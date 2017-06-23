Не надо самодеятельности! 5 лучших смартфонов со стандартным Android на борту

Производители переиначивают Android в своих мобильниках, чтобы система выглядела не так, как у конкурентов. Но смартфоны с нетронутой системой чаще получают обновления, быстрее работают и почти никогда не «глючат», потому все новшества работают так, как их задумывал Google. Мода на «колхозные переделки» зелёного робота крепка, как никогда, но смартфоны без излишеств ещё можно купить, и сегодня мы расскажем о лучших из них.

BQ Aquarius U Plus

Судебные «разборки» между коммерсантами завершились ничем, поэтому в России продают и дешёвые смартфоны BQ Mobile «отечественного» бренда, и «испанские» BQ Aquarius, хотя в обоих случаях мобильники производятся в Китае и ни на какой эксклюзив не претендуют.

Но, если российские предприниматели просто клеят шильдики на китайфоны, то у испанских BQ хотя бы есть свои отличительные особенности. Например — новые версии Android почти без изменений. Только бывалые гики помнят этот факт, но когда-то BQ делали ставку на Ubuntu в смартфонах и планшетах, а на андроидофоны устанавливали новые версии Cyanogen OS. Обе этих операционных системы приказали долго жить, но тяга к новым версиям Android у испанцев осталась.



BQ Aquarius U Plus

«Пустых» вариантов Android 6.0 сегодня хватает в любых ширпотребных мобильниках, но испанский BQ, во-первых, своевременно обновил смартфоны с 6.0 до 7.0, а во-вторых, научил свои «аквариумы» неплохо фотографировать.

Неплохо — это лучше, чем Xiaomi, Meizu, Lenovo или Samsung за эти же деньги. И, конечно, дорогой BQ — бессмысленный BQ, но за 11 тысяч рублей тот же Aquarius U Plus выдаст качество фото наравне с Huawei Honor 5C и быстродействие уровня Redmi 4 (даже чуть выше, потому что «пустой» Android 7.0 более лоялен к ресурсам, чем MIUI). Леший его знает, как обстоят дела с запчастями, но среди смартфонов в «Связных-Евросетях» эта модель выглядит неплохо.

Характеристики BQ Aquarius U Plus

Wileyfox Swift 2X

«Внебрачное дитя» Fly не стало ажиотажно популярным в России даже после того, как смартфоны прорекламировал Сергей Шнуров, но для не-гиков Xiaomi и Meizu, честно говоря, тоже всё ещё выглядят «китайщиной непонятной, у кого на Самсунг не хватило».

Многие недостатки Wileyfox несёт сквозь годы и ликвидировать не собирается (ужасно бестолковые алгоритмы камеры, так себе автономность, тихий динамик). Зато, в отличие от бюджетных Samsung, в Wileyfox установлены полноценные процессоры, а, в сравнении с Redmi 4 Prime, на который все так любят ссылаться, у Swift 2X более яркий и качественный дисплей, выше быстродействие в меню (это важнее, чем баллы в бенчмарках) и есть поддержка быстрой зарядки. И LTE Band 20 тоже поддерживается, в отличие от ваших китайфонов.



Wileyfox Swift 2X

С учётом того, что престиж марки Wileyfox невысок, цены на него адекватны даже у жадных российских продавцов (в отличие от неадекватно дорогой китайской продукции с наклейкой «Nokia»). Поэтому 13 тысяч за восьмиядерник с Full HD-дисплеем, Quick Charge и новейшим Android — вполне разумная сделка.

Характеристики Wileyfox Swift 2X

Moto Z

Motorola — это такие мобильники, которые должны «созреть», прежде появится смысл их покупать. Кому нужна забытая в России Моторола с «кастрированным» до Moto названием, приставкой Lenovo и стоимостью 50 тысяч рублей? Мягко говоря, мало кому, поэтому в официальном российском магазине Lenovo смартфон похудел в цене до 38 тысяч, а за рубежом прошлогодний сверхтонкий флагман с Snapdragon 820 уже продают за 22 (!) тысячи рублей.

«Чистая» операционная система в Моторолах была не всегда — раньше американцы пичкали свои смартфоны пухлыми виджетами, кнопочками с градиентами, как в Windows XP, и называлась вся эта радость Motoblur, а Motorola обновляла смартфоны до нового Android так же редко, как это сейчас делает Meizu.

Но, как вы уже знаете, убыточную Moto сначала купил Google — чтобы получить патенты для «войны» с Apple и Microsoft, и в качестве эксперимента «а не соорудить ли нам гуглофоны собственного производства?». С той самой поры Motorola начали блюсти «андроидную чистоту» и своевременно обновлять операционные системы. И, когда в 2014 году компанию перекупили Lenovo, эта традиция сохранилась.



Moto Z

Новые бюджетные Моторолы сами по себе не шедевры конструкторской мысли, а вот субфлагманская выносливая Moto Z Play и прошлогодний флагман Moto Z покупать однозначно стоит, только не по российским, а зарубежным ценам.

Moto Z с доставкой в Россию влетит владельцу в 24 тысячи рублей, но за эти деньги вы получаете супер-тонкий мобильник с Android 7.0 без излишеств. С учётом, что всё это крутится на процессоре Snapdragon 820 при 4 Гбайт «оперативки» — смартфон очень быстр. Фотокамеру настраивали человеконенавистники, но снимает она на уровне Huawei P10 стоимость 40 тысяч рублей. Аккумулятор крохотный (2600 мАч на 5,5 дюймов экрана), но AMOLED-дисплей и «пустой» Андроид экономят энергию, так что на день хватит.

И бог бы с ними, с модулями — за 24 тысячи рублей настолько тонкий и мощный флагман не предлагает никто, и даже в сравнении с безрамочной Nubia Z11 или «пресным флагманом» Xiaomi Mi 6 прошлогодняя Motorola представительского класса достоин покупки. Как-никак, самый крутой смартфон по соотношению толщины к быстродействию начинки на сегодняшний день.

Характеристики Moto Z

Google Pixel

Ты можешь писать замечательные песни, которые будут исполнять певцы и певицы ртом, и выручать с этого неплохие деньги. Но чем больше славы получат исполнители готовых хитов, тем больше тебе будет хотеться выйти на сцену самому. Особенно, если по соседству есть парень, который поёт собственные песни и купается в славе.

Примерно по этим соображениям Google не просто создаёт Android, а регулярно порывается сделать свой «ответ Айфону» — смартфон, на который можно будет кивать «мы сделали его от начала и до конца!», а не просто отправлять систему для адаптации под мобильники.

Сначала такую миссию возлагали на Nexus, но в те дремучие времена Google мог только примерно указать производителям, какой смартфон (размер, дорогая/дешёвая начинка) ему нужен. Бренды «LG Nexus/Samsung Nexus/Motorola Nexus» обязательно фигурировали в рекламе, а самовыражаться оставалось только в самой системе. Причём мобильники расходились большими тиражами только благодаря «демпингу» в сравнении с фирменными смартфонами этих же самых LG/Samsung/Motorola и др. А это совсем не «айфоновский» путь, как вы сами понимаете.



Google Pixel

Поэтому Google искал производителей, которые готовы будут стать «суррогатной матерью» нового гуглофона — то есть, примерить на себя роль «мы только собрали этот телефон! Проектировал его «о великий Гугл!». Huawei и LG от такой участи отказались, а вот HTC с их падающими продажами One M9 и HTC 10, оказались более сговорчивыми. В итоге на свет появились дичайшее дорогие по меркам гуглофонов (~40 тысяч рублей минимум) Pixel и Pixel XL с минималистичным, но чуть переиначенным Android 7 в основе.

Очевидно, провала Motorola Nexus оказалось мало, чтобы Google перестал проектировать дорогостоящие фирменные мобильники, поэтому ребята решили пройтись по граблям ещё раз. Pixel «не взлетели», зато прославились огромным количеством нелепых проблем всего за 7 месяцев производства.

А ещё мобильники по-прежнему не продаются в России официально и очень дороги — от 40 тысяч в новом состоянии у перекупщиков. Но есть в «Пикселях» и неоспоримые преимущества:

Одна из лучших камер в смартфонах всех времён . Лучше, чем iPhone 7, лучше чем в любом Samsung, LG, Sony или Huawei. И, что гораздо важнее, это не гиковская камера, как в тех же Xperia — смартфон выдаёт идеально качественные снимки без «ковыряния» настроек и ухищрений.

. Лучше, чем iPhone 7, лучше чем в любом Samsung, LG, Sony или Huawei. И, что гораздо важнее, это не гиковская камера, как в тех же Xperia — смартфон выдаёт идеально качественные снимки без «ковыряния» настроек и ухищрений. Отличная стабилизация видео . Снимаете видео в тряске, а эта тряска не отпечатывается в видеозаписи. При этом никакой «оптики», ответственной за эту функцию, нет — всё просчитывают алгоритмы.

. Снимаете видео в тряске, а эта тряска не отпечатывается в видеозаписи. При этом никакой «оптики», ответственной за эту функцию, нет — всё просчитывают алгоритмы. Идеально настроенный Quad HD AMOLED дисплей. Не в базовом состоянии, правда, а после включения «режима sRGB» в настройках для разработчиков. И всё же — такое есть только у Samsung, а IPS-дисплеи почти у всех производителей и более прожорливые, и настроены хуже.

дисплей. Не в базовом состоянии, правда, а после включения «режима sRGB» в настройках для разработчиков. И всё же — такое есть только у Samsung, а IPS-дисплеи почти у всех производителей и более прожорливые, и настроены хуже. Android прямиком от Google , обновление в первых рядах. Как и полагается Нексусу, даже если он уже не Нексус.

, обновление в первых рядах. Как и полагается Нексусу, даже если он уже не Нексус. Флагманское железо 2016 года. То есть, Snapdragon 821 и 4 Гбайт оперативной памяти. На «пустом» Android — это очень быстрое сочетание с хорошим запасом на будущее.

«Страшненький» внешне (после Galaxy S7 edge особенно), не очень выносливый и неоправданно дорогой, но при этом самый роскошный мобильник с «голым» Android на сегодняшний день. И, что немаловажно, обладатель гарантии Google на обновление Андроида вплоть до версии 9.0.

Характеристики Google Pixel и Pixel XL

OnePlus 5

Плох тот китайский производитель мобильников, который не мнит свои модели «убийцами породистых флагманов», но среди всего этого балагана по-разному криворуких пустословов встречаются производители по-настоящему качественной «китайщины». И OnePlus, сын BBK, брат Oppo и Vivo, как раз такое исключение.

Это сейчас на вопрос «назови производителя качественных китайских мобильников?» отвечают «дык, Хуавей же!», а в 2014 году Huawei был производителем неказистых «ведроидов» с прожорливыми процессорами, которые раскалялись и «икали» в играх. И тоскливыми камерами, которым даже до уровня Xiaomi было, как до Луны (сегодня Huawei P10 во многих случаях «даёт прикурить» Galaxy S7 edge, например).

А OnePlus уже тогда были интересным экспериментом с идеей «давайте вы скинетесь на предзаказ, а мы соберём партию качественных китайских флагманов, и дальше посмотрим, как оно пойдёт?». И пошло хорошо! OnePlus One идеален не был, но по скорости работы и соотношению «цена/качество» уделывал и Galaxy S5, и Xperia Z3.

Второй OnePlus был сомнительной «печкой» (спасибо убогому Snapdragon 810 за это), но OnePlus 3 и 3T оказались почти идеальными китайскими флагманами и одними из лучших смартфонов 2016 года. И, если у вас есть 27 тысяч рублей и желание купить смартфон без излишеств в софте — прошивайте Galaxy S7 берите OnePlus 3T. Но мы сегодня поговорим о новехоньком OnePlus 5 (суеверные китайцы боятся цифры 4) по состоянию на лето 2017 года — самом быстром и технически совершенном носителе «чистого Андроида» в мире.

Ну, как чистого… Почти все смартфоны с нетронутым Android в этом списке — подопечные покойного проекта Cyanogen OS. Если вы понятия не имеете, кто такие Cyanogen, то знайте — это была команда не вполне доблестных (кушать хотят все), но очень полезных покупателям мобильников ребят. Они проектировали легковесные прошивки и учили устанавливать их вместо тормозящих бездарных оболочек производителей андроидофонов. OnePlus тоже имели дело с Cyanogen, но поругались ещё до того, как это сделали все остальные производители. Взамен OnePlus разработали Oxygen OS с той же самой идеологией — максимально быстрая система с минимальными доработками производителя.



OnePlus 5

В OnePlus 5 интересны три момента:

Самое мощное железо в компании с Full HD -дисплеем . Пиксели пикселями, но водрузить на FHD флагманский Snapdragon 835 с «царскими» 6/8 Гбайт оперативной памяти — самое щедрое предложение 2017 года. Сейчас-то все флагманы вышли с 4 «гектарами», и этого вроде бы хватает, но вспомните о 2 Гбайт в Galaxy S5, и о том, как быстро они превратились «в тыкву» — хорошо бы иметь запас.

. Пиксели пикселями, но водрузить на FHD флагманский Snapdragon 835 с «царскими» 6/8 Гбайт оперативной памяти — самое щедрое предложение 2017 года. Сейчас-то все флагманы вышли с 4 «гектарами», и этого вроде бы хватает, но вспомните о 2 Гбайт в Galaxy S5, и о том, как быстро они превратились «в тыкву» — хорошо бы иметь запас. Качественная тыловая камера . Sony IMX398 — это камера из разряда «круче некуда». То есть, есть куда, но только в Xperia XZ Premium, и только если вы совладаете с ручным режимом съёмки. И дополнительный сенсор, чтобы «замыливать» фон на фотографиях, тоже неплох.

. Sony IMX398 — это камера из разряда «круче некуда». То есть, есть куда, но только в Xperia XZ Premium, и только если вы совладаете с ручным режимом съёмки. И дополнительный сенсор, чтобы «замыливать» фон на фотографиях, тоже неплох. Операционная система без излишеств. Oxygen OS — это не полностью «чистый» Android, но на таком железе она уж точно быстрее, чем LG UX в новом G6 или MIUI в Xiaomi Mi 6. Да и обновления системы смартфоны OnePlus получают чаще, чем флагманы у многих «грандов».

Правда, недостатков у «убийцы флагманов» на этот раз тоже много. Если ёмкость аккумулятора ещё можно простить (в Galaxy S8 аккумулятор даже менее ёмкий, но он неплохо справляется с 5,8 дюймами AMOLED), то простить унылый айфоноподобный дизайн и отсутствие оптической стабилизации «китайцу» стоимостью 500 евро (базовый вариант с 64 Гбайт) сложно. С другой стороны. Xiaomi Mi 6 не намного дешевле, а более дешёвых и настолько же быстрых камерафонов из Поднебесной попросту нет. Протестируем — разберёмся, но для всех, кого тошнит от китайских «самопальных» оболочек, OnePlus 5 уже сейчас выглядит самым привлекательным вариантом для покупки.

Характеристики OnePlus 5