Смартфон-флагман за полцены. Быстрый обзор Honor 10

Мы все ненавидим ситуации, когда нам пытаются продать одно и то же под разными этикетками и по разной цене. Но именно благодаря таким трюкам Huawei со своей «дочкой» Honor делают крутые смартфоны дешевле. И мы протестировали доказательство этому — модель с флагманским процессором, крутыми камерами и красивым корпусом всего за 27 тысяч рублей.

Помните, как в Послании к Римлянам? «Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой – для низкого?». Так вот – не властен ли Huawei над комплектующими, чтобы из тех же процессоров, экранов и камер сделать один смартфон для зажиточных покупателей, а другой – для народа? Властен, и уже давно так делает!

Флагманы Honor отличаются от флагманов Huawei примерно так же, как автомобили Skoda от автомобилей Volkswagen – модели на одной и той же платформе наряжают по-разному, но Volkswagen и Huawei стоят выше по иерархии и поэтому укомплектованы более круто. При этом, как и в случае с автомобилями, удешевленные Honor и Skoda зачастую оказываются более выгодной покупкой, чем модели старших брендов, которым покупатели ещё и доплачивают за «престижную этикетку».

В разновидностях моделей Huawei и Honor сам чёрт ногу сломит, поэтому остановимся на главном: в Huawei флагманы – это P-серия (P9/P10/P20) и Mate-серия (Mate 8/Mate 9/Mate 10). Флагманы Honor – «номерные» модели без дополнительных букв (Honor 8/Honor 9/Honor 10) и V-серия (Honor V8/Honor V9 и Honor V10). В «номерных», чем больше цифра, тем круче смартфон, в V-серии аналогично, хотя маркетологи любят пудрить мозги и переименовывать Honor V9 в Honor 8 Pro, а Honor V10 в Honor View 10.

И, если раньше Honor 8 получали путём упрощения Huawei P9, а Honor 9 – ухудшенным Huawei P10 глубоким тюнингом Honor 8, то десятый Honor сконструировали из нескольких абсолютно разных смартфонов концерна Huawei-Honor. И прежде, чем зубоскалить на тему «китайцы слепили Франкенштейна из остатков запчастей в своих подвалах!», примите к сведению, что этот смартфон в заткнёт за пояс и Apple iPhone 6s, и Samsung Galaxy A8, не говоря уже о менее именитых моделях. И вот почему:

Как iPhone X, только красивый

Если вы когда-нибудь списывали у одноклассников в школе сочинения по литературе, вы понимаете, как важно передать в тексте то, что уже «родили» до тебя, но «завернуть» это в такие фразы, чтобы казалось, будто ты додумался до всех этих мыслей после того, как сам прочитал книгу. Примерно таким же «творческим списыванием» сейчас занимаются почти все производители смартфонов. Раньше списывали у Samsung, но оказалось, что учительница больше любит отличника Айфонова, поэтому не удивляйтесь тому, что все плодят мобильники с вырезом в верхней части экрана.



Honor 10 впечатляет в любом цвете. Кроме чёрного

И всё же Huawei Honor разбавил сочинение Apple своим словарным запасом, который использовал в текстах о предыдущих книгах. С одной стороны, перед нами «китайский Айфон», а с другой – сканер отпечатков в нижней части экрана (спрятан под защитным стеклом на чёрной панели), горизонтальная «двустволка» камеры и игра света на задней крышке, как это было ещё в Honor 8 два года назад. Скрывать «чёлку» дисплея можно так же, как и в Huawei P20 Pro, только смысла в этом нет, потому что IPS-дисплей не умеет маскироваться под чёрную стеклянную панель и свечение чёрной полосы вокруг выреза в экране будет бросаться в глаза.

В итоге получился не хромированный слиток с «грыжей» от камер, каким выглядит вживую iPhone X. Получился смартфон с настолько «играющим цветом» корпусом, что ты таращишься на человека, который разговаривает по Honor 10 не потому, что он говорит что-то интересное, а потому, что он проходит мимо, и за это время задняя крышка мобильника трижды перекрашивается в новые оттенки. И, хоть я всей душой за угловатую суровую внешность Nokia 7 Plus, переливающийся на свету, как драгоценный камень, Honor 10 выглядит ничуть не хуже. А в сравнении с тусклым «тюленем» Sony Xperia XZ2 или «никаким» LG G7 – вообще шедевр. Всего расцветок у смартфона 4, но в России будут продавать только чёрный (самый тоскливый и маркий), серебристый и синий Honor 10. Вариант в зелёной расцветке – «люкс исполнение» с 6/128 Гбайт, которое приедет в российскую официальную розницу «когда-нибудь потом», а до тех пор – 4/64 или 4/128 Гбайт. Энтузиасты «мощности много не бывает!» уже ропщут и кидают в сторону Huawei тухлые помидоры.



Дизайн задней крышки, конечно, впечатляет. Хотя стеклянной на ощупь она не ощущается

Красивейшая задняя крышка в действительности сделана не из стекла, а ударостойкого сплава, под которым 15 слоёв плёнки с нанопокрытием (которая и выдаёт узоры диковинные). С одной стороны, это хорошо – если уроните смартфон, он не разобьётся «в кашу», а получит потёртость или, в крайнем случае, небольшую трещину. С другой – то, что крышка наполовину стеклянная, наполовину пластиковая, ощущаешь тактильно. И, если постучать монеткой по корпусу, он вам аукнется пластиковым звуком без какого-либо стеклянного «дзынь-дзынь».

Зато металлические боковины очень удобные – не такие выпуклые, как во флагманском Huawei P20 Pro, поэтому смартфон выглядит подтянутым и компактным. Да что там «выглядит», он такой и есть – по габаритам почти копия Samsung Galaxy S8/S9 с такой же диагональю дисплея. Только в Самсунге сканер сзади, а Huawei вместил 5.8 дюймов и ультразвуковой сканер отпечатков (распознаёт отпечатки, даже если касаться его мокрыми пальцами) на лицевой панели при такой же высоте корпуса.



ИК-порт на верхней грани Honor 10

На радость трудящимся Huawei оставили в корпусе отдельный разъём для наушников. А вот слота для карт памяти в смартфоне нет – китайцы в ответ на претензии хлопают глазами и говорят «разве 128 Гбайт вам недостаточно?». Ну, знаете ли, мне было бы «достаточно» дисплея 18:9 без выреза, поэтому давайте не будем разыгрывать демократию и учёт «народного мнения».



Разъём для наушников отдельно от разъёма для зарядки! А вот слот microSD ампутировали

Зато в Honor 10 большой аккумулятор! Там, где Samsung вместил 3000 мАч в S9, хуавеевцы предлагают 3400 мАч. Но на этом «прелести» в конструкции корпуса заканчиваются – водозащиты нет, стереодинамиков нет (хотя моно-динамик играет не хуже, чем в Galaxy S8 и даже лучше, чем в Huawei P20). На то это и Honor, а не Huawei.

Дисплей тоже не AMOLED/OLED, а всего лишь IPS. В принципе, с учётом цены – ноу проблэм и ноу криминалити, но субъективно по уровню яркости (и цветопередаче, но её можно привести в норму в настройках дисплея) Honor не дотягивает до матрицы в ASUS ZenFone 5 ZE620KL. Простой Full HD-дисплей смартфона среднего класса, только теперь банановый с вырезом и новыми пропорциями.

Классные камеры с очень умной «автоматикой»

Huawei – самые крутые производители китайских смартфонов по фоточасти. Настолько крутые, что флагманский Huawei P20 фотографирует лучше, чем Apple iPhone X, Samsung Galaxy S9 или любой другой смартфон, когда-либо созданный. Поэтому главное, чем Honor 10 будет «давить» конкурентов, – качество камер.

Китайцы не сознаются, но есть подозрение, что основная камера с разрешением 16 Мп в Honor 10 такая же, как в прошлогоднем флагмане Honor View 10. А это значит, что ей под силу снимать вот настолько красивые фотографии без вашего вмешательства в настройки.



Камера Honor 10 умеет подбирать настройки в авто-режиме на любой случай жизни

Потому что настройки смартфон крутит автоматически. И не по классическим критериям «навёл резкость, снизил экспозицию/яркость, если кадр светлый, и снял фото), а на любой случай жизни. В процессоре Honor 10 есть отдельный чип, который, как бабушка «на районе», всё знает. Камера показывает ему изображение и говорит «а подскажи мне, чего это я собираюсь фотографировать?».

А чип ей и отвечает: «Дык, милмоя, котика же. Сделай ему усы и шерсть более чёткими, чтоб смотрелось хорошо», или «Транспорт ты фотографируешь, делай фото как можно проворнее, чтобы машину не размазало в кадре». И так далее – у смартфона есть 22 настройки для разных случаев съёмки и он их оперативно применяет. Впрочем, любители крутить настройки камеры вручную, могут эту автоматику отключить.



Фото на тыловую камеру Honor 10

В отличие от всех выпущенных ранее моделей Huawei/Honor (да и смартфонов конкурентов тоже), камеры Honor 10 умеют не только подставлять отдельные настройки, но и «разбирать на ингредиенты» каждую фотографию программно, чтобы отдельно «подкрутить» бледное небо до нормального голубого цвета, сделать лужайку зелёной, какой ей полагается быть, и после всех этих действий не перекрасить случайным образом Вас на фото, если вы там тоже присутствуете. И даже выравнивать уровень горизонта автоматически, если вас угораздило сделать «кривой» кадр, камера тоже умеет.



Фото на тыловую камеру Honor 10



Фото на тыловую камеру Honor 10



Фото на тыловую камеру Honor 10

Фото на тыловую камеру Honor 10

Фронтальная камера в Honor 10 перекочевала из Huawei P20/P20 Pro – она неплохая, но в Galaxy S8/S9/Note8 селфи получаются лучше. Вспомогательная тыловая камера на 24 Мп – по всей видимости, абсолютно новая. Задачи у неё прежние – помогать базовой тыловой камере фотографировать чуть лучше, городить размытие фона, снимать «духовно богатые» чёрно-белые фото и обеспечивать двукратное приближение (зум) без потерь в качестве.



Фото на фронтальную камеру Honor 10



Фото на фронтальную камеру Honor 10

Как говорил русский мудрец, «Ваши ожидания – это ваши проблемы», но отметить недостатки камер Honor 10 тоже нужно. Во-первых, оптическую стабилизацию снова «не завезли», чтобы Honor случайным образом не догнал Huawei P20 по качеству съёмки. Во-вторых, каких-то сверхспособностей в ночной съёмке фото, рекордном зуме без потерь качества или «замедленной» (сверхбыстрой) съёмки при 960 кадрах в секунду (пока только 120 к/с при 1920x1080, после обновления прошивки обещают 480 к/с при 1920x1080) у смартфона нет. Даже видео, как и все другие Huawei, этот Honor 10 снимает «нормально», а не круто. Просто «гражданская» модель без особых наворотов – это отчасти хорошо, потому что за «приколы» в смартфонах всегда приходится доплачивать.

Настройки камеры в Honor 10

Достаточно мощный, чтобы не задумываться о мощности

Скажу честно, я не знаю, как относиться к флагманскому китайскому процессору Huawei, Kirin 970. С одной стороны, прорыва не случилось и по «сухой» мощности он ближе к прошлогоднему Snapdragon 835, чем к современным Samsung Exynos 9810 или Qualcomm Snapdragon 845.

С другой – китайцы «опередили время» со своим стоящим отдельно от ядер нейрочипом, который занимается ускорением Android, подбором настроек для фото и вообще «работает завхозом» в смартфоне. За счёт этого чипа смартфоны Huawei с Android 8 и Kirin 970 на борту уже сейчас работают быстрее, чем флагманы Samsung и Sony – как теперь жаловаться на недостаток быстродействия процессора?

Android 8.1 в Honor 10

Понятное дело, что хитрые китайцы просто не ставят в смартфоны дисплеи с Quad HD или 4K-разрешениями, которые Kirin будет тянуть с трудом. Но факт остаётся фактом – по скорости работы у флагманских Huawei и Honor всё в порядке, и Honor 10 не исключение.

Растекаться по тексту рассказом о дополнительных функциях Honor 10 особого смысла нет – просто знайте, что всё в нём, как у людей современных конкурентов: разблокировка сканированием лица, портреты со «сценическим светом», как у iPhone 8/iPhone X, сохранение фото в RAW-формат для более удобного «фотошопинга» с компьютера, и так далее. Можно даже по-быстрому объединить несколько смартфонов Honor 10/Honor V10 с один «музыкальный центр» и заставить их играть одну мелодию, если они будут подключены к единой Wi-Fi-сети. Есть даже новая возможность запускать игры без разблокировки дисплея (хороший вариант для того, чтобы не разблокировать смартфон полностью, если нужно дать его поиграть ребёнку). Словом, никакой «бедности ради бедности» и искусственных ограничений в прошивке доступных смартфонов в сравнении с флагманами Huawei не городит.

Красивому смартфону – красивые фотографии

Согласен, что сравнения с Galaxy S9 или iPhone X сквозь весь текст – это слишком громко и пафосно, но давайте «танцевать от цены». С 30 тысяч рублей на руках, вам не светит купить флагманский смартфон в официальной рознице РФ. В лучшем случае вы найдёте в продаже флагманы двухлетней давности, такие как HTC U Ultra или Samsung Galaxy S7 – они будут примерно так же хороши по качеству камер, но по быстродействию и автономности окажутся хуже.

Среди современных смартфонов выбор будет ещё хуже – самые качественные новые модели до 30 тысяч рублей, ASUS ZenFone 5 или Nokia 7 Plus, заведомо хуже по быстродействию и качеству камер. Конечно, в ASUS круче дисплей и больше функций в прошивке, но «погоды это не делает». А уж остальные модели с неадекватной ценой (Samsung Galaxy A8 2018, Nokia 8, Sony Xperia XA2 Ultra) новый Honor «порвёт» настолько, что в деталях рассказывать не хочется – «уберите от экрана детей».

С другой стороны, Honor 9 на первых показах тоже выглядел «конфеткой» и Huawei P10 со скидкой и «для народа», а на деле оказался не так уж революционно крут. Поэтому ждём Honor 10 на подробный обзор и уж тогда делаем выводы, действительно ли он лучший среди себе подобных. А пока советуем обратить на него внимание, если вы покупаете модель до 30 тысяч рублей – свою цену Honor 10 более чем оправдывает. Хороших вам смартфонов!

Honor 10 (COL-39) Операционная система Android 8.1 Oreo Экран 5,84”, 2280x1080 (19:9), IPS, 432 ppi Процессор HiSilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A73 2,36 ГГц), 10 nm FinFET+ Графика Mali-G72 MP12 Оперативная память 4/6 Гбайт (в России - пока только 4 Гбайт) Постоянная память 64/128 Гбайт Связь 4G (LTE Cat.13), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, ИК-порт, NFC Камеры тыловая: 16 Мп, с автофокусом, диафрагма f/1.8, съёмка видео 3840x2160, сенсор, дополнительная: 24 Мп, монохромная, без автофокуса, диафрагма f/1.8 фронтальная: 24 Мп, без автофокуса, диафрагма f/2.0 Аккумулятор 3400 мАч, несъемный Размеры 149.6x71.2x7.7 мм Масса 153 г Цена на момент публикации 27/30 тысяч рублей