Первые смартфоны 2018 года — какими они оказались

Пока мы привыкали к рабочим будням после праздников, производители телефонов сначала привезли новые модели на выставку электроники в США, а в некоторых случаях просто объявили «а вот и мы! А вот и наш новый смартфон!». А вот и наше мнение о новинках смартфонов после всех главных январьских мероприятий.

Sony Xperia L2

Если в дорогих смартфонах «крутые» производители (Apple/Samsung/LG/Sony) ещё могут конкурировать с китайщиной, когда наваливают характеристик «на все деньги», то в бюджетном классе попытки изобразить что-то не позорное в сравнении с Xiaomi или Huawei за эти же деньги почти всегда обречено на провал.

Но тем приятнее, что ребята из престижных брендов не продолжают штамповать хлам по принципу «всё равно купят, у нас шильдик круче!», а делают из сложившейся ситуации выводы. Самсунг, например, с третьей попытки, но создал всесторонне хороший бюджетный Galaxy S7 2017, а LG на некоторое время заткнула за пояс абсолютно всех, когда выпустила недорогой Q6 по последней «безрамочной» моде. Прошлогодний Sony Xperia L1, конечно, был «ни рыба, ни мясо», но спустя год японцы учли критику и доработали свою единственную Иксперию по «народной» цене.



Sony Xperia L2

Самое приятное в L2 – дизайн. Красивых «бюджетников» исчезающе мало – даже «сяомовская супермодель» Redmi 5 Plus по всем параметрам, кроме растянутого дисплея, выглядит «ведром» из низкокачественного металла с пластиковыми подпорками. Более дорогой Xiaomi Mi A1 – бесстыжая пародия на iPhone 7, за которую надо бы бить патентами по наглой дизайнерской роже. Samsung Galaxy A5 (2016) и ASUS ZenFone 3 ZE552KL красавцы, но немолодые и редкие в магазинах. Nokia 6 скорее странный, чем красивый смартфон внешне. Только Xiaomi Redmi Note 4 и Meizu M6 Note красивые и не провоцируют вопросы «что курили авторы?» своим внешним видом. Да ещё «однояйцевые близнецы» Huawei P10 Lite/Honor 8 Lite, хотя с их хрупким стеклом красота улетучивается в первые же месяцы.

Так вот, Xperia L2 – красивый бюджетный смартфон в пластиковом корпусе! И это тот случай, когда типичный типичный для Sony «квадратно-гнездовой» дизайн делает смартфон дороже, чем он есть на самом деле. От китайских «люминиевых кастрюль» уже тошнит, а дешёвые стеклянные модели всегда слишком хрупкие — так волей-неволей начнёшь скучать по старым добрым пластиковым смартфонам. И старому доброму дизайну, потому что новый бюджетный Sony выглядит как старый флагманский — тот же изгиб крышки, что и у Xperia S 2012 года выпуска и сходный стиль корпуса.

Сколько бы Sony не разглагольствовали о том, что «большие аккумуляторы никому не нужны», реальные пожелания покупателей выглядят иначе, и с ними приходится считаться. В итоге Xperia L2 получил аккумулятор ёмкостью аж 3300 мАч взамен жалких 2620 мАч в L1… только в корпусе, толщиной 9.8 мм.

И это позор, потому что даже узкоспециализированные смартфоны-долгожители с 5000 мАч в аккумуляторе намного тоньше и довольствуются 8-8.3 мм (ASUS ZenFone 3 Zoom/Lenovo P2). А модель с 3300 мАч с габаритами 5,5-дюймового 16:9-смартфона (Oppo F5 Youth или Xiaomi Redmi 5, например) укладывается в 7,5-7-7.7 мм толщины. Короче говоря, Sony Xperia L2 на треть толще, чем ему полагается быть с таким аккумулятором и размером экрана — карман будет оттопыривать сильнее и вообще ощущаться «лопатой» из 2013 года с тем отличием, что аккумулятор в нём несъёмный.

Всё остальное в новом бюджетом Sony — грусть. Бюджетный дисплей с HD-разрешением (если это тот же IPS, что и в L1, то ещё и не очень яркий), китайский процессор, как в смартфонах за 7 тысяч рублей, дешёвые камеры (тыловая чуть лучше, чем в L1, фронтальная — хуже). Приятно, что памяти теперь много (3/32 Гбайт), а заряжать смартфон можно двусторонним разъёмом USB-C, но за 15 тысяч рублей, которые хотят за L2 можно купить намного более крутые модели даже в официальной рознице.

Чем интересен Очень красивый, очень выносливый и пока лучший бюджетный смартфон Sony за последние годы Главные преимущества Ёмкий аккумулятор «Дорогой дизайн» Много памяти Цена Европа: $250 (~14 тысяч рублей) Покупать или не покупать Если выбираете из дешёвых Sony, Samsung и LG, а на Galaxy J7 2017 денег не хватает, можно брать. Если выбираете лучший бюджетный смартфон без оглядки на производителя — вам не сюда Характеристики Sony Xperia L2

Sony Xperia XA2 и XA2 Ultra

Вслед за самым дешёвым смартфоном Sony нового сезона японцы показали ещё две модели — «лучше бюджетника, дешевле среднего класса» Xperia XA2 и «все любят большие экраны, но не хотят за них много платить» Xperia XA2 Ultra. Смартфоны заметно отличаются по цене, но почти не отличаются по начинке, так что воспринимайте их как Иксперию большую и маленькую.

От своего бюджетного собрата эти смартфоны отличаются тем, что дисплеи в них классные (в младший XA «завезли» Full HD-матрицу), рама корпуса металлическая, а скорость работы достаточная, чтобы не задумываться, какой процессор внутри. С автономностью тоже всё хорошо, да и быстрая зарядка есть, качество звука в наушниках хорошее, и по Bluetooth (новенький 5.0, кстати) в том числе. В «лопатофон» Ultra даже засунули третий слот, чтобы в него поместились две SIM и карта памяти.



Sony Xperia XA2 Ultra

Если бы тыловые камеры тоже улучшали с таким рвением, было бы замечательно. Но по первым впечатлениям кажется, что внутри всё тот же сенсор с большой матрицей (это хорошо) и тоннами бесполезных мегапикселей (это ужасно). Совпадение? Не думаю! Но будим верить в лучшее — вдруг у Sony по чистой случайности появилась в распоряжении ещё одна камера на 23 Мп с размером сенсора 1/2.3 и светосилой f/2.0…



Sony Xperia XA2

Селфи-камера в Sony Xperia XA2 перекочевала прямиком из дешёвого Xperia L2 и качеством особо не блещет. А вот в XA2 Ultra установлена сдвоенная камера для селфи. Дополнительный сенсор, как водится, «мусорный» и нужен только для того, чтобы красиво замыливать фон, а вот основная камера хороша — и автофокус есть, и оптическая стабилизация, и «стеклышки» тоже качественные. Опять же, характеристики уж больно похожи на те, что были камере старого XA1 Ultra, но даже если и так, фотографии будут классными.

Главная беда новых среднеклассовых Sony — всё то же «ожирение». Очень толстые и неоправданно тяжёлые смартфоны «на любителя». Но ничего — дали японские боги аккумулятор нормальной ёмкости, дадут и нормальную толщину корпуса. Нужно только подождать ещё несколько лет, пока японцы научатся засовывать большие аккумуляторы в тонкий корпус, как это удалось Lenovo два года назад.



Sony Xperia XA2 Ultra

Чем интересны Смартфоны-«хорошисты», которые умеют всё понемногу, но лучше, чем «бюджетники». Главные преимущества Хорошая автономность Быстрый процессор Очень крутая фронтальная камера (XA2 Ultra) Цена Европа: XA2 — $350 (~20 тысяч рублей) XA2 Ultra — $450 (~25 тысяч рублей) Покупать или не покупать XA2 стоит брать, если цену на него удержат в пределах 20 тысяч рублей. За эти деньги всё в нём хорошо, кроме камер. XA2 Ultra — уж больно огромная «лопата», лучше подержать в руках, прежде чем покупать. Но с «честными» 6+ дюймами 16:9 в официальной рознице выбирать не из чего. Huawei Mate 8 сложно найти в продаже, а HTC U11 EYEs, хоть и лучше по всем параметрам, но при этом дороже. Характеристики Sony Xperia XA2 и XA2 Ultra

HTC U11 EYEs

Новые смартфоны HTC все такие противоречивые, все такие внезапные — не понятно, как к ним относиться. Только с U Play было сразу понятно, что это смартфон-недоразумение, и что шли бы его создатели в известном направлении с такой техникой. С остальными моделями сложнее — U11 получился классным камерафоном, но вышел намного позже, чем Samsung Galaxy S8 и конкурировать с уже раскрученным «безрамочным» корейцем уже не смог. U11+ — отличный смартфон, который стал заложником упавшего до нуля престижа марки. HTC U11 «ГЛАЗа» (примерно так на языке маркетоложцев называется смартфон) — это гибрид ужа с ежом + запчасти от смартфонов трёхлетней давности.

Нет ничего хуже, чем когда производители смартфонов начинают заниматься «техноблудием» вместо того, чтобы просто выпускать дешёвые мобильники с хорошими процессорами, экранами и камерами по низкой цене. Все эти двойные и тройные камеры, анимация какашек, попытка подменить собой компьютер (в который раз неудачная), голосовые помощники-идиоты, нейросети на страже плохого перевода с русского на английский и прочие бесполезные рекламные выкидыши.



HTC U11 Eyes

U11 Eyes интересен тем, что это версия «Lite/Mini/как_угодно_ещё» на базе флагманского U11+. С одной, но супер-качественной тыловой камерой, с классным новомодным дисплеем 18:9, но в разрешении Full HD+ вместо Quad HD. С водозащитой, но без фанатизма (IP67 вместо IP68 во флагмане) и моно-динамиком для рингтонов взамен стерео. Много чего в нём нет и совершенно не понятно, сколько за такой мобильник попросят продавцы в России, но за рубежом классный «безрамочный» камерафон с водозащитой обойдётся примерно в 28 тысяч рублей! По качеству съёмки + дисплея + водозащите даже сравнимые по цене китайские флагманы не предлагают ничего настолько же крутого.

Но дело в том, что U11 Eyes не флагман. И процессор в нём не флагманский, а очень старый, хоть и средний по мощности. Не от хорошей жизни, а потому, что «А упала, Б пропала» — MediaTek поднял лапки кверху и сказал «мы будем делать только маломощные процессоры для китайщины и прочих малоимущих», а Qualcomm на этой почве задрал цены на средние по скорости работы процессоры настолько, что все они есть только «на бумаге», а в смартфоны их почти никто не ставит. Xiaomi Mi Note 3 – исключение, которое подтверждает правило.

В итоге хороший по всем характеристикам HTC довольствуется процессором, который ещё два года назад ставили в «ухудшенные» версии дорогих смартфонов (LG G5 SE, например), чтобы россияне и прочие латиносы со своей рухнувшей экономикой могли причаститься к прекрасному и купить флагман по сниженной цене. Расплачиваться за это приходилось излишним нагревом корпуса и наблюдать, как процессор с излишним рвением поедает заряд аккумулятора даже без особых нагрузок. Зато с мощностью всё было в порядке — в 2016 году скорость работы уровня Samsung Galaxy S6 была ого-го! В 2018 году, даже с учётом застоя в дешёвых процессорах, U11 Eyes можно считать быстрым только с натяжкой.

Правда, новый HTC всё же быстрее адски дорогих «задохликов» наподобие Samsung Galaxy A8 (2018), да и в сравнении с Meizu Pro 7 или ASUS ZenFone 4 ZE554KL с почти такой же начинкой (но мене качественными камерами) дорогим его не назовёшь. Сейчас покупать HTC U11 Eyes на «сером» рынке станут только фотоэнтузиасты, но недалёк тот час, когда эти ваши Самсунги S7 edge, Ванплюсы 5T и Хуавеи P10 по низкой цене закончатся, и тогда средний по всем характеристикам HTC станет самым дешёвым способом получить флагманскую камеру при хороших остальных характеристиках.

Чем интересен Очень удачно упрощённая и удешевлённая версия флагмана 2017 года. Главные преимущества Тыловая камера, как у лучших смартфонов 2017 по качеству съёмки Ёмкий аккумулятор Водозащита Сдвоенная фронтальная камера для замыленного фона на селфи Вытянутый дисплей 18:9 Цена Тайвань: $405 (~28 тысяч рублей) Покупать или не покупать Смартфонщик не спешит – смартфонщик понимает, что цены упадут, и вот тогда пора. Если не нужны строго «водозащита + крутая камера + вытянутый дисплей» в одном флаконе, сейчас выгоднее покупать Honor View 10, Huawei P10 или OnePlus 5T. Если нужно всё и сразу – покупкой HTC U11 Eyes останетесь довольны. Характеристики HTC U11 Eyes

Nokia 6 (2018)

Предлагаю сделать лозунгом компании Nokia фразу «ничего, могло быть и хуже». Потому что такими словами любят оправдываться покупатели новых «Нокий на Андроиде», и эта же мысль приходит на ум, когда выполняешь свою работу обзорщика и тестируешь финско-китайские мобильники.

Ещё как могло — у дельцов, которые прикупили права на марку Nokia, могли получиться уродливые поделки уровня российских BQ или DEXP. Или какая-нибудь «глючная» дрянь наподобие смартфонов Acer. Но обошлось, и мы получили средние по качеству китайфоны без дизайна, зато с быстрым обновлением «чистого Android», что неплохо.



Nokia 6 2018

И медленным обновлением самих смартфонов. Потому что новая Nokia 6 повторяет старую почти во всём: тот же самый корпус (только сканер отпечатков перенесли с передней части на заднюю), тот же аккумулятор, то же самое количество внутренней памяти, аналогичный экран, одинаковые камеры. Даже Android внутри изначально будет такой же, как у предшественника.

Зато новый процессор (Snapdragon 630 — уже не совсем ширпотреб, как в старой модели), разъём USB-C вместо древнего micro-USB для подзарядки и немного развлекательных «свистелок» в прошивке. Из последних пригодится «фокусировка микрофонов» Nokia OZO и «селфи с двух сторон одновременно», которое в HMD-Nokia называют «бози» (bothie). Что обо всё этом сказать? Могло быть и хуже.

Чем интересен Быстрый и относительно дешёвый смартфон с «Android без излишеств» Главные преимущества Экономичный и проворный процессор Матовый пластик и алюминий в корпусе Всегда актуальные и быстрые прошивки Съёмка фото и видео на две камеры одновременно иногда пригождается Много памяти (4/32 или 4/64 Гбайт) Цена Китай: от $230 (~13 тысяч рублей) Покупать или не покупать В амплуа смартфона для молодёжи и прочих любителей ставить приложения сотнями — то, что надо. Но в Китае за эти деньги можно заказать гораздо более крутой Huawei nova, а в России Nokia, скорей всего, накрутит цены до уровня Samsung J7 (2017), в сравнении с которым у неё хуже всё, кроме процессора. Характеристики Nokia 6 (2018)

Lenovo K320t

Леново – это такой «живой мертвец» среди производителей смартфонов. В отличие от живого, но плохо пахнущего Archos или вполне успешно разлагающегося LeEco, Lenovo находится в пограничном состоянии – китайцы вроде бы давно заявили, мол, «мы купили Моторолу – вот пусть они и делают смартфоны, а у нас это плохо получается и больше пытаться не будем». Но вы же помните, из чего же сделаны наши капиталисты? Вот и Lenovo не могут отказать себе в удовольствии иногда продавать хлам под раскрученной этикеткой жителям Индии или каким-нибудь падким на громкие имена папуасам.



Lenovo K320t

K320t – как раз такой случай. Китайцы взяли за основу процессор Spreadtrum, который был металлоломом даже по меркам 2013 года, добавили к нему настолько же помойного качества камеры и обернули всё это красивым (на бумаге) «фантиком» из вытянутого дисплея и металлического корпуса со сканером отпечатков. Единственное, что в этом смартфоне качественное и в достаточном количестве — аккумулятор (3000 мАч) и память (3/32 Гбайт). В остальном же — перед вами хлам по цене намного более качественного и быстрого Xiaomi Redmi 5.

Чем интересен Новая модель Lenovo — производителя, который якобы уже год как не выпускает смартфоны. Главные преимущества Много памяти Солидный аккумулятор Цена Китая: $150 (~8,5 тысяч рублей) Покупать или не покупать За такую медлительную дрянь отдавать 8,5 тысяч рублей — ни в коем случае! Купите лучше Xiaomi Redmi 5 Plus, если хотите качественный смартфон. А если хотите металлолом с дисплеем 18:9 — Leagoo M9 вам в руки за вдвое меньшую сумму. Характеристики Lenovo K320t

LG Tribute Dynasty

Ещё один бестолковый смартфон для всех любителей пустословить фразами «в 2018 году можно покупать любой мобильник — они все неплохие!». Не настолько ужасный, как Леново выше по тексту, но настолько «не роскошь, а калькулятор для запуска WhatsApp», что и даром не нужен.

Маломощный процессор MediaTek (правда, восьмиядерный, MT6750), маленький аккумулятор ёмкостью 2500 мАч (при 5” HD дисплея), «какие-нибудь, лишь бы были» камеры сзади и спереди, пластиковый корпус и 2/16 Гбайт памяти. Продавать это чудо будут за $100, но только в США — в салонах сотовых операторов, как вариант для тех, у кого нет денег на Айфон со скидкой и тарифом, а какая-нибудь «звонилка» нужна.



LG Tribute Dynasty

Наверное, за 5600 рублей такой мобильник был бы популярен и в России, но россияне покупают смартфоны LG примерно в 5 раз реже, чем американцы — нет ничего удивительного в том, что янки в приоритете для Life is Good. Если же вам очень, очень хочется купить настолько же плохой смартфон LG как можно дешевле, придётся доплатить 1700 рублей, чтобы влипнуть в бестолковый LG K10 по самые яй полтора его гигабайта оперативной памяти.

Чем интересен LG, очень дёшево, с современным Андроидом 7.0 Главные преимущества Восемь ядер в процессоре Вполне работоспособный объём памяти 2/16 Гбайт Цена ниже, чем у китайских бюджетных смартфонов Цена США: $100 (~5,6 тысяч рублей) Покупать или не покупать В России вам не светит смартфон с таким набором характеристик всего за 5 тысяч. Зато за 6,5 тысяч можно заказать из Китая уже не пародию на смартфон, а хорошую модель — LeEco Cool1 или Xiaomi Redmi 4X, например. Характеристики LG Tribute Dynasty