Сравнительный тест: бюджетные смартфоны с экраном 18:9

Евгений Харитонов, 

Скоро смартфонов другого типа не останется в природе, но сегодня «полноэкранные» мобильники в бюджетном классе — нечто престижное и необычное. И выбирать их приходится либо с наценкой за вытянутый экран в сравнении с конкурентами, либо с урезанными характеристиками, если экран уже 18:9, а цена всё ещё в пределах нормы. Мы взяли породистый корейский смартфон, двоих «китайцев» и мобильник российского бренда, чтобы выяснить, кто предлагает лучшую начинку на потраченный рубль.

Оглавление

Мы уже проходили что-то подобное с компьютерными экранами и телевизорами: сначала все пользовались обычными «квадратными» экранами, смотрели настолько же прямоугольные видео в соотношении 4:3 и горя не знали. Потом маркетологи объяснили нам, что правильный монитор должен быть широкоформатным, а кино будет либо с чёрными полосами в половину наших прямоугольных мониторов, либо несите ваши денежки. И ничего — все понесли и перевооружили свою технику на экраны с новым соотношением сторон. Чёрные полосы в фильмах всё равно остались, но производителям было наплевать на результат — главное, что продажи взлетели.

Вот и с пресловутыми экранами 18:9 в смартфонах происходит что-то подобное. Сначала они появились только для того, чтобы срезать запредельно большие рамки сверху и снизу, сделать смартфоны с большими экранами компактнее. А потом вытянутые экраны стали городить просто так, без реального выигрыша в габаритах, только уже с наценкой за «полноэкранность и безрамочность». И внезапно обнаружилось, что хороший бюджетник с экраном 18:9 по цене = хороший смартфон с экраном старого образца + 30% наценки за модный дизайн. Но так бывает не всегда, и сегодня у нас собраны смартфоны-исключения из правила, среди которых мы определим лучший:

  • BQ Advance. Я такой же любитель заведомо осуждать так называемые российские бренды смартфонов, как и вы. И, положа руку на сердце, рад тому, что исчадия ада наподобие bb-mobile, Ritmix, teXet и др. остались в далёком прошлом. Но гики насмехаются и крутят пальцем у виска, а народ голосует рублём, покупает BQ в больших количествах и не жалуется.

Поэтому возникает вопрос, как в песне у Пугачёвой: «Ну, шо ты в ней нашёл?». А ещё хочется узнать, не окажется ли «китаец» с российским шильдиком в нынешней экономической ситуации выгоднее, чем китайцы с накрученными российскими представительствами ценами? Тем более, что характеристики у Advance не стыдные, а цена самая низкая среди всех участников теста (от 6.3 тысяч рублей в официалов).

Honor, LG, BQ и Meizu - одни из самых дешёвых полноэкранных смартфонов среди качественных
Honor, LG, BQ и Meizu - одни из самых дешёвых полноэкранных смартфонов среди качественных

  • Honor 7A Pro. Самый крутой участник теста по характеристикам «на бумаге». Восьмиядерный процессор! Большой аккумулятор! Крутая селфи-камера со вспышкой! Сразу вспоминаешь революционный Honor 4C, который был крутейшим бюджетным смартфоном в 2015 году. Только вот поговаривают, что с тех пор Huawei стал накручивать цены на действительно качественные модели, а Honor дешевле 10 тысяч рублей собраны из сомнительного качества комплектующих. Но эти данные «с дивана» не проверишь, поэтому берём и тестируем в сравнении с аналогами.
  • LG Q6a. Кандидат от народа читателей, которые просят подобрать смартфон, а потом добавляют «только не китайский!». Первый в истории бюджетник с экраном 18:9, первый породистый дешёвый полноэкранник. По-прежнему дороговат (10-13 тысяч рублей), но с характеристиками и качеством всё в порядке, да и «это ж ЭлДжи!» греет душу. Не то, чтобы я всерьёз сравнивал его с BQ за 6.5-7.5 тысяч рублей — просто хочется понять, за что корейцы просят переплатить, кроме шильдика, и стоит ли вообще это делать.
  • Meizu M8c. Проверенных рецепта купить качественный дешёвый «безрамочник» только два — Xiaomi Redmi 6A и Meizu M8c. Но Xiaomi сначала медлила с выпуском Redmi 6A в России, а после первых обзоров, в которых смартфон «пинали» за медлительность процессора MediaTek, а потом сравнивали со старым Redmi 5A, и не в пользу новинки. В общем, Сяоми перехотели предлагать смартфон на тесты — тем более, сравнительные.

А Мейзу совершили обратный манёвр в аппаратной платформе (перешли с MediaTek на Qualcomm) и против сравнения с конкурентами не возражают. Поэтому честь породистой китайщины сегодня защищает тюнингованный под «безрамочность» последователь Meizu M5c.

Характеристики

BQ Advance (BQ-5500L)

Honor 7A Pro (AUM-L29)

Операционная система

Android 7 Nougat

Экран

5,45”, 1440x720 (18:9), IPS, 295 ppi

5,7”, 1440x720 (18:9), IPS, 282 ppi

Процессор

MediaTek MT6737, 4 ядра (4x Cortex-A53 1.3 ГГц)

Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937), 8 ядер (4x Cortex-A55 1.4 ГГц + 4x Cortex-A53 1.1 ГГц)

Графика

Mali-T720 MP2

Adreno 505

Оперативная память

2 Гбайт

2 Гбайт

Постоянная память

16 Гбайт, слот microSD

16 Гбайт, слот microSD

Связь

4G (LTE Cat. 4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС

4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС

Камеры

тыловая: 13 Мп, с автофокусом,

съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 8 Мп

тыловая: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, диафрагма f/2.2,

фронтальная: 8 Мп,

Аккумулятор

2500 мАч, съемный

3000 мАч, несъемный

Размеры

145.6x70.2x8.7 мм

152.4x73x7.8 мм

Масса

159 г

150 г

Цена на момент публикации

6300 рублей (минимальная цена в интернет-магазинах)

7500 рублей (оф.цена)

8200 рублей (минимальная цена в интернет-магазинах)

9000 рублей (оф.цена)

 

LG Q6a (M700)

Meizu M8c (M810H)

Операционная система

Android 7 Nougat

Экран

5,5”, 2160x1080 (18:9), IPS, 442 ppi

5,45”, 1440x720 (18:9), IPS, 295 ppi

Процессор

Snapdragon 435, 8 ядер (4x Cortex-A53 1.0 ГГц + 4x Cortex-A53 1.4 ГГц)

Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), 4 ядра (4x Cortex-A55 1.4 ГГц)

Графика

Adreno 505

Adreno 308

Оперативная память

2 Гбайт

2 Гбайт

Постоянная память

16 Гбайт, слот microSD

16 Гбайт, слот microSD

Связь

4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4,2, GPS, ГЛОНАСС

4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС

Камеры

тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/3”, размер пикселя 1.12 мкм,

фронтальная: 5 Мп, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/5”, размер пикселя 1.12 мкм

тыловая: 12 Мп, с автофокусом, f/2.2,

съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 8 Мп, диафрагма f/2.0

Аккумулятор

3000 мАч, несъемный

3070 мАч, несъемный

Размеры

142.5x69.3x8.1 мм

146.4x70x8.5 мм

Масса

149 г

140 г

Цена на момент публикации

10000 рублей (минимальная цена в интернет-магазинах)

13000 рублей (оф.цена)

7100 рублей (минимальная цена в интернет-магазинах)

9000 рублей (оф.цена)

Дизайн и управление

Если бы каждый раз, когда кто-то писал «Meizu копирует дизайн Айфона», мне на счёт падал $1, я бы уже был миллиардером. Тем более, что и сам всегда с удовольствием пинал мейзушников за то, что не развивают свою «дизайнерскую мысль», в отличие от большинства конкурентов. Но теперь всё перевернулось с ног на голову — LG, Huawei, ZTE, Xiaomi, OnePlus и ASUS воруют дизайн iPhone X для своих флагманов, а Meizu нашёл свой стиль во флагманских Meizu 16th и удачно перерисовал бюджетники, которые раньше были похожи на iPhone 3GS/iPhone 4, а теперь не похожи вообще ни на кого.

Meizu M8C - один из редких смартфонов, которые даже с пластиковым корпусом лучше металлических и стеклянных конкурентов
Meizu M8C - один из редких смартфонов, которые даже с пластиковым корпусом лучше металлических и стеклянных конкурентов

И за такое хочется хвалить! Потому что получился очень красивый, лёгкий и абсолютно не маркий мобильник в монолитном пластиковом корпусе — кроме Meizu и Nokia сейчас уже никто не умеет подбирать пластик так, чтобы смартфон ощущался дороже «люминиевых» и стеклянных моделей по аналогичной цене.

Жаль только, что подбородок даже у «как бы безрамочного» M8c по-прежнему крупный, и крупный он «просто так» — никакой клавиши управления системой, как это было раньше, на нём нет. Зато есть три стандартные сенсорные клавиши управления Android, которые в оболочке Flyme выглядят так же странно, как выглядел бы Путин с ирокезом на голове. Неужели Meizu не хватило фантазии и желания перерисовать клавиши, чтобы они не смотрелись настолько убого и инородно? Хотя бы так, как это сделал Samsung в своих дешёвых моделях J-серии. Впрочем, это уже придирки, ведь в остальном по чувству «такта и вкуса» Meizu гораздо приятнее своих пафосных конкурентов.

Троица клавиш Android выглядит в Flyme нелепо и ужасно
Троица клавиш Android выглядит в Flyme нелепо и ужасно

С эстетической точки зрения образцом мог бы стать и LG Q6 — самый компактный и «безрамочный», единственный с настоящим металлом в каркасе, а не его пластиковой имитацией. С внешностью одного из самых красивых смартфонов последних лет — недавнего флагмана LG G6, скошенными уголками экрана… Прекрасный и дорогой по наружности смартфон…

LG Q6a в сравнении с другими бюджетниками - сама солидность
LG Q6a в сравнении с другими бюджетниками - сама солидность

который портит задняя часть из глянцевого, мерзкого по качеству пластика — настолько плохого, будто его заимствовали у бутылок с газировкой или дешёвой прозрачной шариковой ручки. Если монолитный Meizu — это всё, что мы любим в пластиковых корпусах, то Q6 Alpha — всё, что ненавидим. Постоянно скользкая и грязная крышка с «рояльными» разводами пальцев, которая для полного счастья ещё и покрывается царапинами, как компакт-диск. Берёшь смартфон в руки, чтобы показать другу, насколько плохо всё это выглядит, и слышишь: «Вот это жесть! Какой же он у тебя “убитый”, этот твой Q6!»… но в этот же момент прощаешь LG все грехи, потому что до чего же классный металл на боковинах! Какие удобные клавиши на этой раме! И экран! Экран, повторяющий градус изгиба корпуса. Боль и красота! Мсье знает толк в корейских извращениях.

Глянцевый пластиковый LG выглядит интересно, но пачкается и собирает царапины
Глянцевый пластиковый LG выглядит интересно, но пачкается и собирает царапины

Справедливости ради, нам просто не повезло с цветом корпуса — в серебристой или синей расцветках Q6a уже не настолько маркий, да и царапины на нём почти не видны. А закалённый пластик, в отличие от стекла, невозможно разбить «в кашу» или до трещин на корпусе. Но это тот самый случай, когда производитель настолько перемудрил с задником, что я бы советовал сразу покупать бампер — хуже уже не будет, а вот улучшить смартфон на вид и на ощупь вы точно сможете.

Короче: Meizu - честный и качественный пластиковый, Honor 7A Pro - пародия на металлическую модель, BQ шершавый и пафосный, LG красив, но глянцевая пластиковая крышка скользкая и собирает царапины

Разъёмы для наушников на месте (правда, у LG он снизу) Ваши дети пойдут в школу, когда исчезнет последний смартфон со штекером micro-USB

Если LG нужно улучшать филейную часть, то Honor’у срочно нужно что-то делать с лицом. Но не с дизайнерской точки зрения, а с практической. Дело в том, что Huawei в бюджетных Honor предпочитает «экономить на спичках», и один из признаков этой экономии — экран без олеофобного покрытия. Олеофобное покрытие — это такой слой на защитном стекле для того, чтобы экран медленнее пачкался, не собирал отпечатки пальцев, а скользить по нему пальцами было удобнее. В дешёвых Honor A-серии (Honor 6A, 7A, включая Pro-версии) этой «роскоши» нет, поэтому экран смартфона в первый же день использования будет выглядеть так, будто на него высморкались, посыпали стекло небольшим слоем пыли, а потом натёрли всё это грязными пальцами. Печальное зрелище, которое лучше сразу компенсировать защитным стеклом, у которого олеофобное покрытие есть.

По оформлению Honor 7A Pro — из тех старых добрых хуавеев, которые развивали свой дизайн, а не воровали его у Apple. И конкретно эта модель внешне — уменьшенная-удешевлённая вариация на тему Honor 8 Pro (он же Honor V9), что не так уж плохо. Очень качественный (за эти-то деньги!) сканер отпечатков пальцев, что прекрасно — в LG Q6a и Meizu M8c сканера вообще нет.

Но кругом бутафория: задняя крышка пародирует крашеный алюминий с полированными антеннами, но на самом деле это тонкий и гулкий, как в пузырьке с сиропом от кашля, пластик. Камер сзади, если глядеть на оформление, две... нет, на самом деле одна, просто рядом с ней замаскирован кругляш вспышки. Серебристая сверкающая рама по периметру корпуса пародирует полированную сталь, но это тоже пластик, глянцевый и скользкий.

С виду Honor кажется более солидным и металлическим, но на ощупь ощущения другие
С виду Honor кажется более солидным и металлическим, но на ощупь ощущения другие

Всё это, знаете ли, провоцирует завышенные ожидания от телефона: когда ты берёшь в руки цельнопластиковый Meizu, ты уже знаешь, каким он будет на вес и на ощупь. Когда ты берёшь в руки уменьшенную копию Honor 8 Pro, ты ожидаешь, что всё, что выглядит металлическим, таким и является… и идёшь лесом, потому что за 9 тысяч рублей тебе положен только «продукт сметаносодержащий», а не сметана.

Правда, к сборке и прочности этого корпуса-пародиста никаких претензий нет — в условиях, где LG станет с виду «битым и крашеным», Honor 7A Pro сохранит первозданный вид даже спустя годы.

Вот кто умеет не проваливать ожидания, а превосходить их, когда речь идёт о корпусе, так это BQ! Потому что в нём… съёмная крышка и съёмный аккумулятор! Много ли вы знаете мобильников с экраном 18:9, у которых есть что-то подобное? То-то же! Вроде бы бесполезная штуковина, но возможность поменять аккумулятор без обращения в сервисный центр — это всегда приятно. При этом корпус не «дышит» и не издаёт никаких звуков, да и крышка не выглядит съёмной, пока не приглядишься.

И раздельные слоты 2x SIM и microSD! Нам сегодня очень повезло, потому что в нашем тесте они есть у всех, кроме Meizu — в его случае китайцы не стали «париться» и использовали стандартный гибридный слот. И даже на ощупь BQ честный, потому что такой же шершавый и не маркий, как и с виду.

LG не просто влепила длинный слот для SIM и microSD, а сделала лотки раздельными
LG не просто влепила длинный слот для SIM и microSD, а сделала лотки раздельными

Но совсем без обмана, к сожалению, не обошлось — во-первых, одинарная камера тоже замаскирована под двойную. А во-вторых, сканер отпечатков как бы есть, но его в то же время нет. Потому что это поганейший, медленный и тупой сканер, который в самые ответственные моменты не срабатывает, а телефон, как гопник, вздрагивает и пишет на экране что-то наподобие «ну-ка, повтори, что ты сейчас сделал?!». Приходится повторять — иногда разблокировка по сканеру срабатывает со второго, иногда даже с третьего раза. Но нервы дороже, поэтому вы наверняка её отключите и забудете о сканере навсегда.

Экран

Если пересчитать качество экрана с учётом цены мобильника, BQ просто прекрасен. Яркий дисплей 18:9 с почти идеальной цветопередачей и неплохой чёткостью — найти что-то подобное за 6-7 тысяч рублей даже на Aliexpress будет проблематично! Хромают только углы обзора — при взгляде под углом белый цвет съезжает в жёлтый или синеватый. Но, забегая наперёд, скажу, что по этой части хромают все участники теста, кроме LG. А ещё очень раздражает, что даже на минимальном уровне экран BQ будет ночью «бить по глазам» владельцу так же, как у остальных конкурентов при 15-20% яркости.

Самый крутой в абсолютном зачёте — LG. Q6 Alpha круче всех конкурентов уже потому, что выдаёт картинку в Full HD, а не HD. Это, ребята, радикально более чёткое изображение, а чёткости картинки при нынешних вытянутых колбаской экранах мало не бывает. По предельной яркости LG, конечно, «овощ», но дикий запас контрастности (на уровне флагманов) это компенсирует. Углы обзора идеальные, а цветопередача тоже очень хороша.

Конечно, LG, как компания, которая сама выпускает экраны для своих смартфонов, а не покупает на стороне, могла бы стараться больше. В графиках колориметра заметно, что контрастность «докручивает» программная часть, а в баланс белого расплескалось синевы, как при лёгкой тонировке автомобильного стекла. Но и вживую, и по совокупности характеристик экран бюджетного LG выглядит лучше — понемногу появляется понимание, за что корейцы дерут баснословные (для бюджетника) деньги.

Короче: Meizu огорчает синеватыми оттенками. LG тоже, но за Full HD и крутую контрастность ему можно это простить. В Honor дисплей тусклый и всегда грязный. В дисплее BQ прекрасно всё, кроме углов обзора

Характеристики дисплеев

BQ Advance

Honor 7A Pro

LG Q6a

Meizu M8C

Максимальный уровень яркости (макс./мин.)

430/16 кд/м2

380/3 кд/м2

390/2 кд/м2

450/1 кд/м2

Контрастность (больше = лучше)

930:1

1100:1

1400:1

990:1

Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже)

92%

94%

97%

92%

DeltaE (меньше = лучше)

4,2

4,4

4,4

5,9

Гамма (идеальная — 2,2)

2,3

2,1

2,1

2,3

Цветовая температура (идеальная = 6500K)

7200K

7000K

8500K

8200K

Экран Meizu M8C явно проще — тоже немного синеватый (и это, в отличие от конкурентов, поправимо в настройках системы), с мелкими промахами в цветопередаче и жёлтым оттенком экрана при взгляде под углом. Зато очень яркий и, в целом, такой, каким и должен быть экран бюджетного китайского мобильника.

Honor хвалить сложнее — вроде бы очень правильная цветопередача, но очень малый запас яркости (как у большинства смартфонов на 60-70% от максимума), при этом с контрастностью всё тоже не ахти. И всё это прихлопывается крышкой гроба под названием «постоянно заплёванное грязное стекло экрана». Бог с ним, со стеклом — можно купить защитное или ходить с тряпочкой и влажными салфетками. Но запаса яркости для того, чтобы без напряжения глаз что-то читать на улице летом, всё равно нет — приходится постоянно прикрывать экран ладонью, чтобы что-то прочитать. Что-то я отвык развлекаться подобным образом с тех пор, как перестал использовать свою кнопочную Nokia на системе Symbian.

Звук из динамиков

Китайцы ни капли не врут, когда говорят, что в Honor 7A Pro динамик «улучшенного качества»! Он действительно прекрасен — самый громкий среди всех участников теста, без паразитных шумов и прочих хрипов/бензопилы в звучании, даже с некоторой претензией на средние частоты. Любо-дорого посмотреть послушать! Единственное, к чему можно придраться — на совсем уж максимальной громкости голос слышно намного громче, чем аккомпанемент и всё остальное в песне. Но это нормально с учётом того, что настолько высокая громкость нужна не для аудиофильских изысканных вечеров. Она нужна для того, чтобы болтологию блогеров на YouTube было слышно сквозь звук пылесоса в соседней комнате, если вы дома, или мелодию вызова было слышно сквозь шум двигателя маршрутки, если вы на улице.

BQ играет заметно тише, но даже более качественно — на таком динамике не стыдно включать даже музыку. Всё очень уравновешенно, не пискляво, а солидно и с намёком на «середину». Правда, с чуть уменьшенной чёткостью звука, чтобы не резало слух. Единственное, что напрягает — динамик на задней панели перекрывается и в кармане, и на кровати — да вообще везде, кроме плоской твёрдой поверхности, наподобие стола. Поэтому вы скорее услышите вибрацию, чем рингтон, когда будете ходить с BQ Advance в кармане куртки/штанов.

Китайцы не обманули - динамик Honor 7A Pro действительно круто звучит
Китайцы не обманули - динамик Honor 7A Pro действительно круто звучит

LG по качеству звука ближе к BQ, но в нём занижать чёткость никто не стал, поэтому на высокой громкости Q6a повизгивает, и слушать что-то подобное часами уж точно не хочется. С другой стороны, с такой чёткостью LG Q6a лучше всех даются «медляки под гитару» и прочие симфонии — за душу берёт.

Короче: Динамик в Honor прекрасен, звук в наушниках... сойдёт. У Meizu обратная ситуация. LG - золотая середина, а на BQ слушать музыку уже не очень приятно 

Meizu играет хуже всех — вроде бы не настолько плохо, чтобы ругать его на чём свет стоит, но звучание резкое, с «металлическим» оттенком, будто смартфон орёт из алюминиевого тазика. И настолько писклявое на любой более-менее приличной громкости, что ни на что, кроме болтовни, мелодий вызова и коротких видеороликов, не годится.

Звук в наушниках

Лучший по звуку в наушниках — Meizu. Даже в наших дорогущих мониторниках Sony WH-1000XM2 звук полностью уравновешенный, у него всё в порядке с чёткостью, в меру басов, в меру высоких частот и нормальная «середина», которую ничего (а обычно это либо бас, либо крики вокалистов) не перекрикивает. Запас громкости тоже хороший.

LG тоже неплох, но есть нюансы — корейцы настроили смартфон на объёмное звучание и озаботились, чтобы громкости хватало даже на высокоомные наушники формата «сбитый лётчик». Только вот низкие частоты смартфон почему-то не осиливает в той мере, в которой от него этого ожидаешь, и чем больше басов, тем больше «каши», в которой чёрта с два разберёшь, каким именно инструментом достигается «тынц-тынц-тынц». Жить с этим можно, но хотелось бы чего-нибудь крутануть в настройках, чтобы наладить звук, да нечего — эквалайзера, как в старших смартфонах LG, не завезли.

Настройки звука в BQ Advance Настройки звука в BQ Advance Настройки звука в Honor 7A Pro Настройки звука в Honor 7A Pro

Зато его завезли, и в очень навороченном варианте, в Honor 7A Pro! Наверное, для того, чтобы вы ликвидировали дефекты звучания, которое было лень докручивать до идеала китайцам. Ведь на первый взгляд звучание в Honor неплохое — ругаться матом и сразу же снимать наушники, как это было с Nokia 3 в прошлом году, не хочется. Звук изначально чуть более басовитый и менее чёткий, чем ожидаешь, но ничего фатального. Запас громкости чуть ниже, чем в Meizu или LG, но с этим тоже можно жить.

И в то же время чуть ощущаешь оттенок звука в стиле «мы включили магнитофон в бассейне» — хорошо знакомое всем нам искажение, которое возникает, когда музыка расползается по комнате, в которой много воды. Лезешь в систему улучшения звука Huawei Histen, отключаешь её и… ничего не меняется. Переключаешь на «объём» — звук портится окончательно. Отключаешь автоматические предустановки, отключаешь «3D-звук», начинаешь крутить крутилки ручного эквалайзера — вроде бы становится лучше. Мы не ищем лёгких путей!

BQ звучит примерно так же, как Huawei без настройки, только его «не изменить и не исправить», как поёт один азербайджанский рэпер. Слишком визгливый (в ушах звенит) звук с «бульбуляторными» эффектами и средним уровнем баса. Получается звучание наподобие ситуации, когда вы натыкаетесь «В Контакте» на испорченную перекодированием и борьбой с авторскими правами аудиозапись — вроде бы слушать ещё можно, но уже не очень хочется без веских на то причин. Аудиоэффекты можно подкрутить в настройках системы, но довести BQ до нормального качества звука всё равно крайне сложно, если вообще возможно.

Железо

Если бы меня попросили вкратце рассказать, «чё там с процессорами?» в смартфонах из этого теста, я бы перефразировал Толстого и сказал: «все мощные бюджетные смартфоны хороши одинаково, все маломощные — хромые по-своему».

Вроде бы дураку понятно, что восьмиядерный Snapdragon быстрее четырёхъядерного, а это значит, что 7A Pro должен работать более проворно, чем Meizu M8C… Чёрта с два — «икают» они одинаково! А BQ на ненавидимом всеми энтузиастами старом Медиатеке переключается между приложениями быстрее, чем Honor, хотя и дольше запускает их с нуля. В итоге нормальную скорость работы системы выдаёт только LG.

Производительность процессора (Geekbench 4)
Производительность процессора (Geekbench 4)

И это почти анекдот, потому что «Лыжа» прославилась как раз криворукостью программистов, у которых даже G6 с процессором Snapdragon 821 зависает по любому поводу. А Huawei наоборот, знаменит тем, что его оболочка EMUI шустро работает во флагманах на контрасте с Apple/Samsung/LG, которые всегда «лагают» после нескольких обновлений прошивок из-за программистов-бездарей. В бюджетном классе, как видите, ситуация противоположная. Либо придётся постановить, что восьмиядерный Snapdragon 430 — ещё больший «овощ», чем четырёхъядерные конкуренты, но в такую реальность верится с трудом.

Короче: 4-ядерный Meizu и 8-ядерный Honor работают одинаково медленно в приложениях. В играх Honor отыгрывается. LG работает быстро всегда, BQ неплохо шевелится в приложениях, но игры пережёвывает с мучениями

С другой стороны, ситуация радикально изменяется, стоит лишь запустить игры — теперь уже Honor «избивает ногами» и BQ (который тормозит), и Meizu (который работает на омерзительном, самом низком качестве графики, но тормозит ещё больше). Потому что после запуска игры все ресурсы делегируются ей и кривизна прошивки (основная причина «тормозов» Honor 7A Pro) сходит на нет.

Будут ли китайцы что-то делать с этой проблемой — не очень понятно. Судя по Honor 6A, который родился и ушёл с конвейера аналогичным тормозом, рвущемуся в премиум Хуавею на такие «мелочи» наплевать.

Производительность в играх (3DMark Sling Shot Extreme)
Производительность в играх (3DMark Sling Shot Extreme)

И всё же у «лагающего» Honor хотя бы есть перспективы, а вот с задумчивостью Meizu и, во многих сценариях, BQ, уже ничего не поделаешь — времена, когда Android мог без боли и страданий работать на четырёх ядрах Cortex-A53, давно прошли. Можно «натянуть» на смартфон щадящий пустой Android, как это делает Nokia, но расплата придёт, как только вы установите разжиревшие приложения последних версий из Google Play, и нет от этого спасения.

Производительность всей системы (Antutu Benchmark 7)
Производительность всей системы (Antutu Benchmark 7)

Софт

Это смешно и абсурдно, но фирменную оболочку на смартфоны сегодня натягивают не только крупные производители, наподобие LG, и не только китайцы, у которых традиция лепить «щас ответим новому Айфону!» тянется больше 10 лет… но и BQ. Неужели работа программистов сегодня стоит достаточно дёшево, чтобы «колхозить» свой собственный стиль в мелкосерийные мобильники для России?

Впрочем, если перестать ухмыляться, нужно признать, что работает эта оболочка вполне быстро, а панель уведомлений (вытягиваете её сверху — только уведомление, жест влево — переключатели) в стиле iPhone симпатичнее гугловской абстрактной мазни из «пустого» Android. А ещё в настройках есть всякие приколы — можно назначить на отдельный палец у сканера звонок отдельному контакту или запуск какого-нибудь приложения.

BQ Honor LG Meizu

Прикладываете мизинец — запускаете YouTube, например. Странно, но оригинально. Прятать приложения под пароль или отпечаток пальца тоже можно «из коробки». Есть запись разговоров (за это большое спасибо!), симпатичное приложение «Погода», FM-радио, свои индивидуальные приложения для e-mail и календаря (зачем?). И немного даром не нужного «гербалайфа», за который BQ проплатили: сторонний магазин приложений, китайский браузер UC и приложение Яндекса. С другой стороны, есть приложение «Подари Жизнь», которое при запуске просит перевести помощь больным онкологическими заболеваниями детям. Ох… Вот как это комментировать и можно ли такое критиковать?

Короче: В LG всё красиво и нет ничего лишнего, в Honor много полезностей, но они «тормозят». BQ и Meizu набиты рекламой, причём у BQ ещё и «колхозно тюнингованная» версия Android

В Honor тоже много всякой ерунды — начиная с фейсбуков-инстаграмов и заканчивая предустановленными ссылками на игры (какого чёрта?). Зато есть «Диспетчер телефона» с ускорялкой Андроида, очисткой памяти, управлением расхода заряда, паролем на приложения, возможностью выборочно «резать» доступ приложений к 3G/4G/Wi-Fi - очень пригождается за границей! - салютом, оркестром и акробатами. Не поэтому ли смартфон «икает» даже с восьмиядерным процессором?

BQ и Meizu нервируют рекламой и навязчивостью в прошивке после первого же запуска BQ и Meizu нервируют рекламой и навязчивостью в прошивке после первого же запуска

BQ и Meizu нервируют рекламой и навязчивостью в прошивке после первого же запуска

Meizu предлагает установить «рекомендованные» (проплаченные российскими коммерсами) приложения при первой настройке после покупки. Но есть и хорошие новости! Если отказываетесь — получаете смартфон только с необходимыми приложениями без сомнительной белиберды.

LG — самый честный с покупателем. Приложений очень много, но из проплаченных — только Facebook, Instagram и Яндекс. Все остальные приложения — часть мании корейцев напихать в мобильник заменители всего: аудиоплееры, почтовые клиенты, менеджер задач, файловый менеджер, почтовый клиент, заметки и ускоритель Андроида. Зато все эти штуковины не начинают интересоваться «слышь, козёл, чего это ты меня до сих пор не запустил?» в шторке уведомлений, как это практикует Meizu, и не похожи на «курсовую работу» студента-программиста, как в BQ. Всё выглядит дорого и работает хорошо.

Тыловые камеры

Бюджетные LG почти всегда считались «мальчиками для битья» — мол, сенсор неведомого происхождения, «стёклышки» очень бестолковые даже в сравнении с жадным Самсунгом, да и вообще камеры ни разу не элитные, а наоборот. Кому такие нужны, если китайцы предлагают более крутые характеристики за сопоставимые деньги?

LG
LG

Honor BQ Meizu

И это действительно было так, когда Q6a вышел и продавался за 16 тысяч рублей. А сейчас, когда вариантов за 10-12 тысяч полно, внезапно выясняется, что китайцы «ступают лесом» по качеству фотосъёмки в тыловых камерах в большинстве случаев. Потому что в LG лучшая цветопередача, лучший диапазон (способность снимать тёмные и светлые объекты правдоподобно — см.фото храма), самая быстрая фокусировка, самое быстрое сохранение фото. Это единственный смартфон, фото с которого не стыдно выкладывать в Instagram при съёмке днём и утром, даже в сложных условиях освещения (см. фото разноцветного коридора). Ночью, правда, всё уже не так красиво — LG резко «тупеет», камера медленно реагирует на команды, любое фото движущихся машин/людей превращает в «мыло». Впрочем, если включить HDR, качество съёмки снова становится великим конкурентоспособным. И этого было бы достаточно, если бы мы не обнаружили внезапного лидера ночного фото… BQ!

Главное в съёмке на BQ Advance — не разбить смартфон от злости в первые несколько минут. Потому что он ну оо-чч-ень тупой в управлении камерой. Фокусируется лениво, сохраняет фотографии 2 секунды, и я не преувеличиваю. Похоже, старый китайский процессор едва способен тащить на себе современную камеру.

BQ
BQ

Honor LG Meizu

А камера достойна того, чтобы её тащить — неплохо снимает в базовом режиме по меркам смартфонов стоимостью 6-7 тысяч рублей, и фотографирует едва ли не лучше всех за эти деньги ночью, если вы включите HDR принудительно.

После этого смартфон начнёт сохранять фотки за 4 (!!!) секунды, но качество… Это просто песня! Песня радостных футбольных болельщиков на Никольской улице, которых Advance запечатлел настолько качественно, словно я фотографировал их не на дешёвый китайско-российский смартфон, а на флагманский Huawei P20 Pro в «читерском» ночном режиме съёмки! Конечно, в фотография по сценарию «задерживаем дыхание и фотографируем что-то недвижимое» LG со включенным HDR иной раз фотографирует даже лучше, чем российский смартфон. Но людей, машины и всё, что в кадре в движении, LG размажет, а BQ сфотографирует без проблем, в очень высоком качестве.

BQ
BQ

Honor LG Meizu

Но днём этот хвалёный HDR в BQ лучше отключать, иначе получаем искусственно высветленную картинку, будто её постирали «обычным стиральным порошком». И, что ещё более странно, днём HDR норовит размазать контуры идущих людей сильнее, чем ночью. Но и в авто-режиме качество съёмки у Advance тоже неплохое, только теперь более близкое к следующему по рангу камер «бойцу» — Meizu.

Короче: LG - лучший по качеству фото днём, BQ - по ночной съёмке. Honor хорошо снимает видео, но плохо фотографирует. Meizu - что-то среднее, если не считать «тормоза» в ночных видеозаписях

Дети, которых зачали в год выхода первого смартфона Meizu, уже пошли во второй класс, а бюджетные модели этого бренда по-прежнему страдают от один их тех же болячек — «слепоты» в съёмке вечером и ночью, и довольно туповатых алгоритмов съёмки, которые не умеют тянуть качество фото в HDR «через не могу», как это делает BQ. Поэтому M8C фотографирует приятно, пока за окном светло, а в остальное время суток выдаёт нечто мутноватое и тусклое — даже если речь не о ночной съёмке, а об утреннем пейзаже.

LG Meizu
BQ Honor

Но Honor ещё хуже — мало того, что камера сама по себе очень слабая и не «вытягивает» качество фото на должный уровень, смартфон ещё и не умеет делать чёткие снимки, совсем! На экране смартфона это можно не заметить, но на дисплее компьютера и ноутбука заметно, что в любой фотографии, снятой на Honor, картинка чуть замылена, будто владелец смартфона круглосуточно пьяный и из-за дрожащих рук не может снять разборчивое фото ни днём, ни ночью; ни в упор, ни на большом расстоянии.

Дальше — больше. Крутой в большинстве моделей хуавеевский софт в данной ситуации не выручает никак — режим HDR не меняет ни-че-го, ночной режим съёмки просто размазывает фотографию до неузнаваемости. Печальная картина.

В съёмке видео Honor, как ни странно, отыгрывается — LG всё равно снимает немного лучше, но Honor 7A Pro удерживает стабильное нормальное качество в 1080p и днём, и ночью. BQ выдаёт хорошую картинку в светлое время суток, но неразборчивое «мыло» ночью, а Meizu при неплохом дневном качестве съёмки в тёмное время суток позорится и «тормозит» до уровня слайдшоу или «пьяной камеры».

Селфи-камеры

Здесь Meizu M8C отыгрывается на конкурентах по полной — фронтальная камера фотографирует в нём настолько лучше, что кажется, будто мы нарочно взяли более дорогой смартфон, а не «одноклассника» других моделей в тесте. Даже при том, что ночью фронталка Meizu заметно теряет в чёткости изображения.

Meizu
Meizu

BQ Honor LG

А вот BQ фотографирует хорошо и днём, и ночью, причём в полутьме делает это гораздо более качественно, чем все остальные. Honor идёт следом — селфи получаются неплохими днём и даже хорошими ночью, но в светлый день камера не способна передать на картинке ничего, кроме вашей физиономии — пересвечивает любые здания и любых людей на заднем плане до неприличия.

В LG фронтальная камера ужасная — это славная фирменная традиция, которая тянулась и в бюджетных (K-серия), и в флагманских (LG G6/V30) смартфонах 2016-2017 гг.

LG
LG

BQ Honor Meizu

Автономность

Honor удивительно хорош — выносливый при любой яркости экрана, при любой нагрузке на процессор. Meizu тоже радует: даже если учесть, что ему нужно кормить 4 ядра, а не 8, он всё равно лучше экономит энергию при минимальных нагрузках (чтение и видео). Чего не скажешь про LG и BQ — разряжаются неприличными темпами даже в ситуациях, когда процессор не напрягается. То ли процессоры этих двух смартфонов, как в старом анекдоте, странным образом расслабляются, то ли экраны слишком прожорливые сами по себе (не все IPS-матрицы кушают одинаково, даже если выставить им идентичную яркость колориметром).

Автономность при яркости 200 кд/м2
Автономность при яркости 200 кд/м2

Зато BQ неудачник по автономности везде (с трудом хватит до вечера), а LG отыгрывается в играх — Q6a настолько быстро разряжается без нагрузки, что его сверхвыносливость в отрисовке компьютерной графики приятно удивляет.

И всё же до Honor и Meizu в этой дисциплине всем далеко — только эти два смартфона способны протянуть сутки без подзарядки.

Выводы

Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Я прекрасно понимаю, что могу прослыть «козлом, который хвалит дорогие смартфоны и ругает дешёвые», но LG заслужил первое место даже с учётом корейской наценки на эту модель.

Я брал Q6 Alpha на тест без особого энтузиазма — скорее показать, мол, «смотрите, корейцы ломят завышенные цены на старую модель при том, что новые китайцы уже заткнули её за пояс практически во всём!».

Но не заткнули. И дело даже не в процессоре, который у LG заведомо более мощный. Не в дисплее, который изначально более чёткий. Дело в том, что камеры в Q6a лучше, а скорость работы, в сравнении с конкурентами, идеальная. Полноценные слоты 2xSIM и microSD в наличии, звук в порядке, цветопередача и читаемость экрана тоже неплохие, и даже автономность в играх в Full HD приличная.

Да, это, чёрт подери, дорого обходится, но официальная розница вообще устроена так, что среди «безрамочников» средней унылости Xiaomi Redmi 6 влетит вам в 14 тысяч рублей, как и Honor 9 Lite. Смартфоны за 10-12 тысяч будут, как правило, такими же по начинке, либо немного хуже. Как ни странно, старый конь борозды не испортил — покупать Q6 Alpha там, где его продают дёшево, по-прежнему стоит.

LG Q6 Alpha

Преимущества:

Недостатки:
  • Качественный и чёткий экран с хорошей цветопередачей
  • Хороший звук в наушниках
  • Мощный процессор
  • Качественная тыловая камера
  • Хорошая автономность и производительность в играх
  • Полноценные слоты 2xSIM/microSD
  • Яркости дисплея немного не хватает
  • Слишком визгливый звук из динамика
  • Быстро разряжается даже без серьёзной нагрузки на процессор
  • Задняя крышка скользкая, маркая и собирает царапины
  • Некачественная селфи-камера

А вот второе место ни я, ни даже вы не смогли бы угадать заранее. Да-да, это ненавидимый многими гиками BQ, в комментариях к выходу которого каждый раз появляется «Да чтоб он сдох вместе с остальными русскими поклейщиками шильдиков на китайские безымянные мобилы!». Так вот они, ваши именитые китайцы, в сравнительном тесте — почему я не вижу разгрома несчастного нонейм-смартфона с российской этикеткой?

Как-то внезапно оказалось, что BQ работает с такой же скоростью, как восьмиядерный Huawei Honor, фотографирует лучше, чем этот самый Honor и даже немного лучше, чем Meizu, да и по качеству экрана тоже впереди. Разумеется, 2500 мАч в аккумуляторе — это боль, смартфон разряжается очень быстро. Да, звук в наушниках довольно тоскливый, а процессор — «никакой» в играх. Но Advance продают за 6300-7500 рублей, и при такой сумме он лучше вашего пресвятого Redmi 6A (с учётом всех сяомишных суперскидок) во всём, кроме автономности. Не говоря уже о менее крутых китайских мобильниках, которые с настолько же унылой конфигурацией стоят у официалов 9 тысяч, либо ещё дороже.

И я прекрасно понимаю, что запчастей или новых прошивок для BQ не дождёшься, а этот выбор кажется выбором из двух четырёх зол. Но подобные рассуждения — перспектива для «когда-нибудь потом» или «а вот я бы купил на Алиэкспрессе». Потому что здесь и сейчас подорожавшая в России китайщина выглядит менее выгодной покупкой, чем заурядный BQ. Мои поздравления отечественному производителю локализатору китайфонов.

Как оказалось, в сравнительном тесте не всё решают изначальные характеристики
Как оказалось, в сравнительном тесте не всё решают изначальные характеристики

BQ Advance

Преимущества:

Недостатки:
  • Яркий качественный дисплей
  • Неплохая скорость работы в приложениях
  • Хорошие камеры
  • Качественный динамик
  • Практичный корпус со съёмным аккумулятором и полноценными слотами
  • Низкая цена
  • Плохая автономность
  • Плохая производительность в играх
  • Качество звука в наушниках откровенно бюджетное (нужно настраивать, но может не получиться)
  • Низкое качество съёмки видео ночью
  • Слишком яркий экран на минимальном уровне яркости
  • Ужасный сканер отпечатков пальцев

А вот стоит ли поздравлять Meizu с третьим местом — не знаю. Я даже не до конца уверен, что третьим должен быть M8C, а не BQ — всё-таки, по качеству корпуса и экрана, звуку в наушниках, выносливости и селфи-камере Мейзу хорош. И стоит, в отличие от того же LG, абсолютно вменяемых денег.

Но тыловая камера настолько унылая, что её «наказывает» даже BQ (это ли не позор?), скорость работы хромает, скорость работы в играх ниже плинтуса, динамик писклявый, система впаривает всякие Сбербанки, Яндекс Браузеры и прочие Вайберы без всякого спроса. А хорошая автономность перечёркивается тем, что смартфон постоянно «тормозит» — что мне с ним делать при такой низкой производительности, видео смотреть что ли?

При этом из-за репутации «это ж Мейзу! Китайский премиум!» в большинстве магазинов за M8C просят от 8 тысяч рублей. У официалов цена составляет 9200-9500 рублей, а Связные-Евросети хотят все 10 тысяч. Не очень понимаю, за что здесь переплачивать 30% в сравнении с BQ.

Meizu M8C

Преимущества:

Недостатки:
  • Яркий качественный дисплей
  • Отличная селфи-камера
  • Качественный звук в наушниках
  • Хорошая автономность
  • Плохая производительность в играх
  • Медлительность в работе Android
  • Некачественный динамик громкой связи
  • Ужасное качество съёмки видео ночью
  • Завышенная цена

А самый неприятный сюрприз сравнительного теста — это Honor 7A Pro. Шутка ли — преимущества крутейшего по характеристикам бюджетника в реальности ограничиваются качеством звука из динамика и автономностью! Дисплей тусклый и всегда грязный, приложения умудряются тормозить на восьмиядерном процессоре, камеры плохие, звук в наушниках так себе, корпус «деревянный» в плохом смысле этого слова, а не как могло бы быть. Цена — 8500-9000 рублей.

А больше всего меня огорчает, что у древнего, как чёрт знает что, Honor 4C 2015 года был абсолютно такой же по качеству дисплей, восьмиядерный процессор с нормальной скоростью работы и даже более крутые камеры. Даже с учётом того, что в 2015-м доллар был «по 50», а в 2018-м «по 61», очень тупо смотрится ситуация, когда смартфон трёхлетней давности при равной цене оказывается лучше новой модели почти во всём.

И маркетологи могут сколько угодно заливать про тяжёлые времена в телефоностроении и неминуемое удорожание бюджетников, только вот в сравнении Xiaomi Redmi 2 с Redmi 6 (или даже 6A) вопросов о прогрессе почему-то не возникает. Поэтому очень хочется верить, что Huawei просто временно не выпускает прорывные «бюджетники», а не возомнил себя «люксом величайшим» и теперь штампует приличные смартфоны по цене от 15 тысяч рублей. Потому что, когда бюджетные LG оказываются лучше по соотношению цены и качества, это уже тревожный звоночек.

Honor 7A Pro

Преимущества:

Недостатки:
  • Отличная автономность
  • Хорошее качество съёмки видео
  • Качественный динамик громкой связи
  • Практичный корпус с полноценными слотами 2xSIM/microSD
  • Неплохая селфи-камера
  • Хорошая производительность в играх

 
  • Тусклый экран
  • Плоховатый звук в наушниках (нужно настраивать)
  • Плохая производительность в приложениях
  • Нет олеофобного покрытия экрана (экран всегда очень грязный)
  • Плохое качество фото на тыловую камеру
Автор
Евгений Харитонов
Теги
смартфон LG MEIZU BQ Honor LG Q6 сравнение сравнительный тест Meizu M8c

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