5 лучших смартфонов для селфи

Евгений Харитонов, 

Съёмка на фронтальную камеру смартфона — это не развлечение для нарциссов, а доказательство всего в эпоху «фото или не было». Очень долго селфи-камеры в смартфонах были ужасными и только недавно стали превращаться в «терпимые». А хороших смартфонов с качественными «фронталками» по последнему слову техники и того меньше, и все они — в нашей статье.

LG G6 — широкоформатные селфи

Чем хорош:

Как селфифон:

Фронтальная камера со сверхшироким с углом обзора 100°

Как смартфон:

Самый дешёвый флагманский смартфон среди не-«китайцев»

Фронтальную камеру флагмана LG не назовёшь крутой по «техническим» признакам — на лицевой панели нет вспышки (взамен этого 5,7-дюймовый дисплей просто заполняется белым светом при максимальной яркости), светосила «фронталки» средняя (диафрагма f/2.2), да и 5 мегапикселей для автопортретов — это не так уж много.

LG G6 не назовёшь лучшим из лучших, но он достаточно дёшев, чтобы простить ему все недостатки
LG G6 не назовёшь лучшим из лучших, но он достаточно дёшев, чтобы простить ему все недостатки

Зато угол обзора — целых 100 градусов! То есть, на одном и том же расстоянии вытянутой руки в кадр поместится не только владелец смартфона, но и подвыпившие друзья по правое и левое плечо, и ещё останется немного места для того, чтобы запечатлеть интерьер. По-настоящему красивыми фото будут только при дневном свете, но возможность «впихнуть невпихуемое» в автопортрет пригодится всегда.

По качеству корпуса LG G6 не очень впечатляет, потому что стекло на задней панели слишком походит на пластик. А ещё в смартфоне нет «запаса мощности», как полагается флагману, и надстройка LG над Android не очень быстрая. Но звук в наушниках отличный, водозащита на месте, тыловые камеры хороши (широкоформатной вообще нет аналогов), а главное — смартфон дешевеет рекордными темпами, и сейчас это самый доступный «безрамочник» 2017 года.

Обзор LG G6

Google Pixel — селфи-камера, которая сглаживает любые шероховатости

Чем хорош:

Как селфифон:

Близкая к идеальной обработка снимка программными средствами в момент сохранения

Крупные пиксели — улучшенная детализация днём и меньше цифрового шума ночью

Как смартфон:

первые в мире обновления на новые версии Android, максимально долгая совместимость с новыми играми и приложениями

Тыловая камера лучше, чем в Galaxy S8

Очень «умная» автоматика при съёмке фото

Не любите «сектантов», которые тратят на iPhone огромные суммы не ради характеристик, а потому, что телефон престижный? Google тоже их не любит, и во имя победы добра строит собственную секту. Такую, в которой трудящиеся будут готовы отдавать за фирменные смартфоны Google 50 тысяч рублей и больше. Не очень понятно, почему мобильник от специалистов, которые создали мёртвую соцсеть Google+, трижды мёртвые (Google Talk, Hangouts, Allo) мессенджеры и немного «поматросили» Motorola, должен стать престижным. Но Google старается, и ради этой великой цели даже прекратил выпускать смартфоны Nexus, чтобы начать продавать более дорогие Pixel.

Google Pixel
Google Pixel

Ну да бог с ним, с маркетингом — нас сейчас интересует только одна (в двух размерах) модель смартфона. И интересует не напрасно — речь, всё-таки, идёт, о редкой породе смартфонов с мощным процессором, «пустым» быстрым Android (вы ведь всё равно установите приложения по своему вкусу?) и самой сообразительной «автоматикой» в смартфонных камерах.

Я не шучу: Pixel — тот случай, когда для красивых фото на смартфон нужно просто держать включенным режим HDR+ и, знай себе, нажимать клавишу съёмки, а мобильник «сдюжит» сам. А ещё — обновления Android в первых рядах (флагманы Самсунг и прочий «люкс» подтягивается много позже), идеально настроенный AMOLED-дисплей, и эксклюзивность, потому что «Пиксели» в России официально не продают.

Pixel хорош отполированными до блеска алгоритмами съёмки
Pixel хорош отполированными до блеска алгоритмами съёмки

Фронтальная камера в гуглофоне не то, чтобы экстремально «зрячая» (всего f/2.4), но с размером пикселей 1,4 мкм светочувствительность всё равно получается отличной, а всё, что кроме, легко уладить с помощью софта!

Отпугнуть от покупки Google Pixel могут высокая цена (смартфон редко где встретишь дешевле 40 тысяч рублей — очень дорого, как для прошлогодней модели), немыслимое количество брака и автономность «на тоненького», при которой набитый приложениями Pixel работает поразительно быстро, но недолго. В остальном — перед вами универсальная модель с классной начинкой и «чистым листом» для того, чтобы обжить Android самым удобным для вас способом.

Пример селфи на Google Pixel
Пример селфи на Google Pixel

Характеристики Google Pixel

HTC 10 — оптическая стабилизация и отличные ночные снимки

Чем хорош:

Как селфифон:

Оптическая стабилизация во фронтальной камере = никакой тряски и размытия при съёмке

Как смартфон:

Красивый граненый металлический корпус.

Качественный звук в наушниках.

Низкая цена (в «серой» рознице)

HTC — это как фильм Resident Evil/группа Linkin Park/игра Call of Duty, только производитель смартфонов. То есть, раньше выступал очень неплохо и завоевал немало поклонников, а потом пустился в сомнительное творчество — и прощай, репутация.

Вечно популярных производителей не бывает, а некоторые бренды успели «нырнуть в могилу» (Nokia), а затем воскреснуть, пока здравствовал HTC. И, если за бюджетники с четырёхлетним (!) ныне процессором Snapdragon 400 в 2016 году создателям хочется пожелать всего нехорошего, то флагманский HTC 10 — классный и, увы, недооцененный смартфон.

HTC 10 намного лучше, чем мы привыкли о нём думать
HTC 10 намного лучше, чем мы привыкли о нём думать

Громоздкий, но брутальный металлический корпус и сегодня смотрится приятнее, чем скользкие глянцевые флагманы-«обмылки» в 2017 году. Дисплей, звук, скорость работы — всё на достойном уровне, а тыловая камера лучше, чем у любого «китайца» и iPhone 7, и почти сравнялась по качеству с Galaxy S8.

А во фронтальной камере HTC 10 есть то, чего нет ни у одного флагмана 2016 года — оптическая стабилизация! Когда-то такая была в Galaxy S6 edge+, а потом Samsung попытался повторить этот подвиг в Galaxy S8, но «не осилил» задачу.

И дело не только в том, что ваша физиономия не будет резко перемещаться в кадре, даже если вы будете общаться в Skype на бегу. Селфи-камера в HTC 10 крутая во всём: крупные пиксели (1.34 µm), диафрагма f/1.8, автофокус — настолько классных селфи-фонов ещё поискать! Не хватает только фронтальной вспышки для полного счастья. И всё это стоит 25 тысяч рублей, которые просят за новый телефон в мелких магазинах.

Примерно так работает оптическая стабилизация
Примерно так работает оптическая стабилизация

Недостатки в флагманском HTC традиционные — околонулевая ремонтопригодность, нет влагозащиты (из-за чего смартфон потерял много покупателей в сравнении с Galaxy S7 edge), нагрев в работе и автономность, которая очень быстро «деградирует» спустя несколько месяцев использования. Старомодный смартфон «с душой» никого не оставляет равнодушным — его либо любят, либо ненавидят. Любители качественных селфи — любят!

Обзор HTC 10

Sony Xperia XA Ultra — вспышка, много мегапикселей, автофокус

Чем хорош:

Как селфифон:

Селфи-камера в полном «боекомплекте», чего нет ни у одного смартфона по сравнимой цене

Как смартфон:

Большой безрамочный смартфон в компактном корпусе

Качественный экран

Своевременные обновления Android

Очень удобный в использовании корпус

Снимать фото на «разделочную доску» — занятие неловкое. По этой причине почти в любом планшете установлены ужасного качества камеры, а в ноутбуках — бесчеловечной, уходящей в звёздную пыль мерзости 1-мегапиксельные «вебки».

Смартфонов с хорошей фронтальной камерой и большим экраном мало. Не-громоздких смартфонов с большим экраном и хорошей селфи-камерой почти нет. Одно из немногочисленных исключений — Xperia XA Ultra.

Фронтальная камера здоровенная не просто так — она и снимает соответствующим образом
Камера на лицевой панели здоровенная не просто так — она и снимает настолько же качественно

Японцы были первыми смельчаками, которые выпустили флагманский 6,4-дюймовый смартфон в годы, когда 7 дюймов уже были атрибутом планшетов. А потом ребята из Страны восходящего солнца, что называется, сдулись, и перевели крупногабаритные модели в «средний класс» устройств. То есть, уже не бюджетные «вёдра», но и далеко не премиум.

Поэтому XA Ultra такой противоречивый. Дисплей — загляденье! Без рамок по бокам, яркий, чёткий, но при этом откалиброван тяп-ляп, а цвета перенасыщены, лишь бы смотрелось «дорого-богато». Корпус — очень удобный (есть даже отдельная клавиша для управления камерой, как на фотоаппаратах-«мыльницах»), с честными тремя слотами (2x SIM + 1x microSD), но кастрированный до 2700 мАч аккумулятор при 6 дюймах — это ой…

Но, японские боги, какая классная фронтальная камера! Целых 16 мегапикселей, с автофокусом, оптической стабилизацией, вспышкой и более высоким качеством съёмки, чем у тыловой камеры вашего iPhone SE или Xiaomi Redmi 4.

Сама по себе фронтальная камера не может состязаться в детализации с таковой у HTC 10 или Samsung Galaxy S8 (светосила не та), но с использованием вспышки Sony «даёт качество» даже в самых суровых условиях съёмки.

Ночью XA Ultra выдаёт качественные селфи за счёт вспышки
Ночью XA Ultra выдаёт качественные селфи за счёт вспышки

На момент запуска Sony, мягко говоря, переоценили степень «крутизны» своего лопатофона и просили за него 30 тысяч рублей. Спрос был настолько «ажиотажным», что спустя год даже жадный официальный магазин снизил цену на 16 Гбайт-версию до 21 тысячи. А у челноков, которые везут смартфоны из-за рубежа, XA Ultra можно найти и за 16-17 тысяч (только вместе с PowerBank, мы вас предупреждали!). Или купить у немцев в Computeruniverse классной наружности чёрную версию за 22 тысячи.

Обзор Sony Xperia XA Ultra

Samsung Galaxy S8 — качественные селфи в темноте

Чем хорош:

Как селфифон:

Быстрая, умная и очень эффективная в ночной съёмке камера

Как смартфон:

Супер-зрелищный дисплей

Самый быстрый процессор в смартфонах 2017 года

Самсунг высоко сидит, далеко глядит, и поэтому многие важные вещи доходят до него с опозданием. Например, мода на качественные фронтальные камеры: в 2013 году китайский тогда ещё «непонятно кто» OnePlus One уделывал по качеству фронтальной камеры мегадорогой и мегасоверменный Galaxy S5 просто в щепки. В следующем году Samsung учёл ошибки и селфи-камера в Galaxy S6 «на бумаге» была очень технологичной, но фактически выдавала «мыльные» снимки даже с отключенной ретушью лица и ночью уступала по качеству 8-мегапиксельной селфи-камере в LG G4, а днём снимала даже хуже, чем позорнейшая 1,2-мегапиксельная «фронталка» в iPhone 6. На этот раз корейцы намёка не поняли и не стали дорабатывать камеру для Galaxy S7, поэтому в 2016 году фронтальная камера уступила не только Apple iPhone 7, но и Xperia XZ, хотя Sony известны именно как самый «криворукий» производитель флагманов, когда речь заходит об автоматическом режиме съёмки в камерах.

Делать коллективное сэлфи на Galaxy S8 удобно ещё и потому, что все будут таращиться на его огромный экран
Делать коллективное сэлфи на Galaxy S8 удобно ещё и потому, что все будут таращиться на его огромный экран

И только в Galaxy S8 появилась бескомпромиссно крутая селфи-камера, которая днём выступает +/- так же, как в iPhone 7, а ночью справляется со съёмкой лучше, чем в любом другом флагмане (f/1.7 на хорошей оптике, дамы и господа) по состоянию на лето 2017 года. Лучший смартфон для ночных/клубных селфи без вспышки и одна из лучших фронтальных камер в мобильниках всех времён.

Наконец-то фронтальная камера «без страха и упрёка» во флагманском Samsung!
Наконец-то фронтальная камера «без страха и упрёка» во флагманском Samsung!

Это не отменяет того, что, S8 скользкий, хрупкий, облепленный бесполезными «свистелками» и очень дорогой мобильник со старой тыловой камерой, но крутейший дисплей + водозащита + самый быстрый процессор + хорошая фронтальная камера для многих станут достаточным основанием, чтобы раскошелиться и не дожидаться выхода юбилейной версии iPhone.

Обзор Samsung Galaxy S8+

Автор
Евгений Харитонов
Теги
смартфон ANDROID Samsung LG HTC SONY XPERIA Google Pixel селфи

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

Google представила Pixel и Pixel XL

4 октября 2016

HTC One с “чистым” Android появится этим летом

25 мая 2013

Samsung Galaxy Note 4 получит водонепроницаемый корпус

20 марта 2014

Большой тест лучших мобильных камер: iPhone 6S, LG G4, Samsung Galaxy S6 и Sony Xperia Z5

18 ноября 2015

Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition вышел в продажу

7 июля
Из рубрикиТелефоны
5 лучших смартфонов с качественной камерой и ёмким аккумулятором
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года
Таких больше не делают: лучшие смартфоны со съёмными аккумуляторами и полноценными слотами SIM и microSD

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 49
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28