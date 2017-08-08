Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»?

О Samsung мы знаем, что он сильнейший конкурент Apple, а самые навороченные андроидофоны в мире — Galaxy S. Но вот недорогие Самсунги принято считать телефонами для тех, кто не разбирается в телефонах — специалисты почти всегда советуют китайские модели, а о Galaxy J даже не вспоминают. Быть может, зря? Разбираемся, уступают ли Galaxy J 2017 китайским конкурентам, и выясняем, за какие заслуги эти смартфоны сметают с полок в сотовых салонах.

Оглавление

Когда друзья просят посоветовать им недорогой смартфон, события всегда развиваются одинаково. Рассказываешь им про характеристики Xiaomi Redmi 4 Prime и о камере дешевеющего Honor 8, а они слушают с лицом «грустного Бена Аффлека», и стеснительно спрашивают «а я вот видел объявление, продают б/у iPhone 5s! Мне кажется, айфон ведь лучше?». Ты им о скорости работы Mi 5s и навороченных LeEco «на развес», а в ответ слышишь «а вот ещё новые Самсунги J от 10 тысяч рублей рекламирует. Хорошие, думаю, всё-таки их куплю».

В ответ хочется сразу же сказать «дружище, ты спятил — это смартфоны для пенсионеров, которые клюют на металлолом с престижным шильдиком. Ты ведь даже в руках их не держал!». А потом наступает прозрение — а я ведь и сам не держал их в руках. То есть, прекрасно знаю, что у них внутри, и наслышан о бюджетных Самсунгах от коллег и гиков на форумах. Но не проверял собственноручно, так ли всё плохо, или, может, сектанты с китайщиной из Алиэкспресса + заевшиеся московские ребята с новенькими айфонами всё преувеличивают.



В чёрном цвете даже J-серия Samsung похожа на флагманы

Сегодня у нас на тесте троица свежих бюджетных Самсунгов, и это хороший повод проверить, хороши ли они в сравнении с конкурентами, и что ожидать тем, кто принципиально выбирает недорогой Samsung взамен «китайщины».

Характеристики

Samsung Galaxy J3 2017 (SM-J330) Samsung Galaxy J5 2017 (SM-J530) Samsung Galaxy J7 2017 (SM-J730) Операционная система Android 7.0 Nougat Android 7.1 Nougat Android 7.1 Nougat Экран 5,0”, 1280x720, PLS, 294 ppi 5,2”, 1280x720, AMOLED, 288 ppi 5,5”, 1920x1080, AMOLED, 401 ppi Процессор Exynos 7570, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,4 ГГц) Exynos 7870, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,6 ГГц) Exynos 7870, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,6 ГГц) Графика Mali-T720 Mali-T830 MP2 Mali-T830 MP2 Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ 3 ГБ Постоянная память 16 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 13 Мп тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 13 Мп Аккумулятор 2400 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный 3600 мАч, несъемный Размеры 143,2x70,3x8,2 мм 146,2x71,3x8 мм 152,5x74,8x8 мм Масса 142 г 160 г 181 г Цена на момент публикации 13 000 рублей 18 000 рублей 20 000 рублей

Дизайн и управление

Между прочим, первые в России металлические Galaxy! Самсунговцы настолько недолюбливают металл в корпусе смартфонов, что расщедрились на него только в моделях для китайского рынка. А во флагманах «люминия» становится меньше с каждым годом — в Galaxy S6 были толстые металлические боковины, в Galaxy S7 их подрезали, а у «восьмёрки» почти всю площадь заняло глянцевое стекло.

Но Galaxy J 2017 разработаны не для модников, а людей консервативных, и посему — встречайте металл и micro-USB для соединения с компьютером и зарядки. И это правильно, потому что смартфоны теперь выглядят не «деревянными погремушками», как раньше, а вполне солидно. С чёрной лицевой панелью и тонкими рамками — вылитые Galaxy S7! Только, в отличие от S7, тыловая панель прикрыта металлом, а не скользким хрупким стеклом.



Слева направо: Samsung Galaxy J3 (2017), J5 (2017), J7 (2017)

Кхм, точнее, металлом прикрыты «не только лишь все» элементы корпуса. У младшего J3, например, взамен цельнометаллической крышки с росчерком антенн — пластиковые дешёвенькие с виду «нашлёпки». За 13 тысяч рублей это срамота, такой экономией на спичках прежде занимался Lenovo, который (ни на что не намекаю) благополучно помер и уступил своё место дочерней Motorola. Ещё один признак скупости — клавиши под дисплеем без подсветки и отсутствие у J3 сканера отпечатков пальцев.

Зато младшенькие Самсунги очень компактны — Xiaomi/Meizu/Huawei умудряются упаковывать мобильники ещё плотнее, но в сравнении с ASUS, HTC и Sony наши Galaxy J очень даже хороши. А «хром» в надписи Samsung сзади, на клавише «Дом» и в окантовке тыловой камеры, делает их с виду дороже, чем они есть на самом деле.



Тонкие рамки дисплея, много металла по всему периметру корпуса

А раздельные слоты для microSD и двух SIM-карт так и вообще царский подарок! Потому что такая компоновка стала очень редкой во времена, когда даже 6,4-дюймовые «лопаты» оснащают гибридным разъёмом (1x SIM + microSD, или 2x SIM, но без карты памяти). В старших J-смартфонах (J5 и J7) завезли даже поддержку NFC и Samsung Pay. То есть, вы сможете оплачивать со смартфона покупки, как с банковской карты.

Не самые тонкие, но очень красивые и практичные смартфоны



Раздельные слоты в смартфонах 2017 года — редчайшая редкость

Но больше всего атрибутов роскоши корейцы вложили в J7 — правильный, солидный смартфон, рядом с которым даже Galaxy S5 выглядит нелепым «сельхозагрегатом». Даже новомодный режим Always-on-display в нём есть. Это означает, что даже на заблокированном экране вы будете всегда видеть время, дату и количество непрочитанных уведомлений, когда таковые есть. С тех пор, как Motorola X Play исчезла из продажи, таких радостей за 20 тысяч рублей больше никто не предлагает.



Как отличить «крутой» Самсунг от «не крутого»? В «крутом» есть росчерки антеннами, а в дешёвых моделях заднюю крышку просто подпирает дешёвый пластик



Светлые Самсунги J-серии гораздо более нарядные, но и более маркие



Экран и звук

По качеству изображения из J3 получился такой же Samsung, как из «сметанного продукта» — сметана. Неплохая сама по себе PLS-матрица (это такой IPS, но в корейском исполнении), нормальные углы обзора, да и с виду картинка вполне чёткая и цветастая-цветастая. Но хвалить такой экран по принципу «всего понемногу — да и слава богу» можно было бы, если бы смартфон стоил 7-8 тысяч рублей, а не 13.

А за 200+ баксов — ой. Маловато яркости, цвета перенасыщены и какие-то странные, как в телевизоре, у которого ребёнок «перекрутил крутилки» контрастности и насыщенности. На белый цвет дисплея J3 расплескалась синева — как от люминисцентных ламп в гараже у дедушки.

В продолжение непотребства автоматика «тащит за уши» бюджетную матрицу, из-за чего гамма прыгает от 1,6 аж до 2,5 при норме в 2,2. Перевожу на человеческий язык — хитрые алгоритмы искусственно высветляют картинку в одних случаях, и затеняют в других, чтобы казалось, будто дисплей круче, чем он есть на самом деле. При переходе с древних смартфонов такое впечатление и создаётся, но после мобильников с нормальным дисплеем ловишь себя на мысли, что картинка какая-то «лютая», и глаза от такой деятельности быстро устают.

После этого дисплей J5 сначала кажется несоизмеримо лучше — настоящий AMOLED с его супер-контрастностью и хорошей читаемостью под лучами солнца. В настройках дисплея есть несколько цветовых профилей, как во флагманах — и для любителей насыщенных цветов, и для тех, кому подавай фотографически правильную картинку. В обоих случаях цвета подогнаны максимально близко к идеалу — идеальный белый цвет, правильные оттенки, «честная» яркость (кстати, такая же, как в ручном режиме регулировки у Galaxy S6). Разве что зелёные оттенки чуть интенсивнее, чем красные и синие, но без измерительной аппаратуры это не замечаешь.

J3 огорчает страшной цветопередачей, в J5 хромает чёткость картинки. Только дисплей J7 выглядит действительно классно

Но, вы таки будете смеяться, для J5 тоже нашлась «ложка дёгтя» — чёткость изображения. Я всегда твержу себе «обзорщик, помни, ты зажрался!» перед тем, как оценивать бюджетные смартфоны, но HD-разрешение на 5,2 дюймах AMOLED в 2017 году — зрелище, от которого хочется плеваться.

Рассматривать картинки и видео на таком экране приятно, но открываешь «простыню» текста — и видишь, что буквы «рыхлые», как на промокшем, а потом высушенном листе бумаги. Я не питаю особых иллюзий и понимаю, что Full HD в бюджетном классе от «дорогого» бренда ждать не дождёшься, но подвох в том, что 1280x720 пикселей на AMOLED оказываются менее чёткими, чем 1280x720 пикселей на IPS (потому что Pentile). И в этом заключается парадокс, когда дешёвый J3 выдаёт странноватую по цвету, но заметно более чёткую картинку, чем J5. Да и не только J3, а любой смартфон с IPS-матрицей и такими же параметрами.

Из всей троицы самый лучший дисплей (кто бы сомневался) — у J7. Чёткий, очень яркий, почти идеально настроенный. Немного огорчает искусственным образом «натянутая» до 400 кд/м2 яркость (из-за чего картинка стала чуть пересвеченной), но чего же тут криминального, как говаривает Аллегрова. Кстати, в J5 и J7 можно включить режим «на улице», в которым дисплеи станут ярче «через не могу» за счёт пересвеченного изображения. В помещении выглядит жутковато, но, если вам нужно будет разглядеть текст где-нибудь в пустыне, — пригодится.

Характеристики дисплеев («Базовый» режим) Galaxy J3 (2017) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2017) Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 390/3 кд/м2 360/3 кд/м2 400/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1100:1 ∞ ∞ Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) >100% 96% 93% DeltaE (меньше = лучше) 8,5 2,1 1,9 Гамма (идеальная — 2,2) 2,5 2,3 2,4 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 11000K 6800K 6700K

Galaxy J5 и J7 очень радуют качеством звука в наушниках — по этому показателю они едва ли не круче всех не-аудиофильских смартфонов дешевле 20 тысяч рублей. Огромный запас громкости, приятный (Huawei с его Kirin и почти все смартфоны на MediaTek курят в сторонке) и объёмный звук. Из 15 делений реально эффективных только 12 — на последних трёх шагах до максимальной громкости смартфоны «сдуваются» и прибавляют символическое количество высоких и средних частот. Но и так неплохо.

Было бы враньём сказать, что звук идеально чист — без отдельного ЦАП таких чудес не случается, даже если вы закачаете супер-качественные аудиотреки в смартфон. Но Samsung, он как звезда Голливуда — знает, как подать себя и скрасить недостатки, чтобы они не бросались в глаза уши. То есть, высокие частоты заретушированы так, чтобы «т-с-с-с» от «тарелок» не раздражали слух, а в отместку смартфоны жёстко дубасят низкими частотами (басами) — настолько, в мониторных наушниках их даже хочется сделать менее интенсивными, а в тяжёлых на подъём высокоомных «затычках» сразу устанавливается правильное звучание, которое нет необходимости править.

Но, если править всё-таки захочется, для этого у всех трёх Samsung есть хороший инструментарий — 7-полосный эквалайзер и несколько спецэффектов. Например,UHQ Upscaler (в J3 его выкорчевали, чтоб жизнь мёдом не казалась) немного улучшает детализацию низкокачественных треках. То есть, в основном лечит высокие частоты и избавляет музыку от «металлического звона» там, где он есть в низкокачественных файлах. Что делают остальные «улучшайзеры» (объёмный звук, эффект лампового усилителя, эффект концертного зала), понятно и без дополнительного описания.

J5 и J7 — одни из лучших бюджетников по качеству звука в наушниках. А вот на J3 сэкономили, ох как сэкономили...

Почему я не похвалил J3? Потому что его не за что хвалить — если в «затычках» звук ещё более-менее терпимый, хоть и почти без басов, но от звука в «мониторниках» спустя пару десятков минут начинает тошнить. Какая-то грязная каша, звук уровня дешёвого китайского MP3 плеера-клипсы, будто динамики поместили в пластиковые стаканчики. Начинает казаться, что ты случайно скачал песню в низком качестве из какой-нибудь «интернет-помойки», но нет — просто такой вот звук в телефоне, одновременно нечёткий и режущий слух свистом высоких частот. Может это и можно исправить после тщательной ручной настройки, но как-то не возникло желания, извините.



Из этой щели на правом боку смартфонов визжит динамик громкой связи.

Динамики громкой связи во всех трёх смартфонах расположены на корпусе… справа. Гуманоиды с одним правым ухом радуются, а все остальные удивляются тому, как смартфоны поют в правую сторону из крохотного отверстия с сеточкой. Не знаю, может с такой конструкцией проще заменять динамик в процессе ремонта?

Плюсы, правда, тоже есть — во время просмотра фильма звук доносится как раз из середины корпуса, а ещё отверстие динамика удобно прикрывать пальцем по необходимости — так гораздо быстрее, чем просто экстренно убавить громкость клавишей. Звук динамики во всех трёх моделях выдают громкий, звонкий, нечёткий, абсолютно без «низов», как из ведра. Для того, чтобы услышать мелодию вызова, годятся (большинство бюджетных смартфонов звучат не лучше), но в сравнении с этими громкоговорителями динамик на «филейной части» Redmi 4A — акустика элитного качества.

Железо

Когда фанаты мощных процессоров тыкают пальцем в бюджетные Самсунги и жалуются на недостачу ядер и баллов в бенчмарках, никто не воспринимает эту критику всерьёз — у молодёжи, мол, «крыша поехала», подавай им избыточную мощность непонятно зачем. Телефон должен не «в космос летать», а просто тянуть на себе пару-тройку мессенджеров и «интернеты» открывать. И я тоже так думал, а потом взял в руки новые Galaxy J… и, твою дивизию, какие же они тугодумы!



Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

При этом заторможенность нельзя свалить даже на процессоры. Наоборот, Exynos 7570 из J3 штампуют на сверхсовременных фабриках с техпроцессом 14 нм LPP — ни Qualcomm, ни Hisilicon (Kirin), ни MediaTek не производят свои 4-ядерные чипы на таких элитных «станках». А Samsung, у которого производство процессоров своё-собственное (а не арендное, как у конкурентов), расщедрился. За счёт нового техпроцесса Exynos 7570 просто феноменально, супер-экономичный во всех режимах работы. И не самый медленный — в приложениях он быстрее, чем MediaTek MT6737T (Meizu M3c, ASUS ZenFone 3 Max) и Snapdragon 410 (ASUS ZenFone 2 Laser, Lenovo A6010). В играх объективно ужасен — всё тормозит и едва работает на минимальных настройках детализации графики. Но ведь в приложениях должен быть неплох… в теории.

Exynos 7870 в J5/J7? Так он вообще по быстродействию в процессорных задачах обгоняет восьмиядерные Snapdragon 435 (Xiaomi Redmi 4X) и Kirin 650/655 (Honor 8 Lite, Huawei P9 Lite). В играх, в теории, равен доисторическим восьмиядерникам MT6753 и Snapdragon 615, но по факту показывает себя хуже и с горем пополам тянет средние настройки. Или не тянет даже средние, если это J7, которому приходится рисовать игры в разрешении Full HD.



Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)

Всё портит чёртов человеческий фактор. Руки инженеров-разработчиков прошивок для Galaxy J 2017 растут из альтернативных мест туловища, поэтому Galaxy J3 и J5 «заикаются» и подвисают даже в меню, а J7 не «лагает», но просто всегда работает неторопливо.

В общем, скорость работы ужасная, как в каком-нибудь индийском Micromax за 5 тысяч рублей, дешёвом Alcatel или омерзительном «тормозе» ASUS ZenFone 4 (не путайте с ZenFone 4 2017) под управлением Intel Atom.

Как в старые добрые времена: Самсунги с хорошими процессорами невыносимо тормозят из-за «тяжёлой» прошивки

Когда-то среди разработчиков «софта» в Samsung работали примерно такого же масштаба бездари — с этого началась мода прошивать Galaxy «пустыми» Андроидами Cyanogenmod, чтобы нормальный по начинке смартфон работал так, как должен был работать изначально. Потом, к выходу Galaxy S5, Самсунг исправились и не давали поводов для нареканий.



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

А теперь мы возвратились на исходную, когда можно сказать «оболочка TouchWiz Samsung Experience — низкопробное тормозящее нечто во всех смартфонах, кроме флагмана». Потому как тот набор программных свистелок, который на Galaxy S8 работает идеально (ведь в смартфоне немерено производительности), в бюджетных Самсунгах не выдерживает никакой критики. Дешёвый Xiaomi Redmi 4X просто «улетает в космос» по скорости работы в сравнении с героями нашего теста. Где-то в глубине души я надеюсь, что J-серию 2017 года ещё научат работать быстро, хоть это и маловероятно.

Софт

Как я уже упоминал выше по тексту, оболочка Samsung Experience (её перенесли на J-серию с Galaxy S8) работает на бюджетных Самсунгах ректальным образом. И это вдвойне прискорбно, потому что по оформлению, удобству использования и стабильности она лучше, чем творчество Huawei, Xiaomi или ASUS. Такого плоского, минималистичного, «воздушного» и не пустынного интерфейса нет ни у кого, дизайн даже круче, чем в фирименном гугловском Google Pixel!

На рабочем столе можно выбрать «плотность застройки» ярлыками, в настройках очень удобно настраивать масштаб элементов и шрифтов (Android 7 же!), выход в меню приложений можно оставить новым (жест вверх или вниз на главном экране), или сделать по-сяомовски (единый рабочий стол для приложений и виджетов).

Новая оболочка Samsung Experience (Android 7) в смартфонах Galaxy J 2017

Темы оформления, платные приложения бесплатно только за то, что у тебя Galaxy, игровые функции для тех, кто хочет включать летсплеи (трансляцию игрового процесса) с мобильника, возможность «кромсать» графику, чтобы аккумулятор работал дольше. Фильтр синего цвета (забота о зрении), простой режим использования для детей/пожилых людей и другие функции, которыми вы не будете пользоваться, но которые должны быть в смартфоне 2017 года выпуска.

Оформление и часть функций системы перекочевали из Galaxy S8. А вот процессор не перекочевал, поэтому работает вся эта красотища рывками

Из раздражающего — предустановленные сервисы Microsoft (вот вам OneNote и OneDrive не нужны, а Самсунгу проплатили денежку, и он доволен) и вообще много «мусора» в системе: навязчивый агрегатор контента, который гадит бесполезными новостями в шторку уведомлений, поиск Яндекса (зачем?), приложение Facebook, отдельный интернет-браузер (даром не нужен при наличии Chrome), и клиент e-mail (настолько же не нужен с тех пор, как всё можно подключить в Gmail).

Очень красивая, футуристичная и эстетически приятная оболочка. Которую хочется удалить, потому что уж больно она, паскуда, тормозит.

Камеры

Если вы дочитали до этого места в статье и не отчаялись — вы молодец. Потому что с этого момента начинаются хорошие новости — камеры в Galaxy J 2017 приятно удивляют! Особенно это касается Galaxy J3, от которого вообще не ждёшь сенсаций, а он берёт и фотографирует даже чуть лучше, чем этот ваш Xiaomi Redmi 4X (12 тысяч рублей в сотовых салонах). И вообще хорошо показывает себя днём — всё, что сенсор не в состоянии «вытянуть» без подготовки, легко уладить с помощью зонта HDR.

При этом камера правильно подбирает цвета, быстро сохраняет фото, да и с цветопередачей почти не ошибается — душа радуется! Если не брать в расчёт эти ваши Алиэкспрессы, а сравнивать смартфоны в местной рознице, радикально более крутых смартфонов по качеству съёмки фото вы не найдёте. Те, что можно купить за 10-13 тысяч (Xiaomi Redmi 4X, LeRee Le 3), снимают примерно так же. Honor 6X, который снимает лучше, стоит дороже, и он далеко не Самсунг, а бюджетный дочерний бренд китайского производителя (Huawei). Светосила f/1.9 в бюджетной камере J3 (2017) творит чудеса.

Камеры настолько хорошие, что даже китайские бренды не могут предложить что-то аналогичное за эти же деньги



Даже дешёвый Galaxy J3 очень недурно снимает днём



J5 и J7 со включенным HDR выдают более качественные снимки, чем бюджетные китайфоны



Настолько качественных камер в Samsung J-серии ещё не было

Ещё большие чудеса творит значение диафрагмы f/1.7 в Galaxy J5 и J7 (в них, кстати, камеры абсолютно одинаковы) — даже в потемках смартфоны выдают светлый разборчивый кадр, а глубокой ночью очень чётко отображают даже мелкие детали (если вы, конечно, не снимаете на ходу).

Справедливости ради нужно отметить, что J3 снимает мутное и сомнительное по качеству видео, да и цифровой шум бюджетного сенсора всё равно даёт о себе знать. J5 и J7 снимают в темноте замечательно, но! только лишь тогда, когда у автофокуса есть «точка опоры» — какой-нибудь источник света. В противном случае смартфон «хлопает ресницами и не взлетает», то есть, просто не может навести резкость во время съёмки. И ещё докучает отсутствие хоть какой-нибудь (да даже программной) стабилизации видео — картинка при съёмке ролика скачет, как сумасшедшая, и бороться с этим не получается, если ты не человек-штатив.

Как снимают видео Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017 (дневная и ночная съёмки)

Фронтальные камеры одинаково хорошо справляются со съёмкой днём, и по-разному плохо — ночью. В Galaxy J5 и J7 «фронталки» хорошо видят в темноте, но размазывают к лешему весь фон вокруг вас. В J3 к этому добавляется «горох» — лошадиные дозы цифрового шума. Правда, Samsung тоже это понимают, и поэтому оснастили все три смартфона фронтальной вспышкой. С ней физиономия в ночи выглядит намного чётче, хотя привыкнуть не жмуриться во время вспышки в лицо вы сможете не сразу. И, к тому же, на ночных сэлфи вы будете бледным, как мел. Или как гот. Или как язвенник — кому что больше нравится.

Автономность

В этой дисциплине бюджетные Galaxy настолько прекрасны, что аж дух захватывает! Даже примитивный конструктивно J3 с его жалкими 2400 мАч держится вдали от розетки молодцом, а ведь у старших товарищей автономность ещё лучше!

Остаётся посетовать только на то, что Galaxy J7 (2016) был гораздо более выносливым смартфоном. Но ничего не поделаешь — мода на несъёмные аккумуляторы и тонкие корпуса взяла своё. Но даже без супер-ёмких аккумуляторов J-смартфоны 2017 года гораздо гораздо более выносливые, чем подавляющее большинство конкурентов бюджетного и среднего класса. И это без активации режимов энергосбережения, которые тоже есть и замечательно работают!

Автономность выше всяких похвал, даже у J3 с его 2400 мАч



Автономность при уровне яркости 200 кд/м2

Правда, быструю зарядку смартфоны не поддерживают, поэтому на зарядку с нуля до 100% вам потребуется не менее двух часов.

Конкуренты

Samsung Galaxy J3 (2017) Xiaomi Redmi 4X Операционная система Android 7.0 Nougat Android 6.0 Marshmallow Экран 5,0”, 1280x720, PLS, 294 ppi 5,0”, 1280x720, IPS, 294 ppi Процессор Samsung Exynos 7570, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,4 ГГц) Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,4 ГГц) Графика Mali-T720 Adreno 505 Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ Постоянная память 16 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.6) , 3G, Wi-Fi 802.11 (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС Камеры тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 2400 мАч, несъемный 4100 мАч, несъемный Размеры 143,2x70,3x8,2 мм 139,2x70x8,7 мм Масса 142 г 150 г Цена на момент публикации 13 000 рублей 12 000 рублей (официальные поставки) 6 700 рублей («серый» рынок)

Xiaomi Redmi 4X

Честно говоря, по характеристикам и потенциалу Galaxy J3 скорее конкурирует с Redmi 4A. Но, во-первых, сравнивать J3 со смартфоном, который на 40% дешевле, было бы не очень честно по отношению к «китайцу». А во-вторых, Redmi 4X — первый аргумент, который упоминают, когда пишут «да зачем он вообще такой нужен?» в комментариях к обзорам Galaxy J3. Вот и сравним наиболее вероятных противников.

И сравнение получается так себе. Самсунг, при всей своей бюджетности, круче выглядит, в нём более новая версия Android и свежая программная оболочка в отличие от MIUI, которая не менялась настолько давно, что осточертела больше, чем дизайн iPhone. Фронтальная камера в Galaxy почти не отличается от таковой в Xiaomi, а тыловые камеры в этих двух моделях плюс-минус одинаковы, при этом ночью Samsung снимает даже чуть лучше. И ведь по автономности Galaxy с его 2400 мАч немногим хуже Xiaomi с 4100 мАч. А полноценные слоты для пары SIM и microSD в Самсунге? Не забывайте о них!



Xiaomi Redmi 4X

Но на этом преимущества Samsung заканчиваются — Redmi намного-намного быстрее (тогда как Galaxy настолько медленный, что хочется его разбить), в нём намного более качественный экран и настолько же компактный корпус, даже с более ёмким аккумулятором внутри. Энтузиастов обрадует возможность выбирать любую по навороченности и быстродействию прошивку + гораздо больший выбор чехлов и аксессуаров.

Можно удивляться тому, что Samsung всерьёз отстал от самого дешёвого китайфона только в производительности, только вот с более быстрым процессором J3 уже не работал бы так долго от 2400 мАч. А с более ёмким аккумулятором он был бы толще и дороже… и понеслась.

Ещё среди китайщины интересным конкурентом выглядит Honor 6C — в нём лучше камера и дисплей, хотя автономность при этом аналогичная. Старый ASUS ZenFone 3 Max, при желании, тоже можно записать в конкуренты, но он почти настолько же медленный и считается узкоспециализированным смартфоном-долгожителем.

Samsung Galaxy J5 (2017) Motorola G5 Операционная система Android 7.1 Nougat Android 7.0 Nougat Экран 5,2”, 1280x720, AMOLED, 288 ppi 5,2”, 1920x1080, IPS, 441 ppi Процессор Samsung Exynos 7870, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,6 ГГц) Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,4 ГГц) Графика Mali-T830 MP2 Adreno 505 Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ Постоянная память 16 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.6) , 3G, Wi-Fi 802.11 (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС Камеры тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 13 Мп тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3000 мАч, несъемный 2800 мАч, съемный Размеры 146,2x71,3x8 мм 144,3x73x9,5 мм Масса 160 г 145 г Цена на момент публикации 18 000 рублей 10000 рублей

Moto G5

Мне хочется вписать в противники Самсунга какой-нибудь навороченный Wileyfox Swift 2X, но я уже чувствую, как из корейской компании мне звонят и восклицают «Женя, одумайся, наши покупатели не смотрят в сторону переименованных Fly!». Так ведь, ребята, ваши смартфоны и на фоне столь же высокомерной Моторолы выглядят недешёвыми!

И доказательство тому — Moto G5. В нём более качественный дисплей, намного выше быстродействие, «пустой» Android без излишеств (которому 2 Гбайт оперативной памяти хватает с запасом, а не «смерти подобно», как у J5), есть быстрая зарядка аккумулятора. Слоты раздельные, аккумулятор съёмный.



Moto G5

Samsung «уделывает» Моторолу по качеству камер (днём разница небольшая, а вот ночью J5 впереди), звука в наушниках, компактности и автономности. Но сдаётся мне, что этого недостаточно, чтобы оправдать 80% разницы в цене.

А ещё за 18 тысяч можно купить Galaxy A5 (2016), который круче нового J5 по всем параметрам, кроме автономности и версии Android. В общем, в случае с J3 и J5 кажется, что Самсунг что-то попутал и случайно сделал смартфоны на 4 тысячи рублей дороже, чем им полагается.

Samsung Galaxy J7 (2017) Honor 6X Операционная система Android 7.1 Nougat Android 7.0 Nougat Экран 5,5”, 1920x1080, AMOLED, 401 ppi 5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi Процессор Samsung Exynos 7870, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,6 ГГц) HiSilicon Kirin 655, 8 ядер (4x Cortex-A53 2,1 ГГц + 4x Cortex-A53 1,7 ГГц) Графика Mali-T830 MP2 Mali-T830 MP2 Оперативная память 3 ГБ 3 ГБ Постоянная память 16 ГБ, слот microSD 32 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 13 Мп тыловые: 13 Мп + 2 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 3600 мАч, несъемный 3340 мАч, несъемный Размеры 152,5x74,8x8 мм 150,9x76,2x8,2 мм Масса 181 г 162 г Цена на момент публикации 20 000 рублей 16 000 рублей

Honor 6X

На этом месте мог бы стоять какой-нибудь LG Q6a, но соревнование получилось бы не очень захватывающим. Да, LG безрамочный и круче выглядит + быстрее работает, но по всем остальным параметрам Samsung вырывается вперёд. Логично было бы предположить, что «чем дальше в средний класс — тем злее китайфоны», но, как ни странно, вменяемых конкурентов большому и якобы переоценённому Galaxy не находится.

Хотел было ткнуть в 5,5-дюймовый ASUS ZenFone 3 и сказать «глядите, какой космолёт в сравнении с Самсунгом!», но официалы до сих пор просят за прошлогоднюю модель минимум 22 тысячи рублей. Xiaomi Redmi Note 4? Извините, но не конкурент — Самсунг «порвёт» бюджетный Xiaomi по всем параметрам, кроме производительности. Очень достойный конкурент — Meizu MX6, который быстрее работает, намного красивее внешне, лучше снимает на камеру днём, хуже — ночью. По автономности уступает, NFC нет, то есть, платежи посредством Android Pay со смартфона не поддерживает. Какая-то беда с соперниками корейскому фаблету за 20 тысяч рублей...



Honor 6X

Поэтому, уж извините, придётся сравнивать бюджетный Самсунг с бюджетной дочкой Huawei. И вот так-то гораздо лучше! Потому что смартфоны очень близки между собой идеологически и конструктивно. Разница в мелочах — Honor завернул в 16 тысяч стоимости неплохую двойную камеру, но сэкономил на корпусе (смартфон «страшненький» и китайский с виду в плохом смысле этого слова), а Samsung, как я уже упоминал, сэкономил на уровне квалификации своих программистов.

По производительности «на бумаге» смартфоны отличаются слабо, на деле же Honor работает чуть быстрее (разница малозаметна) и лучше фотографирует, хотя экран, звук и автономность остаются за Samsung. Кого-то покорит Always-on-display, постоянное отображение даты/времени/уведомлений на экране J7 (2017). Самсунг дорогой, но он и лучше по ряду параметров, чем Honor, а по остальным мелочам отстаёт незначительно.

Выводы

Новые Самсунги J-серии аршином общим не измерять, особенно мне нравятся «приколы», когда более дешёвая модель внезапно оказывается лучше, чем её старшие братья. Такое случается очень редко — в крупных конторах сидят специально обученные маркетологи, которые следят за тем, чтобы качество смартфонов росло по чайной ложечке вместе с ценой.

А здесь получаем, что дисплей в J3 по чёткости превосходит J5 (модель на 40% дороже), при этом «лагают» оба смартфона примерно одинаково. А J5, в свою очередь, лучше справляется с играми, чем J7, который тужится и пытается отрисовать игры на 1920x1080 пикселей взамен 1280x720.

Если допустить, что программистам Samsung сделают пересадку рук из труднодоступных мест на плечи, и что с новыми прошивками J3/J5/J7 не будут «икать», как бюджетный мусор на MediaTek MT6582, смартфоны всё равно будут чуть дороговаты, но уже достойны покупки. Потому как красивые, практичные, очень выносливые, с хорошими камерами и звуком в наушниках (последние аргументы относятся к J5/J7).

При этом J7, как не очень пострадавший в плане производительности и отличный по качеству дисплея смартфон, уже сейчас угодит всем, кто не любит «китайфоны». Если вы не планируете запускать игры на мобильнике — можно брать, потому что радикально более крутые смартфоны стоят 23-25 тысяч рублей в России, или же их нужно заказывать из Китая, а это отдельный разговор и отдельные реалии.

Samsung Galaxy J7 (2017) Преимущества: Недостатки: Отличная автономность

Хороший звук в наушниках

Качественные камеры

Чёткий дисплей с идеальной цветопередачей

Раздельные слоты 2x SIM и microSD

Always-on-display, игровые «спецфункции» Посредственная игровая производительность

Визгливый и некачественный динамик громкой связи

Не поддерживается быстрая зарядка

Нет стабилизации (даже программной) видео

С J5 ситуация сложнее, потому что он ни рыба, ни мясо — «недостаточно Самсунг» по быстродействию и чёткости дисплея, зато «слишком Самсунг», когда речь заходит о дороговизне. При цене в 18 тысяч рублей сейчас он неконкурентоспособен, а уж коль вы ищете Самсунг за эти же деньги — покупайте Galaxy A5 (2016), пока они есть в продаже.

Samsung Galaxy J5 (2017) Преимущества: Недостатки: Отличная автономность

Хороший звук в наушниках

Качественные камеры

Идеальная цветопередача дисплея

Раздельные слоты 2x SIM и microSD

Игровые «спецфункции»

Поддержка Samsung Pay (оплаты смартфоном даже на устаревших терминалах в магазинах) Медленный во всех режимах работы

Недостаточно чёткий (для 18 тысяч рублей) дисплей

Визгливый и некачественный динамик громкой связи

Нет стабилизации (даже программной) видео

Слишком дорогой

Наконец, J3, который, что я тут ни напишу, станет самым продаваемым Самсунгом в России в 2017 году. Он тоже недёшев (на фоне «китайцев»), но что-то в нём есть... А если конкретнее — есть хорошая автономность, неплохая тыловая камера (и плохая фронтальная, что можно исправить вспышкой), модный интерфейс Samsung, как у «мажоров» с их S8+.

Отвлекитесь от своего мира с восьмиядерными смартфонами «на развес» да представьте себе покупателя брендовых дешёвых смартфонов и их ожидания от покупки. «Чтоб долго не разряжался, не развалился бы да WhatsApp/ВКонтакт тянул. Ну и камеры какие-нибудь».

Проблема только в том, что модели с такими же характеристиками можно приобрести за 10 тысяч рублей, причём с любыми шильдиками на корпусе. А вот действительно ли наш герой не выдерживает конкуренции с чуть менее дорогими «китайцами» — большой вопрос, который мы скоро изучим. А пока помните, что J3 2017 — это бюджетный смартфон +30% наценки на то, что он Самсунг. Вам решать, стоит он такой переплаты, или нет.

Samsung Galaxy J3 (2017) Преимущества: Недостатки: Отличная автономность

Качественная тыловая камера

Раздельные слоты 2x SIM и microSD Ужасно медленный

Визгливый и некачественный динамик громкой связи

Плохой звук в наушниках

Дешёвый дисплей с «ядовитыми» и «кривыми» цветами

Слишком дорогой