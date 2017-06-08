Покупать сейчас или ждать новинок? 5 лучших смартфонов второй половины 2017 года

Почти все производители заваливают прилавки новыми моделями в первую половину года, чтобы оставшееся время выпускать бюджетные смартфоны и снижать цены на флагманы. Но есть и исключения, поэтому, если вам не понравились новинки первой половины 2017 года, ожидайте более толковых смартфонов начиная с июня по декабрь. Мы расскажем, на какие модели стоит обратить внимание в первую очередь.

OnePlus 5

Чем интересен Недорогая и быстрая альтернатива породистым флагманам с хорошей камерой Предполагаемая дата анонса Июнь

Сегодня очень модно боготворить китайских производителей и кивать, что-де они скоро «закопают» заевшиеся раскрученные бренды. На всякий случай никто не уточняет, когда именно это произойдёт — чтобы не опростоволоситься в прогнозах.

Потому что «китайфоны» бывают дешёвыми либо потому, что у производителя пока руки растут не из того места, и он учится производить смартфоны за деньги покупателей «кривой» продукции (не будем показывать пальцем на Vkworld и прочие UMI), либо бренд зарабатывает на онлайн-сервисах в Китае, о которых россияне со смартфонами при «пустой» прошивке даже не подозревают, как это бывает с Xiaomi. Исключения происходят редко, но OnePlus — как раз такой случай.

С первой же модели OnePlus преподнесли себя, как очень серьёзную «китайщину» — максимально качественную в той компетенции, которую могут себе позволить ребята из Поднебесной. То есть, да — в смартфонах никогда не было безупречно настроенной камеры, как в Samsung, или дисплеев с эталонной цветопередачей, но OnePlus One «дышал в спину» вдвое более дорогим флагманам, а OnePlus 3 фотографировал уже лучше и обходил породистые смартфоны по быстродействию.



OnePlus 5 станет одним из последних металлических флагманов в пику глянцевым конкурентам

Считать до четырёх суеверные китайцы не умеют (давайте считать, что «четвёркой» был OnePlus 3T?), поэтому в 2017 году ждите выхода OnePlus 5.

Из того, что уже известно о смартфоне, OnePlus 5 будет выполнен в том же духе, что и предшественники — легковесный вариант Android (Nougat), открытость к перепрошивке да самый мощный процессор из доступных для андроидофонов (на этот раз Snapdragon 835). И никаких крайностей в экране и размерах — 5,5 дюймов, Full HD.

Главное новшество — сдвоенная камера, по последней моде. Отличие OnePlus от «китайских вёдер» с настолько же сдвоенными камерами будет в том, что смартфон будет снимать качественные фото и видео. Главная интрига — внешность новинки. Либо OnePlus 5 сохранит прежний граненный металлический дизайн (который в сезон глянцевых флагманов будет уже экзотикой), либо китайцы рискнут и выкатят что-то своеобразное. О цене пока известно, что она, вероятно, составит $449 (25 тысяч рублей) за базовую версию, а с учётом «навара» перекупщиков и ажиотажа стоит ожидать цены в 30 тысяч рублей на Aliexpress.

В любом случае, всем, кому не понравился компактный Xiaomi Mi 6, а Huawei P10 кажется неоправданно дорогим и слишком «огороженным» от вмешательства пользователя, OnePlus подойдёт как нельзя лучше.

Вся информация о OnePlus 5

Xiaomi Mi6C

Чем интересен Лучше, чем «средний класс», но дешевле флагманов и без избытка производительности Предполагаемая дата анонса Лето

Тяжело быть «антикризисным» производителем смартфонов в Китае — Xiaomi бросается из крайности в крайность, а смартфонов среднего класса (уровня ASUS ZenFone 3, Huawei nova, Samsung Galaxy A5 2017) у компании просто нет. Либо вы покупаете Redmi Note 4 в недорогом корпусе, без быстрой зарядки и с тоскливыми камерами, либо ждёте, пока подешевеет Mi5/Mi6. Единственная модель, которая претендует на «золотую середину» среди новых моделей Xiaomi — Mi6C.

Есть у Сяоми такая традиция каждый год идти в баню выпускать «тюнингованную» версию флагмана (Mi5S) и «уценённый» вариант (Mi5C), причём S-ка выходит на сцену, когда интерес с просто Mi-флагману угасает, а недорогой вариант такими рамками не ограничен.



Xiaomi Mi6C специально сделают не очень эффектным, но черты старшей модели он сохранит

Поговаривают, что на этот раз Mi6C выйдет до осени 2017 года. О промежуточных версиях Xiaomi Mi6 докладывали давно, но в начале года слухи твердили, что смартфон получит десятиядерный процессор MediaTek Helio X30 и дебютирует одновременно с Mi 6. К счастью, всё сложилось более удачным образом — Mi6C получит в распоряжение Snapdragon 660 (прошлогодний флагманский Snapdragon 820 минус 50% производительности видеоускорителя) и целых 6 Гбайт оперативной памяти.

При этом смартфон будет дёшевым (что-то среднее между базовым Mi6 и Redmi Note 4X, эдак 17-20 тысяч рублей) и компактным (5,15 дюйма). С учётом, что камера в нём будет не бюджетной, получаем хорошую альтернативу заезженному до дыр «мне чтобы быстрый и фотографировать» Honor 8.

Прототип Xiaomi Mi6C засветился в бенчмарке GFXBench

Alcatel Idol 5S (6060C)

Чем интересен Громкий и яркий смартфон, намного более дорогой с виду, чем сверхбыстрая «китайщина» за эти же деньги Предполагаемая дата анонса Осень

Давайте будем откровенны — смартфоны Alcatel в России покупают не от хорошей жизни, а из принципа «что угодно, только не подвальный Китай!». По степени уныния смартфоны Alcatel стоят где-то между бесчеловечными бюджетниками HTC/LG и крутыми недорогими Meizu/Xiaomi. Но Idol — исключение из правила.

Прошлогодние Idol 4 даже с «глюкодромом» в первых прошивках и так себе автономностью были почти идеальными смартфонами для тех, кого не возбуждают цифры в бенчмарках. Звук громкий? Громкий! Дисплеи яркие? Очень! Корпус красивый? Даже более красивый, чем у iPhone и Galaxy S7. И огромное количество развлекательных свистелок, от клавиши «бум» на корпусе до очков виртуальной реальности и наушников в комплекте. По цене Самсунга среднего класса, но последующим удешевлением до адекватного уровня потому что не покупали.

Другой вопрос, что владельцы Alcatel, китайцы из TCL Corporation, деньгам счёт знают (потому и прикупили себе Palm, а ещё делают смартфоны для BlackBerry) и поднимать уровень начинки флагманов Alcatel до уровня того же Xiaomi Mi6C не собираются.



Alcatel Idol 5S, скорей всего, сохранит черты дизайна предшественника

А поэтому в новом поколении ожидайте процессоры MediaTek Helio P20 или Qualcomm Snapdragon 625 (экономичные восьмиядерники для мессенджеров и интернета, в играх — так себе) при ширпотребных ныне 3 Гбайт оперативной памяти и Full HD-дисплее о 5,2 дюймах. В сравнении с Snapdragon 617 и 652 в старых моделях — тоска зелёная, разве что нагрев и экономичность выиграют. Зато есть сканер отпечатков пальцев! Не смейтесь — раньше его в дорогостоящих Alcatel не было.

Зато будут неплохие камеры (особенно фронталка), хорошие стереодинамики, тонкий корпус, Android 7.1 и по-китайским «люкс»-меркам хорошая комплектация. Адекватный вариант для тех, кому звук-экран-дизайн важнее, чем быстродействие процессора и наличие кастомных прошивок.

Вся информация об Alcatel Idol 5S

Honor 9

Чем интересен Лучший китайский камерафон по «народной» цене Предполагаемая дата анонса Сентябрь

Huawei P10 — хорошо, но его менее пафосная альтернатива без шильдиков Leica и затрат на рекламу со звёздами — лучше! Фирменная тактика Хуавей с поклейкой чуть иных шильдиков и корпусов под разными брендами работает не хуже, чем разграничения на Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Renault/Dacia на рынке автомобилей.

Разница, конечно, состоит не только в шильдиках, а и в ценообразовании — в Китае Honor принято покупать строго в интернет-магазинах, чтобы цена была минимальной. В России большинству покупателей важно пощупать, что смартфон «не скрипит, не люфтит, стильно лежит в руке» в сотовых салолнах, отсюда и такой бардак с модельной линейкой Huawei.



Honor 9, скорей всего, будет выглядеть плодом страсти Xiaomi Mi 6 с Huawei P10...

В прошлом году Honor 8 стал более ярким и менее дорогим клоном Huawei P9, в этом году Honor 9 будет с таким же успехом цитировать Huawei P10 в конструктивном плане. И это, в действительности, хорошо, потому что недорогих китайфонов с хорошей камерой исчезающее мало, а по качеству фото и видео P10 очень близок к Galaxy S7, например.



...или же он будет выглядеть так

Компактный флагман с 5,15-дюймовым Full HD-дисплеем, флагманским процессор (Kirin 960 либо 965), бездной оперативной памяти (4-6 Гбайт) и лучшими среди китайфонов камерами в Поднебесной будут продавать за $335 (19 тысяч рублей), и даже если цена в российских магазинах вырастет до 25-28 тысяч, это будет претендент на звание лучшего недорогого флагмана года. Попортить ему репутацию сможет разве что ампутированный 3,5 мм разъём для наушников.

Вся информация о Honor 9

Samsung Galaxy Note 8

Чем интересен Первый флагман Samsung с двумя камерами, кандидат на звание самого «крутого» смартфона 2017 года Предполагаемая дата анонса Сентябрь

После перерыва в год мы уже забыли, что Galaxy Note — это не только «бабах», но и:

Единственный современный флагман со стилусом

Самый передовой смартфон Samsung, иногда даже более крутой, чем Galaxy S такого же поколения

А в нынешнем поколении это будет ещё и первый флагманский Samsung со сдвоенной камерой (самый первый «двуглазый Самсунг» будет моделью среднего класса для китайцев) и первый Galaxy Note с дисплеем диагональю свыше 6 дюймов. Точнее говоря, ожидается матрица AMOLED размером 6,3 дюйма, только уже не в корпусе от мыльницы, как у Galaxy S8+.



Первый безрамочный Galaxy Note, первый флагман Samsung с двумя камерами

Ещё ожидается, что Samsung всё-таки внедрят сканер отпечатков в дисплей, «добьют» разрешение этого самого дисплея до 4K (в старшей версии) и установят внутрь смартфона супер-быстрый процессор Exynos 9210. Galaxy S8, нужно признать, ничем не будоражит сознание, кроме растянутого дисплея, поэтому Note 8 имеет все шансы по-настоящему прославить Samsung в 2017 году.

Вся информация о Samsung Galaxy Note 8