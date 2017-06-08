Покупать сейчас или ждать новинок? 5 лучших смартфонов второй половины 2017 года

Евгений Харитонов, 

Почти все производители заваливают прилавки новыми моделями в первую половину года, чтобы оставшееся время выпускать бюджетные смартфоны и снижать цены на флагманы. Но есть и исключения, поэтому, если вам не понравились новинки первой половины 2017 года, ожидайте более толковых смартфонов начиная с июня по декабрь. Мы расскажем, на какие модели стоит обратить внимание в первую очередь.

OnePlus 5

Чем интересен

Недорогая и быстрая альтернатива породистым флагманам с хорошей камерой

Предполагаемая дата анонса

Июнь

Сегодня очень модно боготворить китайских производителей и кивать, что-де они скоро «закопают» заевшиеся раскрученные бренды. На всякий случай никто не уточняет, когда именно это произойдёт — чтобы не опростоволоситься в прогнозах.

Потому что «китайфоны» бывают дешёвыми либо потому, что у производителя пока руки растут не из того места, и он учится производить смартфоны за деньги покупателей «кривой» продукции (не будем показывать пальцем на Vkworld и прочие UMI), либо бренд зарабатывает на онлайн-сервисах в Китае, о которых россияне со смартфонами при «пустой» прошивке даже не подозревают, как это бывает с Xiaomi. Исключения происходят редко, но OnePlus — как раз такой случай.

С первой же модели OnePlus преподнесли себя, как очень серьёзную «китайщину» — максимально качественную в той компетенции, которую могут себе позволить ребята из Поднебесной. То есть, да — в смартфонах никогда не было безупречно настроенной камеры, как в Samsung, или дисплеев с эталонной цветопередачей, но OnePlus One «дышал в спину» вдвое более дорогим флагманам, а OnePlus 3 фотографировал уже лучше и обходил породистые смартфоны по быстродействию.

OnePlus 5 станет одним из последних металлических флагманов в пику глянцевым конкурентам
OnePlus 5 станет одним из последних металлических флагманов в пику глянцевым конкурентам

Считать до четырёх суеверные китайцы не умеют (давайте считать, что «четвёркой» был OnePlus 3T?), поэтому в 2017 году ждите выхода OnePlus 5.

Из того, что уже известно о смартфоне, OnePlus 5 будет выполнен в том же духе, что и предшественники — легковесный вариант Android (Nougat), открытость к перепрошивке да самый мощный процессор из доступных для андроидофонов (на этот раз Snapdragon 835). И никаких крайностей в экране и размерах — 5,5 дюймов, Full HD.

Главное новшество — сдвоенная камера, по последней моде. Отличие OnePlus от «китайских вёдер» с настолько же сдвоенными камерами будет в том, что смартфон будет снимать качественные фото и видео. Главная интрига — внешность новинки. Либо OnePlus 5 сохранит прежний граненный металлический дизайн (который в сезон глянцевых флагманов будет уже экзотикой), либо китайцы рискнут и выкатят что-то своеобразное. О цене пока известно, что она, вероятно, составит $449 (25 тысяч рублей) за базовую версию, а с учётом «навара» перекупщиков и ажиотажа стоит ожидать цены в 30 тысяч рублей на Aliexpress.

В любом случае, всем, кому не понравился компактный Xiaomi Mi 6, а Huawei P10 кажется неоправданно дорогим и слишком «огороженным» от вмешательства пользователя, OnePlus подойдёт как нельзя лучше.

Вся информация о OnePlus 5

Xiaomi Mi6C

Чем интересен

Лучше, чем «средний класс», но дешевле флагманов и без избытка производительности

Предполагаемая дата анонса

Лето

Тяжело быть «антикризисным» производителем смартфонов в Китае — Xiaomi бросается из крайности в крайность, а смартфонов среднего класса (уровня ASUS ZenFone 3, Huawei nova, Samsung Galaxy A5 2017) у компании просто нет. Либо вы покупаете Redmi Note 4 в недорогом корпусе, без быстрой зарядки и с тоскливыми камерами, либо ждёте, пока подешевеет Mi5/Mi6. Единственная модель, которая претендует на «золотую середину» среди новых моделей Xiaomi — Mi6C.

Есть у Сяоми такая традиция каждый год идти в баню выпускать «тюнингованную» версию флагмана (Mi5S) и «уценённый» вариант (Mi5C), причём S-ка выходит на сцену, когда интерес с просто Mi-флагману угасает, а недорогой вариант такими рамками не ограничен.

Xiaomi Mi6C специально сделают не очень эффектным, но черты старшей модели он сохранит
Xiaomi Mi6C специально сделают не очень эффектным, но черты старшей модели он сохранит

Поговаривают, что на этот раз Mi6C выйдет до осени 2017 года. О промежуточных версиях Xiaomi Mi6 докладывали давно, но в начале года слухи твердили, что смартфон получит десятиядерный процессор MediaTek Helio X30 и дебютирует одновременно с Mi 6. К счастью, всё сложилось более удачным образом — Mi6C получит в распоряжение Snapdragon 660 (прошлогодний флагманский Snapdragon 820 минус 50% производительности видеоускорителя) и целых 6 Гбайт оперативной памяти.

При этом смартфон будет дёшевым (что-то среднее между базовым Mi6 и Redmi Note 4X, эдак 17-20 тысяч рублей) и компактным (5,15 дюйма). С учётом, что камера в нём будет не бюджетной, получаем хорошую альтернативу заезженному до дыр «мне чтобы быстрый и фотографировать» Honor 8.

Прототип Xiaomi Mi6C засветился в бенчмарке GFXBench

Alcatel Idol 5S (6060C)

Чем интересен

Громкий и яркий смартфон, намного более дорогой с виду, чем сверхбыстрая «китайщина» за эти же деньги

Предполагаемая дата анонса

Осень

Давайте будем откровенны — смартфоны Alcatel в России покупают не от хорошей жизни, а из принципа «что угодно, только не подвальный Китай!». По степени уныния смартфоны Alcatel стоят где-то между бесчеловечными бюджетниками HTC/LG и крутыми недорогими Meizu/Xiaomi. Но Idol — исключение из правила.

Прошлогодние Idol 4 даже с «глюкодромом» в первых прошивках и так себе автономностью были почти идеальными смартфонами для тех, кого не возбуждают цифры в бенчмарках. Звук громкий? Громкий! Дисплеи яркие? Очень! Корпус красивый? Даже более красивый, чем у iPhone и Galaxy S7. И огромное количество развлекательных свистелок, от клавиши «бум» на корпусе до очков виртуальной реальности и наушников в комплекте. По цене Самсунга среднего класса, но последующим удешевлением до адекватного уровня потому что не покупали.

Другой вопрос, что владельцы Alcatel, китайцы из TCL Corporation, деньгам счёт знают (потому и прикупили себе Palm, а ещё делают смартфоны для BlackBerry) и поднимать уровень начинки флагманов Alcatel до уровня того же Xiaomi Mi6C не собираются.

Alcatel Idol 5S, скорей всего, сохранит черты дизайна предшественника
Alcatel Idol 5S, скорей всего, сохранит черты дизайна предшественника

А поэтому в новом поколении ожидайте процессоры MediaTek Helio P20 или Qualcomm Snapdragon 625 (экономичные восьмиядерники для мессенджеров и интернета, в играх — так себе) при ширпотребных ныне 3 Гбайт оперативной памяти и Full HD-дисплее о 5,2 дюймах. В сравнении с Snapdragon 617 и 652 в старых моделях — тоска зелёная, разве что нагрев и экономичность выиграют. Зато есть сканер отпечатков пальцев! Не смейтесь — раньше его в дорогостоящих Alcatel не было.

Зато будут неплохие камеры (особенно фронталка), хорошие стереодинамики, тонкий корпус, Android 7.1 и по-китайским «люкс»-меркам хорошая комплектация. Адекватный вариант для тех, кому звук-экран-дизайн важнее, чем быстродействие процессора и наличие кастомных прошивок.

Вся информация об Alcatel Idol 5S

Honor 9

Чем интересен

Лучший китайский камерафон по «народной» цене

Предполагаемая дата анонса

Сентябрь

Huawei P10 — хорошо, но его менее пафосная альтернатива без шильдиков Leica и затрат на рекламу со звёздами — лучше! Фирменная тактика Хуавей с поклейкой чуть иных шильдиков и корпусов под разными брендами работает не хуже, чем разграничения на Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Renault/Dacia на рынке автомобилей.

Разница, конечно, состоит не только в шильдиках, а и в ценообразовании — в Китае Honor принято покупать строго в интернет-магазинах, чтобы цена была минимальной. В России большинству покупателей важно пощупать, что смартфон «не скрипит, не люфтит, стильно лежит в руке» в сотовых салолнах, отсюда и такой бардак с модельной линейкой Huawei.

Honor 9, скорей всего, будет выглядеть плодом страсти Xiaomi Mi 6 с Huawei P10
Honor 9, скорей всего, будет выглядеть плодом страсти Xiaomi Mi 6 с Huawei P10...

В прошлом году Honor 8 стал более ярким и менее дорогим клоном Huawei P9, в этом году Honor 9 будет с таким же успехом цитировать Huawei P10 в конструктивном плане. И это, в действительности, хорошо, потому что недорогих китайфонов с хорошей камерой исчезающее мало, а по качеству фото и видео P10 очень близок к Galaxy S7, например.

Honor 9, скорей всего, будет выглядеть плодом страсти Xiaomi Mi 6 с Huawei P10
...или же он будет выглядеть так

Компактный флагман с 5,15-дюймовым Full HD-дисплеем, флагманским процессор (Kirin 960 либо 965), бездной оперативной памяти (4-6 Гбайт) и лучшими среди китайфонов камерами в Поднебесной будут продавать за $335 (19 тысяч рублей), и даже если цена в российских магазинах вырастет до 25-28 тысяч, это будет претендент на звание лучшего недорогого флагмана года. Попортить ему репутацию сможет разве что ампутированный 3,5 мм разъём для наушников.

Вся информация о Honor 9

Samsung Galaxy Note 8

Чем интересен

Первый флагман Samsung с двумя камерами, кандидат на звание самого «крутого» смартфона 2017 года

Предполагаемая дата анонса

Сентябрь

После перерыва в год мы уже забыли, что Galaxy Note — это не только «бабах», но и:

  • Единственный современный флагман со стилусом
  • Самый передовой смартфон Samsung, иногда даже более крутой, чем Galaxy S такого же поколения

А в нынешнем поколении это будет ещё и первый флагманский Samsung со сдвоенной камерой (самый первый «двуглазый Самсунг» будет моделью среднего класса для китайцев) и первый Galaxy Note с дисплеем диагональю свыше 6 дюймов. Точнее говоря, ожидается матрица AMOLED размером 6,3 дюйма, только уже не в корпусе от мыльницы, как у Galaxy S8+.

Первый безрамочный Galaxy Note, первый флагман Samsung с двумя камерами
Первый безрамочный Galaxy Note, первый флагман Samsung с двумя камерами

Ещё ожидается, что Samsung всё-таки внедрят сканер отпечатков в дисплей, «добьют» разрешение этого самого дисплея до 4K (в старшей версии) и установят внутрь смартфона супер-быстрый процессор Exynos 9210. Galaxy S8, нужно признать, ничем не будоражит сознание, кроме растянутого дисплея, поэтому Note 8 имеет все шансы по-настоящему прославить Samsung в 2017 году.

Вся информация о Samsung Galaxy Note 8

Автор
Евгений Харитонов
Теги
смартфон Samsung Xiaomi ALCATEL OnePlus Honor

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