Лучшие бюджетные смартфоны декабря 2017 года («серый» рынок)

Производители изо всех сил валяли дурака в декабре, зато Xiaomi выпустил новый смартфон, который «надо брать» не раздумывая. А ещё надо брать оставшиеся крутые модели прошлых лет, потому что скоро ничего хорошего в пределах 15 тысяч рублей вы уже не купите.

Какие интересные смартфоны появились в декабре?

Даже если собрать в кучу все декабрьские презентации смартфонов, вы едва ли насчитаете в них хотя бы пять интересных моделей. В бюджетном классе ситуация и того плачевнее – большинство декабрьских мобильников выпустили «подвальные бракоделы». Те самые ребята, которые штампуют настолько максимально ублюдочные смартфоны по минимальной цене. Всяческие пародии на нормальные смартфоны с шильдиками Bluboo, Vkworld, Vernee, Doogee, Leagoo и прочие всадники Апокалипсиса. На этом фоне анонсы работоспособных, но бестолковых из-за своей дороговизны смартфонов Oppo и vivo кажутся манной небесной. Но о манне как-нибудь в другой раз – сегодня обсуждаем мобильники, достойные покупки, а не просто обсуждения.

Huawei продолжает имитировать бурную деятельность и уже второй месяц подряд выпускает почти одинаковые смартфоны с разными этикетками. В прошлом месяце это были Nova 2i и Honor 7X, в декабре – Honor 9 Lite и Huawei Enjoy 7S. Если вы запутались окончательно и не можете понять, какого лешего Хуавей творит со своим модельным рядом, будьте готовы запомнить несколько фактов. Во-первых, «просто Nova 2/Nova 2 Plus» с недавнего времени считаются устаревшими смартфонами, потому что нет в них модных растянутых дисплеев. Чтобы угодить молодёжи, Huawei выпустил 6-дюймовые «лопаты» Nova 2i/Honor 7X за 18-19 тысяч рублей в России.



Китайцы напяливают дисплеи 18:9 на все смартфоны, до которых могут дотянуться

А теперь, чтобы угодить противникам огромных диагоналей, Huawei создал парочку моделей-клонов с вытянутыми экранами 5,65” и габаритами «обычных» смартфонов с экраном 5,3”. По всем остальным параметрам (процессор, камеры, автономность) это чистокровные бюджетные мобильники, которые ничем не лучше древних Honor 5C/5X/Huawei P9 Lite и их производных. Сдвоенная фронтальная камера в Honor 9 Lite революций не делает, что бы там ни обещали китайцы. Зато и цена на новинки разумная – хуавеевцы просят за них примерно за 15 тысяч рублей по текущему курсу. Увы, моделей с поддержкой российских частот LTE пока не завезли.

А вот Huawei nova 2s – это уже отдельно стоящий и совсем не дешёвый аппарат в стеклянном корпусе, с флагманским процессором Kirin 960 (мощность уровня чипа в Samsung Galaxy S8), и хорошей тыловой камерой, позаимствованной у вышедшего Honor View 10. Фронтальные камеры новые, сдвоенные, дизайн – «тюнингованный гламуром» Honor View 10 с менее ёмким аккумулятором. Дорого и пока не вполне понятно, зачем нужно.

Зато сразу понятно, кому и зачем нужны новенькие Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus, потому что это самые дешёвые… (безрамочные? Полноэкранные? Как вы хотите, чтобы их называли?) смартфоны за авторством именитого бренда. Будут расходиться как горячие пирожки, а заказывать их стоит уже сейчас – конкуренты хуже, и я объясню, почему.

Xiaomi Redmi 4A — дешёвый, но очень качественный

Существуют категории техники, в которых отговорки «лучше добавьте и купите более крутую модель» не работают. Не может человек с бюджетом на покупку смартфона в 5 тысяч рублей максимум «просто» взять и по велению сердца взять чёрный Redmi 4X за 7 тысяч. Пичкать экономных людей китайской срамотой с процессорами MT6580 (с конструкцией 2013 года, даже без поддержки) только потому, что «смотрите, в них дисплей натянут, как в крутых самсунгах!». И даже не в Antutu счастье, иначе бы восьмиядерный дешёвый Honor 6A с ужасным дисплеем и мусорными камерами всех победил. Нужна модель для всего понемногу и сейчас в китайских магазинах это не очень доступный, но очень дохлый по скорости работы Meizu M5C, либо самые дешёвые модели Xiaomi — пластиковая братия серии Redmi A.



Xiaomi Redmi 4A

Если не изменять принципу «выпендреж и мода идут лесом», внезапно выясняется, что Xiaomi валяет дурака и новый Redmi 5A ничем не лучше старой модели, а даже хуже, потому что аккумулятор потерял в ёмкости «за просто так». А цены на «лопаты» Redmi Note 5A начинаются там, где заканчиваются цены на не модный и «морально устаревший» Redmi 4A. Выбор очевиден.

«Четыре А» — не роскошь, а средство связи настолько, насколько груженая картошкой старая «Жигули» — не роскошь, а средство передвижения. Восторгов при покупке и такого Redmi, и утилитарных «Жигулей» тоже не будет. Зато будет хорошая надёжность, неторопливая, но стабильная скорость работы (я не шучу — возьмите в руки Samsung J3 2017 и вы узнаете, что такое ад с зависаниями смартфона на ровном месте), одна из лучших камер в сверхбюджетном классе и вообще смартфон с надёжностью, регулярными обновлениями и изобилием запчастей, как у хороших «иномарок» по цене подвального китайского производителя.

LeEco/Coolpad Cool1 — золотая середина по качеству камеры, автономности и скорости работы

Aliexpress докладывает, что почти 50% покупок смартфонов приходится на ценовую категорию «от 6 до 10 тысяч рублей». Вот что вы, блин, в таком бюджете покупаете, если покупать нечего?

Xiaomi Redmi Note 4X? Да бросьте — за большинство расцветок даже самой «дохой» версии с 3/16 Гбайт продавцы повадились просить 8.5-8.8 тысяч рублей. А полноценный вариант с 3/32 Гбайт влетит в 9+ тысяч, которые на рубеже 2017-2017 гг. отдавать за заезженный «лопатофон» уже не хочется — дорого! И я понимаю, что репутация/ремонтопригодность/поддержка Android в Xiaomi тоже денег стоит, но в данном конкретном случае Redmi Note 4 со своими 9300-9500 рублей за 3/32 Гбайт не интересен вообще, потому что есть более дешёвая альтернатива с более качественными камерами.



Coolpad Cool1

Я говорю о самой новой модели покойного ныне концерна LeEco-Coolpad (а в России ещё и LeRee) — Cool1. На мой взгляд, это «Redmi Note 4X здорового человека», каким он должен был быть, если бы Xiaomi занималась чем-нибудь полезным вместо разукрашивания корпусов и замены мощного процессора MediaTek менее мощным Snapdragon для своей самой популярной модели.

С мощными процессорами в бюджетных смартфонах всё будет очень плохо, потому что старые трюки «а давай ты нам, Медиатек, продашь свои флагманские 10 ядер по цене недорогих Qualcomm?», как это было с Redmi Note 4, уже не пройдут — китайцы капитулировали и теперь выпускают совсем уж унылые поделия на Cortex-A53 для «нищих» производителей, которым недостаёт денег на Snapdragon 435/630.

Qualcomm в сложившейся ситуации обнаглел свыше прежнего и на достойные новых Redmi Note чипы Snapdragon 636/660 ломит очень высокие цены. Поэтому не верится, что Xiaomi смогут сторговаться с калифорнийскими парнями.

Ну а большому кораблю — большое плавание, поэтому все энтузиасты до сих пор любят, горячий, прожорливый, но чертовски быстрый Snapdragon 652, который в LeEco Cool1 достаётся нам почти даром. Как и разъём Type-C с поддержкой быстрой зарядки, и 4000 мАч, и хорошая камера на базе сенсоров Sony IMX258. Если вы разобьёте Cool1, для вас настанут тяжёлые времена — запчастей нетути. Но во всех остальных случаях за свои 7 с небольшим тысяч рублей он будет радовать так же, как аналогичный Xiaomi за 9,5 тысяч. А в играх и фотосъёмке — даже больше.



Leeco-Coolpad Cool1

Сколько стоит 7100-7800 рублей (3/32 Гбайт) Чем хорош Качественный чёткий дисплей

Быстрый процессор

Хорошая автономность

Хорошие (за эти деньги) камеры

Быстрая зарядка Чем плох Низкое качество фото вечером и ночью

Нет слота для карты памяти

Нет запчастей

Новых прошивок нет и не будет. Смартфон начнёт «глючить» — учи компьютерную грамоту и прошивай его сам Все подробности Обзор LeEco/Coolpad Cool1 Где можно купить недорого Sunsky — 7100 рублей (серебристый) Geekbuying — 7250 рублей (серебристый) Hongkong Willvast — 7270 рублей (золотистый) Fingerzone — 7250 рублей (золотистый) Hong Kong Goldway — 7750 рублей (серебристый)

Xiaomi Redmi 5 Plus — лучший бюджетный смартфон. Теперь и банановый «безрамочный»

Я весь такой внезапный и противоречивый, что в комментариях к одним статьям меня обвиняют в «сяомоненавистничестве», а в других — в слепом фанатизме и попытках превозносить Xiaomi над всеми конкурентами. Одинаково люблю аналитику моих текстов с обоих флангов неравнодушных к «Сяомушке», но по отношению к производителю исповедую следующую религию — Xiaomi должен быть либо самым выгодным по сумме всех качеств и характеристикам вариантом, либо провоцировать «отвал челюсти» своими новшествами по минимальной цене. А если Xiaomi с плохой камерой, обычным экраном и без водозащиты стоит, как Samsung с хорошей камерой, классным экраном и водозащитой, то ой…

Поэтому среди всех новинок класса «ни рыба, ни мясо» у Xiaomi есть только один по-настоящему интригующий бюджетный смартфон — Redmi 5 Plus. Самый дешёвый мобильник с дисплеем с пропорциями 18:9, мощным процессором и приличной сборкой. Поговаривают, что 5 Plus даже заменяет собой Redmi Note 5 в модельной линейке Xiaomi.



Xiaomi Redmi 5 Plus

Наверное, не врут — и в самом деле заменяет. Чуть более высокий, но такой же по ширине и более тонкий, но не с 5.5”, а аж с 6 дюймами дисплея. С таким же процессором, но улучшенной камерой, примерно такой же ценой, как у Redmi Note 4X на старте продаж.

Нет никаких причин перепрыгивать с Redmi Note 4/4X на «безрамочный» Редми, но при покупке бюджетного смартфона Xiaomi «с нуля» выбрать стоит именно Redmi 5 Plus. Потому что вы получаете больше экрана в примерно таком же корпусе почти без доплаты в сравнении с исходной моделью 1,5-годичной давности.

Обидно другое — Xiaomi полностью «слила» свои компактные, но дешёвые и качественные смартфоны. Redmi 4X с 5 дюймами экрана доживает последние месяцы на конвейере и уходит в небытие, на его место не приходит никто. И даже в Redmi 5 Plus мы получили всего лишь воскрешение Redmi 4 Prime с вытянутым экраном. С тем отличием, что старый добрый Prime изначально был дешевле.

Но это просто нытьё старого обзорщика, не обращайте внимания. Тем более, что у конкурентов Xiaomi такие же по качеству смартфоны обойдётся вам на 50-70% дороже.

Сколько стоит 9000 — 10500 рублей (3/32 Гбайт) Чем хорош Яркий качественный экран с пропорциями 18:9 (в стиле флагманов)

Быстрый процессор

Умеренная цена

Ёмкий аккумулятор Чем плох Новая камера снимает фото едва ли лучше, чем старая. Периодически огорчает

Уж очень «лопата» и скорее замена 5,5-дюймовому Note, чем компактному Redmi

По материалам корпуса, как и раньше, «ведро ведром». Даже до Meizu M5 Note очень далеко, как и до близкого по цене Mi A1 Все подробности Характеристики Xiaomi Redmi 5 Plus Где можно купить недорого Fantacy Technology — 9500 рублей (золотистый) Hong Kong Goldway — 9950 рублей (золотистый) Xiaomi Online — 10 тысяч рублей (чёрный) Dealextreme — 10350 рублей (чёрный)

Huawei nova/nova Plus (он же Huawei G9 Plus, он же Maimang 5) — других недорогих смартфонов с хорошей камерой не осталось

Где моя ванна с шампанским и наложницы, Huawei? Не просто так ведь Nova кочует из статьи в статью!

А если говорить серьёзно, то в бюджетном классе смартфонов сегодня вам навалят всего и помногу — много аккумулятора, чёткие и даже безрамочные экраны, мощные процессоры. Только одна вещь в дефиците даже у самых новых «бюджетников» — хорошая камера.

И технический прогресс делу не помогает — с каждым месяцем выбор становится всё хуже и хуже, а по-настоящему качественные камеры в дешёвых мобильниках почти никогда не появляются. Они появляются во флагманах, а затем, когда «люкс-смартфоны» обесцениваются, мелькают за 14-17 тысяч рублей на границе бюджетного и среднего классов мобильников.



Huawei nova Plus

Но дешёвые флагманы исчезают из продажи — остатки Honor 8 в большинстве магазинов стоят 18+ тысяч рублей, Huawei P9 теперь — запредельно дорогой раритет категории «20 тысяч минимум». Xiaomi Mi5 практически везде исчез из продажи, а Mi 5S остался, но лучше бы тоже исчез — за 18-20 тысяч он уже мало кому нужен.

При этом новые «вёдра» даже не думают дешеветь до такого же уровня — ни Xiaomi Mi6, ни Huawei P10 не падают в регулярной цене ниже 20 тысяч рублей… хотя, вру. Если умеете прошивать «Сяому» — хватайте Mi6 за 18600 рублей или караульте скидки на Xiaomi Mi Note 3, потому что сейчас даже тоскливый Moto Z Play влетит не менее, чем в 17 тысяч даже в самых «серых» магазинах.

Теперь-то вы понимаете, насколько плачевно обстоят дела с бюджетными камерафонами? Вот на этом безрыбье «китайщина среднего класса» в лице Huawei nova и nova Plus будут кочевать по рекомендациям, пока их не выбьют из списка более толковые смартфоны, или пока не закончатся складские запасы по разумной цене.



Huawei nova

Дареному коню в зубы не смотрят, на дизайн бюджетного камерафона не жалуются — Honor 6X вообще стршен, как смерть аквалангиста, но люди, которым приспичило купить смартфон со сдвоенной камерой за 12 тысяч, не жалуются. Поэтому идиотскую рамку вокруг экрана nova Plus и чёрную полосу nova, как на сканере штрихкодов у кассира в «Пятёрочке» мы как-нибудь стерпим — были бы смартфоны хорошие.

А они очень и очень неплохи — быстрые, с автономностью на 1-1.5 суток, NFC (оплатой со смартфона взамен банковской карты) и камерами, лучше которых сейчас только модели стоимостью от 18 тысяч и дороже. Nova plus отличается от «просто nova» увеличенным экраном и оптической стабилизацией. То есть лучше фотографирует ночью и меньше «болтает» кадр при съёмке видео на ходу.



Huawei nova

ASUS ZenFone 3 ZE552KL — герой среднего класса по цене бюджетника

Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Хотите настоящий шик — доставайте из широких штанин 20 тысяч рублей, и вы получите смартфоны с классным корпусом, крутыми камерами, мощным процессором, ярким чётким экраном и достойной автономностью. Honor 8, Huawei P9, Xiaomi Mi5S. Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi6, OnePlus 3T, OnePlus 5 — берите любой из этих, не пожалеете.

Но наша святая обязанность — избежать упрёков «чёртовы москвичи уже считают, что 20 тысяч — это бюджетный смартфон!» и найти менее нагло «выплеснувшийся» за пределы бюджетной категории мобильник.



ASUS ZenFone 3

В гробу я видел «имиджевую составляющую» телефонов или прочий уникальный пользовательский опыт — включать в 5 бюджетных смартфонов месяца модели стоимостью свыше 12 тысяч меня заставляет не тяга к дорогим моделям, а отсутствие хороших промежуточных «ультрабюджетников». КупИте после LeEco Cool1 на Aliexpress любой смартфон стоимостью 8-12 тысяч рублей — и вы не почувствуете разницы. Возьмите после Xiaomi Redmi 5 Plus в руки модель стоимостью 14 тысяч — и вы тоже не поймёте, с какой стати она дороже на 40%.

ASUS ZenFone 3 в его «полноценных» (ZE520KL/ZE552KL) версиях ещё не дотягивает по уровню до уценённых флагманов выше по списку, но выглядит и ощущается в работе дорогим и солидным смартфоном. Даже спустя год после выхода «крутой средний класс» ASUS не разочаровывает.

Очень, очень яркие, чёткие и качественные экраны! Нафаршированная ерундой на любой случай жизни, но очень быстрая вариация Android. Хорошая автономность (на сутки хватает без проблем), хорошие камеры с оптической стабилизацией, хороший звук в наушниках. А корпус в синем цвете выглядит круче, чем у более дорогих Samsung Galaxy J7 2017 или Apple iPhone 6S.



ASUS ZenFone 3

Но сделать что-нибудь плохо, чтобы клиенты раскошеливались на ZenFone 3 Deluxe, ASUS был просто обязан, поэтому NFC (Android Pay) в смартфоне нет, корпус «пухлый» и слишком габаритный, как для 5,5 дюймов экрана, да и быстрая зарядка не поддерживается — полностью разряженный ZenFone 3 придётся держать у розетки минимум 2 часа. И всё же это разумная плата за хороший смартфон среднего класса без следов экономии на самых главных в ежедневном использовании вещах.