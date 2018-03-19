Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница)

Вот и настал момент, когда смартфон Sony среднего класса стал выгоднее, чем бюджетный Xiaomi. Но и другие кандидаты на самый классный недорогой мобильник вас немало удивят – приготовьтесь увидеть «давно забытые лица».

Meizu M5s — хороший бюджетный смартфон подешевел и стал лучшим

Meizu снизили цену на классный M5s с 14 до 9 тысяч рублей, чем превратили Xiaomi A-серии в бестолковые «вёдра», не говоря уже об остальных конкурентах. Красивый смартфон с хорошим экраном, неплохой камерой и аккумулятором нормальной (3000 мАч) ёмкости – это уже хорошо. А такую скорость работы в приложениях (3 ГБ оперативной памяти и 8-ядерный процессор), быструю зарядку + сканер отпечатков и металлический корпус в мобильнике дешевле 10 тысяч среди именитых брендов не предлагает никто!

Конечно, любители «премиального пользовательского опыта» могут посетовать: мол, процессор староват, хоть и о восьми ядрах, и что селфи-камера могла быть лучше. Но это тот случай, когда старые восемь ядер работают лучше, чем четвёрка новых (Meizu знает толк в оптимизации оболочки Android), а кандидаты с более крутыми характеристиками никак не укладываются в 9 тысяч рублей за базовый Meizu M5s. Надо брать!



Meizu M5S

Lenovo K6 Power — большой аккумулятор и компактный сверхчёткий экран

Сколько стоит 8–12 тысяч рублей Чем хорош небольшой, идеально чёткий дисплей

хорошая автономность

быстрый процессор

хороший звук в наушниках Чем плох нет NFC (Google Pay)

долго заряжается

корпус толстоват

сложно найти в продаже Все подробности характеристики Lenovo K6 Power Где можно купить недорого Связной – 8 тысяч рублей

Евросеть – 9 тысяч рублей

Ситилинк – 10 тысяч рублей

DNS – 11 тысяч рублей

Юлмарт – 11 тысяч рублей Все цены Lenovo K6 Power

Мода на смартфоны с большими (4000 мАч и больше) аккумуляторами при небольшом экране сошла на нет очень быстро. Если пару лет назад выбрать выносливый мобильник с хорошими характеристиками о 5 дюймах было легко, то сегодня кандидаты на покупку — это хороший, но старый Xiaomi Redmi 4X, дорогой (13 тысяч минимум) и уже редкий в официальных магазинах, либо медлительные развалины с плохими камерами, наподобие Nokia 2, ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL или LG X Power. Но в официальной рознице можно найти крутой, компактный и выносливый смартфон — нужно просто поискать кандидатов за пределами «попсы».



Lenovo K6 Power

Я говорю о Lenovo K6 Power. С тех пор, как китайцы закрыли мобильное подразделение в пользу Motorola, смартфоны Lenovo стало сложно найти в сотовых салонах — не надейтесь на удачу и заказывайте их онлайн. И я бы на вашем месте заказал K6 Power, пока они есть в наличии, по многим причинам.

Во-первых, сегодня это единственный «породистый» бюджетный смартфон с Full HD на 5 дюймах и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Чёткость картинки на экране образцовая, при этом процессор не «напрягается» и выносливость не страдает.

Во-вторых, процессор тоже солидный, его хватает на любые задачи — как-никак, восьмиядерный Qualcomm, со всеми присущими ему радостями наподобие хорошего звука в наушниках и образцово стабильной навигации.

Наконец, в-третьих, K6 Power сейчас очень дёшев и стоит 8–9 тысяч рублей даже в крупных сетевых магазинах. Причём по одной и той же цене можно «урвать» (если повезут) не только базовую версию с 2 ГБ оперативки и 16 ГБ хранилища, но и «крутую» с 3/32 ГБ. Это гораздо более выгодная сделка, чем Redmi 4X, за который «официалы» хотят 12–13 тысяч при том, что и экран, и камеры в Xiaomi хуже.



Lenovo K6 Power

Sony Xperia X — когда «японец» среднего класса дешевеет до уровня китайских бюджетников

Дороговизна смартфонов Sony в момент выхода компенсируется низкой ценой на них спустя год-другой. Летом 2016 года Xperia X стоила 40 тысяч рублей и должна была конкурировать с флагманами умеренного размера (Samsung Galaxy S6, Huawei P9, HTC 10 и другие). Но любители топовых характеристик в смартфонах выбирали «максимальную» Xperia X Perfomance, а конкурировать с Самсунгом «в лоб» умеренный по цене флагман Sony не мог ни по чёткости матрицы, ни по качеству камер.



Sony Xperia X

В итоге в магазинах осталось очень много экземпляров «неприкаянной» Xperia X, и продавцы снизили цену двухлетнего смартфона с 40 до... 15 тысяч рублей.

И знаете, что? За 15 тысяч — это отличный смартфон почти без недостатков! Суперяркий дисплей (570 кд/м2 при 1100:1 контрастности, бюджетным смартфонам до таких показателей, как до Луны), по-настоящему мощный, в отличие от «разогнанных дешёвок» Snapdragon 625 и подобных, очень быстрый в играх шестиядерный процессор, классный звук в наушниках. Плюс очень качественная фронтальная камера и хорошая тыловая.

В чём подвох? В автономности: прожороливый процессор и крохотный аккумулятор вместе творят непотребство. А ещё тыловая камера снимает в авторежиме из рук вон плохо в любых условиях, кроме яркого солнечного дня. Xperia X умеет делать красивые фото, но каждый раз — это работа, и не очень приятная.

Но в официальной рознице в пределах 15 тысяч нет другого смартфона, который снимал хотя бы настолько хорошо, как это делает Xperia X, поэтому выходит, что по всем параметрам, кроме автономности, старая «топ-модель» Sony либо равна, либо превосходит конкурентов.



Sony Xperia X

Honor 9 Lite — «безрамочный» смартфон по цене обычного

Сколько стоит 15 тысяч рублей Чем хорош красивый стеклянный корпус

быстро работает

новенький Android 8.0

сдвоенные камеры (две спереди, две сзади) Чем плох хрупкий, маркий

качество фото — на «четвёрку»

сильно нагревается

аккумулятора далеко не всегда хватает на сутки Все подробности обзор Honor 9 Lite Где можно купить недорого Pleer.ru — 14500 рублей

М.Видео — 14240 рублей (при оплате онлайн)

DNS — 15000 рублей

Связной — 15000 рублей

МТС — 15000 рублей

Вы заметили, как часто в рубрике «бюджетный смартфон месяца» дело доходит до крайностей и частностей? Даже в сегодняшнем выпуске среди лучших смартфонов выше по тексту два выпускаются давно и только недавно подешевели, а третий — модель производителя, который уже давно не выпускает мобильники под своим именем. И, конечно, смартфоны от этого хуже не стали, просто очень сложно на вопрос «Какой бюджетный смартфон купить для всего понемногу?» дать рекомендацию на несколько месяцев вперёд.



Honor 9 Lite

В такой ситуации Honor 9 Lite ценен именно тем, что он идеально подходит под эту рекомендацию. Смартфон-«хорошист» абсолютно по всем параметрам. «Нормальные» дисплей, автономность, камеры и корпус. «Нормальная» цена и дизайн. 9 Lite — это очень красивый смартфон, в котором нет каких-нибудь сенсационных преимуществ над конкурентами, но и нет «противопоказаний» для покупателей независимо от их вкуса.

Конечно, это не модель для любителей максимально крутых камер. И игроманам она подходит лишь более-менее (играть можно в любые игры, но далеко не всегда с высоким качеством графики). Зато этот Honor «полноэкранный» по последней моде, с очень чёткой картинкой, на нём быстро работает система, и по ощущениям он напоминает скорее смартфон среднего класса, чем «бюджетник», которым он является в действительности. Он достоин покупки, если только вы не ненавистник стеклянных мобильников.



Honor 9 Lite

Xiaomi Redmi 5 Plus — бюджетный смартфон в «полном фарше»

Уфф, дождались! Не прошло и полугода (а всего лишь 4 месяца), как Xiaomi начали продавать в России свои «безрамочные» бюджетные смартфоны. И даже цены на новинки не стали задирать сверх меры (до 17–18 тысяч под стать Honor 7X/Huawei nova 2i), вопреки страхам фанатов. Как же так получилось, что смартфон, который в официальной рознице фигурирует всего лишь несколько дней, сразу стал «лучшим»?



Xiaomi Redmi 5 Plus

А дело в том, что за год массовой истерии по «безрамочникам» не появилось ни одного смартфона, в котором с увеличенным ввысь экраном соседствовал бы солидный по ёмкости аккумулятор и быстрая начинка. Не появилось ни одного «полноэкранного» бюджетника, который бы сочетал разрешение Full HD или выше (на 5,7-6 дюймах такая чёткость уже необходима) и быстрый, но экономичный под нагрузкой процессор.

Либо хороший экран (LG Q6), либо мощный процессор (Meizu M6s), либо чёткий, но тусклый экран плюс большой аккумулятор плюс плохой процессор (ASUS ZenFone Max M1). Только в Xiaomi наконец-то «звёзды сошлись» удачным образом, и жизненно необходимые для «безрамочных» смартфонов характеристики уместились в одной модели.

Другой вопрос, что идеальному для перехода с других смартфонов Xiaomi нечем впечатлить нынешних владельцев Redmi: для владельцев Redmi 4 Prime, Redmi Note 3 Pro и Redmi 4 нет ни единой причины (чуть растянутый экран погоды не делает) переходить с имеющихся смартфонов на Redmi 5 Plus, потому что тот же процессор, то же качество съёмки на камеры, ту же автономность Xiaomi выкатила уже в смартфонах двухлетней давности.

Но революции и не должно было случиться: «Кузькину мать» конкурентам Xiaomi покажут, когда для международного рынка будет готов Redmi Note 5 Pro с радикально более мощным процессором и флагманским сенсором Sony в тыловой камере. А новоявленный (в России) Redmi 5 Plus — это способ малой кровью получить одновременно быстрый, выносливый и современный мобильник без существенных затрат. За такие заслуги он будет любим в народе, что бы там ни ворчали фанаты марки.



Xiaomi Redmi 5 Plus