уже о вертикальном расположении камер на тыльной стороне корпуса.

Очень обидно это осознавать, но только у Samsung, Sony и HTC нашлись «яйца», чтобы не позориться и не воровать дизайн iPhone X, как это сделали многочисленные китайцы и некоторые корейцы тоже (не будем показывать пальцем).

Но тот факт, что iPhone X «суперзвезда», которую все плагиатят, ещё не значит, что это лучший смартфон современности. Потому что с технической точки зрения это доведённый до ума по автономности и «натягиванию» экрана на корпус iPhone 8 Plus, но по совершенно негуманной цене.

И он настолько дорог не потому, что Apple «прыгнула выше головы» и воплотила в iPhone X какое-то уникальное техническое достижение, а потому «самый крутой Айфон же! Лезь в карман и доплачивай, а то будешь как неудачник с не самым крутым!». По всем остальным параметрам «икс» — «мобильник безрамочный обыкновенный 2018 модельного года», который сначала уступил по качеству камер Самсунгу Galaxy S9+, а потом и китайскому флагману (по автономности + съёмке фото, но не видео) — Huawei P20 Pro.

Очень жаль, что производители смартфонов не практикуют «прощальные» акции, как это бывает у производителей автомобилей. Например, перед уходом «на пенсию» поколения машины покупатели сидят на пятой точке смирно и приговаривают «мы же не лопухи какие — скоро новое поколение грядёт!», а дилеры существенно сбрасывают цены, чтобы распродать «морально устаревающие автомобили». Со смартфонами такое происходит редко, и iPhone X начнёт дешеветь только после выхода новой модели. Поэтому выбирайте Samsung Galaxy S9+ за 45-46 тысяч рублей с доставкой из Германии, и получите чуть более крутой смартфон без переплаты за престиж шильдика.



Выбор обзорщика — Samsung Galaxy S9 Plus. Потому что китайцы уже «не катят», а Самсунг всё ещё да, и в неофициальной рознице он дешевле

Либо, если вы хотите именно Айфон, дожидайтесь обновленного iPhone X и решайте новую дилемму — получить «старый и не престижный» безрамочный iPhone со скидкой, либо новый iPhone X, в котором исправили все недостатки предшественника и улучшили камеру.