Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман

Huawei одними из первых поняли, что покупатели китайских смартфонов — люди разные. Одним подавай одобренные звёздами и напичканные престижными шильдиками модели вместо «айфонов-самсунгов», других интересуют только максимальные характеристики по минимальной цене. И теперь на свет появился топовый Huawei минус реклама, минус крутые бренды, намного дешевле. Не «вырезали» ли создатели что-то важное в недорогом флагмане и как он выглядит на фоне других «самых-самых» китайцев?

Даже если кто-нибудь создаст идеальный, лучший в мире смартфон по всем пунктам, огромная часть покупателей не станет его приобретать из принципа. Трудящиеся хотят наблюдать широкий выбор с большим разбросом цен и красивыми легендами происхождения бренда. Поэтому Adidas создал внутри себя Reebok, маркетологи «Балтики» разработали «чешское» пиво «Жатецкий Гусь», а уж в автопроме, например, Volkswagen, Audi, Seat и Skoda очень часто отличаются только «обёрткой» (кузовом) и комплектацией. Стоит ли удивляться, что производители смартфонов пошли аналогичным путём?

Huawei встал на этот путь в 2013 году, когда Honor из линейки моделей (как Galaxy у Samsung) переродился в отдельный бренд. Зачем? Чтобы продавать сходные по начинке смартфоны гораздо большими тиражами. С тех пор в китайском концерне смартфоны Huawei — «старшие братья», которые первыми получают самые крутые комплектующие и всегда солидные-пресолидные, строгие-престрогие, чтобы не смущать внешне и наворотами даже зрелых людей.

Honor — это бренд, который, во-первых, изначально был нацелен на интернет-торговлю, то есть, призван «давить» эти ваши Meizu, Xiaomi и другие популярные на «алиэкспрессах» модели. Во-вторых, смартфоны Honor, как правило, обходятся без звёзд спорта и шоу-бизнеса в рекламе и без престижных производителей-партнёров (наподобие Leica у Huawei, Hasselblad у Lenovo и др.). В-третьих, Honor всегда дешевле таких же по начинке моделей Huawei, при этом «потроха» в них часто повторяют модели родительского бренда до мелочей. С таким набором качеств самыми интересными Honor оказываются флагманы. И сегодня перед нами именно такая модель, изготовленная из флагманского Huawei 2017 года — Honor 9.



Honor 9

По последней стеклянной моде

Встречают по одёжке, поэтому Honor и Huawei одеты в сходные по габаритам, но разные по стилю корпуса: в недорогих моделях Huawei использует пластик, а Honor не-флагманского класса почти всегда металлические. Флагманы Huawei изготовлены из металла — Honor противопоставляют им стеклянные модели. Исключения тоже случаются (Honor 8 Pro, например), но переливающийся стеклянный корпус — это именно «визитная карточка» флагманских Honor, даже в большей мере, чем глянец в корпусе Самсунгов S-серии.



Honor 9

С конструктивной точки зрения Honor 9 — «копия» Huawei P10 в новом корпусе с некоторыми отличиями. И я даже захватил редакционный P10, чтобы сравнить смартфоны и постановить, что они «близнецы-братья». Но, странное дело, Honor 9 вживую гораздо больше напоминает Xiaomi Mi 6, чем родственную модель Huawei. Сканер на лицевой панели перекочевал сюда прямиком из P10, а вот скругленная задняя крышка, расцветка и расположение камер больше походят на «Сяомушку».



Honor 9

Но едвали Honor плагиатит Xiaomi, потому что синий стеклянный корпус был у Honor 8 ещё тогда, когда конкурент выпускал металлический Mi5s, да и вообще в экспертизе «какой китаец был первым» чёрт ногу сломит. Важнее впечатления от использования (который рекламщики величают мерзким словосочетанием «пользовательский опыт»), и в краткосрочном знакомстве они таковы:

Корпус красивый и скользкий, но удерживать его удобно. В отличие от Xiaomi Mi 6, смартфон не кажется неоправданно тяжелым. По ощущениям он очень близок к Galaxy S7, но не такой маркий и, субъективно, более прочный. Huawei говорят, что корпус Honor 9 насчитывает, в общей сложности, 15 слоев закаленного стекла. Разбить смартфон и сосчитать слои за время презентации никого не угораздило, но с виду и на ощупь корпус и правда очень прочный гораздо более плотный, чем у того же Galaxy S7.

Отличия новой модели от Huawei P10, само собой, заключаются в стеклянной задней панели вместо металла при чуть больших толщине (7,5 мм вместо 7 мм) и весе (155 г вместо 145 г), что записать в плюсы 5,15-дюймовому мобильнику нельзя. Но вот матовый металл на боковых гранях и торцах Honor 9 прекрасен — не скользкий, не маркий, с хорошей краской. На вид и на ощупь лучше, чем у Motorola Z Play или Xiaomi Mi 6.



Honor 9 (серебристый) и почти идентичный по начинке Huawei P10 (чёрный)

А ещё у Honor 9 нет наэкранных клавиш, потому что клавиши «назад» и «список запущенных приложений» располагаются по бокам от сканера отпечатков, и вы можете выбрать, какая из них будет справа, а какая слева. Решение правильное, ведь из 5,15 дюймов дисплея в Huawei P10 часть была съедена тремя экранными клавишами, хотя сканер отпечатков под экраном восседал среди пустоши. А вообще, никто не мешает активировать управление клавишами с помощью жестов по сканеру отпечатков (влево, вправо, вверх), как это было во флагмане Huawei.

Расцветки на этот раз не супер-«весёленькими»: Honor 9 можно купить в синем (самом красивом), серебристом (любимом цвете директора Honor) и чёрном корпусах.

Флагманские камеры, которые всё умеют сами

Huawei никогда не сознаются, что парочка бесценных камер совместной разработки с Leica отправилась в Honor 9. Только уже без шильдика, иначе покупатели более дорогого Huawei P10 станут бунтовать и лезть на фонарные столбы. Хотя, исходя из конфигурации (12 Мп, диафрагма f/2.2 цветной модуль + 20 Мп f/2.2 монохромный, оптический зум 2x) и сообразно принципу «переодем флагман Huawei в флагман Honor», догадаться, что породистые камеры пришли в недорогой Honor, легко.

И этот тот случай, когда маркетинг — друг человека! Потому что вы получаете камеру, сравнимую по качеству с таковой у Samsung Galaxy S7, и даже почти S8 (корейцы натянули экран в новом флагмане, а модуль камеры не меняли), но платите за это удовольствие всего лишь 27 тысяч рублей в российской рознице.

Повторяю — в российской рознице, то есть, после всех наценок, «санстанций» и «чего-нибудьнадзоров». За Galaxy S7 официалы до сих пор просят 40 тысяч рублей минимум. А ведь «алиэкспрессах» Honor 9 будет стоить ещё дешевле, и нужно только дождаться моделей с поддержкой российских частот LTE.

Камера в Honor 9

Все «навороты» камеры Huawei P10 тоже перешли в Honor, только с новыми, более симпатичными меню и иконками. То есть, у камеры есть двукратный оптический (без потерь в качестве) зум, способность делать фото с размытым фоном (боке), страховка от тряски, то бишь оптическая стабилизация, супер-чувствительная монохромная камера для ночных и любых других пафосных снимков. Размытие для сэлфи-снимков присутствует, да и камера при её значении диафрагмы f/1.9 лучше справляется со съёмкой, чем фронталки в LG G6 и Sony Xperia XZ Premium, например. Хотя в Galaxy S8 сэлфи-камера объективно более крутая.

Новое — профи-режим для съёмки видео. Давно пора, а то такое удовольствие из новых флагманов получил только LG G6. Теперь качество видео можно будет адаптировать под уровень освещения точнее, чем по наитию автоматики.

Хотя как раз на алгоритмы работы камеры в Honor 9 грех жаловаться, в отличие от той же Sony Xperia XZ Premium, где автоматический режим портит работу отличной оптики и тылового сенсора. Да, программное (это вам не зеркалка же!) размытие фона в Honor 9 иногда ошибается и «мылит» очертания предметов в фокусе, но в остальном — дуэт тыловых камер очень сообразительный, поэтому можно просто включить HDR, чтобы они «сделали всё хорошо» просто по нажатию клавиши съёмки. Ну, или использовать стандартный авто-режим, если вы снимаете объекты в движении.



Пример фото, снятого на фронтальную камеру Honor 9

Фокусировка быстрая, баланс белого идеален почти всегда, снимки сохраняются моментально. Но вот ночью нужно аккуратнее орудовать экспозицией и точкой фокусировки — если «пересветить» снимок, смартфон не спасёт и не заретуширует его при сохранении, как это делает Galaxy S8, то есть, результат окажется так себе. Это тот случай, когда автоматический режим гораздо лучше знает, как сделать кадр более удачным, чем вы, когда наспех пытаетесь что-то сфотографировать.

Android 7.0 в Honor 9

Экран «хочу быть AMOLED»

Сам по себе Full HD-дисплей на базе IPS-матрицы выглядит неплохо — на 5,15 дюймах и зернистость в глаза не бросается, да и для игр + длительности работы такое количество точек на дисплее предпочтительнее, чем Quad HD или, тем более, 4K. Но цвета перенасыщены, как говорит Лукашенко, «жэстачайшэ» — картинка ультра-ядреная, яркая (мы не замеряли, но если дисплей как в P10 — ждите 540 кд/м2 пиковой яркости при контрастности в соотношении 1000:1), сверх меры цветастая, и бороться с этим никак нельзя.

Можно только отрегулировать баланс белого, чтобы цветовая температура пришла в норму. Или включить «фильтр синего», который делает дисплей желтее и таким образом щадит зрение. Но цветового профиля для фотографов с правильной, умеренной цветопередачей, в смартфоне нет — китайцы попросту не задумываются о таких материях.

Очень быстрый, но не очень «игровой» процессор

Среди четвёрки процессорных гигантов в смартфонах чипы Kirin никогда не были отстающими (амплуа «...а получилось как всегда» несёт MediaTek), но и рекордную производительность в течение года не удерживали.

Это ещё одна китайская «хуавеевская» традиция — пока все конкуренты готовят смартфоны на базе рекордно мощных процессоров к марту (для выставки MWC), Huawei выпускает модели на флагманских Kirin чуть раньше, осенью. Таким образом, с осени и до весны процессоры Kirin можно рекламировать как самые быстрые в мире, а потом, когда весной в свет выходят более совершенные Exynos (Samsung) и Qualcomm Snapdragon (все остальные), просто помалкивать о своём технологическом отставании.

Тем более, что на рубеже 2016-2017 года отставание Kirin от Exynos и Snapdragon стало ещё более заметным. Дело в том, что лучшие фабрики по производству процессоров (10 нм) сейчас принадлежат Samsung. Qualcomm это тоже знает, и поэтому заказывает выпуск Snapdragon на Самсунговском оборудовании. Вдобавок, и Самсунг, и Квалкомм увлеклись глубоким «тюнингом» ядер, чтобы сделать свои фирменные процессоры быстрее в сравнении со стандартным набором Cortex-A53 и Cortex-A73.

Huawei титанических усилий в разработке процессоров не прилагают, а просто лицензируют у ARM готовые ядра и видеоускорители. Фабрики партнёра Huawei (TSMC с их 16 нм FinFET) не настолько круты, как у Samsung, в результате мы наблюдаем, что «железо» в Galaxy S8 мощнее «железа» Honor 9 на 35-40%. Впрочем, пропасть эта касается разве что быстродействия в играх, а вот между процессорами разница Kirin и Exynos/Snapdragon разница составляет уже менее внушительные 15-17%. Huawei ставит в свои смартфоны всего лишь Full HD-дисплеи, поэтому Honor 9 в играх не так уж плох. И уж конечно он круче прошлогоднего Snapdragon 821, которым LG испортила свой флагманский G6 (обзор).

Автономность за время первого знакомства мне замерить не удалось, но ожидайте всё того же «уверенного» дня вдали от розетки и зарядку с нуля до 100% за 1 час 10 минут от фирменного ЗУ Huawei Supercharge. Или полтора часа от ЗУ Qualcomm Quick Charge 3.0, с которым смартфон частично совместим (заряжается быстрее, чем от 5В 2А, но медленне, чем от SuperCharge).

За 27 тысяч — прекрасный вариант!

После того, как энтузиастам «ослабили ошейник» и Xiaomi перестали «разворачивать» на границе, Xiaomi Mi 6 из Aliexpress вновь стал выглядеть интересной покупкой. Только вот в авто-режиме качество снимков будет выше у Honor, по дизайну смартфоны примерно равны, а «цыганский» сине-золотой Mi 6 с виду понравится не всем. Honor 9 огорчает разве что отсутствие водозащиты (без растянутого дисплея за эти деньги как-нибудь проживём), зато в нём есть и слот для карт памяти, и разъём для наушников. Xiaomi, если вы не знали, свой новый флагман всего этого лишили. А новый рекордно быстрый OnePlus 5 крупнее и будет априори дороже даже на «сером» рынке.

В официальной рознице (то есть, когда пошёл в сотовый салон и купил) конкурентов у Honor 9 практически нет: среди флагманов с небольшой диагональю от 5” до 5,3 более-менее интересен дешевеющий Sony Xperia XZ. В нём хуже автономность, камера хорошо снимает только в ручном режиме, зато есть водозащита. И HTC 10, камеры в котором хуже, зато есть стереозвук и более качественный дисплей. Оба этих конкурента работают на прошлогодних процессорах и поэтому медленнее.

«Наиболее вероятный противник» Honor 9 — Samsung Galaxy S7 из «серой» розницы, да хоть из немецкого Computeruniverse, например. В таком сравнении на стороне «корейца» оказывается водозащита, автономность да более яркий и качественный дисплей. Фотографируют смартфоны примерно одинаково (фронтальная камера даже лучше в Honor), по быстродействию «китаец» впереди, по качеству корпуса — тоже, да простят меня любители стеклянных Galaxy. А ещё купленный в Европе Samsung нужно будет разблокировать, чтобы он смог работать с российскими SIM-картами. То есть, наговорить на европейском SIM 5 минут исходящих вызовов или добывать код разблокировки в европейском представительстве Samsung.

То бишь, в случае с Honor 9 мы наблюдаем ситуацию, когда смартфон в официальной рознице на равных конкурирует с «серяком» из-за границы. Такое на многострадальном российском рынке случается очень редко, поэтому Honor 9 выглядит едва ли не лучшим флагманом 2017 года по соотношению цены и качества. Пока только лишь претендует, потому что впереди у него много конкурентов, наш детальный обзор и, почему бы и нет, сравнительный обзор с участием конкурентов. Но уже сейчас можно постановить, что модель понравится всем любителям навороченных и недорогих мобильников. Не понравятся гикам разве что такие нюансы, как кривовато настроенный дисплей (фотографы будут плеваться) и отсутствие водозащиты.

Характеристики

Honor 9 Операционная система Android 7 Nougat Экран 5,15”, 1920x1080, IPS, 428 ppi Процессор Kirin 960, 8 ядер (4x Cortex-A73 2,4 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц) Графика Mali-G71 MP8 Оперативная память 4 ГБ Постоянная память 64 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4,2, GPS, ГЛОНАСС, NFC, инфракрасный порт Камеры тыловая основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,

тыловая вспомогательная: 20 Мп, монохромная

фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 3200 мАч, несъемный Размеры 147,3x70,9x7,5 мм Масса 155 г Цена на момент публикации 27 000 рублей



Honor 9