Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года

Huawei и Xiaomi начали продавать недорогие флагманы в России, лучший смартфон с большим экраном стоит ровно 20 тысяч, OnePlus и ZTE установили новые рекорды скорости, а Samsung впервые за долгое время выпустил «бюджетник», который не стыдно купить.

Honor 9 — «топ-модель» по минимальной цене

Преимущества: Быстрый процессор Kirin 960

Качественные тыловые камеры с поддержкой боке и оптическим увеличением (2x)

Цена в 2 раза ниже, чем у Samsung Galaxy S8 Начало продаж: 6 июля Конкуренты: Xiaomi Mi 6, Samsung Galaxy S7 Цена: 27 тысяч рублей Подробно: Обзор Honor 9

Ежегодный ритуал переодевания флагманского и более дорогого Huawei P-серии в более дешёвый и чуть ухудшенный Honor 9 объявляем закрытым — Huawei P10 сменил металлический корпус на стеклянный, лишился оптической стабилизации в тыловой камере и превратился в Honor 9.



Honor 9

И это хорошо — мы получили самый дешёвый смартфон с флагманским (почти такого же уровня, как в Samsung Galaxy S8 и Sony Xperia XZ Premium) процессором, с качественными камерами, но без экспериментов наподобие растянутого в высоту дисплея или бесполезных голосовых помощников. И почти «накрутки» цены за пределами Китая, а не как это было с Mate 8, например. Ёмкий аккумулятор, умеренные габариты — что ещё нужно?

Нужна игровая производительность (не всем нужна, но сейчас её «впритык», а будет хуже), та самая оптическая стабилизация, которая борется с тряской в видео и делает снимки «на бегу» более чёткими. А в июле 2017 году Honor 9 не помешает и более «вылизанная прошивка» — сейчас он и по автономности, и по скорости работы Wi-Fi явно выжимает не всё, на что способно «железо».



Honor 9

Xiaomi Mi 6 — китайский флагман с японскими камерами и американским процессором

Преимущества: Качественные камеры с оптической стабилизацией

Водозащита (IP67)

Стереодинамики

Самый быстрый из доступных процессор (Snapdragon 835)

Умеренная цена Начало продаж: в продаже Конкуренты: Honor 9, OnePlus 5 Цена: 30 тысяч рублей Подробно: Обзор Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi-серии — это не просто очередные нафаршированные мобильники среди сотен таких же. Это ориентир для всех производителей, что в этом сезоне называть китайским флагманским смартфоном и по какой цене эту радость нужно продавать. Потому что долгие годы Mi-смартфоны были эталоном крутых Android-флагманов по цене «половины айфона».

Сейчас такую репутацию зарабатывает себе OnePlus, но, когда Mi2 почти на равных «бодался» с LG Nexus 4 и Sony Xperia S, «Одинплюса» даже в проекте не было, а Honor 2 был бюджетной серией бюджетного бренда (что-то наподобие Wileyfox у Fly сегодня) и со своим HiSilicon K3V2 «глючил» безбожно — даже вспоминать страшно.

Правда, если раньше флагманы Xiaomi затмевали всех «китайцев» с запасом и были реальной угрозой Samsung и Нексусам, сейчас Mi 6 уже не «допрыгивает» до уровня Galaxy S8, к сожалению. Просто потому, что Xiaomi предпочитают вложить часть денег в экспериментальные модели (безрамочный Mi Mix, «лопату» с изогнутым дисплеем Mi Note 2, огромный Mi Max) вместо того, чтобы соорудить один флагман в двух размерах, как это делает Samsung. С другой стороны, почти все Samsung Galaxy, кроме S-серии и Note, — скука смертельная, а недорогие Xiaomi становятся день ото дня популярнее.



Xiaomi Mi 6

Поэтому Mi 6… а что Mi 6? Красивый, тяжёлый, быстрый, но уже не вызывает никакого «вау» (или «ух, ты!», если вы борец с иностранной лексикой). Да, Snapdragon 835 процессор (дежурное обновление), двойная камера с боке и оптическим увеличением (то есть, как у всех), ёмкий аккумулятор, который и в Mi 5s был неплох. Только теперь ещё и ампутированный разъём для наушников — да здравствуют переходники или покупные наушники для USB-C!

А почему создатели крупносерийного «безрамочника» не смогли повторить свой подвиг в флагмане? Где Quad HD-разрешение? Камера больше не образцовая и в ночной съёмке уступает тому же Huawei P10. Больше никакой магии — просто хороший смартфон за свои деньги. С хорошими динамиками, запасом оперативной памяти (и, как всегда, без слота microSD), хорошей стабилизацией видео и какой-никакой водозащитой (авось не умрёт, если уроните в ванную и сразу достанете). Уже не лучший из лучших вариант за свои деньги, и не настолько большой шаг вперёд, чтобы владельцы Mi5s или даже Mi 5 занервничали, но за 30 тысяч в российских сотовых салонов конкурентов у него, кроме Honor 9, нет. А значит, можно брать как один из последних компактных (менее 5,5 дюймов) флагманов в эпоху истерии по безрамочным «лопатам».

Xiaomi Mi Max 2 — лучший смартфон с большим экраном

Сегодня даже слова «фаблет» и «планшетофон» почти вышли из употребления — что уж говорить об Android-гаджетах на стыке планшетов и смартфонов? Гигантские мобильники были супер-популярными в 2013 году, в этом же году точку Sony выпустила супер-крутой (по тем временам) Z Ultra и… всех «отпустило», а смартфоны с дисплеем крупнее 6 дюймов стали редкостью. Немногочисленные «вёдра» подвального производства в расчёт не берём.

После того, как ведущие бренды «сдулись», качественные лопатофоны стали конструировать только китайцы, причём год от года таких моделей становилось всё меньше. Из «грандов» Поднебесной недавно капитулировал Huawei, который так и не выпустил Honor 8 Note за пределами Китая, а в 2017 не выпустил ему замену. На выжженной земле планшетофонов остались Xiaomi (Mi Max), Xiaomi (Mi Mix), ASUS и Lenovo. Причём, если Lenovo даже не пытались сделать из Phab 2 что-то большее, чем «ширпотреб» с большой диагональю, то ASUS и Xiaomi претендовали на нечто большее.



Xiaomi Mi Max 2

Покупателей 6,4-дюймовых мобильников осталось мало, поэтому второму поколению Mi Max «спасибо, что живой». А уж то, что смартфон стал ещё лучше — вообще супер!

Корпус без уродливых пластиковых вставок, камера больше не хлам, как в LeEco Le2, а уже качественная — не ждите качества уровня Mi 6, но фото будут неплохими — не хуже, чем в Huawei nova или ASUS ZenFone 3 как минимум. Выносливость, громкие динамики — всё в наличии. Хороший передвижной кинотеатр получается. Правда, смена «шила на мыло», то есть, Snapdragon 652 на 625, вызывает вопросы, но Xiaomi очень не хотят, чтобы имиджевый Mi Mix нажил себе бюджетного конкурента, поэтому только так и это БигМак!

Даже если бы у российского представительства не взыграла бы совесть после позорища с «как бы контрафактными» моделями на таможне, и если бы за Mi Max 2 загнули высокую цену, конкурентов у него бы всё равно не было — ZenFone 3 Ultra не настолько лучше, насколько дороже, а Lenovo Phab 2 Plus проще технически при такой же цене. А уж за 20 тысяч в официальной рознице Mi Max 2 прекрасен — просто вспомните, что эти же деньги просят за сертифицированную 32 Гбайт-версию Meizu M5 Note, и почувствуйте разницу.

OnePlus 5 — рекордно быстрый «китаец»

Преимущества: 6 или 8 Гбайт оперативной памяти, как в ноутбуках или ПК!

Флагманский процессор Snapdragon 835 и быстрая минималистичная версия Android

Самый «крутой» сенсор Sony (IMX398) в тыловой камере Начало продаж: в продаже Конкуренты: Huawei P10 Plus, Xiaomi Mi 6, ZTE Nubia Z17 Цена: от 500 евро (~34 тысячи рублей) Подробно: Характеристики OnePlus 5

«Количество не переходит в качество», доказали нам производители мобильников из Поднебесной. Когда за пределы Китая стали выплескиваться флагманы Xiaomi, Meizu и Huawei, толпа «предсказамусов» стала наперебой рассказывать, что скоро «китайские смартфоны захватят мир», и что «найдутся настолько же крутые и ещё более дешёвые бренды».

Бренды-то нашлись, а вот с качеством как-то не сложилось. Например, Doogee, UMI (ныне UMIDIGI) и Elephone годами выпускают тяп-ляп спроектированные модели, которые перегреваются, «икают» даже с мощными процессорами, плохо держат заряд и огорчают низкой яркостью дисплея. И где, где рост «из грязи в князи» у новых китайских производителей? Где армии «убийц Samsung»?

И ладно бы, речь шла о новичках и прочей кустарщине — даже Lenovo несколько раз ломились в премиум, а потом поняли, что «место проклятое» и передали разработку смартфонов инженерам Motorola.



OnePlus 5

Так вот, OnePlus на этом фоне отличается тем, что этот производитель сразу, с первой же модели стал выпускать качественные флагманы, к которым его коммунисты-соотечественники шли годами. В 2016 году по соотношению цены и качества OnePlus 3 был лучшим из лучших.

Станет ли OnePlus 5 (китайцы боятся цифры «4» как огня и «перепрыгивают» её) лучшим смартфоном года? Это вряд ли. С одной стороны, «ОдинПлюс» ещё тот — по своей идеологии он похож на крохотный автомобиль с экстремально мощным двигателем внутри. Самый быстрый процессор (Exynos 8895 быстрее, но Самсунг никому его не продаёт), запас оперативной памяти «на будущее», «пустой» Android без излишеств, самая крутая тыловая камера из всех, что можно было приобрести.

Но от дизайна iPhone тошнит уже даже владельцев iPhone, не говоря уже об энтузиастах-фанатах OnePlus, которым концепты Apple не близки. Оптическую стабилизацию в камере «потеряли» (а ведь в OnePlus 3 она была), аккумулятора снова отмеряли впритык, водозащиты нет, безрамочности нет, стереодинамиков нет, крутого звука в наушниках нет.

И 30 тысяч рублей «в минималке» — не больно дёшево для «китайца», но, с другой стороны, Xiaomi Mi 6 кому-то покажется слишком крохотным, а другого настолько же доступного и быстрого флагмана в продаже нет. Будем надеяться, что хотя бы качеством камеры OnePlus 5 будет сенсационно крут, потому что «гонки в бенчмарках» сами по себе уже почти никого не волнуют.

Samsung Galaxy J7 (2017) — единственный бюджетный Самсунг, за который не стыдно

Преимущества: Full HD AMOLED-дисплей

Экономичный восьмиядерный процессор

3600 мАч в аккумуляторе

«Не какой-то там китаец, а Самсунг!» Начало продаж: в продаже Конкуренты: Meizu MX6, ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL), Xiaomi Redmi Note 4 Цена: от 500 евро (~34 тысячи рублей) Подробно: Характеристики Samsung Galaxy J7 (2017)

Каждое утро по вагонам подмосковной электрички ходит бомж и поёт патриотические песни Олега Газманова. Поёт, надо сказать, отвратительно, пахнет ещё хуже. Но немало людей подбрасывают ему деньги, потому что «парень добродушный, не повезло в жизни, в России живём — зарекаться нельзя!». Вопросами, как парень умудрился докатиться до такой жизни, и помогут ли деньги пассажиров ему жить иначе, никто не задаётся.

Бюджетные модели Samsung очень похожи на этого бродягу — настолько же странно выглядят, тоже «плохо играют» и запрашивают крупные суммы, потому что «ну, я же Самсунг, войдите в положение!». И, по аналогии с певцом в электричке, такие смартфоны находят отклик в сердцах соотечественников, к ужасу всех, кто использует гораздо более крутые Xiaomi, Meizu, Huawei за эти же деньги.



Samsung Galaxy J7 (2017)

Потому что даже на «белом» рынке Galaxy J5 (2017) стоимостью 18 тысяч рублей по соотношению цены и качества «бьёт» более качественный Honor 6C, который ещё и на 4 тысячи дешевле. А по цене Galaxy J3 (2017) даже у официальных жадных поставщиков можно взять либо красивый Meizu U10, либо более лёгкий и выносливый Xiaomi Redmi 4A Pro с 32 Гбайт на борту.

А вот от J7 2016 и 2017 модельных годов прок всё же есть — это вполне проворные среднеразмерные мобильники с отличной автономностью. Дисплей AMOLED, как ни крути, потребляет меньше энергии, чем бюджетные IPS-матрицы, процессор не быстрый (хуже Snapdragon 625), но кушает очень мало, а 3600 мАч в такой конфигурации выдают гораздо большую автономность, чем в ваших «печках» Redmi Note 4, например.

Жаль, что съёмный аккумулятор остался в прошлом, но раздельные честные слоты для двух SIM + microSD на месте, с 3 Гбайт оперативной памяти при оболочке Samsung уже можно «жить», да и металлический корпус выглядит не так тоскливо, как пластик в старой J-серии. Смартфон, конечно, оказался тысяч на 5 дороже, чем ему полагается, но в амплуа долгоживущей надёжной неповоротливой «баржи» сгодится. А немалой части покупателей этого достаточно.

ZTE Nubia Z17 — флагман, который заряжается на 50% за полчаса

Преимущества: Очень много оперативной памяти — от 6 до 8 Гбайт

Флагманский процессор Snapdragon 835

Стереодинамики

Водозащита (IP67)

Экран без боковых рамок Начало продаж: в продаже Конкуренты: OnePlus 5, Xiaomi Mi 6 Цена: от 28 тысяч рублей Подробно: Характеристики ZTE Nubia Z17

Пока большинство производителей утопают в самоцитировании (не будем показывать пальцем на ASUS ZenFone, однообразные Meizu и «клоны» Xiaomi Redmi 3/3S/4/4X), ZTE выпускает разные, до неузнаваемости разные мобильники под одной «крышей». Большинство из них, конечно, сомнительный по многим параметрам «ширпотреб» — такие модели ZTE заботливо пометили суффиксом Blade (из всей серии внимания достоин разве что Blade V8). Но отдельно стоящие Axon и дочерние Nubia — совершенно другие и очень интересные смартфоны.



ZTE Nubia Z17

Нельзя сказать, что Nubia затмевают собой пресловутые Xiaomi Mi-серии или новые модели Huawei/Honor, но то, что все смартфоны «дочки ZTE» полностью оригинальные (не пародия на айфон, и не «тюнингованные» ZTE Blade) модели с хорошими характеристиками.

После «космических» безрамочных флагманов Nubia Z17 уже не так впечатляет, но смартфон очень красивый, быстрый в процессорных задачах и в зарядке от розетки — Qualcomm Quick Charge 4.0, как-никак. К сожалению, не хватает звезд с неба в фото и видеосъёмке, лишён входа для наушников и пока дороговат. Но присмотреться однозначно стоит — не так много вышло в 2017 году быстрых и качественных в мелочах флагманов.