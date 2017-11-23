Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги»

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

LG V30+ Плюсы Яркий и качественный дисплей

Очень тонкий, лёгкий и компактный корпус

Хорошая автономность

Отличный звук в наушниках

Хорошие фото и видео днём, удобное управление съёмкой

Быстрый процессор Минусы «Плавающее» качество съёмки вечером и ночью

Чтобы дисплей не перевирал цвета, нужно искать и переключать настройку в Android

Мало оперативной памяти в сравнении с конкурентами

Конкуренты Айфонам и дорогостоящим Galaxy — это не когда «немного хуже, но намного дешевле», как это бывает у Xiaomi или Meizu. И не «средний класс» с завышенными ценами, как это практикует ASUS. Конкуренты — это смартфоны настолько близки по начинке, что выбор среди них становится делом вкуса. И LG V30 один из немногих реальных, а не мнимых конкурентов Samsung Galaxy Note8 и Apple iPhone X. И сегодня мы выясним, чем он лучше, и чем хуже «большой двойки» смартфонов-флагманов.

Оглавление

Представьте, что вы вылепили из глины горшочки, кастрюли и тарелки, а потом отправились продавать свои труды на рынок. А на рынке ваши труды почти никто не оценил — большинство покупателей берут товар у Ивана, который расхаживает влево-вправо у прилавка и выкрикивает «невероятные, потрясающие, революционные, на 20% более прочные горшки, чем те, которые я вылепил вчера!». И даже доплачивают за «премиальные» ручки для кружек, потому что, мол, в изначальном дизайне они были не предусмотрены.

Или уходят к Василию, у которого кувшины на всякий случай умеют принимать форму табуреток, есть подсветка и фирменный динамик-голосовой помощник, который докладывает «щи разогрелись!» из духовки. Вы, конечно, тоже в курсе веяний моды, и даже выпустили горшочек, на котором автоматически исчезают сколы и царапины, но никому не было дела. Почти все только проходили мимо прилавка, говорили «Федя, твои глиняные изделия унылые — учись у Вани, мужик уникальную посуду конструирует!». И только немногочисленные зеваки на рынке ждали, пока у вас лопнет терпение, и вы будете готовы отдать товар за полцены, лишь бы не тащить его к себе домой.

Как долго вы бы смогли заниматься любимым делом в такой обстановке? А мобильные подразделения LG и Sony живут долгие годы, терпят убытки и наблюдают, как Apple и Samsung «купаются в золоте». Причём даже качество смартфонов никак не влияло на результат — LG G2 был лучше, чем Samsung Galaxy S4, и по качеству экрана, и, во многих случаях, по качеству камеры, но Самсунг покупали чаще. Я бы в такой ситуации вышел на трибуну, покрыл бы матом неблагодарную публику, хлопнул дверью и сконцентрировался на телевизорах/холодильниках/микроволновках, а не смартфонах, но LG, стиснув зубы, продолжает выпускать смартфоны и понемногу их совершенствует.

Совершенствует, правда, с оглядкой на моду, а не свои фирменные разработки. Помните старые LG V-серии? V10 был супер-брутальным «прорезиненным снарядом» с толстыми металлическими боковинами. V20 выглядел скромнее, но в него LG вложили всю душу — и сдвоенные камеры в фирменном стиле (обычная + широкоформатная), и отдельный дисплей на лицевой панели для уведомлений и аудиоплеера. И съёмный аккумулятор, и отдельные слоты для двух карт памяти/microSD… И вполне современный процессор. Но не «взлетело», поэтому V30 сделали совершенно другим.



LG V30 — самый близкий конкурент флагманов Samsung

Вместо «комбайна на все случаи жизни» с очень практичным корпусом корейцы теперь нам предлагают тонкий, полностью стеклянный флагман с первым «безрамочным» OLED-дисплеем (это такой AMOLED, но не у Samsung) собственного производства, рекордно «зрячей» в темноте камерой, водозащитой, аудиофильским качеством звука и флагманским процессором. LG V30+, который приехал к нам на тест, отличается от «просто V30» объёмом памяти (128 Гбайт). И сейчас мы попытаемся со всем этим взлететь, как говорят в одном старом анекдоте.

Характеристики

LG V30+ (H930DS) Операционная система Android 7.1 Nougat Экран 6,0”, 2880x1440, P-OLED, 537 ppi Процессор Snapdragon 835 MSM8998, 8 ядер (4x Kryo 1,9 ГГц + 4x Kryo 2,45 ГГц) Графика Adreno 540 Оперативная память 4 ГБ Постоянная память 128 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.16), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, дополнительная: 12 Мп, монохромная фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3300 мАч, несъемный Размеры 151,7x75,4x7,3 мм Масса 158 г Цена на момент публикации 60 тысяч рублей

Дизайн и управление

Когда-то давным-давно, когда LG ещё не стеснялся давать мобильникам имена, а не цифробуквенные обозначения, был у корейцев телефон под названием «шоколад». Культовая была штуковина среди серебристых полифонических погремушек. И вот, одиннадцать лет спустя смотрю я на LG V30 и понимаю, что ему бы называться «барбарисом-дюшесом» — материалы корпуса такие же на вид и на ощупь, как у леденцов, с тем отличием, что руки к смартфону не липнут.



Один из самых компактных и лёгких 6-дюймовых безрамочников

Глянцевая сверкающая передняя панель — от экрана до его обрамления. Глянцевая стеклянная задняя крышка с цветом «металлик». Глянцевые и сверкающие, как патока или жидкий мёд, боковые грани. Новые Samsung тоже глянцевые со всех сторон, но Galaxy S8 со своими скругленными половинками больше напоминает мыльницу, Galaxy Note8 — кухонный скребок для переворачивания котлет, а iPhone X со своей «чёлкой» с передней стороны и «вертикальной опухолью» двойной камеры на задней панели вообще ни на что не похож. В общем, у каждого свой стиль. У LG он приторно-конфетный и гораздо более маркий, чем может показаться на официальных изображениях.



Это сложно разглядеть на фото, но рисунок на тыловой панели LG V30 повторяет структуру шёлка

Но жить с этим можно. Тем более, что «масляные» с виду грани по бокам на деле ощущаются, как «чистая посуда» — сверкают, но не скользят в руке, а габариты близки к идеальным. Со своими полными 6 дюймами 18:9 (не буду повторяться, почему это полезно) LG V30 ощущается как стандартный 5,5-дюймовый смартфон — взгляните на свои Xiaomi Redmi Note 4, или Samsung Galaxy J7, и вы поймёте, о чём идёт речь. А если не поймёте, то просто имейте в виду, что iPhone 7 Plus с 5,5 дюймами дисплея крупнее, чем LG V30 по всем направлениям, а Huawei Mate 10 Pro при такой же диагонали дисплея заметно толще, тяжелее и выше. Словом, V30+ слишком обтекаемый и напрочь лишён брутальности, как «ломом подпоясанный» G6, зато в нём нет ни грамма лишнего веса (самый лёгкий 6-дюймовый «безрамочник»), ни миллиметра лишней высоты. Хвалёный Xiaomi Mi Mix 2 с его «супер-соотношением размера экрана к лицевой панели — и тот чуточку, но крупнее при немного урезанной диагонали дисплея!

Запредельное количество глянца, очень тонкий и лёгкий корпус



Дисплей в младшем LG G6 всего на 0,3 дюйма меньше, чем в V30. Зато боковые металлические рамы G6 ни с чем не спутаешь



В G6 LG имитировал стекло поверх металла, в V30 перешёл на откровенный глянец



Огорчают другие вещи. Во-первых, задняя панель очень маркая, очень скользкая и, как и в случае с G6, не стеклянная на 100%, а состоит из смеси металла и пластика. С виду — стекло, по ощущениям и, если начнёте постукивать об неё монеткой, — пластиковая, хоть и супер-прозрачная. Зато какой под ней шикарный рисунок! Камера этого не передаёт, но узор напоминает шелковую ткань при должном увеличении.

И ещё напрягает сдвоенная камера, которая выступает единым блоком (как оппозиционные партии) над корпусом — выглядит так себе, корейцы явно не учли опыт странного пучеглазого Honor 6X.

Но всё это придирки — вам либо нравится слащавый корейский дизайн, либо нет. Равнодушными точно не останетесь.

Экран и звук

LG и Sony — братья по несчастью. Sony производит 40% сенсоров для камер всех смартфонов в мире, но не умеет настраивать камеры в собственных Xperia, чтобы они фотографировали и снимали видео лучше конкурентов. LG — самый крупный в мире производитель дисплеев для телевизоров и один из самых могучих поставщиков дисплеев для компьютерной техники (для идеальных по цветопередаче компьютеров/дисплеев в технике Apple в том числе). При этом дисплеи в смартфонах LG по любой цене настроены тяп-ляп.

Ладно. Предположим, LG не любители технологии IPS (лучшие по цветопередаче телевизоры LG работают на OLED-матрицах) и лучше «набила руку» на настройке альтернативных по конструкции матриц. И вот перед нами первый смартфон LG с P-OLED-матрицей (как AMOLED у Samsung, но с другим названием и не у Samsung), и не по-флагмански «кривым» качеством изображения. И можно было бы начать ругать LG словами «опять не смогли», но делать этого не стоит — на этот раз корейцы приготовили предустановки с правильной цветопередачей экрана, просто до них нужно сначала набраться и включить в настройках.

Характеристики дисплея LG V30+ (режим «Обычный») Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 480/2 кд/м2 Контрастность ∞ Цветовой охват (sRGB) >100% DeltaE 1,8 Гамма 2,5 Цветовая температура 8500 K



Always-on Display (часы и уведомления на заблокированном экране) — незаменимая штуковина

Давайте начнём с хороших новостей. С яркостью и контрастностью в дисплее LG V30 всё супер — по этому параметру рядом с нашим героем рядом не валялись, к примеру, ни Samsung Galaxy S7 edge, ни Huawei Mate 10 Pro. А вот среди новых Самсунгов Galaxy Note8 предлагает заметно более крутой OLED по большинству характеристик, и по яркости в том числе. В Apple iPhone X дисплей тоже лучше, причём не столько за счёт вливания денег в качество матрицы, как у Samsung, а за счёт идеальной настройки качества картинки. В целом, получается, что дисплей в LG V30 намного лучше, чем в любой «китайщине» и что-то среднее между дисплеем в Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy Note8. С одной стороны, за 60 тысяч рублей хотелось бы чего-нибудь более впечатляющего, с другой — перед нами третий в мире по крутизне дисплей среди всех, которые когда-либо устанавливали в смартфоны. Третий, потому что матрица в Google Pixel 2 XL при сходных характеристиках часто бывает бракованной, чего за V30 замечено не было (смартфон начали продавать за рубежом несколько месяцев назад). А теперь немного нудятины:

LG впервые удосужились правильно откалибровать дисплей. Правда, по умолчанию эта настройка выключена

LG V30+ предлагает нам четыре настройки типа изображения «Обычный» режим, режим «для кино», «для фото» и «для интернета». Из них «Обычный» огорчает кривым балансом белого (белый цвет немного синий, будто вы смотрите на улицу сквозь легко тонированное стекло автомобиля) и перенасыщенными цветами, как на вывесках торговых центров в Токио. Вдобавок электронная срань система корректировки изображения постоянно вмешивается в картинку и делает полутона (белое/серое/чёрное, из самого заметного) чуть светлее/темнее на свой вкус. То есть, картинка постоянно «плавает». То становится «нажористой», то бледной, чуть более яркой, или приглушённой. Когда в старые добрые времена у нас в семье так начал себя вести ламповый советский телевизор, мне дали подзатыльник и сказали «посмотри, что твои игровые приставки сделали с кинескопом, бестолочь!». Применить такое внушение к LG, сами понимаете, никто не может.

Режим «для фото» ни разу для этих самых фото не подходит, потому что в нём всего лишь меняется оттенок белого, а «ядрёные» цвета и автоматическая подстройка остаются на месте. И только в режиме «для интернета» картинка, хоть и не становится эталонной полностью, но максимально приближается к такой оценке. Цветовая температура сдувается до 6800 K, электронные «улучшайзеры» почти не вмешиваются своими погаными алгоритмами в картинку, насыщенность падает примерно до 105-110% sRGB, что устроит даже фотографов. Вот сразу бы всё было так хорошо!

Зато LG отыгрывается на качестве звука в наушниках. О-о-о, это просто праздник! Чёткость такая, что начинаешь замечать, что в привычной песне-«танцульке» есть не только надрывающаяся солистка и «бумс-бумс-бумс» под зачатки мелодии, а что во-о-н там справа тихонько наяривают на «тарелках», на гитарах начинаешь ловить моменты, когда щёлкает медиатор (штуковина, которой касаются струн, чтобы пальцы не «гробить»), басы не просто бьют в череп прямой наводкой, а растекаются из центра в стороны, а мелодия не выпрыгивает из ниоткуда, а плавно нарастает сквозь аккомпанемент. Не подумайте, что всё это будет идеально заметно с первыми же подвернувшимися под руку наушниками, но каких-нибудь 599-х Sennheiser будет достаточно, чтобы заметить разницу в не шумом помещении. Для сравнения, Samsung Galaxy Note8 тоже старается, но играет «грязнее», а на высокой громкости в мониторных наушниках с высоким сопротивлением (формата «подбитый лётчик», 50+ Ом) быстро «сдувается», режет частоты и визжит средними частотами пополам с высокими при избыточной уже чёткости. LG играет ровно на всём огромном диапазоне доступной громкости.



Наушники Bang&Olufsen неплохи сами по себе, но аудиофилам не угодят

А вот управлять этим диапазоном неудобно. В смартфоне 75 пунктов регулировки громкости, а одно нажатие на клавишу громкости на корпусе снижает её на один (!) пункт. То есть, чтобы сделать чуть громкость, придётся нажать клавишу «Громкость+» примерно 10 раз. Либо зажать, и тогда громкость подпрыгнет так, что повторять такой трюк вам не захочется. LG G6 эти же 75 делений преодолевает прыжками по 5 пунктов за одно нажатие.

Настолько качественный звук в наушниках есть у считанных смартфонов-флагманов

Вообще, звук в G6 и V30+ очень похож (ещё бы — в обоих моделях стоит ESS Sabre ES9218, только в V30 модификация ES9218+, а в G6 — ES9218P. Не спрашивайте, в чём разница — не знаю). Но в G6 это железо либо работает, либо деактивировано, а в V30+ его можно тонко настроить. И я не о регулировке баланса между левым и правым динамиками, а о пяти предустановках эквалайзера (на любителя) и, что гораздо важнее, цифровых фильтрах. Три предустановки, и ни одна из них не уродует звук. Выбирать можно между объёмным звуком (не «колхозным», как в Galaxy или Huawei, а ненавязчивым, будто таким был изначальный мастеринг записи), нейтральным (если вас утомляют «дискотечные» наплывы и переходы, но хочется, чтобы музыка всё-таки чуть обволакивала) и «медленным» (сжатая предустановка, когда средние частоты плывут в уши «прямотоком», без расширений и ёрзанья по сцене). Точный инструмент, аудиофилы оценят!

В наушниках-«затычках» спецэффектов меньше — басы очень мягкие, «на подтанцовках» и не долбят резко даже в танцевальной музыке. Основной упор делается на средние частоты и чистоту «верхов». Объём в «средней» установке фильтра тоже задушен — для полного счастья нужно разжать объёмный звук до предустановки «Short». И всё! Больше крутить ничего не хочется, звук и так хорош.

Настройки звука в LG V30+

Кстати, о «затычках» — в комплекте с V30+ LG вкладывает гарнитуру производства Bang&Olufsen (теперь уже дочерней компании Samsung, хи-хи). Наушники пластиковые, удобные в ушах, но с непривычно глубокой посадкой — в тишине чувствуешь себя кардиологом и «слышишь» (ощущаешь), как внутри работает «водопровод» кровеносной системы.

Звук в гарнитуре в меру чёткий, а низкие частоты она отрабатывает даже более мощно, чем, например, попсовые Sennheiser IE4, Xiaomi Hybrid Pro или гарнитура AKG в комплекте с Samsung Galaxy S8. Но нейтральным звучание не назовёшь. Звук такой, будто ты нырнул в воду, вынырнул, потрусил головой и сразу вставил в уши наушники-«затычки». Или будто ты положил в пустую ванную Bluetooth-колонку и включил музыку. Колонка от этого играть хуже не станет, но звук, как из морской раковины, будет смущать.

А так — кабель в стиле «бронированный шнурок» и не очень удобный блок с микрофоном, на котором сложно нащупать клавиши регулировки громкости. Пользоваться такой гарнитурой, конечно, можно, но, если вы купите V30+ с прицелом на музыку, вы, скорей всего, передарите её кому-нибудь менее избалованному.

Динамик звучит средне — без басов, немного пискляво на высокой громкости, для прослушивания музыки подходит поскольку-постольку.

Железо

От аппаратной начинки V30+ у меня двоякое впечатление. С одной стороны, перед нами первый за долгие годы LG, который не «заикается по-крупному», как это было с G6/V20/G5 SE/V10/G4/G3. Можно ли заставить его работать медленнее, чем обычно? Можно — устанавливаете пачкой приложения и одновременно что-нибудь скачиваете из интернета на высокой скорости. Но в таком режиме, как показывает практика, «дёргаться» начинает и Samsung Galaxy Note8, а продолжать «выезжать» за счёт хитрого кеширования (забрасывать приложение в резервную область быстрого доступа) удаётся разве что Huawei Mate 10 Pro.



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

С другой — перед нами, ребятушки, смартфон за 60 тысяч рублей, а в него пожадничали установить хотя бы 6 Гбайт оперативной памяти. Это сейчас вам её хватает, а спустя пару лет этого запаса может перестать хватать. Как не хватает шести ядер в «процессоре-обрубке» для плавной работы LG G4 сегодня.

Мощности хватает для всего, смартфон в работе с виду не напрягается



Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

В играх Samsung Galaxy S8/Note8 работает быстрее, в операционной системе V30+ ворочается даже проворнее Самсунгов или какого-нибудь Xiaomi Mi Mix 2, но медленнее «изначально гоночного» OnePlus 5 и Google Pixel 2 XL.



Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot Extreme)

Софт

Говорят, что кур доят в некоторых странах LG V30+ продают уже с предустановленным Android 8.0, но в тестовый смартфон достался нам с Android 7.1.2 и оболочкой LG UX 6, при этом никаких обновлений не находил.

В таком виде оформление системы до степени смешения похоже на то, что мы уже видели в LG G6 — по-прежнему цветастая, жизнерадостная и немного старомодная (с тех пор, как Samsung сменил такую же пестроту на новое оформление и ударился в футуризм) оболочка, в которой почти все приложения, от календаря до калькулятора, разработаны и нарисованы LG, а не взяты готовенькими у Google. Кому-то это нравится, кому-то не очень, но дизайн в LG UX приятный, фитнес-приложение всячески хвалит вас и красивыми фразами мотивирует больше ходить пешком, а звонки можно записывать штатным образом, без «колхоза» с программами-диктофонами (в европейских LG, правда, такой функции в прошивках уже нет). Есть и диктофон HD, который записывает аудио в формате lossless (без потерь качества) с нескольких микрофонов. Полезная штука для тех, кому лень покупать отдельные микрофоны для записей своей игры на гитаре. Или для нас обзорщиков, когда нужно записать доклад с презентации смартфона в огромном шумном зале.

До тех пор, пока Android 8 не прилетел на LG V30, вся оболочка смартфона — самоповтор со времён G6

Android 7.1 в LG V30+

Из новенького — возможность прятать экранные клавиши в приложениях, чтобы было удобнее читать текст или случайно не «вылететь» из игры, упомянутые выше режимы настройки изображения, включая ручной, и эквалайзер для корректировки звука. Долго привыкать не придётся — приложения пёстрые и наглядные, никакого абстракционизма в стиле Google.

Камеры

Когда LG анонсировали V30, одной из самых нашумевших особенностей смартфона стала камера с диафрагмой f/1.6 взамен f/1.8 у Google Pixel 2 XL или Apple iPhone X, f/1.7 у Samsung Galaxy Note8. Чем меньше цифра в дроби-описании диафрагмы, тем в большей степени смартфон «зрячий». Для тех, кто хочет полностью вникнуть в термины — добро пожаловать в соответствующую статью, а я сейчас попытаюсь объяснить, почему корейцы слукавили, когда описывали уровень крутизны своей камеры.

Качественная камера складывается не из мегапикселей, а из огромного количества других факторов — размера самого сенсора камеры (или вы думаете, что фотоаппараты такие крупные «по приколу»?), размера отдельных пикселей в ней (чем больше отдельный пиксель — тем выше качество съёмки), качества «стёкол» (линз), сквозь которые камера глядит на мир, и некоторых других параметров.

Так вот: рекордная светосила в камере LG V30 — маркетинг уровня «мы снизили цены на пакет молока!». Да, снизили, а почему вы, ребята, заодно не сообщили, что в пакете теперь не литр, а 780 грамм? Вот такую же «рекламную акцию» провернули корейцы.

Фото на тыловую камеру LG V30+

Да, в LG V30+ действительно стоит камера с рекордной светосилой f/1.6. Это достижение и это круто — корейцы «подковали блоху»

Только вот сенсор камеры в самом крутом LG, как это бывало и в G-серии, далеко не флагманский — это жалкий Sony IMX351 смехотворных размеров (1/3.1”) Для сравнения, даже у G6 матрица камеры чуть крупнее (1/3.0”), а в приличных камерафонах она должна составлять 1/2.5”, либо 1/2.6”. Либо, если уж смартфон «кушает через трубочку» с маленькой камерой, нужно уменьшать количество мегапикселей — таким образом «выезжает» Apple, у которой размер 1/3” в матрице iPhone 7 Plus компенсируется всего лишь 12 мегапикселями тыловой камеры. Но в LG V30+ тыловая камера крутит 16 мегапикселями вместо подобающих для сенсора такого размера 12 или 10 Мп.

Портят ли такие характеристики камеру V30+ до позорного уровня? Не совсем, просто в съёмке появляются неудобства, с которыми приходится считаться.

Фото на тыловую камеру LG V30+

Днём флагманский LG радует всем — очень быстрый автофокус, идеальная цветопередача, умная автоматика. За счёт широкой диафрагмы и хорошей оптической стабилизации алгоритмы подбирают короткую выдержку, с которой можно «порхать» со смартфоном и щёлкать качественные кадры «на лету».

Но в ночной съёмке ситуация резко изменяется к худшему. Помните смартфоны Sony, которые размазывают кадр из-за избытка мегапикселей в камере? У LG такая же проблема, только уже из-за мелких пикселей (1,0 мкм, курам на смех) и маленького, бюджетного сенсора. На многих фото изображение замыливается, либо смартфон задирает ISO до 400-500 и наваливает в кадр «конские дозы» цифрового шума (грязного шершавого неба, например). Поэтому фото с общим планом (фото набережной или оживлённой улицы) LG V30 будут выглядеть так себе — дешёвая маленькая матрица превратит детали в «кашу» даже с отличной оптикой, на которую LG не поскупились. При этом даже ручной режим не особо помогает — стоит задрать выдержку, как камера V30+ начинает пересвечивать мелкие детали. Поэтому — только авто-режим с принудительно выключенным HDR (иначе слишком много шумов), и тогда снимки получается более качественными. Но, между прочим, Samsung Galaxy S8 за эти же деньги рихтует даже снятые в плохих условиях фотографии до удобоваримого состояния, и это при изначально более качественном сенсоре. Google Pixel 2 XL, например, снимает в авто-режиме лучше, чем LG V30 снимает с самыми дерзкими ручными настройками. А в ручном — недосягаемо лучше корейского флагмана при любых раскладах.

Когда дешёвый сенсор камеры с дорогой оптикой и правильной настройкой фотографирует по-флагмански — это чудо! А чудеса случаются не всегда



Стандартная камера



Широкоформатная камера

Обидно. Обидно потому, что днём смартфон радует качеством снимков — и уровень резкости хороший, и цветопередача отличная, и автофокус очень быстрый. Да и широкоформатная камера очень радует — она стала намного более качественной со времён LG G6. А ведь ещё в V30+ есть ручной режим съёмки видео, который при «прямых руках» позволяет снимать более качественные ролики, чем у любых конкурентов в авто-съёмке.

Из LG V30 можно выжимать хорошие снимки, но это борьба — постоянная борьба со смазанной картинкой и цифровым шумом, либо сдаёмся и получаем фотографии уровня китайских флагманов (какого-нибудь Huawei P9).

Огорчает и фронтальная камера, которая перекочевала прямиком из LG G6, и с вероятностью 75% сделает вам размазанное селфи, если вас угораздило делать снимок не в солнечный жаркий день, или не в первой половине дня, если мы говорим о зиме.

Фото на фронтальную камеру LG V30+

При этом с программной части претензий нет — очень удобное приложение камеры, классные режимы (есть даже светофильтры для видеозаписей в стиле нуарных боевиков, ретро-съёмки и т.д.). Можно даже брать старые фотографии как шаблон (полупрозрачным фоном, чтобы «прицелиться» и сфотографировать так же, но уже без фона), фотографировать друзей в таких же позах, как фотографировались кинозвёзды, и так далее. Но вы ведь понимаете, что всё это игрушки, а испорченная маркетингом камера — это испорченная маркетингом камера? Мне, честно говоря, кажется, что даже в LG G6 камеру меньше «лихорадит» цифровым шумом и размытыми деталями при недостатке освещения.

V30 однозначно уделает по качеству съёмки и Huawei Mate 9, и iPhone 6s, и всяческие Honor 9 да Xiaomi Mi6, но до уровня Samsung Galaxy S8/Note8, Apple iPhone 8 Plus (и, тем более, X), Google Pixel 2 он не дотягивает. С OnePlus 5 во многих случаях выступит на равных (и я бы не сказал, что это комплимент), с Huawei P10/Mate 10 Pro — нужно сравнивать.

Качество видео в LG V30 хорошее, но очень, очень сильно зависит от количества света в кадре. Если снимаете видео в солнечную погоду, детализация будет роскошной. В пасмурную — включайте режим 4K и миритесь с отсутствием стабилизации при съёмке. Ночью будет сносно — Самсунги и Pixel обоих поколений, увы, справятся со съёмкой лучше.

Автономность

Флагманы LG 2017 модельного года наконец избавились от фамильных проблем — плохой автономности. G6 с его 3300 мАч и 5,7 дюймами IPS без проблем работает сутки при обычной нагрузке, V30+ с экономичным AMOLED-дисплеем работает намного дольше, чем Samsung Galaxy Note8 — в играх нагревается и разряжается умеренными темпами, если выставить смартфоны в равные условия (по умолчанию Note8 работает в Full HD-разрешении, пока не прибегнешь к «режимам производительности»). Кстати, автономность в играх во время замеров оказалась аномально хорошей — нужно будет перепроверить, с чем это может быть связано.



Автономность при 200 кд/м2 яркости

Никаких проблем с выносливостью — V30+ без проблем держится сутки в работе

На полную зарядку (0-100%) смартфону понадобится примерно 1 час 45 минут — хвала поддержке быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Беспроводная зарядка тоже поддерживается, но, разумеется, займёт больше времени.

Конкуренты

LG V30+ (H930DS) Samsung Galaxy Note8 Huawei Mate 10 Pro Операционная система Android 7.1 Nougat Android 7.1 Nougat Android 8.0 Oreo Экран 6,0”, 2880x1440, P-OLED, 537 ppi 6,3”, 2960x1440, AMOLED, 521 ppi 6,0”, 2160x1080, AMOLED, 402 ppi Процессор Snapdragon 835 MSM8998, 8 ядер (4x Kryo 1,9 ГГц + 4x Kryo 2,45 ГГц) Exynos 8895, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x M1 2,3 ГГц) Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A73 2,4 ГГц) Графика Adreno 540 Mali-G71 MP20 Mali-G72 MP12 Оперативная память 4 ГБ 6 ГБ 6 ГБ Постоянная память 128 ГБ, слот microSD 64 ГБ, слот microSD 32/64 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.16), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.16), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры основная: 16 Мп, f/1.6, матрица 1/3.1”, пиксели 1,0 мкм, оптическая стабилизация, лазерный+фазовый автофокус, съёмка видео 3840x2160, дополнительная: 16 Мп, широкоформатная, без автофокуса, f/1.9 фронтальная: 5 Мп, f/2.2, матрица 1/5”, пиксели 1,12 мкм основная: 12 Мп, f/1.7, матрица 2,55”, пиксели 1,4 мкм, оптическая стабилизация, фазовый автофокус, съёмка видео 3840x2160, дополнительная: 12 Мп, f/2.4, матрица 1/3.6”, пиксели 1.0 мкм, оптическая стабилизация, с автофокусом, фронтальная: 8 Мп, f/1.7, матрица 1/3.6”, пиксели 1.22 мкм основная: 20 Мп,f/1.6, оптическая стабилизация, лазерный+фазовый автофокус, съёмка видео 3840x2160, дополнительная: 12 Мп, монохромная, f/1.6, оптическая стабилизация фронтальная: 8 Мп, f/2.0 Аккумулятор 3300 мАч, несъемный 3090 мАч, несъемный 4000 мАч, несъемный Размеры 151,7x75,4x7,3 мм 151,5x73,7x7,9 мм 154,2x74,5x7,9 мм Масса 158 г 160 г 178 г Цена на момент публикации 60 тысяч рублей 70 тысяч рублей 55 тысяч рублей («серый» рынок)

Samsung Galaxy Note8

С каким Самсунгом сравнивать LG V30? По логике вещей, с Note8, потому что конкурентом Galaxy S8 должен был стать G6 (но не стал по многим причинам). Флагман Samsung со стилусом стоит на 10 тысяч рублей дороже, но по сумме характеристик он эту разницу, так или иначе, «отбивает».

Посудите сами — дисплей более яркий и лучше откалиброван, камеры более универсальные и качественные, особенно для сложных условий съёмки, процессор немного быстрее, да ещё и стилус в комплекте есть — многим он полезен.



Samsung Galaxy Note 8

LG может противопоставить этому существенно более тонкий и лёгкий корпус (со сканером отпечатков там, где надо, а не в «труднодоступных местах», как у Note8), намного лучшую автономность, значительно более качественный звук в наушниках и 128 Гбайт памяти. Как смартфон-абсолют Note8 более привлекателен, но даже для покупателей флагманов 60 тысяч рублей могут быть хотя бы сколь-либо «терпимым» бюджетом, а 70 тысяч — уже нет, и тогда V30+ найдёт своё место под солнцем.

Huawei Mate 10 Pro

В жанре «да я лучше с такими характеристиками что-то китайское куплю, и дешевле!» конкурентом LG V30+ будет «серый» (пока его не надумали продавать в России официально) флагманский Huawei. На него как раз установилась ажиотажно высокая цена даже в Алиэкспрессе — 54-55 тысяч рублей!

Такие деньги просят за лучший китайский флагман на данный момент. Одни из самых качественных камер, которые точно «дадут прикурить» LG V30 в тёмное время суток, но будут близки по качеству съёмки днём. Ёмкий аккумулятор, с которым Huawei затыкает за пояс все остальные «лопатофоны» с дисплеем 18:9. И хитроумная система самодиагностики и ускорения Android, которую Huawei «крутит» на отдельном от всех ядер блоке процессора.



Huawei Mate 10 Pro

Правда, по качеству дисплея Huawei заметно отстаёт, звук в наушниках у него не просто хуже, а заметно хуже, водозащита слабее, отдельного разъёма для наушников нет, процессор при сравнении производительности «в лоб» оказывается медленнее, чем Snapdragon 835 или Exynos 8895. И всё это по бесстыжей цене, которую почти никто не будет отдавать за «китайца» из зарубежного интернет-магазина. Есть в прочных и неприхотливых флагманах Huawei своё очарование, но «распробовать» его народ будет готов только после падения цен в магазинах.

Выводы

Что бы там чего ни выкрикивал в комментариях к статье, конкуренты V30+ не превосходят его «на голову» — даже лучший из Самсунгов по многим параметрам проигрывает флагману LG, не говоря уже о всяческих «китайцах». Но за тысячу долларов США (а именно столько просят за V30+ в России) критиковать смартфон можно и нужно.

В основном, за камеру. LG уже в который раз действует очень странно — покупает для своих флагманских смартфонов очень дешёвый примитивный сенсор в камеру, а потом тюнингует его очень качественной оптикой, чтобы вытянуть качество съёмки на один уровень с другими флагманами. Дескать, «смотрите, мы подковали блоху!». Очень круто, молодцы, уважения вам и попутного ветра! Но блоха от этого не стала транспортным средством. Это я к тому, что Sony IMX351 в тыловой камере V30+ — это «ширпотреб» с мелкими «мыльными» пикселями и периодически «пробивающим» бдительную автоматику цифровым шумом в ночной съёмке. Да и с его диапазоном тоже пока не всё ясно — нужно сравнивать с конкурентами.

Есть в LG V30+ неоспоримые преимущества — супер-качественный дисплей, отличное качество звука (по сочетанию качества звучания и качества камеры ему и конкурентов не найдёшь) в наушниках, хорошая автономность при скорости работы даже чуть более высокой, чем в Samsung. Если вам «не зашли» Galaxy восьмого поколения, но хочется чего-нибудь настолько же корейского, разносторонне крутого и дорогого в мелочах — покупайте. Если вы со своей стопкой денег ищете смартфон с лучшей камерой в 2017 году — есть смысл обратить внимание на модели с изначально более сбалансированными камерами. А если хочется «чего-то такого, но дешевле», LG G6 за 35-40 тысяч рублей подарит вам такое же качество звука, очень близкую по потенциалу камеру и даже более брутальный корпус.

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

LG V30+ Плюсы Яркий и качественный дисплей

Очень тонкий, лёгкий и компактный корпус

Хорошая автономность

Отличный звук в наушниках

Хорошие фото и видео днём, удобное управление съёмкой

Быстрый процессор Минусы «Плавающее» качество съёмки вечером и ночью

Чтобы дисплей не перевирал цвета, нужно искать и переключать настройку в Android

Мало оперативной памяти в сравнении с конкурентами