Обзор смартфона Motorola Moto G5S: улучшенная версия себя

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Motorola Moto G5S Плюсы Хороший дизайн

Есть NFC

Операционная система не забита предустановленным хламом Минусы «Железо» не для игр и без запаса на будущее

Экран недостаточно хорошо откалиброван

Несмотря на совершенно иные цены на электронику, нежели три года назад, в ценовом сегменте до 20 тысяч всё еще можно найти достойный смартфон. Даже если это не Xiaomi или Meizu. Motorola со своей моделью Moto G5S тоже может достойно вписаться в ценовую планку. По крайней мере, она очень пытается. Мы постарались разобраться, хорошо у неё получается или нет.

Характеристики

Motorola Moto G5S Операционная система Android 7.1.1 Nougat Экран 5,2”, 1920x1080, 16:9, IPS, 424 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,4 ГГц) Графика Adreno 505 Оперативная память 3 ГБ Постоянная память 32 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры Основная

разрешение матрицы: 16 Мп

качество видео: до 1920x1080, 30 кадров в секунду

светочувствительность: f/2.0 Фронтальная

разрешение матрицы: 5 Мп

светочувствительность: f/2.0 Аккумулятор 3000 мАч, несъемный Размеры 150x74x8 мм Масса 157 г Цена на момент публикации 14 500 рублей

Внешний вид и управление



Motorola Moto G5S

Для смартфона А-бренда за такой ценник Moto G5S выглядит лучше, чем ожидаешь. И лучше, чем его младший брат — Moto G5. Например, Moto G5S (S — special edition) выполнен в алюминиевом корпусе типа unibody, тогда как у G5 задняя панель была наполовину из пластика, и её можно и нужно было снять, чтобы вставить сим-карту. Но бог с ним с G5, его уже всё равно нельзя найти в продаже, так что вернёмся к G5S. Он существует в двух цветах: стильном сером, как у нашего образца, и золотистом. На задней панели взгляд сразу цепляется за модуль камеры, так как он здесь прилично выпирает — любопытная отличительная черта. Камера одна (в отличие от G5S Plus).



Motorola Moto G5S

Несмотря на 5,2-дюймовый дисплей, смартфон кажется каким-то маленьким, компактным. Передняя панель целиком сделана из стекла, что позволяет гаджету выглядеть современно, но достигается это ценой высокого риска лишится этого стекла при падении. Вверху над дисплеем можно найти большую выемку разговорного динамика, слева от которой расположена селфи-камера, справа — вспышка. Всё верно, селфи на Moto G5S можно делать со вспышкой, хотя это и не всегда хорошая идея. Под экраном есть только кнопка домой, она же — сканер отпечатка пальца.



Motorola Moto G5S

Приятно, что смартфон не лишён разъёма 3,5 мм для проводных наушников, хотя всё больше людей на улице ходит с беспроводными «ушами». Расположен мини-джек сверху, а снизу находятся решётка динамика звонка и разъём micro-USB (не новомодный USB Type-C). На правой грани можно найти привычную качель громкости и не такую привычную — рельефную — кнопку блокировки. На левой стороне есть лоток, в который вставляются либо две SIM-карты, либо одна SIM и карты памяти (microSD до 256 МБ).



Motorola Moto G5S

Дисплей и звук

Экран неплох, но не без изъяна. Разрешение у него самое популярное сейчас — 1920х1080 пикселей, что при 5,2 дюйма даёт хорошую плотность пикселей — 424 ppi. Результаты тестирования колориметром показали, что небольшие проблемы есть с цветовой температуры — она выше, чем должна быть, плюс заметное отклонение точности цветопередачи — матрицу явно не мешало бы откалибровать.



Motorola Moto G5S

Но пользователь толком ничего с этим сделать не может, только лишь выбрать из двух предустановленых режимов отображения оттенков, которые не очень отличаются друг от друга. Зато яркость доходит почти до 500 кд/м2, а контрастность — под 1300:1, это отличные показатели для фактически бюджетного смартфона. Гамма совпадает с эталонной, а цветовой охват почти дотягивает до стандарта с sRGB. Искажений цвета под большими углами почти нет. В принципе, относись Motorola менее халатно к калибровке матрицы, дисплей был получил от нас отличную оценку.

Результаты теста дисплея Sony Motorola Moto G5S Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 472/5 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1280:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 89 % DeltaE (меньше = лучше) 7,24 Гамма (идеальная — 2,2) 2,2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8100

Мультимедийный динамик расположен у Motorola Moto G5S снизу — мне такое расположение не очень нравится, потому что я часто случайно закрываю его. Что касается звука, то на средней и чуть выше средней громкости всё звучит отлично, хорошо слышны детали. Но если выкрутить громкость до конца, то в некоторых песнях все эти детали и высокие частоты начинают сливаться в кашу. Правда, даже и на 70% громкости прислушиваться не приходится — для одного человека в небольшой комнате будет более чем достаточно. Для дискотеки же придётся использовать, как минимум, ноутбук.

Камеры



Motorola Moto G5S

Основная камера у Moto G5S одинарная, с весьма широким углом, и с матрицей на 16 мегапикселей. Правда, как это обычно бывает у смартфонов, много мегапикселей отнюдь не означают большой чёткости изображения. То есть, фотографию лучше использовать как есть, не пытаясь вырезать из неё отдельный участок, так как выглядеть это будет очень посредственно.

Снимок на тыловую камеру Motorola Moto G5S

На свои деньги камера снимает неплохо, но, если вы хотите добиться более сочной картинки с меньшими шумами и далее по списку, то стоит изучить ручной режим. Конечно, есть немало ситуаций, где достаточно будет в авторежиме подкорректировать экспозицию, благо регулятор расположен на самом очевидном месте — прямо на кружке автофокуса. Но иногда приходится регулировать и другие параметры, например, значение ISO и цветовую температуры.



Ручной режим камеры Motorola Moto G5S

В ручном режиме все ползунки можно расположить равномерно по экрану, что, на мой взгляд удобнее, чем, например, в Xiaomi, где всё скученно на небольшой области. Но, конечно, съёмка в ручном режиме подходит только для статичных сцен. Отлично, что приложение в реальном времени показывает, как будет выглядеть снимок, в зависимости от ваших манипуляций с выдержкой и прочим. А вот то, что настройки не запоминаются после выхода из ручного режима, — обидно.

Селфи-камера тоже работает прилично, даже несмотря на свои 5 Мп. Вспышка, несомненно, расширяет возможности применения «себяшной» камеры. Особенно радует то, что у вспышки есть режим работы фонарика, то есть можно сразу на экране видеть, как будет выглядеть селфи со вспышкой, без необходимости делать фото, слепнуть от вспышки в ночи, расстраиваться от результата и повторять процесс заново.



Себяшка на Motorola Moto G5S

Видео снимать очень удобно за счёт того, что вы можете корректировать экспозицию хоть до съёмки, как во время — это отличная фича. Правда, камере не хватает стабилизатора. Видеоряд, снятый с рук, скачет, даже если вы ровно стояли на обеих ногах, не шли, не бежали. Не нашлось в настройках и набирающего популярность 4К-разрешения для видеосъёмки. Потолок — это 30 кадров в секунду в Full HD. Но для бюджетного смартфона это нормально.

Софт и производительность

Moto G5S красив, хорошо снимает, но есть одно «но»: его нельзя взять с прицелом не менять смартфон пару лет, так как уже сейчас его «железо» — далеко не предмет хвастовства. К примеру, 3 ГБ оперативной памяти далеко не роскошь — современные приложения могут занять такой объём ОЗУ уже сейчас, а уж через год-полтора подавно.

Процессору Qualcomm Snapdragon 430 уже более двух лет от роду, и сейчас его чаще всего можно встретить в смартфонах за 10–13 тысяч рублей. Игры с его помощью идут на родном для дисплея Motorola Moto G5S Full HD-разрешении, но с низкой детализацией. 430-го хватает на данный момент для резвой работы приложений, но, так как модель уже в возрасте, такое положение дел не продлится слишком долго.

Встроенной памяти у Moto G5S 32 гигабайта. Очень трудно ответить на вопрос, много ли это или мало. Например, мне 32 ГБ хватает, так как кроме приложений, фотографий и аудиокниг с подкастами я ничего на смартфоне и не держу. А кому-то и 128 ГБ будет мало — всё зависит от конкретного человека. Однако Moto G5S подойдёт любому, так как поддерживает microSD карты объёмом до 256 ГБ.

Что касается связи, то, конечно же, в вашем распоряжении будет LTE, а вот у Wi-Fi только предпоследняя версия — IEEE 802.11b/g/n. Зато есть NFC модуль, чего не хватает бюджетным Xiaomi.

Moto G5S работает под управлением Android 7.1.1 Nougat с минимальными изменениями, но они вполне заслуживают внимания. Например, есть удобная особенность: как только вы берёте в руку заблокированный смартфон, он автоматически показывает вам время, заряд и уведомления. То есть даже не надо активировать дисплей с помощью кнопок или сенсора отпечатка пальца. Последний, кстати, может заменить вам сенсорные клавиши, так как поддерживает жесты. И это очень удобно, на мой взгляд. Во-первых, в этом режиме экранные кнопки не занимают полезную площадь экрана. Во-вторых, привыкнуть очень просто. Краткое нажатие на сенсор отпечатка пальца под экраном равнозначно кнопке «Домой», слайд по датчику влево означает «Назад», а вправо — открывает список недавно использовавшихся приложений. Также есть и другие фирменные примочки с использованием жестов для включения камеры и фонарика, которые облегчают жизнь.

Автономная работа



Время автономной работы Motorola Moto G5S

Смартфон обладает аккумулятором на 3000 мАч, что, вроде бы, и неплохо. Но максимум, что можно будет выжать из Moto G5S — день-полтора. Qualcomm Snapdragon 430, выполненный по 28-нм техпроцессу, — далеко не самая экономичная модель. К примеру, в играх смартфон разряжается до нуля быстрее, чем за 4 часа. Поэтому, если вы решите использовать его с двумя симками, то лучше иметь под рукой внешний аккумулятор. Но заряжать его от комплектного сетевого адаптера более эффективно, так как смартфон поддерживает фирменную функцию TurboPower. Благодаря этому уже после 15 минут зарядки с нуля Motorola Moto G5S сможет проработать целых пять часов.

Конкуренты

Motorola Moto G5S Xiaomi Mi A1 (обзор) Lenovo P2 Операционная система Android 7.1.1 Nougat Android 7.1.2 Android 6.0.1 (есть апдейт до 7.0) Экран 5,2”, 1920x1080, 16:9, IPS, 424 ppi 5,5”, 1920x1080, IPS, 400 ppi 5,5”, 1920x1080, AMOLED, 400 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,4 ГГц) Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц) Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц) Графика Adreno 505 Adreno 506 Adreno 506 Оперативная память 3 ГБ 4 ГБ 3 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD (до 256 ГБ), совмещённый со слотом для второй сим-карты 64 ГБ, слот microSD (до 128 ГБ), совмещённый со слотом для второй сим-карты 32 ГБ слот microSD (до 256 ГБ), совмещённый со слотом для второй сим-карты Связь LTE, Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G, Wi-Fi IEEE 802.11ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС 4G, Wi-Fi IEEE 802.11ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры Основная

разрешение матрицы: 16 Мп

качество видео: до 1920x1080 / 30 FPS

диафрагма: f/2.0 Фронтальная

разрешение матрицы: 5 Мп

светочувствительность: f/2.0 Основная: двойная

разрешение матрицы: 12 Мп

фокусное расстояние: 26 мм & 50 мм

диафрагма: f/2.2 & f/2.6

качество видео: до 4К / 30 FPS Фронтальная

разрешение матрицы: 5 Мп Основная

разрешение матрицы: 13 Мп

качество видео: до 4К / 30 FPS

диафрагма: f/2.0 Фронтальная

разрешение матрицы: 5 Мп

светочувствительность: f/2.2 Аккумулятор 3000 мАч, несъемный 3080 мАч, несъемный 5100 мАч Размеры 150x74x8 мм 155х76х7 мм 153х76х8,3 мм Масса 157 г 155 г 177 г Цена на момент публикации 14 500 рублей 15 800 рублей 14 800 рублей

Xiaomi Mi A1



Xiaomi Mi A1

В бюджетном ценовом сегменте конкуренция очень высокая, поэтому нельзя так просто прийти со слабеньким процессором двухлетней давности и быть королём. Ведь в этой нише, куда не плюнь, сплошь мощные «китайцы». Например, новинка этой осени, Xiaomi Mi A1. За примерно те же деньги, что просят за Moto G5S, конкурент предлагает на один гигабайт больше оперативной памяти (который отнюдь не будет лишним), две камеры с разным фокусным расстоянием (что даёт двукратный оптический зум), и вдвое больше места на внутреннем накопителе (64 ГБ вместо 32 ГБ). И, наконец, в Xiaomi Mi A1 более современный и шустрый процессор — Snapdragon 625. Но не в пользу этого девайса говорит отсутствие NFC.

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Lenovo P2



Lenovo P2

Конкуренцию Moto G5S может составить смартфон владельца Motorola — компания Lenovo. За те же 15 тысяч рублей вы можете купить Lenovo P2 — телефон с очень ёмким аккумулятором. А именно на 5100 мАч, что в 1,7 раза больше, чем у героя этого обзора. Плюс он оснащён более современным и быстрым процессором —Snapdragon 625. В остальном же характеристики похожи: разрешение экрана — Full HD, места на накопителе — 32 ГБ, объём оперативной памяти — 3 ГБ. Кроме того, он может похвастаться хорошим AMOLED-дисплеем и весьма сносной камерой.

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Выводы



Motorola Moto G5S

Чип, на которой базируется Motorola Moto G5S, не внушает энтузиазма относительно будущего смартфона — возраст Snapdragon 430 и 3 ГБ оперативной памяти начнут давать о себе знать достаточно скоро. Сейчас же этого заметить нельзя, поэтому как смартфон на ближайший год — Moto G5S вполне подойдёт. Ведь на нём установлен почти голый Android 7 почти совсем без лишних предустановленных приложений, поэтому смартфон работает резво даже на видавшем виды чипе. Да и в остальном всё скорее хорошо. Экран не слишком ответственно откалиброван, но радует своей яркостью даже в солнечный день, а также высокой контрастностью и эталонной гаммой. Камера адекватная для ценового диапазона этого смартфона. Фирменное Motorola’вское приложение камеры позволяет удобно управлять многими параметрами вручную, так что вы можете добиться лучших снимков, нежели в автоматическом режиме. А чтобы не заскучать, попробуйте поснимать видео в замедленном режиме — забавная функция, жаль что разрешение в этом режиме падает до 540p.



Motorola Moto G5S

Наконец, Motorola Moto G5S хорошо выглядит: металлический корпус даёт знать, что перед нами отнюдь не дешёвка, а фирменные черты в экстерьере не дадут перепутать «моторолу» с множеством конкурентов. Отдельная радость — наличие NFC-чипа. Консерваторы будут довольны тем, что смартфон сохранил 3,5-мм выход для гарнитуры и разъём Micro-USB.



Motorola Moto G5S

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Motorola Moto G5S Плюсы Хороший дизайн

Есть NFC

Операционная система не забита предустановленным хламом Минусы «Железо» не для игр и без запаса на будущее

Экран недостаточно хорошо откалиброван

Редакция выражает благодарность Виталии Шаталовой за участие в фотосессии