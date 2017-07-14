5 лучших смартфонов для селфи

Съёмка на фронтальную камеру смартфона — это не развлечение для нарциссов, а доказательство всего в эпоху «фото или не было». Очень долго селфи-камеры в смартфонах были ужасными и только недавно стали превращаться в «терпимые». А хороших смартфонов с качественными «фронталками» по последнему слову техники и того меньше, и все они — в нашей статье.

LG G6 — широкоформатные селфи

Чем хорош: Как селфифон: Фронтальная камера со сверхшироким с углом обзора 100° Как смартфон: Самый дешёвый флагманский смартфон среди не-«китайцев»

Фронтальную камеру флагмана LG не назовёшь крутой по «техническим» признакам — на лицевой панели нет вспышки (взамен этого 5,7-дюймовый дисплей просто заполняется белым светом при максимальной яркости), светосила «фронталки» средняя (диафрагма f/2.2), да и 5 мегапикселей для автопортретов — это не так уж много.



LG G6 не назовёшь лучшим из лучших, но он достаточно дёшев, чтобы простить ему все недостатки

Зато угол обзора — целых 100 градусов! То есть, на одном и том же расстоянии вытянутой руки в кадр поместится не только владелец смартфона, но и подвыпившие друзья по правое и левое плечо, и ещё останется немного места для того, чтобы запечатлеть интерьер. По-настоящему красивыми фото будут только при дневном свете, но возможность «впихнуть невпихуемое» в автопортрет пригодится всегда.

По качеству корпуса LG G6 не очень впечатляет, потому что стекло на задней панели слишком походит на пластик. А ещё в смартфоне нет «запаса мощности», как полагается флагману, и надстройка LG над Android не очень быстрая. Но звук в наушниках отличный, водозащита на месте, тыловые камеры хороши (широкоформатной вообще нет аналогов), а главное — смартфон дешевеет рекордными темпами, и сейчас это самый доступный «безрамочник» 2017 года.

Обзор LG G6

Google Pixel — селфи-камера, которая сглаживает любые шероховатости

Чем хорош: Как селфифон: Близкая к идеальной обработка снимка программными средствами в момент сохранения Крупные пиксели — улучшенная детализация днём и меньше цифрового шума ночью Как смартфон: первые в мире обновления на новые версии Android, максимально долгая совместимость с новыми играми и приложениями Тыловая камера лучше, чем в Galaxy S8 Очень «умная» автоматика при съёмке фото

Не любите «сектантов», которые тратят на iPhone огромные суммы не ради характеристик, а потому, что телефон престижный? Google тоже их не любит, и во имя победы добра строит собственную секту. Такую, в которой трудящиеся будут готовы отдавать за фирменные смартфоны Google 50 тысяч рублей и больше. Не очень понятно, почему мобильник от специалистов, которые создали мёртвую соцсеть Google+, трижды мёртвые (Google Talk, Hangouts, Allo) мессенджеры и немного «поматросили» Motorola, должен стать престижным. Но Google старается, и ради этой великой цели даже прекратил выпускать смартфоны Nexus, чтобы начать продавать более дорогие Pixel.



Google Pixel

Ну да бог с ним, с маркетингом — нас сейчас интересует только одна (в двух размерах) модель смартфона. И интересует не напрасно — речь, всё-таки, идёт, о редкой породе смартфонов с мощным процессором, «пустым» быстрым Android (вы ведь всё равно установите приложения по своему вкусу?) и самой сообразительной «автоматикой» в смартфонных камерах.

Я не шучу: Pixel — тот случай, когда для красивых фото на смартфон нужно просто держать включенным режим HDR+ и, знай себе, нажимать клавишу съёмки, а мобильник «сдюжит» сам. А ещё — обновления Android в первых рядах (флагманы Самсунг и прочий «люкс» подтягивается много позже), идеально настроенный AMOLED-дисплей, и эксклюзивность, потому что «Пиксели» в России официально не продают.



Pixel хорош отполированными до блеска алгоритмами съёмки

Фронтальная камера в гуглофоне не то, чтобы экстремально «зрячая» (всего f/2.4), но с размером пикселей 1,4 мкм светочувствительность всё равно получается отличной, а всё, что кроме, легко уладить с помощью софта!

Отпугнуть от покупки Google Pixel могут высокая цена (смартфон редко где встретишь дешевле 40 тысяч рублей — очень дорого, как для прошлогодней модели), немыслимое количество брака и автономность «на тоненького», при которой набитый приложениями Pixel работает поразительно быстро, но недолго. В остальном — перед вами универсальная модель с классной начинкой и «чистым листом» для того, чтобы обжить Android самым удобным для вас способом.



Пример селфи на Google Pixel

Характеристики Google Pixel

HTC 10 — оптическая стабилизация и отличные ночные снимки

Чем хорош: Как селфифон: Оптическая стабилизация во фронтальной камере = никакой тряски и размытия при съёмке Как смартфон: Красивый граненый металлический корпус. Качественный звук в наушниках. Низкая цена (в «серой» рознице)

HTC — это как фильм Resident Evil/группа Linkin Park/игра Call of Duty, только производитель смартфонов. То есть, раньше выступал очень неплохо и завоевал немало поклонников, а потом пустился в сомнительное творчество — и прощай, репутация.

Вечно популярных производителей не бывает, а некоторые бренды успели «нырнуть в могилу» (Nokia), а затем воскреснуть, пока здравствовал HTC. И, если за бюджетники с четырёхлетним (!) ныне процессором Snapdragon 400 в 2016 году создателям хочется пожелать всего нехорошего, то флагманский HTC 10 — классный и, увы, недооцененный смартфон.



HTC 10 намного лучше, чем мы привыкли о нём думать

Громоздкий, но брутальный металлический корпус и сегодня смотрится приятнее, чем скользкие глянцевые флагманы-«обмылки» в 2017 году. Дисплей, звук, скорость работы — всё на достойном уровне, а тыловая камера лучше, чем у любого «китайца» и iPhone 7, и почти сравнялась по качеству с Galaxy S8.

А во фронтальной камере HTC 10 есть то, чего нет ни у одного флагмана 2016 года — оптическая стабилизация! Когда-то такая была в Galaxy S6 edge+, а потом Samsung попытался повторить этот подвиг в Galaxy S8, но «не осилил» задачу.

И дело не только в том, что ваша физиономия не будет резко перемещаться в кадре, даже если вы будете общаться в Skype на бегу. Селфи-камера в HTC 10 крутая во всём: крупные пиксели (1.34 µm), диафрагма f/1.8, автофокус — настолько классных селфи-фонов ещё поискать! Не хватает только фронтальной вспышки для полного счастья. И всё это стоит 25 тысяч рублей, которые просят за новый телефон в мелких магазинах.



Примерно так работает оптическая стабилизация

Недостатки в флагманском HTC традиционные — околонулевая ремонтопригодность, нет влагозащиты (из-за чего смартфон потерял много покупателей в сравнении с Galaxy S7 edge), нагрев в работе и автономность, которая очень быстро «деградирует» спустя несколько месяцев использования. Старомодный смартфон «с душой» никого не оставляет равнодушным — его либо любят, либо ненавидят. Любители качественных селфи — любят!

Обзор HTC 10

Sony Xperia XA Ultra — вспышка, много мегапикселей, автофокус

Чем хорош: Как селфифон: Селфи-камера в полном «боекомплекте», чего нет ни у одного смартфона по сравнимой цене Как смартфон: Большой безрамочный смартфон в компактном корпусе Качественный экран Своевременные обновления Android Очень удобный в использовании корпус

Снимать фото на «разделочную доску» — занятие неловкое. По этой причине почти в любом планшете установлены ужасного качества камеры, а в ноутбуках — бесчеловечной, уходящей в звёздную пыль мерзости 1-мегапиксельные «вебки».

Смартфонов с хорошей фронтальной камерой и большим экраном мало. Не-громоздких смартфонов с большим экраном и хорошей селфи-камерой почти нет. Одно из немногочисленных исключений — Xperia XA Ultra.



Камера на лицевой панели здоровенная не просто так — она и снимает настолько же качественно

Японцы были первыми смельчаками, которые выпустили флагманский 6,4-дюймовый смартфон в годы, когда 7 дюймов уже были атрибутом планшетов. А потом ребята из Страны восходящего солнца, что называется, сдулись, и перевели крупногабаритные модели в «средний класс» устройств. То есть, уже не бюджетные «вёдра», но и далеко не премиум.

Поэтому XA Ultra такой противоречивый. Дисплей — загляденье! Без рамок по бокам, яркий, чёткий, но при этом откалиброван тяп-ляп, а цвета перенасыщены, лишь бы смотрелось «дорого-богато». Корпус — очень удобный (есть даже отдельная клавиша для управления камерой, как на фотоаппаратах-«мыльницах»), с честными тремя слотами (2x SIM + 1x microSD), но кастрированный до 2700 мАч аккумулятор при 6 дюймах — это ой…

Но, японские боги, какая классная фронтальная камера! Целых 16 мегапикселей, с автофокусом, оптической стабилизацией, вспышкой и более высоким качеством съёмки, чем у тыловой камеры вашего iPhone SE или Xiaomi Redmi 4.

Сама по себе фронтальная камера не может состязаться в детализации с таковой у HTC 10 или Samsung Galaxy S8 (светосила не та), но с использованием вспышки Sony «даёт качество» даже в самых суровых условиях съёмки.



Ночью XA Ultra выдаёт качественные селфи за счёт вспышки

На момент запуска Sony, мягко говоря, переоценили степень «крутизны» своего лопатофона и просили за него 30 тысяч рублей. Спрос был настолько «ажиотажным», что спустя год даже жадный официальный магазин снизил цену на 16 Гбайт-версию до 21 тысячи. А у челноков, которые везут смартфоны из-за рубежа, XA Ultra можно найти и за 16-17 тысяч (только вместе с PowerBank, мы вас предупреждали!). Или купить у немцев в Computeruniverse классной наружности чёрную версию за 22 тысячи.

Обзор Sony Xperia XA Ultra

Samsung Galaxy S8 — качественные селфи в темноте

Чем хорош: Как селфифон: Быстрая, умная и очень эффективная в ночной съёмке камера Как смартфон: Супер-зрелищный дисплей Самый быстрый процессор в смартфонах 2017 года

Самсунг высоко сидит, далеко глядит, и поэтому многие важные вещи доходят до него с опозданием. Например, мода на качественные фронтальные камеры: в 2013 году китайский тогда ещё «непонятно кто» OnePlus One уделывал по качеству фронтальной камеры мегадорогой и мегасоверменный Galaxy S5 просто в щепки. В следующем году Samsung учёл ошибки и селфи-камера в Galaxy S6 «на бумаге» была очень технологичной, но фактически выдавала «мыльные» снимки даже с отключенной ретушью лица и ночью уступала по качеству 8-мегапиксельной селфи-камере в LG G4, а днём снимала даже хуже, чем позорнейшая 1,2-мегапиксельная «фронталка» в iPhone 6. На этот раз корейцы намёка не поняли и не стали дорабатывать камеру для Galaxy S7, поэтому в 2016 году фронтальная камера уступила не только Apple iPhone 7, но и Xperia XZ, хотя Sony известны именно как самый «криворукий» производитель флагманов, когда речь заходит об автоматическом режиме съёмки в камерах.



Делать коллективное сэлфи на Galaxy S8 удобно ещё и потому, что все будут таращиться на его огромный экран

И только в Galaxy S8 появилась бескомпромиссно крутая селфи-камера, которая днём выступает +/- так же, как в iPhone 7, а ночью справляется со съёмкой лучше, чем в любом другом флагмане (f/1.7 на хорошей оптике, дамы и господа) по состоянию на лето 2017 года. Лучший смартфон для ночных/клубных селфи без вспышки и одна из лучших фронтальных камер в мобильниках всех времён.



Наконец-то фронтальная камера «без страха и упрёка» во флагманском Samsung!

Это не отменяет того, что, S8 скользкий, хрупкий, облепленный бесполезными «свистелками» и очень дорогой мобильник со старой тыловой камерой, но крутейший дисплей + водозащита + самый быстрый процессор + хорошая фронтальная камера для многих станут достаточным основанием, чтобы раскошелиться и не дожидаться выхода юбилейной версии iPhone.

Обзор Samsung Galaxy S8+