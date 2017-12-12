Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X

7.8 /10 Оценка по версии Ferra

Honor 7X Плюсы Низкая, по меркам «безрамочных» моделей, цена

Много внутренней и оперативной памяти

Тонкий, лёгкий и прочный корпус

Хорошая скорость работы в приложениях

Хорошие снимки днём, удобное управление съёмкой

Качественная запись видео Минусы Автономность — на «четвёрку с минусом»

Долго заряжается от розетки

Нет NFC (Android Pay) и поддержки Wi-Fi 5 ГГц (в густонаселенных многоэтажках интернет «летать» не будет)

Плохо фотографирует вечером и ночью

В феврале новомодным смартфонам с вытянутым экраном стукнет год, а выбор по-прежнему околонулевой. Среди флагманов «с вас тысяча баксов» и уродливых развалин-пародий на Samsung все сидят и ждут, пока «китайский премиум» родит хорошие и недорогие безрамочные мобильники. Так вот, вы дождались.

Оглавление

Китайский смартфонопром — птица гордая: пока не убедится, что новшество в iPhone или корейских/тайваньских флагманах хорошо покупают, — не полетит воплощать эти же функции в своих моделях. Мол, давайте сначала вы погуляете по минному полю, а мы посмотрим и запишем.

Сначала смотрели на то, как Apple своими силами раздула моду на сканер отпечатков пальцев в iPhone 5s (2012 г.), убедились, что дело верное, и воплотили сканеры у себя. Затем наблюдали, как корейцы валяют дурака и гнут экраны в мобильниках на разный лад. Убедились, что в народ новшество «не пошло», и почти не стали подхватывать инициативу. И вот теперь, когда зимой прошлого года LG и Samsung рекламными бюджетами и «поклейкой экранов» раскрутили вытянутые дисплеи формата 18:9, китайцы поглядели на эту картину, решили, что верной дорогой идут товарищи, и присоединились к новым веяниям.

Присоединились, правда, с запозданием, потому что привыкли срисовывать новшества у iPhone, а в нём до осени 2017 года никакой безрамочностью не пахло. Но LG G6 народу понравился, а Samsung Galaxy S8 разлетелся огромными тиражами (потому что после взрывоопасного Galaxy Note7 очень долго не было новинок). Наконец, вялая реакция общественности на флагманы с обычными рамками побудила китайцев начать проектировать смартфоны «как у вот этих вот». С учётом того, что сдвоенные камеры современного образца в смартфонах конкуренты «слизали» у Huawei P9, создатели смартфонов сообразили отличную методику обмена инновациями.



Honor 7X

Сначала на сцену выбежали пионеры безрамочных смартфонов, Xiaomi, с Mi Mix 2 и невероятными историями. Дескать, в прошлом году мы выпустили широкий смартфон без рамок по чистой случайности (узурпатор Google не разрешил напяливать Android на дисплей 18:9), а изначально мечтали сделать модель с таким экраном, как у Samsung. Покупайте, граждане, наш новый «Ми Микс» с флагманским процессором и ущербными камерами за 35 тысяч рублей.

Затем понимание того, что если не срежешь рамки сверху и снизу экрана, то не будут покупать флагман, пришло к Huawei и OnePlus. Но «Ванплюс» просто переиздал свой флагман в корпусе с растянутым экраном, а Huawei осенью «родили» смартфон с одной из лучших камер в мире, поэтому свой «прогул» компенсировали.

Но дорогое новшество перестало быть дорогим, LG уже «рубит капусту» на бюджетном Q6 с вытянутым экраном, и «Самсунг» собирается перевооружить новыми экранами свою A-серию. При этом «криворукие» китайские производители (прости Господи, Bluboo, Umidigi и прочие Ulefone) уже давно хорошо зарабатывают на продаже моделей класса «мы тут собрали из отходов производства и скотча смартфон с экраном без рамок!», и пора бы уже начать реагировать.

Но 2017 год заканчивается, а классных китайских нефлагманских безрамочников толком не появилось. Есть только неадекватно дорогой Oppo F5, дешёвый ASUS ZenFone Max Plus с «мусорной» начинкой, а также дешёвый-классный, но дефицитный Xiaomi Redmi 5 Plus, который даже в Китае пока можно заказать только «на потом», а не купить с доставкой в ближайшие дни.

И есть двойня Huawei Nova 2i/Honor 7X с почти одинаковой начинкой, но разной ценой. Из этих моделей Honor обойдётся вам дешевле, поэтому его и будем препарировать. Как с точки зрения крутизны по меркам «полноэкранных» (так сейчас называют «безрамочные, но не совсем» мобильники) моделей, так и недорогих смартфонов в целом.

Характеристики

Honor 7X Операционная система Android 7.1 Nougat Экран 5,93”, 2160x1080 (18:9), IPS, 407 ppi Процессор HiSilicon Kirin 659, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x Cortex-A53 2,36 ГГц) Графика Mali-T830 MP2 Оперативная память 4 ГБ Постоянная память 64 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры тыловая: 16 Мп, автофокус, съёмка видео 1920x1080, 1/2.9”, размер пикселя 1,25 мкм

дополнительная: 2 Мп

фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 3340 мАч, несъемный Размеры 156,5x75,3x7,6 мм Масса 165 г Цена на момент публикации 18 тысяч рублей (официальная розница)

13,5 тысяч рублей («серый» рынок, 4/32 ГБ)

Дизайн и управление

Honor — это, если вы не знали, такая «дочка» Huawei. Наподобие Skoda под крылом Volkswagen, если сравнивать с автопромом, или Garnier в составе L’Oréal, если на примере косметики будет понятнее. «Народные» смартфоны без пафоса и попыток рваться в «люкс», в отличие от родительской марки.

Чем больше цифра в названии модели — тем лучше смартфон. В бардаке из названий случаются и исключения (Honor 5X лучше, чем Honor 6C), но не морочьте себе голову и запоминайте, как есть.

Технически смартфоны близки к более дорогим Huawei до степени смешения, но всегда хоть немного, но упрощённые, чтобы быть дешевле своих собратьев. В сравнении с Nova 2i наш Honor, к примеру, лишился сдвоенной селфи-камеры. Невелика потеря.



С первого взгляда даже не замечаешь, что этот Huawei получил вытянутый экран

Китайцы считают стеклянный корпус в смартфоне особенным шиком, поэтому его получают только старшие Honor (Honor 8 Lite, Honor 8, Honor 9), а более доступные модели довольствуются «люминием». Из этого правила есть только одно исключение — флагманские «круче некуда» Honor V8/V9 и V10 с металлической задней крышки. Герой нашего обзора — это как раз дизайн нового Honor V10 (View 10) за вдвое меньшие деньги.



На синем корпусе не так заметны отпечатки, а ещё в такой расцветке Honor 7X выглядит дороже, чем он есть на самом деле

Эпоха шершавой «серебрянки» в корпусах смартфонов отходит в прошлое, поэтому Honor 7X, даром что металлический, матовый и очень гладкий на ощупь. В сравнении со старым подходом, когда металлический корпус смартфонов казался натёртым песочком, наш герой куда приятнее тактильно. Но отпечатки пальцев на крышке видны всегда — как на бутылке дорогого вина или клавиатуре вашего чёрного пластикового ноутбука. Так себе картина, поэтому, как и в случае с Honor V10, лучше выбирать корпус синего цвета — он ближе к оттенку гоночных BMW и не похож на «Голубую луну» творчества Бориса Моисеева, так что подойдёт всем.

Прочный, тонкий и очень маркий металлический корпус

И даже с размерами у Honor 7X всё в порядке — воображение представляет 6 дюймов дисплея здоровенным полотном, но не забывайте, что речь идёт о смартфоне с пропорциями экрана 18:9, то есть, «колбаской». Поэтому ваш iPhone 7 Plus/8 Plus со своими 5,5 дюймами окажется крупнее. Да и вообще, Honor 7X габаритами равен типичному 5,5-дюймовому мобильнику прошлых лет. Из-за пухлых боковых граней он кажется толще, чем есть на самом деле, но удерживать его в руке удобно, и диагональ экрана идеальная — свыше 6 дюймов на дисплеях 18:9 уже заставляют «бегать» кистью руки туда-сюда по корпусу, чтобы нажимать пункты меню в углу дисплея.



6-дюймовый Honor 7X по размерам почти такой же, как 5,5-дюймовый Xiaomi Mi A1

«Хромированная» надпись Honor и изогнутое стекло на лицевой панели — это красиво, а вот о торчащих глазищах сдвоенной камеры на задней панели такого уже не скажешь. И немного огорчает доисторический micro-USB вместо двустороннего USB-C для зарядки — в модном корпусе уже не хочется видеть разъём для зарядки 10-летней давности. Зато металлическая задняя панель = металлическая задняя панель, и никаких пластиковых вставок сверху и снизу, как любят делать некоторые производители-скупердяи.



С такого ракурса даже фанаты Huawei не сразу поймут, какая модель перед ними

Экран и звук

Если позабыть о бредовых идеях того, зачем нам может понадобиться дисплей с пропорциями 18:9 (наподобие «вот теперь будете две фотографии рядом ставить и листать»), то дополнительное место для текста или меньший «жор экрана» экранной клавиатурой, когда вы печатаете сообщение, уже плюсы.

Заниматься словоблудием о качестве дисплея Honor 7X очень скучно — всё как у людей приличных смартфонов-конкурентов, даже олеофобное покрытие нанести не «забыли» (а такой экономией на спичках Honor часто грешит). Иными словами, дисплей немного лучше, чем в вашем Xiaomi Redmi Note 4, намного лучше, чем в Meizu M5 Note/M6 Note, немного хуже, чем в Samsung Galaxy J7 (2017) и примерно то же самое, что в Xiaomi Mi A1, только без такого огромного запаса яркости. Здесь яркости хватает на любую погоду, кроме самой солнечной летом — в редких случаях придётся прикрывать экран ладонью, чтобы разглядеть на пляже информацию под лучами солнца. Чаще всего проблем не будет, потому что автоматика «натягивает» контрастность искусственным способом (отсюда и «адские» 1800:1 в дисплее бюджетного смартфона), чтобы читаемость всегда была на уровне.

Характеристики дисплея Honor 7X Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 450/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1800:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 91% DeltaE (меньше = лучше) 4,5 Гамма (идеальная — 2,2) 2,1 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7500 K

В сравнении с остальными «дешёвыми безрамочниками» дисплей Honor 7X смотрится середнячком — в LG Q6, например, матрица чуть менее яркая (светимости совсем впритык для летнего сезона) и цвета перенасыщены, тогда как в Honor «не досыпали» зелёных оттенков при остальных почти эталонных цветах. В ASUS ZenFone Max Plus беда-кручинушка с контрастностью — «докручивать» автоматически тайваньцы её не стали, поэтому в сравнении с Honor 7X дисплей безрамочного бюджетного Асуса выглядит так, будто в нём чуточку «сел кинескоп». Что там будет в Xiaomi Redmi 5 Plus — леший его знает, потому как смартфон пока никто не крутил в руках. Но я бы на вашем месте не надеялся, что матрица в каком-либо Redmi будет круче, чем в недавнем Mi A1 (а он стоит на уровень выше). Буду рад ошибаться.

Вытянутый 18:9 экран настроен не шедеврально, но хорошо

И вообще, похвально уже то, что Huawei учитывает критику обзорщиков и прочих технически озабоченных личностей, и в новых моделях старается избегать ошибок, которые допускал в прежних смартфонах. Если вы посмотрите, как китайские кулибины изуродовали цветопередачу в Honor 9 и сравните её с новым Honor 7X, вы увидите, что этим товарищам понемногу пересаживают руки из «труднодоступных мест» на плечи. А в настройках флагманов (Honor V10, Huawei Mate 10 Pro) теперь можно даже выбрать цветовой профиль с фотографически точными цветами.

С патологически «хромым» качеством звука Huawei тоже пытаются что-то поделать, и на примере осточертевшего Kirin 65x со времён Honor 5C прогресс заметен. Хуавеевцы до сих пор не очень понимают, чего от них хотят, но прикрутили в прошивку эквалайзер Huawei Histen, чтобы чёртовы аудиофилы перестали роптать и накрутили себе крутилки до полного удовлетворения.

Аудиоплеер и настройки звука в Honor 7X

Шедевральным звук в бюджетных Хуавеях-Хонорах не стал, но смартфоны под управлением чипов MediaTek MT6750/6753/Helio P10/P20 звучат хуже, а это уже добрый знак.

Причём достигается это именно при помощи «софта» — с отключенным Histen наш Honor 7X играет грязно, с металлическим звонок перкуссии, будто вы крутите в наушниках какой-нибудь многократно сконвертированный и изуродованный аудиотрек из «В Контакте». А с эквалайзером объём перестаёт быть «жиденьким» и становится вровень с таковым у Snapdragon 435/625/630. Бас наваливает настолько интенсивно, что хочется его даже чуточку приглушить (хотя «пацаны» скажут: «Ну, ты чего? Хорошо качает же!»). А функция «3D-аудио» действительно немного улучшает объёмное звучание, но только если это предустановка «близкое 3D-аудио». Иначе — унитазные спецэффекты объёма или концертное эхо, за которым толком ничего не слышно.

Слушать музыку в Honor 7X приятно... до тех пор, пока не купите большие качественные наушники

Править 10-полосный эквалайзер вручную тоже можно, но особого смысла нет — с ретушированием грязно свистящих высоких частот Histen справляется и в авто-режиме. А попытки изменить звук до неузнаваемости мало к чему приведут — стоит добавить бас, как проваливается общая громкость (а её и так не очень много, если вас угораздит подключить наушники с высоким сопротивлением), добавляешь чёткости — слышишь дефекты дешёвого аудиотракта. А в хороших «мониторниках» (наушники формата «сбитый лётчик») их слышишь всегда. В общем, в «затычках» смартфон звучит неплохо, в крупногабаритных наушниках — когда как, зависит от крутизны наушников и качества аудиозаписей. Ничего криминального, если мы говорим о недорогих смартфонах, но аудиофилам явно не по адресу, и даже «полу-аудиофилам» будет проще заставить хорошо звучать Xiaomi Redmi Note 4X или Samsung Galaxy J7 (2017), чем Honor 7X. А всем остальным звук в наушниках будет казаться «нормальным», потому что он такой и есть.

Динамик громкой связи в Honor 7X не радует — мало того, что запас громкости средний (не ставьте на рингтон старые песни, есть риск не расслышать вызов), так ещё и качество такое, будто пачку наушников кинули в жестяную банку из-под кильки в томатном соусе. Писклявое заунывное нечто, после которого динамик Xiaomi Redmi 4A кажется настроенным специалистами по звучанию компонентом.

Железо

Как мы все знаем, если уж взялся за импортозамещение — входишь во вкус и не можешь остановиться. Вот и Huawei, который научился сам конструировать себе процессоры (как Samsung и Apple), а не покупать их «у дяди» (как поступают все остальные конкуренты), выкручивается, как может. Иногда китайцы делают это очень удачно и выпускают очень быстрые смартфоны за бесценок — см. Honor 8 или Honor 4C Pro на момент их выхода. Или создают самый процессор в «межсезонье», под Новый год (см. Huawei Mate 8, Mate 9). Или первыми выпускают бюджетный смартфон, которому нет аналогов по мощности за свои деньги (см. Honor 5C).

Но прелесть покупки процессоров на стороне заключается в том, что в разработку новых, более мощных чипов, деньги вкладываются тоже на стороне — всеми покупателями понемногу. А Huawei, с тех пор как огородился, вынужден вкладываться в новые процессоры из своего кармана. И делает он это более-менее с энтузиазмом только для флагманских моделей, а бюджетники довольствуются начинкой 1,5-2-годичной давности.



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

Например, Kirin 659 в Honor 7X — это просто разогнанный (больше гигагерц, больше нагрев, больше энергопотребление в сравнении со стандартной версией) вариант Kirin 650, который Хуавей начал штамповать для Honor 5C (июнь 2016 г.). Среди процессоров это такая Алла Пугачёва после ещё одной пластической операции, с «новыми» песнями, которые скомпоновали из кусочков старых, на гастролях совместно с молодёжными рэперами. Вроде бы, из уважения к былым заслугам по этому поводу не хочется ругаться, да и всякие Наташи Королёвы, Глюкозы и Веры Брежневы (MediaTek MT6750T, Snapdragon 435, Snapdragon 625) рядом с Примадонной тоже не выглядят сверхновыми исполнителями. Но в глубине души очень хочется выкрикнуть «да японский городовой, может, хватит уже?!».

Huawei ленится разрабатывать новый процессор и поэтому раскочегаривает старый. «Железо» нагревается и ускоренно поедает заряд аккумулятора, при этом и в самом деле ускоряется



Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

А впрочем, если вы не «процессорный фетишист» — включаешь Honor 7X, и такой «позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи» и «ах, како-о-й был мужчина! Настоящий полковник!». Весело, мило, вспоминаешь молодость, хорошо на душе, и так далее. Вот и Kirin 659 — не перегревается в большом корпусе, нормально тянет приложения, сносно — игры, по прожорливости тоже хлопот не доставляет. Жить можно, но грустно. Особенно, когда над тобой насмехается сам Huawei, когда предлагает по близкой цене несоизмеримо более крутой Honor 8. С полноценным Wi-Fi 802.11n/ac 5 ГГц и поддержкой NFC (Android Pay, оплаты с телефона), которую в Honor 7X «не завезли» даже при 18 тысячах рублей стартовой цены.



Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot Extreme)

Софт

Что положено Юпитеру (Honor V10), то не положено быку (Honor 7X) — смартфоны с почти одинаковой наружностью и единым днём европейского дебюта работают под управлением разных версий Android. Флагману достался Android 8.0 и оболочка EMUI 6.0, а менее дорогой Honor 7X довольствуется Android 7.1 и EMUI 5.1. С учётом того, что новшества в Android 8 сами по себе «не возбуждают», а нововведения в свежей EMUI касаются машинного обучения (автоматической очистки Android, чтобы он не «тормозил» со временем, более сообразительной автоматики в паре с крутой камерой), то и здесь нет поводов жаловаться. Или, может, в вашем «богоподобном» Redmi 5 Plus стоит не Android 7.1.2, а что-то другое? Или LG Q6 уже обновили до Android Oreo? То-то же.

Перерисованный на «хуавеевский» лад Android сегодня удобнее и симпатичнее для новичка, чем «голый Андроид», каким его выпускает Google

Android 7.1 в Honor 7X

В остальном «хуавеевский Андроид» — одна из самых стабильных в работе и уютных в использовании переделок стандартной операционной системы Google. Есть всё — от музыкального плеера до FM-радио, счётчика шагов, антивируса и возможности блокировать приложения под сканер отпечатков пальцев. Всё это вполне неплохо крутится на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти (можно наваливать мессенджеров и прочей ерунды с уведомлялками тоннами). Как повседневная «машина» для переписки и фильмов, Honor 7X очень хорош.

Камеры

У меня есть две новости — плохая и хорошая. Начну с хорошей — всё, что можно выжать из камер Honor 7X, производитель выжал уже «на заводе», никаких заплаток или доработок для съёмки не нужно, а авто-режиме Хонор фотографирует лучше, чем вы сможете снимать вручную, даже если вы мастер заставлять смартфоны снимать «через не могу».

Плохая новость заключается в том, что сами по себе камеры в «семь-иксе» по качеству примерно такие же, как в более дешёвых смартфонах — Honor 8 Lite (14 тысяч рублей) или Samsung Galaxy J3 2017 (13 тысяч рублей). Сейчас набегут дотошные ребята-энтузиасты и начнут упрекать меня, дескать, утрирую, но смотрите, что у нас получается:



Фото на тыловую камеру Honor 7X

Днём мы получаем хорошую картинку — примерно уровня Honor 6X, только чуть более чёткую. Galaxy J3 при этом заметно уступит в динамическом диапазоне (способности запечатлеть небо голубым, а траву зелёной вместо белого неба/зелёной травы или голубого неба/чёрной травы).

Фото на тыловую камеру Honor 7X

Причём автоматика в Honor прекрасно знает, что сенсоры и оптика внутри не такие уж крутые, поэтому жонглирует выдержкой так, чтобы картинка при съёмке на месте была достойной. Но даже в пасмурную погоду (как в конце октября в России) замечаешь, что запаса-то тю-тю. Взгляните на фото с автобусом — это обычное фото пасмурным утром, без HDR или ручного режима, а идущих вдоль дороги людей на снимке «размазало», будто они двигаются со скоростью накачанных мельдонием вражеских олимпийцев! По причине этой же нерасторопности камеры снимать фото на ходу можно только в очень, очень солнечный день или на очень маленькой скорости ползущего в пробках автобуса. Иначе получите «размазню».

Ручной режим в смартфоне серьёзный и полноценный — можно крутить и ISO, и выдержку, и баланс белого. Но проку от этого мало — в авто-режиме у Honor отчего-то всегда лучше работает система шупомодавления (сглаживания «гороха» в тёмных участках фото), а в отсутствие оптической стабилизации «наколдовать» хороший кадр при съёмке с рук практически невозможно. Переключаешься на авто-режим — получаешь оптимальное по качеству фото сразу, а не после 2 минут подбора настроек и 5 попыток снять фото вручную.

Автоматика очень старается, чтобы дешёвые камеры Honor 7X снимали на пределе своих возможностей. В хорошем освещении фотографии получаются качественными, ночью – как повезёт

При этом, если снимать фотографии «твёрдой рукой» в помещениях, получаются очень недурного качества фотографии. Да, можно придраться к тому, что уровень резкости (чёткость фото, грубо говоря) отличается в разных углах. И в сумраке смартфон без вспышки полностью бестолковый — Samsung J7 2017 в статическом ночном фото настолько лучше снимает, что неудобно даже как-то вспоминать. Но среди «одноклассников»-безрамочников LG Q6 снимает ночью немногим лучше (а иногда и хуже, нужно сравнивать), а ASUS ZenFone Max Plus рядом не стоял по качеству съёмки фото и видео в сложных условиях. А вот от второй тыловой камеры в Honor 7X мало пользы — она замыливает фон в портретах тяп-ляп и нужна только для маркетологам для галочки в рекламе смартфона.

Фото на тыловую камеру Honor 7X

По большому счёту, в старой Huawei Nova камеры лучше. А в Nova 2 с активированным ручным режимом можно «зажигать» и вытягивать из смартфона на голову более крутые фото. Но, если смириться с тем, что смартфон видит в темноте заметно хуже, чем видите мир вы, а для чётких фото нужно либо замереть на долю секунды (если погода пасмурная), либо искать хорошее освещение (в остальных случаях), то фотографии вас устроят. Уж Xiaomi Redmi Note 4X, Sony Xperia XA1 и Nokia 5 снимают хуже, без всякой безрамочности или других новомодных «сверхспособностей». И даже Xiaomi Mi A1 снимает сходным образом — «Сяому» при неплохих сенсорах подводит дешёвая оптика и традиционное скудоумие тех, кто пишет алгоритмы работы камеры в Mi-смартфонах.

Фото на фронтальную камеру Honor 7X

Фронтальная камера в Honor 7X не балует диапазоном, но балует детализацией — даже ночью вы сможете сосчитать количество седых волос в причёске наглого обзорщика. А вот днём, как видите, камера не «поймала» ни одного облака в небе над Лондоном, так что особо не надейтесь на подробнейшую зарисовку местности позади вашей физиономией на селфи-снимках.

Оптической стабилизации в камере нет, поэтому снятое на ходу видео всегда будет «прыгучим», но смартфон никогда не роняет количество кадров в секунду (привет, Xiaomi), не «теребит» автофокус и вообще выдаёт вполне чёткую картинку даже глубокой ночью. Далеко не каждый смартфон дешевле 20 тысяч рублей в официальной рознице так умеет.

Автономность

Со временем работы у Honor 7X ситуация двоякая. Аккумулятор в смартфоне не «дохлый» (чего вы смеётесь-то? Вспомните, для сравнения, Sony Xperia XA Ultra с 2700 мАч на 6”), но дисплей большой и сам по себе довольно прожорливый — экономии не получается.

Огромный дисплей Honor 7X поедает заряд аккумулятора быстрее, чем это успевает сделать 4G-модем и процессор вместе взятые

Если использовать Honor 7X время от времени в течение дня, он протянет в работе сутки. Если начнёте налегать на видео — выдохнется к вечеру. В играх продержится порядка 5 часов, потому что процессор здесь не главный пожиратель заряда.

А пополнять этот самый заряд придётся долго — как и все «безрамочные» конкуренты, быструю зарядку Honor 7X не поддерживает. Приготовьтесь кормить смартфон от розетки в течение 2,5 часов, если разрядите его «в ноль».



Автономность при 200 кд/м2 яркости

Конкуренты

Honor 7X LG Q6 Samsung Galaxy J7 2017 Операционная система Android 7.1 Nougat Android 7.1 Nougat Android 7.1 Nougat Экран 5,93”, 2160x1080, IPS, 407 ppi 5,5”, 2160x1080, IPS, 442 ppi 5,5”, 1920x1080, AMOLED, 401 ppi Процессор HiSilicon Kirin 659, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x Cortex-A53 2,36 ГГц) Snapdragon 435, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,4 ГГц) Exynos 7870, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,6 ГГц) Графика Mali-T830 MP2 Adreno 505 Mali-T830 MP2 Оперативная память 4 ГБ 3 ГБ 3 ГБ Постоянная память 64 ГБ, слот microSD 32 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4,2, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры тыловая: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, 1/2.9”, 1,25 мкм дополнительная: 2 Мп фронтальная: 8 Мп тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, 1/3”, 1,12 мкм, f/2.2 фронтальная: 5 Мп, 1/5”, 1,12, мкм, f/2.2 тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, f/1.7 фронтальная: 13 Мп, f/1.9, вспышка Аккумулятор 3340 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный 3600 мАч, несъемный Размеры 156,5x75,3x7,6 мм 142,5x69,3x8,1 мм 152,5x74,8x8 мм Масса 165 г 149 г 181 г Цена на момент публикации 18 тысяч рублей (официальная розница) 13,5 тысяч рублей («серый» рынок, 4/32 ГБ) 20 тысяч рублей (официальная розница) 15-17 тысяч («серый» рынок) 20 тысяч рублей (официальная розница) 16 тысяч рублей («серый» рынок)

LG Q6

Я прошёлся по недостаткам Honor 7X в тексте с таким «наездом», будто вокруг полно более крутых альтернатив за эти же деньги. Реальность выглядит чуть иначе. В официальной рознице качественных мобильников дешевле 20 тысяч с экраном 18:9 — три с половиной модели. LG Q6 в его разных комплектациях; ASUS ZenFone Max Plus M1, который хуже почти во всём, кроме автономности; Oppo F5 Youth — «дохлый» в играх пластиковый мобильник за 19 тысяч рублей, с очень крутой селфи-камерой и туманным будущим в России (никогда такого не было…). И Huawei Nova 2i — клоном Honor 7X с двойной фронтальной камерой.

Давайте будем реалистами и из этого великолепия обозначим смартфоны, которые будет не стыдно покупать. LG Q6 шедевром, конечно, не назовёшь — процессор, как в мобильниках стоимостью в 2 раза дешевле, сканера отпечатков пальцев нет (маркетологи элджи говорят «не очень-то и надо — разблокируйте смартфон взглядом в фронтальную камеру»), экран меньше на пол-дюйма. По своей сути LG Q6 — компактный (размером с 5,1”-смартфон) мобильник уровня Xiaomi Redmi 4X, но с вытянутым экраном и наценкой за корейское происхождение.



LG Q6

Но народ, знаете ли, покупает. Потому что дизайн отличный, корпус прочный и с металлическим каркасом, есть NFC и отдельные слоты для двух SIM и карты памяти. По автономности примерно равен Honor 7X, по скорости работы намного-намного уступает, по качеству съёмки на тыловую камеру может тягаться с Honor в светлое время суток, ночью — далеко не всегда. Фронтальная камера огорчает, звук незначительно, но лучше, чем в Huawei. Дисплей примерно такой же по качеству, но чуть менее яркий.

В итоге, LG выделяется в лучшую сторону внешностью, практичностью (слоты, Android Pay) и престижем. Это уже немало, только вот Q6 — это уже не «лоукост», как дешёвый LG Q6 alpha за 13-14 тысяч, но при этом до смартфонов среднего класса (Honor 9, Samsung Galaxy A5 2017, ASUS ZenFone 4 ZE554KL) он совсем не дотягивает и не очень-то выдерживает прямую конкуренцию с Honor 7X.

Samsung Galaxy J7 (2017)

Не ждали? Вот и я не ждал — Самсунг подкрался незаметно.

Душой и сердцем я резервирую это место за Xiaomi Redmi 5 Plus — мы пока ничего не знаем о том, как у него обстоят дела с качеством корпуса. Есть вероятность, что будет снова «консервная банка» с пластиковыми подпорками, как в Redmi 4X.

Камера новая, но не факт, что небывало качественная — без учёта Mi Note 3 у Xiaomi в моделях 2017 года нет ни одного по-настоящему интересного камерафона. Даже Mi6 иной раз умудряется снимать хуже, чем Huawei P9. Если получим камеру уровня Mi A1 (а это = Honor 7X минус немного цифрового шума, но менее качественная съёмка видео) — будет уже неплохо. А вот то, что в Xiaomi дела обстоят лучше с автономностью, качеством звука и производительностью в играх — факт. Но с неадекватными российскими ценами на новинки (12 тысяч за старший Redmi Note 5A, в рот мне ноги!) ещё не факт, что официальный Redmi Note 5 Plus сможет конкурировать с Honor 7X. А «серые» смартфоны — отдельный разговор, нужно ждать совместимых с российским LTE Хуавеев Nova 2i или Honor 7X для «встречи на равных» в Aliexpress.

Так вот, если не ставить «безрамочность» превыше всего, а выбирать хороший смартфон с большим экраном по цене до 20 тысяч рублей, волей-неволей наткнёшься два варианта. Xiaomi Mi A1 (который за 19 тысяч не очень-то привлекает) и Samsung Galaxy J7 2017, который, на удивление, нельзя назвать «дефективным чудищем», как большинство бюджетных Самсунгов.



Samsung Galaxy J7 (2017)

Смотрите-ка: очень хороший AMOLED-дисплей с идеальной цветопередачей и функцией Always-on, чуть более толстый металлический корпус, зато несравнимо более крутая автономность. Лучше звук в наушниках, лучше тыловая камера, Wi-Fi 802.11ac 2,4/5 ГГц, Samsung Pay/Android Pay, раздельные слоты для двух SIM и microSD…

Внушительный список? Но при этом J7 нельзя назвать всесторонне более крутым смартфоном, чем Honor 7X. Потому что Самсунг намного медленнее (он не «летает с притормаживаниями», как Honor, а всего лишь «быстро ползает», если хотите сравнений), в нём хуже фронтальная камера, намного меньше встроенной памяти и меньше «оперативки» (будет «икать», если начнёте запускать много приложений и переключаться между ними). Менять ли запас мощности и большой экран в небольшом корпусе на автономность, звук и академически правильную картинку AMOLED-матрицы — дело вкуса.

Выводы

Как бы долго китайцы ни раскачивались перед стартом продаж в Европе, они успели в срок — среди смартфонов с дисплеем «18:9, как у флагманов» сильных конкурентов у Honor 7X нет. Мы либо сравниваем Honor 7X по официальной российской цене с какой-нибудь малоизвестной китайщиной по цене мелких перекупов (а это уже некорректное сравнение), либо уходим в оговорки «этот ASUS чуть дешевле, но намного хуже», «этот LG намного дешевле и проще, а следующее по уровню “безрамочники” дороже почти в 2 раза».

Или приходится кивать на светлое будущее и гадать, что «полноэкранный» Xiaomi Redmi 5 Plus будет заведомо дешевле и лучше, хотя мы ничего не знаем, какой будет цена или отдельные характеристики на деле. Есть вероятность, что Samsung Galaxy A 2018 «придёт, порядок наведёт», но до этого светлого дня нужно дожить, да и вряд ли «Самсунг» станет заниматься

благотворительностью, когда Oppo просит за свои поделия 20+ тысяч, а нынешний Galaxy A7 2017 стоит 26 тысяч рублей даже на склоне своей конвейерной жизни. Вот и получается, что по уровню «железа» (процессор + внутренняя память + «оперативка»), качеству экрана и потенциалу камеры Honor 7X стал самым выгодным среди недорогих «безрамочников» на сегодняшний день. За что и получает награду «удачная покупка».

Среди «просто смартфонов» с привычными пропорциями экрана Honor 7X выглядит «хорошистом», который ни поругать, ни похвалить не за что, потому что свои деньги он оправдывает. «Чуть лучше» камера в Huawei nova 2 или Honor 9 обойдётся намного дороже. «Чуть круче дисплей и звук» в Samsung означает жертвы по объёму памяти и скорости работы. И даже с позиции «не нужно мне всё это баловство» надумать в конкуренты Honor 7X можно разве что Xiaomi Redmi Note 4X, который быстрее и лучше по автономности, но по качеству и размерам дисплея + качеству съёмки настолько же хуже, насколько дешевле.

Если вы думали, что в Honor 7X китайцы вместили «полноэкранный флагман» по цене бюджетника, вы глубоко заблуждаетесь — это просто более модное продолжение недорогого Honor 6X, смартфона «для всего понемногу». Если вы ожидали, что «семь икс» заменит вам ASUS ZenFone 3 ZE552KL, Huawei nova или, тем более, Honor 8/Samsung Galaxy S6 edge/S7 — тоже мимо, наш герой явно на это не претендует. Но Honor 7X сейчас — это тот «порог вхождения» в безрамочные смартфоны, который стоит посередине, между «металлоломом» с экономией на всём, и всё ещё дорогостоящими флагманами с 18:9-дисплеями. За эту уравновешенность и будет любим в народе.

7.8 /10 Оценка по версии Ferra

Honor 7X Плюсы Низкая, по меркам «безрамочных» моделей, цена

Много внутренней и оперативной памяти

Тонкий, лёгкий и прочный корпус

Хорошая скорость работы в приложениях

Хорошие снимки днём, удобное управление съёмкой

Качественная запись видео Минусы Автономность — на «четвёрку с минусом»

Долго заряжается от розетки

Нет NFC (Android Pay) и поддержки Wi-Fi 5 ГГц (в густонаселенных многоэтажках интернет «летать» не будет)

Плохо фотографирует вечером и ночью