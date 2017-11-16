Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года («серый» рынок)

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается – много месяцев подряд китайцы распродавали прошлогодние флагманы и смартфоны среднего класса по цене бюджетников, а в ноябре эти «топ-модели-2016 за бесценок» почти иссякли. Но у нас всё ещё остался шанс купить один из лучших камерафонов 2016 года по цене бюджетника, либо предпочесть самый выносливый смартфон с хорошим процессором, да и вот-вот появятся «породистые» безрамочные модели. Заживём теперь!

Покупать новинки ноября или проверенные временем смартфоны?

Как продать покупателям прежний мобильник, но так, чтобы не улучшать ни процессор, ни камеры? Запихнуть в корпус «безрамочный» дисплей 18:9! Сейчас этой деятельностью заняты все «подвальные китайцы», которые копируют дизайн Samsung Galaxy S8 и плодят всякие Bluboo S8, Oukitel C8 и прочее позорище с ужасными камерами, заторможенными процессорами трёхлетней давности, но узкими рамками вокруг дисплея и внешностью, как у корейских флагманов.

Флаг им в руки с такими начинаниями, а для нас важнее то, что на моду «надо бы уменьшить рамки сверху и снизу экрана» обратили производители с «руками из правильного места». При этом Xiaomi всё ещё робко прячет, тогда как Huawei — смело достаёт! Причём достаёт сразу несколько моделей.

Во-первых, это близнецы-братья Huawei nova 2i и Mate 10 Lite. Один и тот же смартфон, который продают под двумя разными этикетками. Это обычный «бюджетник» с чуть раскочегаренным скромным процессором, недорогими двумя тыловыми камерами (чуть хуже, чем в «просто» Huawei nova 2 Plus) и двумя фронтальными (чтобы замыливать картинку красиво и для автопортретов). И быть ему незамеченным, но это первый относительно дешёвый смартфон с вытянутым «безрамочным» дисплеем 18:9 — в стиле LG G6, Samsung Galaxy S8 или Xiaomi Mi Mix 2.

Европейская премьера Nova 2i состоится позже, но, например, для австралийского рынка Huawei установил цену, эквивалентную российским 23 тысячам рублей. Если в России официальная цена будет близкой, смартфон ждёт успех — примерно равный по характеристикам Samsung Galaxy A7 (2017) обойдётся у «официалов» в 26 тысяч рублей и больше. Китайские цены пока тоже не очень отличаются от искомых 23 тысяч, и этим огорчают. Потому что в несколько раз более крутой (по процессору, камерам, водозащите, качеству звука, чёткости экрана) LG G6 с доставкой из Германии стоит всего лишь 28 тысяч рублей.



Honor 7X - дешёвый безрамочный бюджетник с водозащитой, но пока без поддержки российского 4G

Huawei это тоже понимает, и поэтому уже сконструировал «такой же смартфон, как Nova 2i, но дешевле» — Honor 7X. С аналогичным же процессором, такими же тыловыми камерами, таким же аккумулятором и дисплеем сопоставимого качества за 14-15 тысяч рублей! И его точно стоит приобретать, но только когда на свет появится вариант с поддержкой российского LTE (4G). Сейчас в продаже есть только версии без поддержки полос 3 и 7, а это значит, что Honor 7X окажется «хромым» и почти нигде не сможет работать в 4G-сетях.

Что-то подобное с 18:9-дисплеем сконструировал Oppo в модели F5, но получилось хуже. Фронтальная камера с 20 Мп и широкой диафрагмой и вправду феноменально крутая, но MediaTek Helio X23 — «овощ» бестолковый (особенно в играх), а цена на мобильник даже за рубежом не бюджетная и составляет 18-20 тысяч рублей.

Doogee Mix 2 — ещё один безрамочник, который в каждом поколении плагиатит смартфоны именитых брендов. Раньше «источником вдохновения» был Xiaomi Mi Mix, а теперь флагман китайского производителя смартфонов с плавающим качеством копирует черты новых Samsung с некоторыми отличиями. Плохой AMOLED-дисплей, который был в первом «Доджимиксе», сменила настолько же дешёвая IPS-матрица, процессор остался старым (и он довольно неплох), аккумулятор увеличился до солидных 4060 мАч, камеры в лучших традициях Doogee остались омерзительными. За 15-18 тысяч рублей, которые просят за этот смартфон лучше купить заведомо более качественный Honor 7X, как только у него появится версия с FDD LTE Band 3 и 7. Или не гоняться за безрамочностью и предпочесть в разы более качественные флагманы Xiaomi или Huawei/Honor.

Samsung Galaxy J7 Neo — последний значимый новичок и, по старой традиции Самсунга, никакой не Нео, а «Старро». Потому что это переиздание Galaxy J7 (2016) с немного ухудшенной фронтальной камерой и немного урезанной ёмкостью аккумулятора почти за те же деньги, что просят за «устаревшую» модель. Ни рыба, ни мясо, потому что J7 2016 славился как раз своей автономностью. При прочих равных старый J7 будет лучше этой лженовинки.

И, наконец, Xiaomi Redmi Note 5A — отличный бюджетный смартфон, который достоин покупки, и я прямо сейчас расскажу вам, почему.

Xiaomi Redmi Note 5A — лучший «сверхбюджетный» смартфон с большим экраном

Когда мы говорим о качественных мобильниках стоимостью 5-7 тысяч рублей в китайских магазинах, в фокусе остаются всего лишь пару-тройка производителей Либо придётся брать очень крутой, но заброшенный своими создателями LeEco Le S3 с мощной начинкой, но китайской прошивкой с «самопальными» Google Play и русским языком. Либо умерить аппетиты и выбирать среди самых дешёвых моделей Xiaomi и Meizu.

Причём Meizu годится разве что в качестве запасного варианта, потому что самый дешёвый Meizu M5C (он же A5) проигрывает «однокласснику» Xiaomi Redmi 4A по многим статьям. Это два эталонных сверхбюджетных смартфона с очень низким количеством брака и без фатального идиотизма в конструкции, как в продукции малоизвестных производителей. Да только маленький невзрачный Redmi 4A не может подходить всем и сразу покупателям, поэтому Xiaomi сделали то, что давно должны были сделать — перевыпустили свой самый доступный смартфон, но уже с большим экраном.

Именно перевыпустили, потому что, за мелкими отличиями, перед нами Redmi 4A «в масштабе» — всё тот же четырёхъядерный процессор Snapdragon, такие же камеры, аккумулятор примерно такой же ёмкости, но уже в 5,5-дюймовом, а не 5” корпусе.

Но и «работа над ошибками» тоже была проведена. Redmi 4A многие (я тоже не удержался) «пинали» за демонстративно дешёвый и страшненький внешний вид, поэтому в «большой пятёрке» Xiaomi сделала пластик похожим на металл, а сам корпус слепила уже по новым лекалам, которые мы ещё увидим во «взрослых» Redmi 5 и Redmi Note 5. Дизайн не стал шедевром, но блеска во внешности Redmi 5A стало больше, а нищеты — меньше, и такие перемены можно только поприветствовать.

Вторым пожеланием покупателей стал увеличенный объём памяти. В Redmi 4A «премиум-люкс-прайм-супер-мега»-версия тоже получила 32 Гбайт вместо 16 Гбайт со временем, но «взрослым» объёмом оперативной памяти не обзавелась вообще. В Redmi Note 5A можно выбирать из 2/16, 3/32 или 4/64 Гбайт — любой каприз за ваши деньги!



Xiaomi Redmi Note 5A - самый доступный лопатофон из качественных моделей

А если денег нет, но приходится держаться, да ещё с двумя сим-картами, то можно смело брать младшую модификацию. Потому что слоты для сим-карт и карты памяти теперь раздельные — можно сразу установить две nano-SIM и microSD. Такая роскошь среди популярных «бюджетников» есть только у Самсунгов, которые вдвое дороже и, как бы помягче сказать, не вполне технически совершенны, как для своей цены.

При этом на Redmi Note 5A цена оказалась вполне сносной, как для новинки — в среднем 6200 рублей за золотистый вариант и 6500 рублей за серебристую расцветку в комплектации 2/16 Гбайт. Я согласен, что экономия должна быть экономной, и что Redmi 4A дешевле, но 400 рублей разницы для золотой расцветки и 500 рублей для исполнения в сером цвете компенсирует большой и всё ещё неплохой экран, Android 7 «из коробки» (а в Redmi 4A — «шестёрка», которую могут и не обновить) и возможность навалить себе с помощью карты памяти хоть 256 Гбайт не в ущерб второй SIM-карте. На Redmi 4A такой трюк без уродования одной из SIM у вас не получится, а версия 4A с 32 Гбайт влетит вам в те же 6500 рублей, что и базовый серебрисый Note 5A. А вот переплачивать за версии 3/32 Гбайт и 4/64 Гбайт смысла нет — сколько «Жигули» не тюнингуй, а иномаркой они не станут, и лучше вместо старших версий раскошелиться на Redmi Note 4X, либо Meizu M5 Note «по вкусу».

По качеству камеры Note 5A, как и «четвёрка», сравним со смартфонами, за которые в России просят 10 тысяч рублей, а автономность при 3000 мАч на 5,5 дюймах уже не на полтора дня, как в Redmi 4A, но на сутки — легко. Размер дисплея — дело вкуса, но засилье «лопатофонов» говорит о том, что трудящиеся желают переписываться, снимать фото и смотреть видео на 5,5 дюймах минимум, и Redmi Note 5A — это самый дешёвый вариант воплотить такие чаяния.

Xiaomi Redmi Note 4X — вне конкуренции среди смартфонов дешевле 10 тысяч рублей

Среди смартфонов стоимостью от 7 до 10-11 тысяч выбирать практически не из чего. Дешёвые Meizu — это такой акт самокопирования с 2016 года, ничего нового или интересного в бесконечных M3s, M5, M5s, M6 нету. Оставшиеся в продаже LeEco Le S3 либо розового цвета, либо дороже справедливых для модели 7000 рублей. LeEco-Coolpad Cool1 стоит от 8 тысяч рублей в варианте с 3/32 Гбайт памяти – не так уж дёшево за модель уровня старого Xiaomi (Redmi Note 3 Pro) без слота для карт памяти. Ещё один «живой мертвец» производства Lenovo, ZUK Z1, сам по себе неплох, но с 32-битным процессором о четырёх ядрах, пусть и очень мощным, современные приложения срабатываются хуже, чем с 64-битными чипами. Остаётся Meizu MX6, за который просят неадекватные 12-14 тысяч, и Meizu M5 Note – его мы тоже отметаем, поскольку это ухудшенный и более дорогой аналог смартфона, о котором сейчас пойдёт речь.

Более банального и «попсового» бюджетного смартфона, чем Xiaomi Redmi Note 4/4X, ещё нужно поискать (разве что Samsung Galaxy J1 и Apple iPhone 6). Он словно кофе Nescafe, автомобиль Hyundai Solaris или банковская карта Сбербанка – то есть, нельзя сказать, что плохая штуковина, но настолько вариант для тех, кто покупает первое попавшееся, а не ищет что-то «чтобы ах!», что становится тоскливо до тошноты.



Xiaomi Redmi Note 4X - лучший смартфон по соотношению цены и качества дешевле 10 тысяч рублей

Но дело в том, что нет у Xiaomi Redmi Note 4X конкурентов в категории «до 10 тысяч рублей», и поэтому я советую обратить внимание именно на него. Если вам не позарез нужны две работающие SIM-карты (одна из которых «отнимет» слот у карты памяти), вам с лихвой хватит версии с 3/16 Гбайт памяти стоимостью 7700-8000 рублей. И за эти деньги вы получаете «очень много телефона» — и большой красивый металлический корпус, и аккумулятор на полтора-два дня автономной работы, и быстрый с запасом процессор для приложений (для игр тоже более-менее, хоть и не «люкс»). Для полного счастья недостаёт только игровой производительности, быстрой зарядки и качественных камер, но для игр придётся покупать LeEco Le S3 и жертвовать автономностью/быстродействием в приложениях/«безглючностью» прошивки и ремонтопригодностью. А за хорошие камеры нужно доплачивать порядка 3-4 тысяч рублей, потому что производителей, которые научили смартфоны классно фотографировать, гораздо меньше, чем тех, кто освоил установку мощных процессоров в китайфоны так, чтобы они не перегревались.

Huawei nova — самый дешёвый способ получить смартфон с хорошей камерой и быстрым процессором

Кстати, о хороших камерах — с ними в недорогих смартфонах всё было плохо и остаётся плохо. Раньше любители классных фото и видео в «бюджетниках» покупали старые подешевевшие флагманы, которые рекордно дешевели в «прощальных» распродажах. Прощальные распродажи проходили по принципу «последнего китайского предупреждения», то есть, месяцы подряд. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, поэтому сегодня некогда дешёвые Xiaomi Mi 5/Mi 5s почти полностью исчезли из продажи. А там, где остались, либо сохранились в малом количестве и быстро «вылетают» из продажи, либо стоят уже слишком дорого (18-20 тысяч рублей), чтобы считать их бюджетной покупкой. Но, если встретите в продаже эту «троицу» смартфонов за 15-16 тысяч «деревянных» — хватайте и покупайте, разочарованы не будете.

А для тех, у кого нет времени заниматься «выслеживанием и охотой» на раритетные флагманы, остаются хорошие подешевевшие смартфоны среднего класса — Huawei nova и ASUS ZenFone 3 ZE520KL. Практически равноценные модели с одинаковой скоростью работы и примерно равными по качеству камерами, но разными материалами корпуса (Huawei металлический, ASUS стеклянно-металлический). Из этих двух смартфонов проще и дешевле купить Nova – её и советую приобретать как бюджетный вариант для любителей снимать фото и видео.



Huawei nova - один из немногих по-настоящему недорогих камерафонов

К внешности смартфона сегодня уже есть вопросы — о Nexus 6P все забыли, поэтому облик в стиле считывателя штрихкодов выглядит не дорого и странно, а просто странно. Оптической стабилизации изображения, как в старшем Nova Plus, камера не получила. Но сенсор качественный (Sony IMX286 как в крутых Huawei P9/P10, между прочим!), автоматика умная, а процессор достаточно быстрый, чтобы не «захлёбываться» ни в съёмке, ни в повседневной работе. Автономности, правда, хватит максимум на сутки, и звук в наушниках не такой качественный, как в тех же Xiaomi, но вы получаете компактный (ровно 5 дюймов) универсальный мобильник, круче которого по камерам только модели стоимостью 17-20 тысяч в китайских магазинах — веское основание для того, чтобы войти в состав лучших. Покупайте, пока не исчез и этот вариант.



Huawei nova

Lenovo P2 — самый крутой бюджетный смартфон с большим аккумулятором

Статья получается одним большим некрологом, потому что смартфоны Lenovo уже тоже не существуют в природе — на их место пришли купленные «ленивцами ленововцами» Motorola. И это не так уж плохо, потому что лучшие времена родительской компании давно прошли и почти все Lenovo-мобильники были средней паршивости китайщиной, но уже по цене Samsung. Туда им и дорога.

Но даже среди этих тоскливых смартфонов встречались достойные покупки мобильники. Всего пара-тройка моделей — Lenovo Vibe Shot, P2 и Vibe X3. Из них бюджетным и беспроблемным можно назвать только P2. И его стоит покупать, потому что это лучший выносливый смартфон по соотношению цены и качества.

Очень тонкий корпус и огромный (5100 мАч) аккумулятор, AMOLED-дисплей, как в Самсунгах, быстрый процессор, огромное количество памяти (если мы говорим о смартфонах с заказом из Китая — в России продавали более «ширпотребную» версию). И нормальная тыловая камера при всех этих данных — как и подобает смартфону стоимостью 24 тысячи рублей, которые просили за P2 на старте продаж.



Lenovo P2 - невероятно выносливый смартфон почти без недостатков

Недостатков за 12-14 тысяч рублей у такого долгожителя крайне мало. Да, в нём старомодная плохая фронтальная камера, которая огорчает качеством картинки в пасмурную погоду. А в начале производства ещё и прошивки были нафаршированы «глюками» в лучших традициях Lenovo — сейчас ситуация наладилась и китайские продавцы сразу же «шьют» беспроблемные мозги смартфону. Сканер отпечатков по современным меркам тоже немного туповат. Но ASUS ZenFone 3 Zoom, единственный конкурент с такой же автономностью и скоростью работы (но более качественными камерами) стоит в два раза дороже! ZenFone 4 Max намного медленнее и намного хуже фотографирует, а других смартфонов с 5000 мАч и «не-подвальным» производством нет и не предвидится. Поэтому всем любителям «по-врослому» выносливых смартфонов советую озаботиться покупкой Lenovo P2 сейчас — потом покупать будет нечего, или будет чего, но по совершенно другим ценам.

Honor 8 — дорого, но он того стоит

В категории «12-16 тысяч рублей» выбор снова становится почти тупиковым. Потому что это уже не та сумма, за которую стоит покупать «маломощные погремушки» с маломощными 8-ядерными процессорами или «какими-нибудь» экранами вместо хорошего Full HD. Хочется не очередного Redmi Note, только на n% быстрее, а чего-нибудь уровнем выше. Но вместо этого мы наблюдаем выжженную землю на месте уценённых старых флагманов, остатки крутого LeEco Le Pro 3 X720 и его «непрошивабельная по-нормальному» разновидность X722 и какие-то совсем уж сомнительные «вёдра», за которые не хочется отдавать кровно заработанные. И можно было бы обратить внимание на безрамочные Хуавеи новой волны (Huawei nova 2i или Honor 7X), но для них производитель заботливо «вырезал» поддержку LTE-частот вне Китая, а покупать за 15-16 тысяч рублей 3G-смартфон — это уже за гранью здравого смысла. А среднестатистический во всём ASUS ZenFone 3 в его 5,5-дюймовой версии стоит неадекватные 17-18 тысяч рублей. Чего-то интересного в бюджетных (до 15 тысяч) рамках нет, поэтому на этот раз финальным смартфоном в статье будет флагман, который подешевел до уровня «младших середнячков» — Honor 8, точнее его остатки.



Honor 8 - старый флагман = новый смартфон на стыке бюджетного и среднего класса

Удивительно качественные камеры почти даром, смартфон-«младший брат» флагманского Huawei P9 с мощным процессором и стеклянным корпусом. Да, он довольно горяч, когда «крутит» игры и быстро разряжается под нагрузкой. Но это один из немногих прошлогодних флагманов, который всё ещё можно найти в продаже по цене менее 18 тысяч рублей, и такой возможностью стоит воспользоваться — дешевле уже не будет, а новые бюджетные смартфоны по качеству съёмки и даже скорости работы со старыми «титанами», как показывает практика, не конкурируют.



Honor 8