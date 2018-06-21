Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница)

От армии однотипных непонятно кому нужных новинок всё-таки есть прок — они заставляют продавцов снижать цены на «морально устаревшие» модели. Поэтому среди лучших бюджетников месяца в кои-то веки нарисовались не только Xiaomi и Huawei, но даже Самсунги!

Xiaomi Redmi 5A — потому что уже сейчас выбора нет, а дальше будет хуже

Вы по-прежнему можете попробовать выкрутиться и попытаться купить остатки Meizu M5s/M6 там, где их ещё продают. Так вы сможете урвать не очень выносливый, но по-настоящему быстрый мобильник дешевле 10 тысяч рублей. Только вот успех этого трюка уже стремится к нулю — слишком быстро старые бюджетные Meizu испаряются из сетевых магазинов.

«А как же восьмиядерный модный Honor 7A Pro?», — спросите вы. А никак — «икает» в работе, как четырёхъядерный, камера унылая, дисплей тусклый и всегда выглядит так, будто вы на него сморкаетесь, потому что Huawei пожалели олеофобного покрытия на стекло. Разве что автономность более-менее, но в остальном смартфон настолько дешёвый и сердитый, что рекомендовать его можно разве что любителям современных игр, у которых нет другого выбора, кроме восьми ядер.



Xiaomi Redmi 5A

Всем остальным стоит купить менее мощный «на бумаге», но более качественный в остальных мелочах (камера, качество защитного стекла, цветопередача и яркость экрана, автономность) Redmi 5A. Или 4A, потому что никаких серьёзных отличий между этими двумя бюджетными Xiaomi нет.

При цене в 7 тысяч рублей в официальном магазине Xiaomi эта модель вообще вне конкуренции, за 9 тысяч у самонадеянных «сетевиков» уже начинают закрадываться сомнения — можно добавить тысячу и купить более солидный внешне ASUS ZenFone Live ZB553KL (он же Selfie Lite в зарубежных магазинах). Но он не будет быстрее, а с таким же по ёмкости аккумулятором, но более крупным экраном, ещё по автономности окажется хуже. Поэтому, если вам хочется альтернатив дешевле 10 тысяч, есть вариант взять не совсем безнадёжно бюджетный 5A, а Redmi 5 в официальном магазине (в котором чёрта с два что-то бывает в наличии, когда вам нужно, и тем не менее) за 9 тысяч. Либо, если хотите смартфон для переписки/интернета, который обойдётся дешевле, чем Redmi 5A, и готовы к совсем никуышней камере и автономности на 1 сутки взамен 1.5 — Huawei Y5 2017. Его сейчас раздают за 6.5 тысяч рублей — купить что-то более-менее надёжное с «живым» четырёхъядерным процессором и 2 Гбайт в оф.рознице РФ ещё дешевле сейчас сложно.



Xiaomi Redmi 5A

Huawei P Smart — образцовый бюджетный мобильник почти без недостатков

Смартфоны за 10-14 тысяч рублей в российских магазинах — верх уныния. Не потому, что они плохие — как раз после «десятки» начинаются толковые варианты, за которые не стыдно. А потому, что всё это либо полумеры, либо модели давно ушедших дней.

Например, хорош ли Xiaomi Redmi 4X? Безусловно хорош — последний выносливый и быстрый смартфон с 5-дюймовым экраном. Но 12 тысяч рублей за модификацию с 2 Гбайт «оперативки» и всего 16 Гбайт внутри при том, что смартфону сто лет в обед и камерой он не блещет? Как тут не вспомнить дедушку Маркса и его цитату Томаса Даннига о сути капитализма.



Huawei P Smart

Другие предложения взять «ведро маломощное» за 12-13 тысяч тоже, знаете ли, не возбуждают — Samsung Galaxy J3/J4 (2017), в которых плохо всё, кроме тыловой камеры, немолодой LG Q6 Alpha с дешёвым пластиковым корпусом и даже без сканера отпечатков, Honor 7C с «мусорного» качества камерами и экраном, которому на 6 дюймов натянули такое же количество точек, как в дешёвых смартфонах на 5 дюймов. Разве что старые Honor 8 Lite/Huawei P10 за 11-13 тысяч рублей выглядят достойной покупкой. Увидите — можно брать.

А «правильные» качественные мобильники, к сожалению, уезжают в ценовую категорию «15-17 тысяч рублей», и сейчас там находятся все бюджетные модели, кроме моделей уровня «лишь бы как-нибудь работало».

Только не думайте, что можно войти в сотовый салон, купить что-нибудь за 15 тысяч, и это «что-нибудь» обязательно окажется качественным смартфоном: можно вляпаться, например, в красивый, но «икающий» ZTE Blade V9 с тусклым экраном, непростительно медленный за эти деньги Samsung Galaxy J5 (2017) или совсем безнадёжный хлам наподобие какого-нибудь Doogee.

И даже Xiaomi с нормальными характеристиками (Redmi 5 Plus 3/32 Гбайт, вестимо) влетит вам в 16 тысяч рублей везде, кроме официального магазина — не очень понятно, почему стоит столько платить за смартфон, который почти ничем не лучше бюджетных Xiaomi двухлетней давности.



Huawei P Smart

Таким образом, если вы задались целью купить хороший смартфон дешевле 15 тысяч рублей, у вас два варианта: либо остатки Xiaomi Redmi Note 4 за 10-11 тысяч (практически то же самое, что Redmi 5 Plus, но с другими пропорциями экрана), либо упавший в цене с 15 до 12-13 тысяч рублей Huawei P Smart.

Несмотря на то, что P Smart выглядит «белой вороной» по названию среди остальных моделей компании, это очередной «клон» огромной армии под названием «Хуавей бюджетный среднестатистический»: Honor 8 Lite, Huawei P10 Lite, Huawei P8 2017, Honor 9 Lite, Huawei Nova 2i, Honor 7X и Huawei Y9 2018 отличаются от нашего P Smart только в мелких деталях.

И ничего страшного! Потому что смартфон качественный и универсальный — фотографирует нормально, автономности хватает на сутки (иногда меньше), оплата при помощи NFC (Google Pay) есть, экран вытянутый по последней моде и более-менее качественный, процессор быстрый, хотя скорее заточен для того, чтобы размахивать приложениями, а не выдавать крутую графику в играх. В общем, можно брать — сегодня за такой набор характеристик почти все производители смартфона дерут с покупателей 15-17 тысяч рублей.

Samsung Galaxy A3 (2017) — единственный бюджетник с водозащитой и маленьким экраном

- Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить!

- Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!

Вы прослушали доклад о положении дел с компактными смартфонами. Казалось бы, в 2017-2018 гг. все производители умеют делать смартфоны с маленькими рамками вокруг экрана — так выпустите недорогой 5-дюймовый смартфон с дисплеем 18:9 и умеренными габаритами корпуса!



Samsung Galaxy A3 2017

Но нет, всем плевать — взамен создатели мобильников штампуют 6-дюймовых чудищ, которые по высоте не помещаются в карманы многих брюк и абсолютно бесполезны для всех, кроме слабовидящих и любителей просматривать фильмы строго на мобильнике. А компактных недорогих мобильников сегодня только два, и самый дешёвый + оригинальный из них — Samsung Galaxy A3 (2017).

Честно говоря, вся история Galaxy A3 — это сказ о запредельной самсунговской жадности. Самый первый Galaxy A3, 2015 модельного года, получил мутный экран, который отображал всего 960x540 пикселей. За 17 тысяч докризисных рублей (эквивалент 34 тысячам по нынешнему курсу). В Galaxy A3 2016 Самсунг ставил 8-ядерный процессор и… отключал в нём 4 ядра, потому что покупатель дешёвых смартфонов должен страдать! И, наконец, в Galaxy A3 2017 корейцы снова пожадничали и оставили всего лишь 2 Гбайт оперативной памяти. На старте продаж это не было проблемой, а вот после обновления Android оболочка Самсунг стала «невпихуемой» в ресурсы дешёвых мобильников, и сейчас A3 2017 ворочается небыстро — примерно со скоростью упомянутых выше Redmi 5A/Honor 7A Pro.

Почему я тогда его рекомендую? Потому что это стеклянно-металлический Самсунг в нестареющем дизайне, с NFC (Samsung Pay/Google Pay), хорошим звуком в наушниках. И главное даже не это, а компактный 4.7-дюймовый яркий и идеально откалиброванный экран Super AMOLED + водозащита! За 16 тысяч рублей!



Samsung Galaxy A3 и A5 2017

Ничего настолько же дешёвого и укомплектованного на Android нет, а за iPhone SE хотят 19 тысяч и это совсем не бюджетно за мобильник с процессором 2015 года и ужасной фронтальной камерой.

Не ждите от Galaxy A3 2017 выдающейся скорости работы — она будет «терпимой», и не ждите отличной автономности — чаще всего смартфон будет разряжаться к вечеру. Но это недорогой, маленький и приятный в использовании мобильник для переписки с более-менее качественными камерами (среди компактных моделей) и водозащитой. Вымирающий вид, замены которому нет и не будет.

Xiaomi Redmi Note 5 — когда хочется всего и сразу

Xiaomi и отечественные сетевые магазины ненавидят друг друга и «сотрудничают вопреки» с тех самых пор, как появилось официальное представительство в РФ. Российские сетевики считают, что китайцы слишком «заелись», не понимают реалий бизнеса в России и оставляют розничным продавцам символическую маржу, с которой всем приходящим «санстанциям» и «россмартфоннадзорам» ручку не позолотишь.



Xiaomi Redmi Note 5

Представители Xiaomi ещё менее довольны тем, что в России до сих пор доминирует глупая традиция покупать смартфоны в дико дорогих сотовых салонах вместо того, чтобы заказывать их дёшево с доставкой на дом, как это делают в Китае. В итоге сетевые продавцы диктуют китайцам из Xiaomi, какие должны быть цены на смартфоны, а китайцы втайне заигрывают с Tmall (Aliexpress с российскими складами), «тянут одеяло на себя» низкими ценами в официальном магазине и выжидают момент, когда можно будет стряхнуть с себя многочисленных посредников-перекупщиков и продавать смартфоны большими тиражами напрямую покупателям.

А пока у них получается не очень, поэтому мы наблюдаем глупую ситуацию, когда один и тот же Redmi Note 5 стоит 14 тысяч рублей в официальном магазине (но вы регулярно видите плашку «нет в наличии») и 18 тысяч в «Связном» (у которого столько магазинов, что где-нибудь в наличии смартфон обязательно найдётся). И вот как советовать смартфон к покупке при таком разбросе цен?

Потому что за 18 тысяч Redmi Note 5 при всех его плюсах не покажется чем-то крутым. За эти деньги при желании можно купить более мощный и гораздо более красивый Honor 9, или тонкий быстрый Moto Z с Quad HD-экраном. А уж ASUS ZenFone 3 ZE520KL за 13 тысяч рублей в оф.магазине тем более вертел переоцененный Xiaomi на своём флагманском сенсоре Sony с оптической стабилизацией.

Но всё это штучные удачные варианты для покупки, а реальность заключается в том, что настолько же интересный по соотношению скорости работы/автономности/цены и качеству камер Meizu M6 Note постепенно вылетает из широкой доступности, и в категории «до 20 тысяч рублей» нам остаётся «безрыбье» — куча одинакового мусора с Full HD-экранами и Snapdragon 625/Kirin 659 при таких же камерах, как в смартфонах за 10-12 тысяч. И на этом фоне даже «обезжиренная» версия Xiaomi Redmi Note 5 выглядит благом.



Xiaomi Redmi Note 5

Потому что этот смартфон очень быстр в играх, без проблем работает от заряда двое суток, быстро заряжается от розетки (хотя официально Quick Charge не заявлен, потому что полностью в нормативы тока Qualcomm смартфон не укладывается), хорошо звучит в наушниках и даже фотографирует неплохо — ZenFone ZE520KL и Moto Z в очной ставке его «накажут», но все остальные смартфоны выше по списку фотографируют хуже.

За 14 тысяч рублей здесь и сейчас Redmi Note 5 3/32 Гбайт — лучший выбор, за 18 тысяч — отчаянная переплата за то, что по сумме характеристик никто из конкурентов не выпустил ничего более толкового.

Пока не выпустил. Потому что скоро вас ждёт приятный сюрприз по не менее приятной оф.цене в России.

Samsung Galaxy J7 (2017) — самый хороший Самсунг из дешёвых

Сколько не разбирающегося в смартфонах человека характеристиками ни корми, он всё на Самсунги и Айфоны смотрит. Я прямо чувствую, насколько много людей открыли эту статью, и со словами «Тьфу, блин, я думал, там реально крутые смартфоны, а вы мне Сяоми и Хуавеи впариваете, издеваетесь?!» закрыли сайт. Поэтому они не дочитают до этого места и не узнают, что у Самсунга тоже случаются неплохие бюджетные смартфоны. А вы узнаете.



Samsung Galaxy J7 2017

Тест дешёвых Самсунгов — это боль и страдания, уж поверьте старому обзорщику. Но важно другое — найти момент, где к боли примешивается удовольствие, потому что эта садо-мазо кульминация и называется «я нашёл бюджетный Самсунг, который стоит покупать!». И таки да, нашёл.

Это J7 2017, который из троицы бюджетников Самсунга (J3/J5/J7) и выглядит хорошо, и работает долго, и не «зависает» без веских причин, и даже фотографирует неплохо по меркам дешёвых моделей (граждане, храните деньги в сберегательной кассе включайте режим HDR в фотографиях и держите смартфон при съёмке крепко). Среди всех породистых (LG, Samsung, Sony, Apple) не китайских мобильников это самый толковый бюджетный вариант.

И вы ошибаетесь, если думаете, что более новые модели Самсунг лучше, чем J7 2017 — судя по последним тенденциям, корейцы расслабились и валяют дурака, даже не пытаясь конкурировать с «китайфонами». Потому что Galaxy A6 и A8 2018 — почти то же самое, только намного дороже, а ближайший по цене Galaxy J6 2018 в целом неплох, но пластиковый, с менее чётким экраном и чуть менее качественной камерой. При разнице цены в 1000 рублей.

Не то, чтобы J7 2017 был высшим «достижением техники» среди бюджетных смартфонов — Xiaomi Redmi Note 5 «размажет» эту модель по всем характеристикам, кроме качества корпуса. Но в воображаемом мире без китайских мобильников этот J7 был бы первым смартфоном-кандидатом на покупку, за которого не стыдно.



Samsung Galaxy J7 2017

Сколько стоит 14-17 тысяч рублей Чем хорош Яркий качественный экран Full HD AMOLED

Always-on-display (часы, уведомления и дата на выключенном экране)

NFC (Google Pay/Samsung Pay)

Хороший звук в наушниках

Качественная оптика в камерах ( = снимки в плохую погоду и ночью)

Раздельные слоты 2xSIM и microSD

Хорошая автономность Чем плох Беспомощный в играх процессор, средняя скорость работы с приложениями

Плохо снимает движущиеся объекты (размазывает кадр) из-за процессора

Динамик громкой связи некачественный и неудобно расположен

Долго заряжается от розетки Все подробности Обзор Samsung Galaxy J7 (2017) Где можно купить недорого Pleer.ru — 14100 рублей XCom — 15200 рублей ОГО — 15300 рублей Нотик — 16000 рублей Регард — 16600 рублей МТС — 17000 рублей Все цены Samsung Galaxy J7 (2017)